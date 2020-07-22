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Новости Захват заложников в Луцке
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Луцкий террорист Кривош сейчас находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения, - Геращенко

Луцкий террорист Кривош сейчас находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения, - Геращенко

Максим Кривош, который 21 июля захватил в Луцке в автобусе заложников и удерживал их более 12 часов, находится в следственном изоляторе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Сніданку з 1+1" сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Ему предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников и в незаконном хранении оружия.

"Я убежден, что суд не изберет никакой меры пресечения, кроме содержания под стражей. Дальше его ждет суд. От получит длительный срок заключения. Во время захвата никто не погиб, поэтому суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция - это пожизненное заключение. Дальше слово за судом", - рассказал Геращенко.

Также читайте: Зеленский, выполнив требования луцкого террориста и записав видео, сделал все правильно, - Геращенко

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Читайте: Луцких заложников после освобождения осмотрели медики и опросили следователи, - Геращенко

Автор: 

захват (787) Луцк (587) СИЗО (1364) Геращенко Антон (1438) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+18
Да астанавитесь уже. Сколько можно позориться?
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22.07.2020 10:36
+16
У гримерці 95 кварталу скоріше він знаходиться.
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22.07.2020 10:39
+13
Студия Боливуд-95
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22.07.2020 10:42
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Правила форума Совет форумчан
Да астанавитесь уже. Сколько можно позориться?
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22.07.2020 10:36 Ответить
остановки не будет.. шоу должно продолжаться!
Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9404
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22.07.2020 11:01 Ответить
Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3567
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22.07.2020 11:02 Ответить
неужели?...ждем, что скажут эксперты авакова...они по жестам и принтам на футболке многое "вычисляют"
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22.07.2020 11:14 Ответить
одним выстрелом двух зайцев
похоже на мазурка стрелка тц караван в 12 году, тоже перед выборами...нужно было, чтобы он оказался родом с западных областей и еще и боксером(удар по партии удар)...
щаз опять западные области и русский по национальности...
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22.07.2020 11:10 Ответить
где я?
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22.07.2020 11:12 Ответить
клоуны
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22.07.2020 10:39 Ответить
У гримерці 95 кварталу скоріше він знаходиться.
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22.07.2020 10:39 Ответить
А мені без різниці, де знаходиться так званий "терорист". Чи актор, який грає роль терориста. Мене більше цікавить ю, де знаходиться потерпілий президент. Чи актор, який грає роль президента.
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22.07.2020 11:02 Ответить
Стесняюсь спросить, зачем это вам?
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22.07.2020 11:04 Ответить
За великим рахунком - ні до чого. Але у шкалі місць перебування потерпілому надаю перевагу. Бо де знаходиться нікому не відомий невдаха, мені точно не цікаво.
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22.07.2020 11:07 Ответить
як і з сцикла зробити героя????знає авков, мвс та доблестні чорти з сбу
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22.07.2020 10:39 Ответить
Кажи вже прямо - Зеленський винен у тому що обійшлось без жертв. У протилежному випадку він би також був винен.
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22.07.2020 10:45 Ответить
Просте питання. Ти дійсно віриш що вчора було не шоу, а все було по справжньому?
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22.07.2020 10:48 Ответить
Немає жертв, бо не знайшли актора, який погодився вмерти заради піару Зе.
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22.07.2020 10:49 Ответить
Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9701
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22.07.2020 11:01 Ответить
Кажи вже прямо - Зеленський винен /пропагандоны раши тудэй виноватым Порошенко сделать не смогли.На горе мигранту с флажком Меркель-кагэбэшницы.
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22.07.2020 11:03 Ответить
А Аваков готовит ему приказ о награждении, "за ЗЕленую Храбрость"!
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22.07.2020 10:40 Ответить
Из Авакова киношник пустяковый и кинушка хреновая.Оскар им не светит, а вот "Золотая клюква" в самый раз. Стыдно за державу ....опять обосрались!
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22.07.2020 10:41 Ответить
Та й сценарист кепський. Я так і не розумію, чому вимога "терориста" була такою дико абсурдною? Не вистачило фантазії придумати щось політичне, по націоналістів, скажімо? Виглядало б більш переконливо. А так схоже на якийсь тролінг.
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22.07.2020 11:05 Ответить
а за те, що попалив усю постановку - по нирках його, по нирках!
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22.07.2020 10:42 Ответить
Студия Боливуд-95
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22.07.2020 10:42 Ответить
Да ладно вам, спалились уже с постановой. Отпускайте артиста под ночной домашний арест, ему семью кормить надо.
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22.07.2020 10:43 Ответить
Аваков іменний пістолет подарує?
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22.07.2020 10:43 Ответить
Террику?
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22.07.2020 11:06 Ответить
шоб застрелився?
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22.07.2020 11:16 Ответить
як мазурок, караванський стрілок
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22.07.2020 11:18 Ответить
Порохоботьі надеются , что украинцьі не поверят своим "бесстьіжим" глазам , в случае с захватом заложников в Луцке , и не поверят своим "бесстьіжим" ушам , в случае с пленками бесед Порошенко с Путиньім ? Зря надеются...
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22.07.2020 10:45 Ответить
я вірив у твій талант, гебнявий, і знав, що ти зможеш приплести сюди Порошенка!
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22.07.2020 10:47 Ответить
украинцы - это и есть порохоботы.

