Возле вокзала в Киеве обнаружили подозрительный чемодан. Станция метро закрыта на вход и выход
В Киеве возле станции метро "Вокзальная", которая находится возле центрального вокзала, обнаружили подозрительный чемодан. Проводится массовая эвакуация людей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Киев.Оперативный" в Facebook.
"Возле станции метро "Вокзальная" нашли еще один подозрительный чемодан. Проводится эвакуация", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в метрополитене сообщили, что станция "Вокзальная" закрыта.
"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении метрополитена в Facebook.
Напомним, два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.
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+12 Ksenia VB
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записи разговора ждем в инете...
как и записи разговора с луцким террористом
тепер можуть підкидати різний вибухомотлох,
а якщо там раптом знайдуть папери з особистими даними,
то доказуйте, що я-нелох і то не моє.
щось нагадує відеофіксацію морд машин з "одинаковими" номерами
Для них и заложники постановка и по их мнению в чемодане трусы
Пользуйся Гуглом, он качественней.
Достаточно оставить чемодан или сверток.