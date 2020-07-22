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Новости Коронавирус и карантин
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После появления вакцины от COVID-19 Украина должна одной из первых ее получить, - Степанов

После появления вакцины от COVID-19 Украина должна одной из первых ее получить, - Степанов

Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы Украина одной из первой получила вакцину от COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы отслеживаем все без исключения разработки вакцин в мире. В том числе и вакцины, которая разрабатывается учеными Оксфордского университета. Мы пытаемся сделать все, чтобы после появления вакцины на рынке Украина одной из первых получила ее", - сказал он.

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По словам министра, в Украине продолжаются клинические испытания четырех препаратов при лечении COVID-19.

"Клинические испытания проводятся по четырем лексредствам. Они зарегистрированы в странее, используются для лечения других заболеваний. В том числе, по мнению экспертов, они могут быть полезны при лечении COVID-19. С этой целью зарегистрированы клинические испытания. В настоящее время в мире нет ни одного лекарства с показаниями к лечению COVID-19. Вся терапия симптоматическая", - сказал Степанов.

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
с чего вдруг должна первой получить?..для тестирования?
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22.07.2020 11:22
+9
После появления вакцины от COVID-19 Украина должна одной из первых ее получить, - Степанов - Цензор.НЕТ 2587
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22.07.2020 11:21
+6
А чем, интересно, вы такие "особенные", чтобы "одной из первых"??????????????
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22.07.2020 11:22
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После появления вакцины от COVID-19 Украина должна одной из первых ее получить, - Степанов - Цензор.НЕТ 2587
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22.07.2020 11:21 Ответить
с чего вдруг должна первой получить?..для тестирования?
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22.07.2020 11:22 Ответить
как раз на нас и испытают ..
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22.07.2020 11:42 Ответить
на быдле 72% испытают, за это министерство по распилу бабла под коронавирус ещё и бабла себе получит и будет дальше ускоренно готовить базу для трансплантации (распродажи) органов быдла за его же (государственный) счёт... быдло на то и быдло...
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22.07.2020 12:06 Ответить
всих зобовяжуть...100%...і діточок і похилого віку, і інвалідів і вагітних дівчат
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22.07.2020 12:10 Ответить
ещё один болтун
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22.07.2020 13:21 Ответить
А чем, интересно, вы такие "особенные", чтобы "одной из первых"??????????????
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22.07.2020 11:22 Ответить
КАЦАП СПАЛИЛСЯ!
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22.07.2020 11:23 Ответить
больной??? или просто зебил???
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22.07.2020 11:32 Ответить
ни то ни другое, но твое "вы" тебя выдало с потрошками
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22.07.2020 11:35 Ответить
а я себя от зебилов отделяю, в отличии от тебя!
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22.07.2020 11:41 Ответить
"После появления вакцины от COVID-19 Украина должна одной из первых ее получить" Не виляй винторогий, для меня зебилы это пошесть. Но я не отделяю себя от Украины только потому что эти мрази ею временно управляют.
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22.07.2020 11:46 Ответить
ну ладно, учитывая , что "зебилы пошесть" объясню. Под словом "вы" я имел в виду степанова и всю эту клику. Но это, все равно не увеличит наши шансы на получение вакцины!
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22.07.2020 11:57 Ответить
Кроликов здеся подопытных много, ага...
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22.07.2020 11:22 Ответить
Получите сперва потом рапортуйте, а то будет как с самописцами Боинга, хотели так отдать что не могли догнать.
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22.07.2020 11:23 Ответить
Все уже в очередь выстроились, чтобы продать не самой богатой стране новомодную вакцину... Готовьтесь к аукционам!...
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22.07.2020 11:23 Ответить
В ВОЗ так и сказали- первыми получат самые бедные страны.
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22.07.2020 11:23 Ответить
Так уЗеленскике и ведут к тому, чтобы Украина была самой бедной. Наверно, чтобы вакцину первыми получить. Зебота о людях...
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22.07.2020 11:38 Ответить
После появления вакцины от COVID-19 Украина должна одной из первых ее получить, - Степанов - Цензор.НЕТ 2646
После появления вакцины от COVID-19 Украина должна одной из первых ее получить, - Степанов - Цензор.НЕТ 4917
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22.07.2020 11:25 Ответить
Після появи вакцини проти COVID-19 Україна має однією з перших її отримати, - Степанов - Цензор.НЕТ 5873
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22.07.2020 11:31 Ответить
И это еще адаптивный карантин. Осенью опять по 30 грн будут. И зебилы называют это здоровым капиталистическим рынком "спрос-предложение". Хотя, сами даже не вникают в суть сказанного.
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22.07.2020 12:57 Ответить
З терактом обіс.рал.сь давайте терміново Ковід педалювати...
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22.07.2020 11:29 Ответить
Это,конечно хорошо,но надо бы уточнить.с какой радости мы должны получить ее одни из первых
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22.07.2020 11:30 Ответить
Украинская фармацевтика была одна из самых мощных в СССР. Получить вакцину мы должны были в своих лабораториях, а не стоять с протянутой рукой перед другими странами. Кстати в РФ отрапортовали о создании вакцины - бегите, получайте.
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22.07.2020 11:37 Ответить
про самую мощную фармацевтику - очень смешно. а про вакцину на раисе еще смешнее.
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22.07.2020 11:43 Ответить
1. Даже украинская Википедия (которая ненавидит все советское) вот что пишет:
1980 в Україні працювали 24 великі фармацевтичні зав. та 30 допоміжного профілю. Асортимент продуктів Х.-Ф. п. охоплював на поч. 1970-х pp. бл. 900 назв, у тому ч. низка вітамінних препаратів. Частина готових, масово випродукованих ліків у рецептурі аптек України становила 1974 бл. 65 % (в США 95 %); 35 % ліків виготовлають аптеки. У 1970-х pp. Х.-ф. п. покривала бл. 80 % потреби в ліках установ та пацієнтів.

