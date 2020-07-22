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НБУ снижает учетную ставку для банков, и сегодня уже есть возможность говорить об ипотеке под 10%, - Шмыгаль

НБУ снижает учетную ставку для банков, и сегодня уже есть возможность говорить об ипотеке под 10%, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает вполне реальным снижение кредитной ставки по ипотеке до 10%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Вы видите, что Национальный банк снижает учетную ставку для банков, и сегодня уже есть возможность говорить об ипотеке под 10%. Наша цель – продолжить снижение стоимости кредитного ресурса еще больше для бизнеса, для населения, и это даст оживление кредитования в Украине", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, ставки по ипотечным кредитам в Украине снизятся до 10% годовых до конца текущего года.

В Минфине заявили, что запуску ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения, связанные с пропиской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский

2 июня 2020 года в НБУ заявили, что запуск ипотеки под 10% годовых в Украине возможен после завершения карантинных ограничений. Также для этого нужна правильная процентная политика банков и ряд юридических изменений.

23 июня 2020 года Шмыгаль заявил, что цель Кабинета Министров - снизить ипотечную ставку до 7, а то и 5%.

ипотека (133) Кабмин (14033) кредит (2378) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+26
это при 10-15 % годовой инфляции к которой они стремятся?? Он идиот или нас таковыми считает...
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22.07.2020 09:55
+14
шобы вложить деньги в банк под 8 % годовых при инфляции 15 % ?

Он же не зебил ))
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22.07.2020 09:59
+10
Внимательно следим за оттоком депозитов )))
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22.07.2020 09:55
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Правила форума Совет форумчан
Кредиты проедят.
Во что можно деньги вложить без рисков?
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22.07.2020 09:55 Ответить
в бумажник
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22.07.2020 09:56 Ответить
10% это достижение?
У нас под 1,8% уже не берут - ищут дешевле...
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22.07.2020 10:07 Ответить
вопрос не в проценте.

учётная ставка - это соотношение возможности получить прибыль по депозиту и рисками, связанными с размещением депозита.

у вас риски меньше, соответственно и ставка меньше
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22.07.2020 10:10 Ответить
это при 10-15 % годовой инфляции к которой они стремятся?? Он идиот или нас таковыми считает...
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22.07.2020 09:55 Ответить
не нас, а свой лохторат. И правильно считает. Его лохторат и под 0% ипотеку не возьмет, зато будут рассказывать как вавка "нагнул банки".
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22.07.2020 09:58 Ответить
Приват уже дает ипотеку по 10% на свое залоговое имущество.

Только там доп комиссий еще куча
Так что 10% будет, кричать про это будут везде. А по факту заплатить надо будет под 18%.
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22.07.2020 11:49 Ответить
Внимательно следим за оттоком депозитов )))
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22.07.2020 09:55 Ответить
Градн-патриот продаст окончательно Ленинскую кузню и фабрику Карла Маркса?
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22.07.2020 09:57 Ответить
шобы вложить деньги в банк под 8 % годовых при инфляции 15 % ?

Он же не зебил ))
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22.07.2020 09:59 Ответить
а что есть гарантия что ты их заберешь ?
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22.07.2020 10:06 Ответить
Никакой гарантии, лучше в Европе пусть лежать без % , чем здесь шансов на вернуть их взад скоро станут нулевыми, при этом там с фондом гарантирования тоже какой- то лютый звездец
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22.07.2020 10:26 Ответить
и денег из банков в принципе
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22.07.2020 10:01 Ответить
Треба бути дуже відчайдушним щоб нести депозити в банки
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22.07.2020 10:02 Ответить
Не... Внимательно следим за зелёными руками зелёных клоунов.
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22.07.2020 10:15 Ответить
при инфляции 12-15%
ипотека-10%...
ну-ну посмотрим какой банк даст..
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22.07.2020 09:57 Ответить
Сейчас вроде Приват объявил-9,99%, но почитав и вникнув в суть, становится смешно ибо эти проценты только на первый год, а дальше будут увеличиваться, на второй год уже 14%.
так что читайте то что написано мелким мелким шрифтом, там всегда подвохи
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22.07.2020 10:29 Ответить
Сейчас ещё гривна упадёт и инфляция усилится, цены на бензин растут, значит все продукты украинского производства тоже.

