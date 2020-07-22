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Украина с 1 августа вводит "безвиз" для граждан Австралии, Новой Зеландии и еще 4 стран

Украина с 1 августа вводит

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №289/2020, датированный 21 июля, обнародован на сайте главы государства.

Он вступает в силу со дня его опубликования.

"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней. Кабинету Министров Украины принять меры, следующие из настоящего указа", - говорится в тексте документа.

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Австралия (438) Бахрейн (20) Зеленский Владимир (20734) Кувейт (34) Новая Зеландия (83) Саудовская Аравия (340) безвизовый режим (1556) Оман (67)


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Топ комментарии
+6
а австралия с новой зеландией сделали безвиз для украинских граждан?
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22.07.2020 11:27
+6
А это у нас отозвался сытый уборщик или целый плиточник из заморской страны?
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22.07.2020 11:35
+5
Куда же без Омана. Вовке понравилось
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22.07.2020 11:41
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а австралия с новой зеландией сделали безвиз для украинских граждан?
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22.07.2020 11:27 Ответить
А хоть бы и сделали? Кто туда доедет с нашей зарплатой?
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22.07.2020 11:31 Ответить
ты хотел сказать, с твоей зарплатой...
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22.07.2020 11:33 Ответить
А это у нас отозвался сытый уборщик или целый плиточник из заморской страны?
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22.07.2020 11:35 Ответить
Лоукостери ловити , можно не за дорого злітати
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22.07.2020 12:15 Ответить
летал через Стамбул на Бангкок, а потом на Брисбен...ой, скажу вам... стыковки, ожидания, 36 часов, ну его в жопу то удовольствие походить по той Down under... я шо, Пол Хоган какой-то...
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22.07.2020 16:13 Ответить
Згоден , 36 годин це перебор , але ж бо .. )
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22.07.2020 17:09 Ответить
Ні, віза потрібна і отримати її нелегко.
Кулеба для всіх робить безвіз. Йому як винця налили в будинку Черчилля, так він до сих відійти не може.
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22.07.2020 11:38 Ответить
Сразу дадут безвиз - после США. То есть может лет через 20. Если повезёт конечно.
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22.07.2020 14:55 Ответить
"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия"
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22.07.2020 11:30 Ответить
потом, зеленожопые запишут это себе в достижение: мол, сделали безвиз для бла-бла-бла... все услышат "безвиз", а дальше уже все по барабану
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22.07.2020 11:51 Ответить
Насколько известно для Австралии США Канады ЕС Японии,Англии в Украину действует итак безвиз,а нам нужна к ним виза
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22.07.2020 11:30 Ответить
Смотри не перепутай Кутузов!
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22.07.2020 11:33 Ответить
Куда же без Омана. Вовке понравилось
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22.07.2020 11:41 Ответить
О,безвиз для Омана. А Вы говорили,зря летал
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22.07.2020 11:42 Ответить
"Кабинету министров Украины принять меры, истекающие из настоящего указа" - такие "истекающие" формулировки это перевод или оригинал? Оман - это ожидаемо, а где ОАЕ и Катар? а Австралия что ему плохого сделала?
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22.07.2020 11:50 Ответить
Это огромнейшая работа наших дипломатов! Они несколько месяцев уговаривали эти страны согласиться ездить в Украину без виз. Но больше всего времени у наших дипломатов заняло формулировка ответа на простой вопрос этих стран: " А зачем нам это надо?". А т.к. они не могли по-честному ответить: "Для создания видимости нашей работы", они придумали гениальный ответ: "Шоб було".
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22.07.2020 11:56 Ответить
Хотелось бы ВИЗ наконец то получить с Уйлостаном! 7й год войны идет!
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22.07.2020 16:23 Ответить
 
 