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Возле вокзала в Киеве обнаружили подозрительный чемодан. Станция метро закрыта на вход и выход

В Киеве возле станции метро "Вокзальная", которая находится возле центрального вокзала, обнаружили подозрительный чемодан. Проводится массовая эвакуация людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Киев.Оперативный" в Facebook.

"Возле станции метро "Вокзальная" нашли еще один подозрительный чемодан. Проводится эвакуация", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в метрополитене сообщили, что станция "Вокзальная" закрыта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проверяет информацию о массовом минировании в Харькове

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении метрополитена в Facebook.

Возле вокзала в Киеве обнаружили подозрительный чемодан. Станция метро закрыта на вход и выход 01

Напомним, два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.

взрыв (6792) взрывчатка (845) вокзал (268) Киев (25655) минирование (1446)


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Топ комментарии
+12
шукайте на ньому відбитки пальчиків арсена авакова.
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22.07.2020 12:36
+10
та що ж це таке? Розійшлись наші сценаристи! Міст Метро вже приївся..
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22.07.2020 12:37
+8
пошла жара...
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22.07.2020 12:36
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шукайте на ньому відбитки пальчиків арсена авакова.
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22.07.2020 12:36 Ответить
пусть президент поговорит с ним по телефону и он раскроется
записи разговора ждем в инете...
как и записи разговора с луцким террористом
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22.07.2020 12:48 Ответить
Токо хотел написать. Хотя полагаю геращенко тоже стоит проверить
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22.07.2020 12:48 Ответить
армяш с рюкзаков перешел на чемоданы
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22.07.2020 14:21 Ответить
пошла жара...
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22.07.2020 12:36 Ответить
якась роззява забула...
тепер можуть підкидати різний вибухомотлох,
а якщо там раптом знайдуть папери з особистими даними,
то доказуйте, що я-нелох і то не моє.
щось нагадує відеофіксацію морд машин з "одинаковими" номерами
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22.07.2020 12:45 Ответить
панєслась
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22.07.2020 12:36 Ответить
А я не уберу свой чемоданчик...
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22.07.2020 12:36 Ответить
та що ж це таке? Розійшлись наші сценаристи! Міст Метро вже приївся..
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22.07.2020 12:37 Ответить
Если желтый то наташка королева забыла когда сваливала.
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22.07.2020 12:37 Ответить
желтый кожаный ее любимый
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22.07.2020 12:40 Ответить
маша себова..в нем - всё по 30
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22.07.2020 12:49 Ответить
Туалет проверьте, может просто кто то ус@ался.
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22.07.2020 12:39 Ответить
не чемодан а... ящик Пандоры, который вчера открыл нашефсё
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22.07.2020 12:41 Ответить
походу все террики после вчерашнего обделались от такой спецоперации и массово сваливают бросая на ходу вещи. Вопрос, куда и зачем?
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22.07.2020 12:41 Ответить
Пошлите открывать чемодан порохоботву.
Для них и заложники постановка и по их мнению в чемодане трусы
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22.07.2020 12:41 Ответить
Зеботе, а чому в тебе з пунктуацією такі проблеми? Де коми??? Що у тебе за утворення, що ти такий неграмотний? 9 класів і ПТУ?)))
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22.07.2020 12:57 Ответить
Лингвист, ты предпоследний вопрос через рамблер переводчик переводил?
Пользуйся Гуглом, он качественней.
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22.07.2020 13:28 Ответить
Опять ЗЕ будет петь и плясать пот требования террористов?
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22.07.2020 12:44 Ответить
ну ну....значит говорите луцк был недостаточно убедительной постановкой...сценаристы 95 квартал сейчас все исправят
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22.07.2020 12:46 Ответить
Такие методы обычно использует соседская страна,наши решили поучиться у хороших учителей.
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22.07.2020 12:48 Ответить
как в Израиле теперь будут расстреливать брошенные чемоданы и камеры хранения закроют может быть...
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22.07.2020 12:49 Ответить
ВИНОВАТ ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!!!!!!!!!!!! ВО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.07.2020 12:49 Ответить
Ну півтора роки тому у всьому Пєтя був винен, тепер Зєля - його черга прийшла. Що не так?))))
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22.07.2020 12:58 Ответить
Что не так???? А что так???? Из-за Зеленского все украинцы несчастны и зубожили!!!! Он развалил Государство!!! Осталось только пепелище!!!!!
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22.07.2020 13:03 Ответить
Біля вокзалу в Києві виявили підозрілу валізу. Станція метро закрита на вхід і вихід - Цензор.НЕТ 5075
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22.07.2020 13:22 Ответить
ты обезьяна? Говорю ж во всем виноват Зеленский, а обезьяна (ты) спрашиваешь при чем тут он
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22.07.2020 13:23 Ответить
Зебобе нужно записать видео и чемодан сдастся
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22.07.2020 12:52 Ответить
Десь зешмаркля з ****** вирішують долю нашої країни,а терористи це димова завіса.
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22.07.2020 13:00 Ответить
Зрадонька!
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22.07.2020 13:24 Ответить
Т.е. теперь не нужно хулиганам звонить и сообщать о минировании?
Достаточно оставить чемодан или сверток.
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22.07.2020 13:16 Ответить
Пока будут этим театром мозги мылить доллар точно 40 станет .
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22.07.2020 13:23 Ответить
это хорошо или плохо? Какой бы ни был курс он все равно не устраивает порохоботов. Какой курс нужен для твоего счастья?
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22.07.2020 13:25 Ответить
К вечному карантину добавились вездесущие террористы, по которым запрещено стрелять.
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22.07.2020 13:46 Ответить
Когда задержался у киоска с беляшами...
Біля вокзалу в Києві виявили підозрілу валізу. Станція метро закрита на вхід і вихід - Цензор.НЕТ 125
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22.07.2020 14:09 Ответить
Біля вокзалу в Києві виявили підозрілу валізу. Станція метро закрита на вхід і вихід - Цензор.НЕТ 5790
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22.07.2020 14:11 Ответить
Кремль копает под Авакова всей этой жестью. Аваков и его команда остаются вне политики, как и следует в демократическом государстве. Путина это выбешивает. Ему нужен хаос и сползание в диктатуру с приходом к власти Оккупационного блока.
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22.07.2020 14:35 Ответить
Другие методы, но похожий пресс был в свое время против Муженко.
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22.07.2020 14:37 Ответить
 
 