2. По РФ спорить не буду. Тоже отношусь скептически. Просто эта инфа была на днях во всех, в т.ч. мировых СМИ.
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22.07.2020 12:05 Ответить
Мощность фарминдустрии и качественные разработки вакцин - это не одно и то же

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_SV40 Анализ, представленный на Vaccine Cell Substrate Conference в 2004 году[15], показал, что вакцины, применяемые в странах бывшего Советского блока, в Китае, Японии и Африке, могли быть заражены SV40 до 1980 года, это означает, что сотни миллионов людей могли быть заражены вирусом.
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22.07.2020 12:19 Ответить
Гипотезы о том, что вирус SV40 может вызывать заболевания у человека, вызывали большое количество споров. Использовали разные методы выявления вируса SV40 в опухолях человека, однако достоверность методов исследования и роль вируса в развитии опухоли, до сих пор не подтверждены.
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22.07.2020 12:39 Ответить
Но все-таки, имхо, лучше, чтобы SV40 в вакцинах не было. Или не согласны?
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22.07.2020 13:27 Ответить
Любая вакцина что то вредное в себе содержит, идеальных лекарств нет. Как говорится: "Одно лечишь - другое калечишь."(с)
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22.07.2020 14:50 Ответить
То есть Вы их двух вакцин, где одна содержит SV40, а другая нет, выбрали бы ту, что содержит SV40. Я правильно Вас понял?
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22.07.2020 15:38 Ответить
А другая содержит COVID-19. Какой смысл выбора??? Получить иммунитет от SV40 и заболеть от COVID-19, или получить иммунитет от COVID-19, а заболеть от SV40. Каков будет ваш выбор?
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22.07.2020 15:52 Ответить
Я выбрал бы вакцину без SV40.
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22.07.2020 16:16 Ответить
Нет идеальных вакцин. Всегда есть процент людей, для кого эта вакцина может быть фатальной, потому как вакцина использует ослабленный штамм вируса. Вирус хоть и ослабленный, но живой.
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22.07.2020 18:11 Ответить
Не агитируйте меня по поводу пользы вакцинации. Я сторонник вакцинации, пока не придумают более безопасный метод борьбы с вирусными заболеваниями. Но если есть возможность избавиться от нежелательного компонента вакцин или лекарств - это надо делать.
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22.07.2020 22:28 Ответить
Пока будут искать как избавится от нежелательного компонента - уйдет время, а значит будут гибнуть люди. Если при опробировании нежелательный компонент присутствует, но его вред не доказан или несущественен, то вакцину обязательно надо применять.
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22.07.2020 22:48 Ответить
Как у Вас все драматично... А почему Вы решили, что во время поисков более совершенной и чистой вакцины надо обязательно прекращать вакцинацию?
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22.07.2020 23:19 Ответить
Не было и не будет "более совершенной и чистой вакцины". Чем совершеннее вакцина, тем более сильный побочный эффект, хоть и будет меньше в процентном соотношении.
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23.07.2020 01:25 Ответить
У Вас какое-то упрощенное понимание вакцин. Более совершенная - это не всегдавакцина с более сильной имуногенностью. Это может быть вакцина с меньшей реактогенностью. Например Sellards и Laigret в 1932 сделали вакцину от желтой лихорадки , но недостаточно ослабили вирус. Только в 1937 Theiler и Smith получили достаточно ослабленный для широкого применения штамм.
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23.07.2020 07:29 Ответить
Ждите. Только как вы объясните родственникам умерших, что по вашему мнению вакцину сегодняшнюю не надо ставить, а ждать более совершенную? И умерший сам виноват, что умер рано и не дождался совершенной вакцины.
И насчет вакцины с SV40. Если на тот момент не было проверенной вакцины без SV40, то ждать и выбирать нет никакого смысла.
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23.07.2020 09:48 Ответить
1.Кстати, Вы так и не ответили на мой вопрос "А почему Вы решили, что во время поисков более совершенной и чистой вакцины надо обязательно прекращать вакцинацию старой?"

