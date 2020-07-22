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Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве простились с военным медиком Николаем Илиным, предательски убитым оккупантами на Донбассе при попытке добраться до места подрыва командира разведывательного взвода 35-й ОБрМП Дмитрия Красногрудя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Церемония прощания с Николаем Илиным проходила в соборе святого Александра на Костельной.

В 13:00 должна состояться его кремация по адресу: ул. Байковая, 16.

Читайте также: Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе

Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 01
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 02
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 03
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 04
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 05
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 06
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 07
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 08
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 09
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 10
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 11
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 12
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе 13

Фото, видео - Олег Богачук

Николай Илин родился 23.04.1984 года в Беларуси. Эмигрировал в Эстонию, где жил несколько лет, занимался проведением экскурсий, работал таксистом и на других работах. Решил встать на защиту Украины и поступил на военную службу по контракту. Весной 2020 с бригадой отправился на очередную ротацию на фронт.

Как сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook, результаты экспертизы ДНК показали, что тело воина, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик сержант Николай Илин.

Сейчас идет подготовка к проведению ритуала чествования павшего украинского героя.

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".

Киев (25655) похороны (1534) Богачук Олег (1462) 35 отдельная бригада морской пехоты (63)


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Топ комментарии
+66
Покойся з Миром! Хай згинуть вороги!
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22.07.2020 12:49
+49
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе - Цензор.НЕТ 746
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22.07.2020 12:51
+40
Земля пухом Людині. Страшних мук виродкам...
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22.07.2020 13:06
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Покойся з Миром! Хай згинуть вороги!
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22.07.2020 12:49 Ответить
Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе - Цензор.НЕТ 746
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22.07.2020 12:51 Ответить
Земля пухом Людині. Страшних мук виродкам...
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22.07.2020 13:06 Ответить
R.I.P.
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22.07.2020 13:07 Ответить
https://censor.net/r3210471

Ты меня оскорбил, модер меня забанил, Илин так и останется "предательски убитым".
Для Цензора это в порядке вещей.
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28.07.2020 12:00 Ответить
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі - Цензор.НЕТ 4405

...
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22.07.2020 13:08 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі - Цензор.НЕТ 9213
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22.07.2020 13:10 Ответить
Спочавай з миром, синку....
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі - Цензор.НЕТ 1599
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22.07.2020 13:22 Ответить
Герої не вмирають! Вічна пам'ять! Хай жиє Бєларусь!
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22.07.2020 13:51 Ответить
военный медик Николай Илин погиб, спасая своих раненых, истекающих кровью побратимов:

это был истинный жертвенный подвиг во исполнение слов Спасителя:

"Нет большей любви, как положить душу за други своя."

Вечная память новопреставленному Николаю, мученику Долга.
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23.07.2020 03:04 Ответить
вічна СЛАВА Герою! найпекельнійше пекло ватним виродкам!
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22.07.2020 14:29 Ответить
Слава ГЕРОЮ !
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П.С. Як тобі після всього спиться зелена тварюка ??
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22.07.2020 14:35 Ответить
путін!!! Щоб ти здох разом зі своїми кремлядськими прихвостнями!!!
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22.07.2020 15:22 Ответить
Не можна вибачати уродам загибелі наших воїнів. Помста повина бути не минуча і швидка.
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22.07.2020 16:06 Ответить
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі - Цензор.НЕТ 4813
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22.07.2020 16:17 Ответить
покійся з миром! Прости нас. П.С. Зеленій гниді вернеться сторицею.
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22.07.2020 16:48 Ответить
"Покійся" це на якій мові? Сраний провокатор.
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22.07.2020 17:21 Ответить
Посмотрел видео с его гибелью снятое им самим. Очень жаль парня, он действительно выполнял свой долг солдата и медика. Он торопился помочь. Чуть запаниковал от близкой стрельбы и смерть на растяжке, умер похоже сразу. Покойся с миром боец. Что мне бросилось в глаза, так это то, что действующие на передке ребята не пользуются картами. Целеуказание коптером это конечно прогрессивно - но явное палево. Прогресс в этом деле не канает, всё что нужно километровку, точку и навыки ориентирования на местности. Карт я не увидел вообще. Операция по эвакуация проходила сумбурно шли тропой как на убой, учитывая что серая зона...
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22.07.2020 17:05 Ответить
Возможно его раненого федерасты подобрали и замучили Пишут что очень страшные есть фотки в инете Там и с ножом в голове кто-то из наших бойцов и раны непохожие на боевые
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22.07.2020 19:22 Ответить
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі - Цензор.НЕТ 2038
_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________

Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап - окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні!Слава Героям!Герої не вмирають!Вмирають вороги!
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22.07.2020 17:06 Ответить
Парни уходят в небеса,
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота рая.

Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут,никто не знает,
С войны за землю и за честь,
Их в "сотни" лучших забирают.

Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели,
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.

... Забить бы наглухо ту дверь
Тому,кому дано по чину,
Жить долго и растить детей,
Любить не деньги,Украину.
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22.07.2020 20:24 Ответить
Как тяжело!!! Как больно!!!
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22.07.2020 18:54 Ответить
Почему об этом военном преступлении молчит Зеленский, МИД, ОБСЕ, ООН.
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22.07.2020 18:55 Ответить
Жаль хлопця , з москаляим краще ні про шо не домовлятись
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22.07.2020 19:06 Ответить
На военные медицинские эвакуаторы денег нет, а Аваков скупает по всей Европе гражданские быстроходные катера и вертолеты, с Зе и начальством гонять с комфортом.
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22.07.2020 19:15 Ответить
Бездарное командование погубило пацанов Сколько уже таких случаев гибели и невозможности забрать тело Посылают как на убой непонятно за каким хером И ни разу я не слышал что бы непосредственных командиров разжаловали или наказали
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22.07.2020 19:19 Ответить
Слава Герою ! Смерть рашистським виродкам !
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22.07.2020 20:00 Ответить
Вічна Світла Пам'ять!
Герой!

Таких на Планеті все менше і менше, а такого баласта, як Зеленський - все більше.
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22.07.2020 20:06 Ответить
Як же тільки тоскно на душі...(((
Київ провів в останню путь військового медика Миколу Іліна, убитого російськими найманцями на Донбасі - Цензор.НЕТ 281
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22.07.2020 20:18 Ответить
Будьте прокляты паРашенские нелюди....говорят,что есть информация что над ним издевались после смерти...Будете,сволочи, в аду четвертованы за свои садистские поступки.
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22.07.2020 20:20 Ответить
Кацапи тело на пополам разрезали, питались заминировать.
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22.07.2020 20:58 Ответить
Шо ты мелешь....
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22.07.2020 22:23 Ответить
Погугли чувачек, може раздуплишся.
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24.07.2020 13:48 Ответить
Царство Небесне...
Героям слава!!!
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22.07.2020 22:18 Ответить
 
 