а хохлы и малороссы могут верить хоть кварталу, хоть сватам, хоть пленкам, хоть тому, что на стенках в привокзальном туалете написано - нам на хохлов насрать.
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22.07.2020 10:49 Ответить
Тобі зє сцикун білого чарівного порошка відсипав?
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22.07.2020 10:50 Ответить
"саша паламарчук" , я обещал тебя спамить , как российского бота , вьіполняю обещание. Нехай щастить!
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22.07.2020 11:19 Ответить
Малоросики верят сериалам голобородько и сваты, смешульки
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22.07.2020 10:50 Ответить
Да, обосрались вы знатно, чего уж там, обтекайте.
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22.07.2020 10:51 Ответить
хотелось бы услышать Вячеслава Рубльова нардепа-слугу от Луцка,что он скажет про этот цирк,он вроде парень честный,в отличии от своей горе-партии.
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22.07.2020 10:45 Ответить
туда нормальный не пойдет.
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22.07.2020 10:47 Ответить
Вава думав, що вийде триллер, а вийшла знову комедія.
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22.07.2020 10:45 Ответить
обвиняют в том, что часы не сверил? - сдался раньше, чем Ишак выпустил видосик...
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22.07.2020 10:46 Ответить
развитие сюжета :
версия первая
суд, самое строгое наказание и...загримируют... и отправят на рашку (потом будет выступать на шоу...после небольшой пластики на харе)... а в камере удавят какого-то бедолагу спидоносца (похожей комплекции) типа не вынес всенародного гнева...
версия вторая
просто .. однажды у него остановиться сердце ... и закопают, чтоб много не базикал (а то начнет опять нетленки кропать... они им надо?)
есть еще несколько версий - но фиг я буду им подкидывать-подсказывать))))))
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22.07.2020 10:46 Ответить
А если обменять одним махом на 50 таксистов?
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22.07.2020 10:56 Ответить
на 50? тут надо все взвесить )))))
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22.07.2020 11:17 Ответить
100 и торг здесь не уместен.
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22.07.2020 11:21 Ответить
101... как далматинцев ))))))
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22.07.2020 11:25 Ответить
"застрелится", как караванский стрелок мазурок в 12 году
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22.07.2020 11:20 Ответить
А вагітну заручницю, Мендель відігрувала?
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22.07.2020 10:46 Ответить
Кто может дать мне телефон Бутусова?
У кого из пользователей форума он есть?
Хочу узнать, как он себя чувствует и пожелать здоровья.
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22.07.2020 10:47 Ответить
пов'яжи колорадку, поцілуй портрет ***** у сраку - може попустить
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22.07.2020 10:50 Ответить
ты что хочешь узнать как террорист с луцка позвонил к Бутусову сидящему дома на карантине ?
ну я не вижу проблем когда вся страна уже гудит о теракте позвонить в редакцию телефот которой в низу сайта и решить вопрос с тем что бы соеденили с Бутусовым ...
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22.07.2020 10:56 Ответить
Нет там телефона.
Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1929
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22.07.2020 11:07 Ответить
Заходите на сторінку розміщення реклами, там є номер телефона, вони переадресують на Бутусова.
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22.07.2020 11:16 Ответить
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e-mail:
тел.: 044 338-68-85
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22.07.2020 11:17 Ответить
Странно, но это телефон интернет-магазина "tennisbest".