2. Насчет " Если на тот момент не было проверенной вакцины без SV40". В конце 50-х-начале 60-х годов, когда создавались те вакцины, тестов на основе ПЦР еще не было. Просто выращивали мартышек и культивировали их ткани и периодически проверяли доступными тогда методами (анализ ультафильтрата на контагиозносить и электронной микроскопией). У Запада это получалось существенно лучше, чем у СССР. Но совку экономия валюты и дутый престиж дороже здоровья собственных граждан. И надо же, и сейчас есть люди, оправдывающие такой подход.
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23.07.2020 10:33 Ответить
И о чем говорит количество заводов? Что они выпускали что-то эффективное?
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22.07.2020 12:31 Ответить
Я же для особо упоротых веделил, что потребности жителей УССР в лекарствах удовлетворялись на 80% за счет собственного выпуска.
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22.07.2020 13:15 Ответить
Да, у 80% была потребность в аспирине при температуре или похмельном синдроме. А на те оставшиеся 20% совок хер клал. При совке если при серьезной болезни врач говорил "вам поможет только лекарство, выпускаемое в США или Швейцарии", это звучало почти как приговор.
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22.07.2020 13:30 Ответить
Смотри простой пример. Мы все выходцы из совка. Сегодня в мире бушует коронавирус. В основном умирают люди в возрасте. В Штатах например умерло 140 тыс.чел. В России - 10 тыс.чел, в Украине - 1,5 тыс. чел, в Белоруссии - 0,5 тыс. чел. Вопрос на засыпку. В каких странах детям правильные прививки делали?
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22.07.2020 13:43 Ответить
Возможно дело и не в прививках. Престарелые жители Европы и США живут в тепличных условиях и лечатся, в основном, сразу антибиотиками. А это значит что иммунитета у них практически нет. Поэтому новая болезнь и выкашивает тех, у кого очень слабый иммунитет.
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22.07.2020 14:46 Ответить
Возможно и не в прививках. Никто же не знает. Но давайте не будем рассказывать, что в США люди живут в тепличных условиях. Там тоже по разному живут.
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22.07.2020 16:52 Ответить
Ответ на высыпку "Прививок от ковида в совке не делали." Если бы причиной были совковые прививки, то летальность при ковиде в Украине была бы такой же или близкой с Беларусью и Россией. А вот хрен - она ближе к Польше и Германии.
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22.07.2020 15:26 Ответить
Тут дело не в том, что к кому она ближе, а в том, что у нас она низкая, а в Штатах - высокая. Польша и ГДР - тоже соцлагерь, возможно там тоже прививали людей в детстве по нашим стандартам.
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22.07.2020 16:42 Ответить
Вопрос именно в том, что если все дело в прививках, то летальность от ковида в странах бывшего СССР должна быть очень близкой. Ведь мрут в основном старики, т.е. те, кто прививки получил еще в СССР.
Вот западные земли ФРГ
Nordrhein-Westfalen, Germany

