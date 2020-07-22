Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве простились с военным медиком Николаем Илиным, предательски убитым оккупантами на Донбассе при попытке добраться до места подрыва командира разведывательного взвода 35-й ОБрМП Дмитрия Красногрудя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Церемония прощания с Николаем Илиным проходила в соборе святого Александра на Костельной.

В 13:00 должна состояться его кремация по адресу: ул. Байковая, 16.

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Фото, видео - Олег Богачук

Николай Илин родился 23.04.1984 года в Беларуси. Эмигрировал в Эстонию, где жил несколько лет, занимался проведением экскурсий, работал таксистом и на других работах. Решил встать на защиту Украины и поступил на военную службу по контракту. Весной 2020 с бригадой отправился на очередную ротацию на фронт.

Как сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook, результаты экспертизы ДНК показали, что тело воина, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик сержант Николай Илин.

Сейчас идет подготовка к проведению ритуала чествования павшего украинского героя.

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".