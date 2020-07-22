Глава Одесской ОГА Куцый просит разрешить принудительное удаление затонувшего танкера Delfi: Судовладелец не справился

Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной и предложил правительству предоставить полномочия Администрации морских портов Украины как ответственной службе принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одессы Кириллом Цюпко для подъема и удаления аварийного танкера. Судовладелец просит продлить эти сроки до 10 августа.

"Я считаю, что продлевать судовладельцу сроки ликвидации аварии нельзя. Он имел достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Далее должна вмешиваться АМПУ", - отметил Куцый.

Он подчеркнул, что, согласно Кодексу торгового мореплавания Украины, АМПУ может самостоятельно поднимать судно либо в случае завершения срока проведения работ, установленного капитаном морского порта (истек 20 июля), либо если затонувшее судно представляет угрозу для людей, природы или судоходства (обладминистрация неоднократно фиксировала обращения экологов о нефтяных пятнах и близком расположении танкера к берегу).

Читайте также: На девяти пляжах Одессы вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам, купаться не рекомендуют

Отмечается, что согласно закону, подрядная организация, которая будет выполнять работы, будет определена на конкурсе, который продлится минимум три месяца.

"Мы уже не можем так долго ждать. Осенью начнется сезон штормов и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий. Именно поэтому я обратился в Кабинет министров с просьбой признать эту ситуацию, как чрезвычайную. Прошу предоставить Администрации морских портов, как ответственной службе, полномочия принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре. То есть в кратчайшие сроки", - подчеркнул Куцый.

Он также добавил, что после проведения операции средства за подъем и ликвидацию танкера необходимо взыскать с судовладельца.

В обладминистрации также напоминают, что ранее владелец танкера Delfi дважды категорически отказался передать права на подъем аварийного судна государственным структурам, но с выполнением работ в оговоренные сроки не справился.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Также читайте: Ущерб от аварии танкера Delfi вблизи Одессы по состоянию на 8 июля составляет более $15 тысяч, - Госэкоинспекция. ДОКУМЕНТ

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.