Case-Fatality Ratio: 3,70%

Baden-Wurttemberg, Germany
Case-Fatality Ratio: 5,03%
Rheinland-Pfalz, Germany
Case-Fatality Ratio: 3,23%
Вот области Украины

Kharkiv Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 3,79%
Chernivtsi Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 3,85%
Cherkasy Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 4,22%

Ternopil Oblast, Ukraine
Case-Fatality Ratio: 1,40%
Вот Беларусь

Belarus
Case-Fatality Ratio: 0,77%
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22.07.2020 17:21 Ответить
По Вашей теории путь всех серьезно болевших "совков" был только на кладбище. Однако вся медсистема работала настолько эффективно, что в 80-х была признана одной из лучших в мире.
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22.07.2020 14:11 Ответить
Еще бы. При совке от гриппа не умирал никто, а на Западе - десятки тысяч. Но не потому,Э что совок так лечил, а потому, что совок так подсчитывал.
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22.07.2020 15:28 Ответить
http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0487/tema03.php Даже и в эпоху гласности Госкомстат СССР не решился публиковать показатели продолжительности жизни по республикам за период до 1979 года, но опубликовал данные о младенческой смертности. В Узбекистане показатель младенческой смертности с 1970 по 1980 год вырос с 31,0 до 47,0 на 1000 родившихся, в Казахстане с 25,9 до 32,7, в Таджикистане с 45,9 до 58,1, в Туркменистане с 46,1 до 53,6. Доказано, что этот рост был следствием улучшения учета смертности14. Очевидно, что если соответствующим образом скорректировать данные по СССР за период до 1979 года, то продолжительность жизни при рождении окажется существенно ниже 70 лет.
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22.07.2020 15:46 Ответить
Еще раз. Разве это говорит, что эти лекарства были эффективны для этих 80% больных?
Пришел, выписали таблетки, полечился, умер, но потребность в лекарствах была перекрыта. Так понятнее?
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22.07.2020 13:38 Ответить
Это говорит лишь о том, о чем говорит. А вы говорите лишь бы поговорить. Был такой мультик "А баба яга против". Вот и вы также. Если есть какие то факты, что советские лекарства были неэффективны, кидайте ссылки на источники. Даже не буду спорить, что отчасти так и было. Точно также как неэффективные лекарства можно отыскать у всех ведущих мировых фармацевтических компаний. Если вы не поняли смысл моего коммента, к которому вы прицепились, то он был следующий - Украина имеет достаточный потенциал, доставшийся нам в наследие, чтобы самой разрабатывать вакцины, а не ждать от кого то подачек.
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22.07.2020 13:57 Ответить
Вы написали, что УССР имела мощную фармацевтику, я с вами не согласился.

А чтобы развивать любую наукоемкую отрасль, надо вкладывать деньги в образование и науку.
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22.07.2020 14:13 Ответить
Вы не согласились, потому что в вашем мировоззрении такое просто не укладывается, а не потому что это не так. Никаких фактов вы не привели, только словоблудие, направленное на принижение достижений Украины и украинцев (как бы ранее наша страна не называлась).
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22.07.2020 14:24 Ответить
Вы привели массу фактов о передовой украинской фармацевтике ))
Где я принижаю украинцев? Вы зря то языком не чешите.
Мне неприятно ваше совковое очковтирательство про надои и передовое все. Чем закончилась это все - известно.
Что было в магазинах, аптеках, больницах это не секрет, поэтому к чему врать то? Вам хочется верить, что у нас было все передовое?))
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22.07.2020 14:37 Ответить
То что я привел - это действительно факт (большое количество фармзаводов и покрытие потребностей лекарствами собственного производства на 80%). Подтверждается украинской Википедией. А вы продолжаете заниматься словоблудием. Выбросьте из головы ваши "надои" и научитесь признаваться в собственной глупости.
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22.07.2020 16:47 Ответить
Для тестирования на людях?
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22.07.2020 11:55 Ответить
Есть справедливое решение, по алфавиту. Так что после нас.
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22.07.2020 11:56 Ответить
А если по алфавиту Кандзи???
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22.07.2020 12:47 Ответить
А что, трактор и баня уже не помогают?
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22.07.2020 13:31 Ответить
Судя по графику, хорошо помогают.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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22.07.2020 14:17 Ответить
До Туркменистана и Сев Кореи им совсем немного осталось. Во всех смыслах.
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22.07.2020 15:10 Ответить
Изучали лично их опыт?
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22.07.2020 15:17 Ответить
Нет, общественно. Есть несколько возможных причин нулевой статистики по заболеваемости ковидом 19 в Туркменистане.
1. Там запрет на любое упоминание о ковиде.
2. Туркменистан создал супер-вакцину и вакцинировал все население.
3. Ученые Туркменистана создали силовое поле, останавливающее вирус ковида на границе.
4. Предложите свой вариант.

