США выделят 38 млн долларов на развитие кибербезопасности в Украине, - Федоров

США поддержат развитие кибербезопасности в Украине и с этой целью выделят 38 млн долларов международной технической помощи.

Об этом в соем Telegram написал вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Более года активной работы - десятки сложных переговоров, согласования совместной концепции и планов - и на днях, наконец, проект окончательно зарегистрирован в Кабмине. Минцифры определено бенефициаром проекта, и я гарантирую: каждый цент международной поддержки будет израсходован с максимальной эффективностью и результатом для страны. Мы будем публично отчитываться о ходе и расходах проекта", - подчеркнул Федоров.

По его словам, привлечение экспертизы и опыта США очень важно для Украины, поскольку США - один из мировых лидеров в сфере кибербезопасности.

"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно ощущаем негативную киберактивность северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", - заявил Федоров.

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Также он отметил, что на днях началась активная фаза реформы кибербезопасности в Украине: "В частности, изменено руководство Госспецсвязи и начато развитие эффективного и современного государственного Киберцентра, мы стремимся обеспечить централизацию и защиту государственной ІТ-инфраструктуры и реестров. Должен уйти в небытие КСЗИ (бесполезная бумажка на 5 лет) и другие стандарты безопасности 90-х и вместо этого появиться современные модели построения и постоянной поддержки безопасности ІТ-систем. Мы должны наконец определиться с подходами и требованиями к защите критической инфраструктуры и многое другое. И новый проект имеет целью поддержать все эти сверхважные задачи".

Вместе с тем он подчеркнул, такой большой проект является очередным сигналом доверия к результатам и планам Минцифры.

"Из всех кибервопросов мы планируем активно работать с бизнесом и привлекать лучшую международную и украинскую экспертизу.

Попутно благодарю Правительство США и USAID за поддержку реформ в Украине!" - добавил Федоров.



