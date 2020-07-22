Власти до конца июля решат, какой формат обучения будет с 1 сентября, - Степанов

Власти до конца июля выработают четкие правила и рекомендации для учебных заведений, в зависимости от развития ситуации с COVID-19 в Украине.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы понимаем, что в этой реальности под названием "коронавирус" будем жить еще очень долго. Конечно, ситуацию нельзя сравнить с тем, что было в конце марта. Сейчас мы имеем достаточно хорошие протоколы оказания медицинской помощи, квалифицированное лечение, понимаем, как с этим бороться и что необходимо делать. И, конечно, мы понимаем, что должны избрать для себя такие правила, которые бы реально вписывались в нашу повседневную жизнь. В том числе, это касается наших детей, которым нужно учиться, ходить в школу. В свое время мы определились с тем, в каком формате им сдавать ВНО. Долго искали верные варианты, прописывали эти правила, думали о том, как осуществить это максимально безопасно", - пояснил Степанов.

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"Когда мы прописываем правила, я прекрасно понимаю, что есть определенный запрос общества на дальнейшие действия власти. Так вот сейчас мы думаем, как все учесть и совместить: чтобы 1 сентября дети пошли в школу, чтоб формат обучения был безопасен и чтоб каждое учебное заведение смогло его обеспечить. Недавно с исполняющим обязанности министра образования мы дискутировали на эту тему. Полагаю, что до конца июля выработаем четкие правила и рекомендации, в зависимости от развития ситуации", - сообщил глава МОЗ.

"Посмотрите, что сейчас происходит, например, в Казахстане. Они получают по 1,5-2 тыс. больных каждый день. Это — страшнейшая нагрузка на медицинскую систему. При этом, государство обязано иметь возможность оказывать медицинскую помощь всем людям, в ней нуждающимся. Поэтому наши правила и рекомендации мы будем прописывать четко. При каких показателях переходим на чистое дистанционное обучение; при каких – на смешанное - и стационарное, и дистанционное. Я понимаю, вы хотите услышать цифру: какое количество заболевших должно фиксироваться каждый день, чтобы мы перешли на онлайн-обучение. Это, опять же, вопрос дискуссионный. Потому что, с одной стороны, мы ежедневно имеем по 150-200 заболевших во Львовской области. И – 0 случаев — в Херсонской. В каждом регионе ситуация разная. Поэтому, в одних регионах дети в какой-то момент могут перейти на дистанционное обучение на какой-то период, в других- могут не переходить, и это соответствует нашей концепции адаптивного карантина", - резюмировал Степанов.

Читайте полный текст интервью с министром здравоохранения Максимом Степановым "Все понимали, что нам нужна реформа. А над нами решили поэкспериментировать".