Мне представляется самой вероятной причина №1. А Вам?
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22.07.2020 15:34 Ответить
1. Недавно в Туркменистане комиссия ВОЗ в течение 10 дней изучала состояние дел по всей стране и не высказала никаких претензий. Глава консультативно-технической миссии ВОЗ Кэтрин Смолвуд рассказала, что в рамках поездки эксперты посетили различные медицинские учреждения амбулаторного и госпитального профиля, контрольно-пропускные пункты на границе Туркменистана со сопредельными государствами - Афганистаном и Узбекистаном, посетили Международный морской порт в Туркменбаши, лаборатории и другие ключевые места на национальном, велаятском и периферийном уровнях.
2. Страна имеет обширную сеть общественных больниц и частных медучреждений. В сельских районах развернута разветвленная сеть медпунктов и мобильных клиник.
3 и 4 - это сфера Ваших интересов.
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22.07.2020 15:46 Ответить
Наверное, комиссия ВОЗ сказала "Вот если бы в США или Германии" были такие больницы, то и там ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ковидом была бы нулевой"? Нет?
Потому что все это в США и Германии есть и на ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ковидом медицинские учреждения амбулаторного и госпитального профиля не влияют НИКАК.
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22.07.2020 15:50 Ответить
"По итогам своего 10-дневного пребывания представители Всемирной организации здравоохранения подготовили пакет рекомендаций и предложений, которые будут учитываться туркменской стороной в процессе дальнейшего развития национальной системы здравоохранения, и других государственных органов. Главной целью этой работы, безусловно, будет, совершенствование применяемых профилактических мер для недопущения инфекций.
Как отмечалось, с первых дней распространения информации о появлении новой коронавирусной инфекции в мире, Правительство Туркменистана моментально отреагировало на грозящую опасность и начало предпринимать действенные практические шаги по защите территории нашей страны от проникновения данной инфекции.
В начале января этого года были введены поэтапные ограничительные меры при пересечении государственной границы. Здесь усилен санитарно-карантинный надзор, используются тепловизоры для измерения температуры, проводится строгий контроль за въезжающими и выезжающими гражданами.
Согласно решению Чрезвычайной противоэпидемической комиссии, в состав которой входят представители соответствующих министерств и ведомств, при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности был создан Центр по предупреждению и усилению мер профилактики от завоза возбудителя острой атипичной пневмонии с неизвестной этиологией.
Аналогичные штабы, работающие в режиме «24/7», созданы на региональных уровнях. Было разработано временное руководство по мерам профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, которое было утверждено научным медицинским советом.
Вся работа в стране ведётся в строгом соответствии с национальным законодательством, в рамках Государственной программы «Здоровье» и Санитарного кодекса Туркменистана.
Усовершенствованы и методические документы по профилактике и эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями, по государственному санитарному контролю за деятельностью различных хозяйственных объектов, а также методы лабораторных исследований окружающей среды, в том числе воды, пищевых продуктов, воздуха, почвы и т.д.
В рамках противодействия завозу и распространению инфекции, с марта нынешнего года временно прекращено движение воздушных судов из зарубежных стран, а также введены ограничения на въезд и выезд граждан и различных видов наземного, речного, морского транспорта.

