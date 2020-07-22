Во время освобождения заложников в Луцке проверялось, нет ли у Кривоша пульта дистанционного управления взрывчаткой, - начальник СБУ Волыни Данюков

Правоохранители во время операции по освобождения заложников из захваченного автобуса в Луцке проверяли, нет ли угрозы для людей, находящихся в автобусе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков.

"Велся переговорный процесс, который остался вне камер. Видео, которое публиковалось в интернете было ограничено только автобусом и террористом, вы не видели, как на расстоянии с ним велись переговоры. У нас были подозрения, что в автобусе осталось взрывное устройство. Он так и оставил согласно нашим договоренностям сумку с вызрывным устройством. Мы должны были убедиться, что у него нет дистанционного управления этим устройством, потому что заложники остались в автобусе. Ему давали указания - поднять руки, опустить рук, обернуться, постоять, посмотреть. Мы сканировали местность устройствами обнаружения опасности для заложников. Только после этого к нему подошли сотрудники полиции и СБУ. Замглавы Нацполиции Евгений Коваль подошел к нему в желтой желетке и в медодежде был сотрудник СБУ, для того, чтобы избежать возможных жертв среди заложников, оставшихся в автобусе. Поэтому эта задержка была вызвана профессиональной необходимостью, а не потому что это был театр и кто-то ждал", - подчеркнул Данюков.

По его словам, нужно было перекрыть автобус от возможных посягательств с другой стороны, потому что было неизвестно, есть ли у него сообщники.

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

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