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Киев
(044) 338-68-85

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22.07.2020 12:21 Ответить
Какой настойчивый и умный террорист...
Прям, как ты!
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22.07.2020 12:53 Ответить
Да?
Интересная версия.
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22.07.2020 12:52 Ответить
Весь етот цирк с автобусом мне напомнил недавний аналогичный цирк с *минированием* моста в Киеве. Случайно артист не тот же? Выгоните его из театра. Очень плохо и неправдоподобно играет роль террориста.
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22.07.2020 10:48 Ответить
Луцкий террорист Кривош сейчас находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9471
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22.07.2020 10:49 Ответить
Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4732
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22.07.2020 11:02 Ответить
Луцкий террорист мальчик молодой - все хотят потАнцавать с тобой!
А Зе с Аваковым уже танцуют свой мегаПиар под кристально честный аккомпанемент Геращенко.
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22.07.2020 10:50 Ответить
Антоніна, яка ти тупу істота.
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22.07.2020 10:51 Ответить
можете називати його просто Тоня
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22.07.2020 10:53 Ответить
как же все таки легко у нас в Украине во время росийской агрессии ( войны ) можно с двумя сумками набитыми оружием и взрывчаткой переехать из Ровенской области в Волынскую и захватить автобус с заложниками ...
Согласен службам Авакова и другим некогда заниматся профилактическими мерами в стране у них есть задания садить Порошенко и разгонять митинги под ОП и Верховной Радой ....
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22.07.2020 10:52 Ответить
Еще и окажется что захватил из за того что водитель отказался выдать проездной документ на багаж.
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22.07.2020 10:59 Ответить
А потом не окажется что он сотрудник СБУ или Нацполиции?
Из недавнего -Бабченко!!
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22.07.2020 10:57 Ответить
Є зв'язок між Допьйош та Кривош? Є.
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22.07.2020 10:57 Ответить
"Автобус с заложниками в Луцке штурмовали уже после задержания террориста" что то пошло не по сценарию,могли бы актеров по професиональнее найти
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22.07.2020 10:59 Ответить
1. Якщо це була постанова. То, сценаристи одного не врахували. Будь-хто може перекупити терориста, або знайти інші важелі, і той швидко розповість правду про цей спектакль.
2. Якщо це було дійсно захоплення, то тепер терорист може обрати лінію захисту і говорити, що це була постанова, що йому погрожували, тиснули на нього. Частина суспільства в це повірить.
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22.07.2020 10:59 Ответить
Шоу это было, или нет, но последствия теперь будут.
Увидите вегана, сразу бейте в морду. Не ждите пока он захватит людей.
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22.07.2020 11:00 Ответить
Краще би вони визнали,що це були зйомки епiзоду для серiала,бо не вiрить в це нiхто,так ганебно,рiденько обiсралисть
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22.07.2020 11:00 Ответить
К написанию новой книги уже приступил?
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22.07.2020 11:03 Ответить
Луцкий "террорист" Кривош сотрудничает со следствием:
Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2671
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22.07.2020 11:19 Ответить
Антонина, ты когда детям качели и лавочки вернешь которые ты порезало на Харьковщине и сдало на металлолом чтобы с наркодиллерами и проститутками рассчитаться?
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22.07.2020 11:47 Ответить
Суд оштрафує,що був без маски )))) заодно і пасажирам ))))
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22.07.2020 12:27 Ответить
Упал рейтинг? Не беда!
Снимай видосики про захват "заложников"!
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22.07.2020 15:27 Ответить
у какао методичка "спектакыль, вы всё врётии"
все комменты под копирку.
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23.07.2020 03:25 Ответить
 
 