На месте банков, которых заставляют выдавать такие кредиты я бы напряглась и на месте тех у кого на депозите значительные суммы, потеряют они мноооого.

Но у нас народ как-то странно спокоен.
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22.07.2020 10:41 Ответить
у Європейського банку зараз це нуль,в Сша -біля нуля,В Японії,Швейцарії це від"ємні значення..
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22.07.2020 11:18 Ответить
Банки, если их начнут нагибать, смогут сделать все равно "и вашим и нашим". Будет ипотека 10% но при этом еще куча доп. платежей и по итогу будет столько сколько надо банку.
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22.07.2020 09:59 Ответить
Или требования ужесточает для получения кредита, так что получить смогут только свои
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22.07.2020 10:42 Ответить
"и сегодня уже есть возможность говорить об ипотеке под 10%, - Шмыгаль " - у кожного хто має рот і язик є можливість говорити ще й не такі фантастичні речі.
І на скільки відсотків має зрости популярність Шмигаля після заяви про його можливість говорити?
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22.07.2020 10:03 Ответить
а с гарантией вкладов что уже все порешали ??????
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22.07.2020 10:04 Ответить
Це зрада, треба щоб іпотека тільки дорожчала, і не тільки іпотека а і все інше. Чим більше платитимуть українці в кишені олігархів і власників банків - тим краще. Тоді можна говорити про потужне зростання економіки, а на виборах купляти зубожілих пенсіонерів за продуктові набори.
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22.07.2020 10:07 Ответить
так а откуда возьмутся деньги на кредиты под маленький процент ?
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22.07.2020 10:31 Ответить
ти сам зрозумієш,яку муйню "наваяв",чи розжувати ?
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22.07.2020 11:10 Ответить
Зеплесень задумала какую-то очередную аферу по нагибанию украинцев. Надо готовиться ко всем прелестям развала финансовой системы - инфляция, падение гривны, неплатежи и т.п.
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22.07.2020 10:12 Ответить
Нормальные люди начали готовиться еще год тому ( только камикадзе может держать деньги здесь)
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22.07.2020 10:32 Ответить
А афера простая, а не какая-то.

Расчёты выше 5000 грн блокируют? И доказыаай, что ты когда-то заработал подматрасные и честно уплатил с них налог. Потраться на юриста итд итп.
Это ж уже воровство.

Грядущее нулевое декларирование. Когда нужно заплатить 5% со всего имущества что есть и хотят 10% ещё с денег что есть. В законопроекте не важно платил ты налоги или нет, нужно задекларировать и заплатить ещё.
Т.е собирал человек 20 лет на квартиру, машину, докинула ещё бабушка он должен заплатить.
ЕЩЁ И ПОЛОЖИТЬ НА ГОД ДЕНЬГИ В БАНК.
все это при нашем отсутствии защиты персональных данных, при нашем бандитизм и терроризме. Не самоубийца и не з вам декларируешь конфискуют потом.

Оффшорные и зеля как не платили так платить и не будут, ну разве что кто-то крупный легализирует часть денег.

Т.е остановят рынок недвиги и авто рынок, никто не сможет ничего продать...

А людей ограбят, как грабят сейчас.
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22.07.2020 10:49 Ответить
Расчёты выше 5000 грн блокируют

ЗАРАЗ?

Ц еЗВІДКИ ?
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22.07.2020 11:11 Ответить
Если у вас деньги на счету то нет, если вам нужно заплатить за товар и у вас была наличка под матрасом то да.

Выше 5000 нужно уже доказывать личность и объяснять многим блокируют переводы.

Я читала в СМИ, гугл в помощь где не помню.
Даже Чаплыга, которого я не люблю зимой писал, что его жене заблокировали так 9000, потому что она домохозяйка и не известно откуда ей деньги пришли.
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22.07.2020 11:21 Ответить
https://ain.ua/2020/04/28/zakon-pro-5000-griven/

Певая попавшая я статья.
Т.е человек с зп 25000 не может за 10 лет насобирать 100000 подматрасных, так и с остальными суммами.

