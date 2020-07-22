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Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе

Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе

Сегодня в 10.00 в соборе святого Александра на Костельной, 17, состоится прощание с настоящим героем, морским пехотинцем Украины, гражданином Эстонии Николаем Илиным (Ильиным), позывной Эстонец, память и уважение к которому - это наша история.

Об этом на своей странице в Faebook написал главред Цензор.НЕТ.

"Я посмотрел видео его последнего боевого выхода с нашлемной камеры, и картина его гибели стала во многом ясна. Эстонец был боевым медиком 137-го батальона морской пехоты. Медик должен работать с раненым, которого вынесут из боя или который придет сам. Но он получил данные, что командир разведвзвода подорвался на мине в серой зоне, и вызвался туда идти, чтобы спасти боевого товарища, если он еще жив... Николай сделал все для выполнения задания. Он пошел сам, он подгонял других бойцов, шокированных подрывом: "Ты же морпех, вперед!" "Два раза не умирать", "Быстрей, быстрей!"... Николай пошел на огромный риск. Он пошел на абсолютно неизвестную ему местность. Пошел туда, где опасно, где недалеко - противник. И даже когда поблизости послышалась стрельба, он не ушел назад, а собрал утерянные товарищами магазины и все равно упрямо пошел вперед...", - отметил Юрий Бутусов.

Также читайте: Оккупанты надругались над телом погибшего военного медика Илина, - СМИ

"Он был отлично мотивирован спасать жизни. Они шли, наспех собравшись, без управления, поддержки, с очень недостаточной подготовкой, всего четыре человека, смотреть, как это все происходило, очень тяжело... Обстоятельства гибели трех морских пехотинцев под Зайцево требуют детального расследования, это важно изучить и сделать выводы. Эстонец рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение. И не все были готовы рисковать собой, а Николай был готов и он пошел первым в надежде спасти раненого товарища... И подорвался на мине сам", - сообщил журналист.

"У него был свободный английский, польский и эстонский, паспорт Евросоюза, а он отдал жизнь за свободу Украины на украинском Донбассе. Он пользовался огромным уважением тех, кто его знал. Он погиб честной смертью солдата. Светлая память, украинский Воин", - резюмировал Бутусов.

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".

Автор: 

похороны (1534) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4381) 137 обмп (6)


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Топ комментарии
+24
Зеленский должен лично склонить голову на коленях перед героем.Слава Украине!
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22.07.2020 10:13
+20
Обов'язком зЕзидента було офіційно поздвонити фуйлу, і вимагати припинення вогню, для евакуації пораненого морпіха, за якого віддав життя Микола Ілін. Та свої прямі обов'язки зеленському не цікаві.
У нього шоу- "перемовини з терористом".

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ МИКОЛІ. СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ.
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22.07.2020 10:26
+15
Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе - Цензор.НЕТ 6095
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22.07.2020 10:32
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Зеленский должен лично склонить голову на коленях перед героем.Слава Украине!
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22.07.2020 10:13 Ответить
Та ладно...він його не боїться
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22.07.2020 10:14 Ответить
я вже втомився знову і знову садити тебе на бутилку. ти ваз 2106?
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22.07.2020 20:29 Ответить
Иди пожалуйся модераторам дрыщ узкоклиторный ))))) Хахахахаха))))
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22.07.2020 22:33 Ответить
Підгорів ти малорос!
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22.07.2020 22:48 Ответить
Таким гандонам как ты все малоросы, ублюдок живущий на ворованные деньги
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23.07.2020 11:30 Ответить
дуже недоречний висер...
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22.07.2020 11:03 Ответить
Одна тварь не лучше другой.Оба артисты.Украинофоба.
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22.07.2020 10:24 Ответить
а ти проштиркненний жити без Пєті не можешь
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22.07.2020 10:25 Ответить
Ти відчуваєш різницю між тим що не вдалося врятувати і просто засцяв
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22.07.2020 10:36 Ответить
Кстати - да! Все "патриоты" от панамского Кондитера уже "подзабыли" про ДАП.
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22.07.2020 12:42 Ответить
Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе - Цензор.НЕТ 9538

..
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22.07.2020 10:19 Ответить
Обов'язком зЕзидента було офіційно поздвонити фуйлу, і вимагати припинення вогню, для евакуації пораненого морпіха, за якого віддав життя Микола Ілін. Та свої прямі обов'язки зеленському не цікаві.
У нього шоу- "перемовини з терористом".