Службами Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, в первую очередь Государственной санитарно-эпидемиологической службой, внутри страны проводятся комплексные профилактические мероприятия и рутинный контроль за сезонными заболеваниями.
Весенние каникулы школьников были продлены для тщательной обработки и дезинфекции помещений и территорий школ. Всё это время повсеместно проводится обеззараживание общественных мест и городского транспорта. Осуществляется постоянный мониторинг за внутренней миграцией. Установлены посты осмотра и скрининга граждан на границе между велаятами, проверяются наличие справок о состоянии здоровья.
В настоящее время в Ашхабаде и во всех регионах в инфекционных больницах и отделениях подготовлены специальные стационары для приёма больных на случай выявления коронавирусной инфекции в стране. На базе действующих медучреждений перепрофилируются отделения для изоляции, лечения и обеспечения карантинно-режимных мероприятий.
В лечебно-профилактических учреждениях и пунктах въезда проводятся регулярные практические занятия со специалистами по правильному использованию средств индивидуальной защиты и соблюдению противоэпидемических мер.
Создан резерв противовирусных, антибактериальных и других лекарственных средств, а также необходимых дезинфектантов, средств индивидуальной защиты и других материалов. В режиме повышенной готовности работают отдельные медицинские учреждения.
В достаточном количестве закуплены тест-системы для диагностики COVID-19, запасы которых периодически пополняются. Диагностические исследования проводятся в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и питания, получившей статус Национального центра гриппа, и в 5 велаятских аттестованных лабораториях. Все специалисты предварительно прошли специальную подготовку.
В настоящее время во всех пунктах въезда лица, занимающиеся перевозками грузов, товаров на автомобильном и железнодорожном транспорте при пересечении государственной границы тестируются на COVID-19 и берутся на обязательный карантин на 14 дней.
Также возведены и введены в эксплуатацию дезинфекционные терминалы. На автомобильном и железнодорожном транспорте перед въездом на территорию страны проводится дезинфекция и фумигационная обработка продуктов растительного происхождения.
С целью предотвращения вредного воздействия экзогенных факторов на приграничных территориях проводится распыление дезинфектантов с использованием самолетов с обеспечением требований по безопасному использованию обеззараживающих средств как для здоровья человека, так и для окружающей среды.
Совместно с ВОЗ и другими структурными подразделениями ООН разработан План обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на случай коронавирусной инфекции COVID-19. Все запланированные в нём мероприятия активно внедряются при поддержке Странового офиса ВОЗ и различных агентств ООН, министерств и ведомств страны.
В рамках данного плана осуществляется закупка необходимого оборудования, средств и материалов. "
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22.07.2020 15:59 Ответить
Вашу лаконичность вряд ли кто-то может превзойти.
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22.07.2020 16:26 Ответить
Что касается выполнения международных обязательств, Туркменистан является восьмой страной в мире и первой в Европейском регионе ВОЗ, которая на добровольных началах прошла в июне 2016 года Совместную внешнюю оценку подготовленности страны к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения и внедрения требований Международных медико-санитарных правил (2005г.).
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22.07.2020 15:53 Ответить
Следующим шагом в сотрудничестве с ООН станет разработка третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.
Руководством к нему станут документы, подготовленные Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA), а также практическая работа, ведущаяся Туркменистаном совместно с непосредственными соседями по региону.
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22.07.2020 16:05 Ответить
Эти документы?
"Мудрые предки туркменского народа при переезде в новый дом, на свадьбах или при инфекционных заболеваниях возжигали гармалу. Когда во всем мире сложилась неоднозначная ситуация с китайским вирусом, важно окуривать помещения могильником"

Гурбангулы Бердымухамедов

О ценных свойствах могильника
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22.07.2020 16:20 Ответить
Пусть Степанов купит себе барабан и возглавит колонну идущих на
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22.07.2020 12:02 Ответить
А в честь чего "одной из первых"?
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22.07.2020 12:03 Ответить
Значит точно получим последними. Эти клоуны как откроют рот, так все наоборот получается.
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22.07.2020 12:55 Ответить
Как первой? У нас же 5G вышек еще не построили, как же они будуть тестировать чипы?
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22.07.2020 13:34 Ответить
 
 