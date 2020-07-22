Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе

Сегодня в 10.00 в соборе святого Александра на Костельной, 17, состоится прощание с настоящим героем, морским пехотинцем Украины, гражданином Эстонии Николаем Илиным (Ильиным), позывной Эстонец, память и уважение к которому - это наша история.

Об этом на своей странице в Faebook написал главред Цензор.НЕТ.

"Я посмотрел видео его последнего боевого выхода с нашлемной камеры, и картина его гибели стала во многом ясна. Эстонец был боевым медиком 137-го батальона морской пехоты. Медик должен работать с раненым, которого вынесут из боя или который придет сам. Но он получил данные, что командир разведвзвода подорвался на мине в серой зоне, и вызвался туда идти, чтобы спасти боевого товарища, если он еще жив... Николай сделал все для выполнения задания. Он пошел сам, он подгонял других бойцов, шокированных подрывом: "Ты же морпех, вперед!" "Два раза не умирать", "Быстрей, быстрей!"... Николай пошел на огромный риск. Он пошел на абсолютно неизвестную ему местность. Пошел туда, где опасно, где недалеко - противник. И даже когда поблизости послышалась стрельба, он не ушел назад, а собрал утерянные товарищами магазины и все равно упрямо пошел вперед...", - отметил Юрий Бутусов.

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"Он был отлично мотивирован спасать жизни. Они шли, наспех собравшись, без управления, поддержки, с очень недостаточной подготовкой, всего четыре человека, смотреть, как это все происходило, очень тяжело... Обстоятельства гибели трех морских пехотинцев под Зайцево требуют детального расследования, это важно изучить и сделать выводы. Эстонец рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение. И не все были готовы рисковать собой, а Николай был готов и он пошел первым в надежде спасти раненого товарища... И подорвался на мине сам", - сообщил журналист.

"У него был свободный английский, польский и эстонский, паспорт Евросоюза, а он отдал жизнь за свободу Украины на украинском Донбассе. Он пользовался огромным уважением тех, кто его знал. Он погиб честной смертью солдата. Светлая память, украинский Воин", - резюмировал Бутусов.

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".