Сокращения подразделений не будет, часть техники перейдет в резерв, - начальник ГШ Корнийчук об оптимизации ВСУ

Оптимизация подразделений ВСУ будет проходить не путем их сокращения, а через перевод в резерв части незадействованной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом АрмияInform рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

Он пояснил замысел на примере артиллерийского подразделения.

"Артиллерийская батарея может быть четырех-, шести- или восьмипушечная. Сейчас в ВСУ артбатареи - шестипушечные. Обслуживание - 6 военных. Один из вариантов оптимизации штата батареи - переход на четыре пушки, а две из шести поставить на хранение. В случае необходимости вооружения снимается с хранения, расчеты укомплектовывают резервистами", - рассказал Корнийчук, напомнив, что резерв первой очереди сейчас составляет 100 000 человек.

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Он подчеркнул, что подобный вариант рассматривается как один из оптимальных.

"В артбатарее при нынешнем штате (как и в механизированных или других бригадах) значительный некомплект, как и в расчетах пушек в частности. То есть, людей однако больше нет. Речь идет фактически об оптимизации военной части на бумаге. Главное - батарея сохраняется, люди остаются. Это лучший вариант, чем оставить две батареи из шести пушек, а третью сделать подразделением кадра. Потому что главное - сохранить боеспособность подразделения и способность в короткие сроки нарастить возможности", - пояснил Корнийчук.