Они фактически сделали незаконными все подматрасные накопления.
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22.07.2020 11:26 Ответить
Все эти кредиты под низкий процент - это разводняк для лохов. Мамп дубинского дадут кредит в газбанке на новую квартиру в новопечерских липках, но получит она только потому, что ее сыночку нужно будет легализовать бабло полученое от каломойши, ведь в госбанке кредиты дают только зеленым, а трудягам - не положено.
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22.07.2020 10:19 Ответить
Наша цель - продолжить снижение стоимости кредитного ресурса еще больше для бизнеса, для населения, и это даст оживление кредитования в Украине", - сказал он.Источник: https://censor.net/n3209471

ПІДТРИМУЮ.

Лише коли у соросятської пи..добратії(ГОнтарєвої-рожкової-Смолія),котрі ГРАБУВАЛИ УКРАЇНУ через НБУ почала "горіти земля під ногами" -лише тоді вони БІЛЬШ серйозно знизили базову ставку...
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22.07.2020 11:09 Ответить
Зебилы, на старт, в долговое рабство, бегом марш!
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22.07.2020 11:17 Ответить
ВСІМ.

"РОзводняк лохів" Команда ЗЕ(точніше фінансовий Аферист міжнародного рівня Арахамія)
готує скоріше не в Нацбанку..
А створивши фірму "рога і копита" по скупці,а потім перепродажу землі...
НБУ знижує облікову ставку для банків, і сьогодні вже є можливість говорити про іпотеку під 10%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5175
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22.07.2020 11:22 Ответить
https://www.unian.ua/economics/finance/10912781-zelenskiy-zatverdiv-sklad-nacionalnoji-investiciynoji-radi.html

ТИгр КРИСА,що готується до стрибка.

НБУ знижує облікову ставку для банків, і сьогодні вже є можливість говорити про іпотеку під 10%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7978
Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради
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22.07.2020 11:32 Ответить
НБУ знижує облікову ставку для банків, і сьогодні вже є можливість говорити про іпотеку під 10%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3405
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22.07.2020 11:45 Ответить
Я бы посоветовал уважаемым коллегам забрать все свои деньги из государственных банков, которые они ЗАСТАВЯТ выдавать дешёвые кредиты. Добром это не кончится!
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22.07.2020 11:49 Ответить
ну когда будет, тогда и говорить будешь.
а пока какой смысл этой болтовни?
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22.07.2020 12:23 Ответить
Сами и возьмут под 10процентов в гривне. Потом обвалят её, и государство возвращать банкам будет за наш счёт.
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22.07.2020 13:34 Ответить
а по золотой ! карточке -уже Государственого Приватбанка -3.4 *12 =40.8 %

А до того- 3.5*12=42%

ставка рефинансирования НБУ - 6%
Рахуэмо -40.8% -6% =34.8 %

Тоесть на каждом !!! даже имеющим гордое название Голдклуба Клиент (--а это значит -что вы годами производили/получали платежи по GC и проблем не было ! )
34.8 /6 = 5.8 раз - навар !!!

Для особо тупых - получил кило яблок по 6 гривен - продал за 40.80 гривен !
Да никакой нормальный предприниматель - такого себе не позволит !

А банки , даже государственные - могут
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22.07.2020 13:58 Ответить
Приват уже давно у иностранных банков берет кредит под 3-5% годовых.
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22.07.2020 14:18 Ответить
Наберут кредитов под 10%. Потом НБУ поднимет учетную ставку, и вырастет до 40%
Знаем мы их арифметику.
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22.07.2020 14:13 Ответить
насколько помню -максимальная ставка НБУ по рефинансированию была 22 %
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23.07.2020 05:24 Ответить
И под сколько тогда банки давали кредиты?
Ну уж точно, не под 10%.
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23.07.2020 09:53 Ответить
 
 