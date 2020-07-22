За сутки в ВСУ зафиксировали 14 случаев COVID-19, всего болеют 134 человека, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 22 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 134 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 5 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Львовская область - 5 военнослужащих, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий, Полтавская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 544 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 414 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 65 человек.

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