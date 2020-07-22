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Новости
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Глава Одесской ОГА Куцый просит разрешить принудительное удаление затонувшего танкера Delfi: Судовладелец не справился

Глава Одесской ОГА Куцый просит разрешить принудительное удаление затонувшего танкера Delfi: Судовладелец не справился

Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной и предложил правительству предоставить полномочия Администрации морских портов Украины как ответственной службе принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одессы Кириллом Цюпко для подъема и удаления аварийного танкера. Судовладелец просит продлить эти сроки до 10 августа.

"Я считаю, что продлевать судовладельцу сроки ликвидации аварии нельзя. Он имел достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Далее должна вмешиваться АМПУ", - отметил Куцый.

Он подчеркнул, что, согласно Кодексу торгового мореплавания Украины, АМПУ может самостоятельно поднимать судно либо в случае завершения срока проведения работ, установленного капитаном морского порта (истек 20 июля), либо если затонувшее судно представляет угрозу для людей, природы или судоходства (обладминистрация неоднократно фиксировала обращения экологов о нефтяных пятнах и близком расположении танкера к берегу).

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Отмечается, что согласно закону, подрядная организация, которая будет выполнять работы, будет определена на конкурсе, который продлится минимум три месяца.

"Мы уже не можем так долго ждать. Осенью начнется сезон штормов и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий. Именно поэтому я обратился в Кабинет министров с просьбой признать эту ситуацию, как чрезвычайную. Прошу предоставить Администрации морских портов, как ответственной службе, полномочия принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре. То есть в кратчайшие сроки", - подчеркнул Куцый.

Он также добавил, что после проведения операции средства за подъем и ликвидацию танкера необходимо взыскать с судовладельца.

В обладминистрации также напоминают, что ранее владелец танкера Delfi дважды категорически отказался передать права на подъем аварийного судна государственным структурам, но с выполнением работ в оговоренные сроки не справился.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

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Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.

корабль (2045) Одесса (7915) Куцый Максим (56)


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Топ комментарии
+9
Три недели назад.

"Зеленский поручил до 20 июля достать затонувший танкер Delfi в Одессе.
"Если бы тут был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко".

А видосик записать? Жесткий.
Террориста победил видосиком, а судовладельца не может...
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22.07.2020 12:25
+2
Глава Одесской ОГА Куцый просит разрешить принудительное удаление затонувшего танкера Delfi: Судовладелец не справился - Цензор.НЕТ 2676

...
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22.07.2020 12:29
+1
ух ты, даже лето не закончилось, а у него мозг шевельнулся.
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22.07.2020 12:56
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Три недели назад.

"Зеленский поручил до 20 июля достать затонувший танкер Delfi в Одессе.
"Если бы тут был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко".

А видосик записать? Жесткий.
Террориста победил видосиком, а судовладельца не может...
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22.07.2020 12:25 Ответить
П'ять тонн вибухівки вистачить..
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22.07.2020 12:25 Ответить
Руки геть від майна британських підданих!
Недоторканість судна важливіша за екологію і здоров'я нікчемних аборигенів.
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22.07.2020 12:25 Ответить
Глава Одесской ОГА Куцый просит разрешить принудительное удаление затонувшего танкера Delfi: Судовладелец не справился - Цензор.НЕТ 2676

...
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22.07.2020 12:29 Ответить
Зебилы ничего не могут...
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22.07.2020 12:31 Ответить
за чей счет банкет?
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22.07.2020 12:38 Ответить
А как же указ зеленского, до 20 июля всё ликвидировать?? Или на все что сказал зеленский можно плюнуть и растереть??? Этот так называемый хозяин -молдованин, наверняка ворюга-одессит,прекрасно живёт в Одессе на дерибасовской и ложил большой болт на все ваши указания! Вот и получается, что зедебилы ничего немогут!! Ни экономику поднять, ни короновирус победить, ни качественные дороги строить, ни баржу потопить!! Одним словом безрукие и безголовые слуги народа.
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22.07.2020 12:51 Ответить
Пока погода хорошая, что мешает подойти и откачать всё топливо ?
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22.07.2020 12:51 Ответить
А как же указ зеленского, до 20 июля всё ликвидировать?? Или на все что сказал зеленский можно плюнуть и растереть??? Этот так называемый хозяин -молдованин, наверняка ворюга-одессит,прекрасно живёт в Одессе на дерибасовской и ложил большой болт на все ваши указания! Вот и получается, что зедебилы ничего немогут!! Ни экономику поднять, ни короновирус победить, ни качественные дороги строить, ни баржу потопить!! Одним словом безрукие и безголовые слуги народа.
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22.07.2020 12:52 Ответить
ух ты, даже лето не закончилось, а у него мозг шевельнулся.
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22.07.2020 12:56 Ответить
Зеленскому надо лично поговорить с танкером: "Ну то ты тут лежишь, мы же с тобой не лохи"
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22.07.2020 13:00 Ответить
.. а вот тогда уже порежут на куски и выльют всю оставшуюся нефть в море...
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22.07.2020 13:09 Ответить
Если там нет особо топлива - отчего его не оставить как достопримечательность и домик для рыбок?
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22.07.2020 13:41 Ответить
Навіщо піднімати, як на мене, гарна ціль для ракети нептун.
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22.07.2020 14:26 Ответить
Куцый долпойоп!!! Где ты был, когда судно болталось без двигателя в шторм по заливу? На что тебе дана власть - только на дерибан? Что стоило принудительно загнать его в порт! Проснулся, дебил. В прошлом году надо было мозги включать!!!
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22.07.2020 20:01 Ответить
 
 