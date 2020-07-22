Киев проводил в последний путь военного медика Николая Илина, убитого российскими наемниками на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня в Киеве простились с военным медиком Николаем Илиным, предательски убитым оккупантами на Донбассе при попытке добраться до места подрыва командира разведывательного взвода 35-й ОБрМП Дмитрия Красногрудя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Церемония прощания с Николаем Илиным проходила в соборе святого Александра на Костельной.
В 13:00 должна состояться его кремация по адресу: ул. Байковая, 16.
Фото, видео - Олег Богачук
Николай Илин родился 23.04.1984 года в Беларуси. Эмигрировал в Эстонию, где жил несколько лет, занимался проведением экскурсий, работал таксистом и на других работах. Решил встать на защиту Украины и поступил на военную службу по контракту. Весной 2020 с бригадой отправился на очередную ротацию на фронт.
Как сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook, результаты экспертизы ДНК показали, что тело воина, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик сержант Николай Илин.
Сейчас идет подготовка к проведению ритуала чествования павшего украинского героя.
Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".
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Ты меня оскорбил, модер меня забанил, Илин так и останется "предательски убитым".
Для Цензора это в порядке вещей.
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это был истинный жертвенный подвиг во исполнение слов Спасителя:
"Нет большей любви, как положить душу за други своя."
Вечная память новопреставленному Николаю, мученику Долга.
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П.С. Як тобі після всього спиться зелена тварюка ??
_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________
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Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап - окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні!Слава Героям!Герої не вмирають!Вмирають вороги!
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота рая.
Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут,никто не знает,
С войны за землю и за честь,
Их в "сотни" лучших забирают.
Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели,
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.
... Забить бы наглухо ту дверь
Тому,кому дано по чину,
Жить долго и растить детей,
Любить не деньги,Украину.
Герой!
Таких на Планеті все менше і менше, а такого баласта, як Зеленський - все більше.
Героям слава!!!