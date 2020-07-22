Сокращения подразделений не будет, часть техники перейдет в резерв, - начальник ГШ Корнийчук об оптимизации ВСУ
Оптимизация подразделений ВСУ будет проходить не путем их сокращения, а через перевод в резерв части незадействованной техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом АрмияInform рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.
Он пояснил замысел на примере артиллерийского подразделения.
"Артиллерийская батарея может быть четырех-, шести- или восьмипушечная. Сейчас в ВСУ артбатареи - шестипушечные. Обслуживание - 6 военных. Один из вариантов оптимизации штата батареи - переход на четыре пушки, а две из шести поставить на хранение. В случае необходимости вооружения снимается с хранения, расчеты укомплектовывают резервистами", - рассказал Корнийчук, напомнив, что резерв первой очереди сейчас составляет 100 000 человек.
Он подчеркнул, что подобный вариант рассматривается как один из оптимальных.
"В артбатарее при нынешнем штате (как и в механизированных или других бригадах) значительный некомплект, как и в расчетах пушек в частности. То есть, людей однако больше нет. Речь идет фактически об оптимизации военной части на бумаге. Главное - батарея сохраняется, люди остаются. Это лучший вариант, чем оставить две батареи из шести пушек, а третью сделать подразделением кадра. Потому что главное - сохранить боеспособность подразделения и способность в короткие сроки нарастить возможности", - пояснил Корнийчук.
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других вариантов нет
то сдаем позиции и отходим
теперь сокращаем технику путем перевода в резерв части незадействованной техники.
У нас случайно у президента и начальника ГШ нет росийских паспортов ????
Государственный стяг Украины появился над оккупированными территориями благодаря военным и волонтерам.
Или уже нашим генерал РФ "отслюнявила" иудины деньги? Или напрямую - главнокомандующему? Такое впечатление, что хотят разрушить армию, чтобы потом быстро сдаться РФ - мол, не хватает войск. Но ведь просто так это не пройдет, народ Украины спрсит своих "керманичей".
а незадіяна техніка з'являється внаслідок однієї простої причини - скорочення чисельності особового складу й, як наслідок, відсутність особового складу для обслуговування та використання бойової техніки.
ну а опус щодо Наразі у ЗСУ артбатареї - шестигарматні. Обслуга - 6 військових. Один із варіантів оптимізації штату батареї - перехід на чотири гармати, а дві з шести поставити на зберігання. Джерело: https://censor.net/ua/n3209472 під час війни це просто шедевр.
хоча, я сказав війни? якої війни? це залишки українців все ще переймаються якоюсь війною, а теперішні мешканці владних кабінетів та їхні виборці ретельно витирають це слово з інформаційного сьогодення. мир, руський мир в їхніх головах.
22.07.2020 г.
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tZE inform
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В верхах ВС Украины грохнул конфликт. При всей своей лояльности Хомчак возмутился проводимыми в обход него, министром обороны Тараном и руководством Генштаба бюджетным сокращением ВСУ. После разговора в министерстве на повышенных тонах, где Хомчаку разъяснили, что сокращение "это указание сверху", Хомчак написал докладную Зеленскому. Вместо реакции Зеленского к нему пожаловал Ермак. Но разговора видимо не получилось, ибо вскоре он выскочил из кабинета под звон чего то разбитого.