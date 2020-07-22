Луцкий террорист Кривош сейчас находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения, - Геращенко

Максим Кривош, который 21 июля захватил в Луцке в автобусе заложников и удерживал их более 12 часов, находится в следственном изоляторе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Сніданку з 1+1" сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Ему предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников и в незаконном хранении оружия.

"Я убежден, что суд не изберет никакой меры пресечения, кроме содержания под стражей. Дальше его ждет суд. От получит длительный срок заключения. Во время захвата никто не погиб, поэтому суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция - это пожизненное заключение. Дальше слово за судом", - рассказал Геращенко.

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

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