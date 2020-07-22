После появления вакцины от COVID-19 Украина должна одной из первых ее получить, - Степанов

Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы Украина одной из первой получила вакцину от COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы отслеживаем все без исключения разработки вакцин в мире. В том числе и вакцины, которая разрабатывается учеными Оксфордского университета. Мы пытаемся сделать все, чтобы после появления вакцины на рынке Украина одной из первых получила ее", - сказал он.

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По словам министра, в Украине продолжаются клинические испытания четырех препаратов при лечении COVID-19.

"Клинические испытания проводятся по четырем лексредствам. Они зарегистрированы в странее, используются для лечения других заболеваний. В том числе, по мнению экспертов, они могут быть полезны при лечении COVID-19. С этой целью зарегистрированы клинические испытания. В настоящее время в мире нет ни одного лекарства с показаниями к лечению COVID-19. Вся терапия симптоматическая", - сказал Степанов.