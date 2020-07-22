Луцкий террорист Кривош сейчас находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения, - Геращенко
Максим Кривош, который 21 июля захватил в Луцке в автобусе заложников и удерживал их более 12 часов, находится в следственном изоляторе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Сніданку з 1+1" сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Ему предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников и в незаконном хранении оружия.
"Я убежден, что суд не изберет никакой меры пресечения, кроме содержания под стражей. Дальше его ждет суд. От получит длительный срок заключения. Во время захвата никто не погиб, поэтому суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция - это пожизненное заключение. Дальше слово за судом", - рассказал Геращенко.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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похоже на мазурка стрелка тц караван в 12 году, тоже перед выборами...нужно было, чтобы он оказался родом с западных областей и еще и боксером(удар по партии удар)...
щаз опять западные области и русский по национальности...
а хохлы и малороссы могут верить хоть кварталу, хоть сватам, хоть пленкам, хоть тому, что на стенках в привокзальном туалете написано - нам на хохлов насрать.
версия первая
суд, самое строгое наказание и...загримируют... и отправят на рашку (потом будет выступать на шоу...после небольшой пластики на харе)... а в камере удавят какого-то бедолагу спидоносца (похожей комплекции) типа не вынес всенародного гнева...
версия вторая
просто .. однажды у него остановиться сердце ... и закопают, чтоб много не базикал (а то начнет опять нетленки кропать... они им надо?)
есть еще несколько версий - но фиг я буду им подкидывать-подсказывать))))))
У кого из пользователей форума он есть?
Хочу узнать, как он себя чувствует и пожелать здоровья.
ну я не вижу проблем когда вся страна уже гудит о теракте позвонить в редакцию телефот которой в низу сайта и решить вопрос с тем что бы соеденили с Бутусовым ...
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Прям, как ты!
Интересная версия.
А Зе с Аваковым уже танцуют свой мегаПиар под кристально честный аккомпанемент Геращенко.
Согласен службам Авакова и другим некогда заниматся профилактическими мерами в стране у них есть задания садить Порошенко и разгонять митинги под ОП и Верховной Радой ....
Из недавнего -Бабченко!!
2. Якщо це було дійсно захоплення, то тепер терорист може обрати лінію захисту і говорити, що це була постанова, що йому погрожували, тиснули на нього. Частина суспільства в це повірить.
Увидите вегана, сразу бейте в морду. Не ждите пока он захватит людей.
Снимай видосики про захват "заложников"!
все комменты под копирку.