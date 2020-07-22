В начале карантина в стране из 26 лабораторий реально работали 3. В лучшем случае делали 200 тестов в день на всю Украину, - Степанов

По состоянию на июль 2020 года в Украине делают 13-14 тысяч тестов на коронавирус в день.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас была практически уничтожена вся система лабораторий, которая могла бы делать элементарное тестирование. В стране было 26 лабораторий, в которых стояло устаревшее оборудование. Из этих 26 лабораторий реально работали 3; они делали, в лучшем случае, 200 тестов в день. И это на всю страну! Сегодня же - это 13-14 тысяч тестов. Это то, что мы сделали за 3 месяца", - заявил Степанов.

"У нас не было в достаточном количестве эпидемиологов. Дефицит кадров составлял минимум 50%. А эпидемиологи - это специалисты, которые способны расследовать тот или иной случай, определить круг контактных людей и локализовать вспышку, как это делает весь мир. Прошлое руководство решило, что нам они в принципе не нужны. И последние 5 лет медицинские университеты не выпускали эпидемиологов. Потому что люди, возглавлявшие Министерство здравоохранения в последние годы, от самой медицины были очень далеки", - убежден нынешний глава МОЗ.

На вопрос почему не тестируют всех граждан Украины, Степанов подчеркнул, что "ни одна страна мира себе этого не может позволить, да и нет особой необходимости".

"При этом, мы каждую неделю увеличиваем количество тестирований, сегодня их делают 82 лаборатории по всей стране. Мы также постоянно расширяем их возможности, докупаем оборудование, реагенты, тест-системы. Но ведь необходимо не только оборудование. Нужен высококвалифицированный персонал, который был просто ликвидирован. И вот сейчас мы привлекаем смежные специальности тех или иных врачей, переучиваем их, обучаем. У нас есть бригады вирусологов, которые работают в институтах, они учат, настраивают системы. К середине сентября у нас в планах увеличить количество тестов в два раза от сегодняшней цифры", - резюмировал Степанов.

Читайте полный текст интервью с министром здравоохранения Максимом Степановым "Все понимали, что нам нужна реформа. А над нами решили поэкспериментировать".