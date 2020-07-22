Возле вокзала в Киеве обнаружили подозрительный чемодан. Станция метро закрыта на вход и выход

В Киеве возле станции метро "Вокзальная", которая находится возле центрального вокзала, обнаружили подозрительный чемодан. Проводится массовая эвакуация людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Киев.Оперативный" в Facebook.

"Возле станции метро "Вокзальная" нашли еще один подозрительный чемодан. Проводится эвакуация", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в метрополитене сообщили, что станция "Вокзальная" закрыта.

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"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении метрополитена в Facebook.

Напомним, два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.