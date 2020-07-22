НБУ снижает учетную ставку для банков, и сегодня уже есть возможность говорить об ипотеке под 10%, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает вполне реальным снижение кредитной ставки по ипотеке до 10%.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил во время общения с журналистами.
"Вы видите, что Национальный банк снижает учетную ставку для банков, и сегодня уже есть возможность говорить об ипотеке под 10%. Наша цель – продолжить снижение стоимости кредитного ресурса еще больше для бизнеса, для населения, и это даст оживление кредитования в Украине", - сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, ставки по ипотечным кредитам в Украине снизятся до 10% годовых до конца текущего года.
В Минфине заявили, что запуску ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения, связанные с пропиской.
2 июня 2020 года в НБУ заявили, что запуск ипотеки под 10% годовых в Украине возможен после завершения карантинных ограничений. Также для этого нужна правильная процентная политика банков и ряд юридических изменений.
23 июня 2020 года Шмыгаль заявил, что цель Кабинета Министров - снизить ипотечную ставку до 7, а то и 5%.
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Во что можно деньги вложить без рисков?
У нас под 1,8% уже не берут - ищут дешевле...
учётная ставка - это соотношение возможности получить прибыль по депозиту и рисками, связанными с размещением депозита.
у вас риски меньше, соответственно и ставка меньше
Только там доп комиссий еще куча
Так что 10% будет, кричать про это будут везде. А по факту заплатить надо будет под 18%.
Он же не зебил ))
ипотека-10%...
ну-ну посмотрим какой банк даст..
так что читайте то что написано мелким мелким шрифтом, там всегда подвохи
На месте банков, которых заставляют выдавать такие кредиты я бы напряглась и на месте тех у кого на депозите значительные суммы, потеряют они мноооого.
Но у нас народ как-то странно спокоен.
І на скільки відсотків має зрости популярність Шмигаля після заяви про його можливість говорити?
Расчёты выше 5000 грн блокируют? И доказыаай, что ты когда-то заработал подматрасные и честно уплатил с них налог. Потраться на юриста итд итп.
Это ж уже воровство.
Грядущее нулевое декларирование. Когда нужно заплатить 5% со всего имущества что есть и хотят 10% ещё с денег что есть. В законопроекте не важно платил ты налоги или нет, нужно задекларировать и заплатить ещё.
Т.е собирал человек 20 лет на квартиру, машину, докинула ещё бабушка он должен заплатить.
ЕЩЁ И ПОЛОЖИТЬ НА ГОД ДЕНЬГИ В БАНК.
все это при нашем отсутствии защиты персональных данных, при нашем бандитизм и терроризме. Не самоубийца и не з вам декларируешь конфискуют потом.
Оффшорные и зеля как не платили так платить и не будут, ну разве что кто-то крупный легализирует часть денег.
Т.е остановят рынок недвиги и авто рынок, никто не сможет ничего продать...
А людей ограбят, как грабят сейчас.
ЗАРАЗ?
Ц еЗВІДКИ ?
Выше 5000 нужно уже доказывать личность и объяснять многим блокируют переводы.
Я читала в СМИ, гугл в помощь где не помню.
Даже Чаплыга, которого я не люблю зимой писал, что его жене заблокировали так 9000, потому что она домохозяйка и не известно откуда ей деньги пришли.
Певая попавшая я статья.
Т.е человек с зп 25000 не может за 10 лет насобирать 100000 подматрасных, так и с остальными суммами.
Они фактически сделали незаконными все подматрасные накопления.
ПІДТРИМУЮ.
Лише коли у соросятської пи..добратії(ГОнтарєвої-рожкової-Смолія),котрі ГРАБУВАЛИ УКРАЇНУ через НБУ почала "горіти земля під ногами" -лише тоді вони БІЛЬШ серйозно знизили базову ставку...
"РОзводняк лохів" Команда ЗЕ(точніше фінансовий Аферист міжнародного рівня Арахамія)
готує скоріше не в Нацбанку..
А створивши фірму "рога і копита" по скупці,а потім перепродажу землі...
ТИгрКРИСА,що готується до стрибка.
Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради
а пока какой смысл этой болтовни?
А до того- 3.5*12=42%
ставка рефинансирования НБУ - 6%
Рахуэмо -40.8% -6% =34.8 %
Тоесть на каждом !!! даже имеющим гордое название Голдклуба Клиент (--а это значит -что вы годами производили/получали платежи по GC и проблем не было ! )
34.8 /6 = 5.8 раз - навар !!!
Для особо тупых - получил кило яблок по 6 гривен - продал за 40.80 гривен !
Да никакой нормальный предприниматель - такого себе не позволит !
А банки , даже государственные - могут
Знаем мы их арифметику.
Ну уж точно, не под 10%.