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ МИКОЛІ. СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ.
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22.07.2020 10:26 Ответить
Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе - Цензор.НЕТ 6095
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22.07.2020 10:32 Ответить
Є що заперечити, окрім цитування кацапського фуфела?
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22.07.2020 13:00 Ответить
Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе - Цензор.НЕТ 3723
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22.07.2020 10:34 Ответить
Останнім часом склалася така ситуація з кремлівською ботнею, що треба закривати коментарі під такими новинами.
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22.07.2020 10:36 Ответить
Вечный рай погибшим Воинам - Героям!
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22.07.2020 10:41 Ответить
Вечная Память!
Украина, Эстония и Белоруссия гордится Тобой!!!!
Героям Слава!
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22.07.2020 10:52 Ответить
Те кто голосовал за Зеленского. Похоже это люди которые совершенно не ценят то что делают для всех нас наши войны на этой войне. Они их не уважают, не ценят, не понимают. Думают им делать просто нечего. Я в шоке сколько таких в Украине. Абсолютно все равно. Они даже не понимают что их спасли от того кошмара что сейчас в Донецке и Луганске.
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22.07.2020 10:59 Ответить
" это важно изучить и сделать выводы" .Источник: https://censor.net.ua/n3209475. Цікаво, кому і навіщо потрібно вивчати антологію пофігізму і "главноє - прєкраиіть сирєоять?" Розумні і адекватні висновки вже зробили. А дехто це знав ще до виборів. Цих, на жаль, було мало. Цікаво, скільки ще має бути такого лайна, щоб висновки зробила більшість?
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22.07.2020 11:13 Ответить
Скорбимо!

Вічна пам"ять герою
Загиблий медик Ілін рвався вперед, щоб скористатися будь-яким шансом на порятунок командира розвідвзводу Красногрудя, - Бутусов про останній бойовий вихід - Цензор.НЕТ 7941
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22.07.2020 11:00 Ответить
Боєць 4 дні вмирав на поле бою - ніхто, включно з Головнокомандуючим, нічого не зробив для його спасіння. Хоча повинні були за порушення перемир'я і загрозу життя громадянина України все там із землею артилерією зрівняти.
Зате зняти відосік на прохання луцького терориста - це легко!
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22.07.2020 11:36 Ответить
Юрий, информация подтвержденная что это его видео? Или только на основании инфы рашиков?
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22.07.2020 11:49 Ответить
Нет, его порезали и нож воткнули потом фейковое видео сняли. Достали уже параноики.
Монка взорвалась в метре от него. Как ещё вообще что то от тела осталось.
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22.07.2020 12:48 Ответить
Если тебя достали, то не читай... Ты кто такой, что имеешь полномочия связывать конкретные видео с конкретным человеком? На основании чего я должен доверять тем кто постоянно врет?
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22.07.2020 13:59 Ответить
Это же нормально всегда врать и выдумывать небылицы! Если главред сайта пишет, что спасали командира, который тогда был мертв.А что ему внутренности и кости повырезали,что бы скрыть причину его гибели??? Я иногда шизею какая же везде ложь у них и провокация!
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30.07.2020 09:08 Ответить
Поставте це питання 200% генпрокурору бене- діктовій, чи баканову, бізнеспартнеру- сусіду, по криворіжському парадняку зеленського, який керує СБУ? Чого мовчать?
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22.07.2020 13:06 Ответить
Поспішав і сам загинув.
І не порятував нікого.
Дуже трагічна ситуація.
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22.07.2020 11:57 Ответить
Скорее всего рашоорки,когда узнали что идёт украинская группа забирать тело наставили возле него растяжек и мин.Подлое,гнилое племя.
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22.07.2020 14:58 Ответить
Красава! Знатный выдумщик,наш человек! Не хочешь к нам в армию,нам такие отявлиные ******* нужны!
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30.07.2020 09:11 Ответить
Героям слава! Але виникає запитання - на хіба ось це розроблялося і понтувалося на виставках, якщо боєць ЧОТИРИ ДНІ конав у сірій зоні - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%91%D0%9F%D0%90) ?
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22.07.2020 18:32 Ответить
Какого Красногрудя спасать если он за день до этого подорвался на мине???? Спасал он уже Журавля,который был ранее при попытке забрать тело командира! Хоть иногда можете правду говорить?! Интересно,а как те "герои" что не хотели никого спасать,потом,потеряв рожки от автомата и незаметно исчезли,будут потом в глаза своим побратимам смотреть? Не думали они,что все тайное становится явным!!!
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30.07.2020 08:57 Ответить
 
 