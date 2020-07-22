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Ветеран АТО Погребиский не обливал нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой, а просто присутствовал на акции протеста, требуем его освобождения, - "ЕС"

Ветеран АТО Погребиский не обливал нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой, а просто присутствовал на акции протеста, требуем его освобождения, -

"Европейская Солидарность" требует немедленного освобождения ветерана российско-украинской войны и общественного активиста Александра Погребиского, который был неправомерно задержан 21 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Нардеп от пророссийской ОПЗЖ, известный представитель "пятой колонны" и соратник Медведчука Олег Волошин своими хамскими пренебрежительными заявлениями о суверенитете Украины спровоцировал негативную реакцию ветеранов, которые рисковали собственными жизнями ради независимости и свободы нашей Родины. Особенно возмущает, что народный депутат, дерзко нарушая закон и при полном попустительстве со стороны правоохранителей, ударил ветерана, нанеся ему телесные повреждения. Человек перед произволом депутата был абсолютно беззащитным и не имел возможности даже увернуться. Считаем, что этот поступок депутата требует правовой оценки", - говорится в заявлении "Европейской Солидарности".

Политсила отмечает, что обливание зеленкой "не их метод политической борьбы".

"Естественно, что и Александр Погребиский никого зеленкой не обливал. Он только присутствовал на акции протеста против действий представителей "пятой колонны". Полиция не имела оснований его задерживать. Это еще один пример выборочного правосудия, когда правоохранительные органы демонстрируют мышцы и преследуют патриотов и ветеранов, в то время как "пятая колонна" в Украине действует нагло и безнаказанно при полном попустительстве со стороны власти, которая сквозь пальцы смотрит за антигосударственной деятельностью пророссийских сил", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Вы с более дебильными вопросами не могли подойти?" - облитый зеленкой нардеп ОПЗЖ Волошин рассказал о планах на летний отдых. ВИДЕО

"Европейская Солидарность" отмечает, что задержание Александра Погребиского - это продолжение политики властей по очернению ветеранского движения.

"Мы требуем немедленного освобождения Александра Погребиского. Правоохранительные органы должны наконец обратить внимание на разнузданное и обнаглевшее поведение реваншистов, которое и провоцирует реакцию тех, кто не жалел и не пожалеет жизни и здоровья ради Украины", - подытожили в политсиле.

Напомним, 21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.

Позже полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты из "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" подали заявление в СБУ на Волошина из ОПЗЖ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

задержание (6686) Европейская Солидарность (1059) Волошин Олег ОПЗЖ (31) Погребиский Александр (14)


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Топ комментарии
+27
как же они хотят дружить с росией и ненавидят тех, кто с росией воевал..
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22.07.2020 13:02
+21
ОПЗЖопный потерпевший в одной упряжке с ЗЕ-защитниками "попраных прав руськагавкающих сцук"
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22.07.2020 13:04
+17
зекомандеры вместе с гопоблоковцами.
Это же для Дубинского "Слава Украине!" нацистское приветствие, а для зеленого рашиста Гетманцева фашисты все, кто защищает украинский язык.
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22.07.2020 13:06
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Правила форума Совет форумчан
А что было бы если бы он ******** ответку залепил? Вторым бить можно вроде, аффект, то сё...
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22.07.2020 13:00 Ответить
Ты с Кривошем не сидел?
Лексикон характерный...
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22.07.2020 13:03 Ответить
А Кривошей вроде как в лиге смеха участвовал и в сватах пробы проходил! Не?
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22.07.2020 13:23 Ответить
Он *********, не путайте.
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22.07.2020 13:11 Ответить
так его менты за руки держали . поэтому эта псина прокацапская и ударила безбоязненно
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22.07.2020 13:17 Ответить
как же они хотят дружить с росией и ненавидят тех, кто с росией воевал..
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22.07.2020 13:02 Ответить
эвроПесская салидарнасть?
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22.07.2020 13:04 Ответить
зекомандеры вместе с гопоблоковцами.
Это же для Дубинского "Слава Украине!" нацистское приветствие, а для зеленого рашиста Гетманцева фашисты все, кто защищает украинский язык.
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22.07.2020 13:06 Ответить
Факты приведи. Или исчезни.
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22.07.2020 13:09 Ответить
Як там справа зі Свинарчуками?))
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22.07.2020 13:11 Ответить
ОПЗЖопный потерпевший в одной упряжке с ЗЕ-защитниками "попраных прав руськагавкающих сцук"
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22.07.2020 13:04 Ответить
Пиши українською,бо китайську ніхто не розуміє
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22.07.2020 13:06 Ответить
Навіщо ж ти китайською написав свій нік, сергей сергеев ?
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22.07.2020 13:08 Ответить
Не відволікайся,захищай мову
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22.07.2020 13:11 Ответить
Не пались, нік хоча б поміняй перед тим, як корчити з себе принципового україномовного.
Не домовився з куратором про амплуа?
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22.07.2020 13:13 Ответить
сергей сергеев, раскрой глаза пошире.
Может и сойдёшь за украинца.
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22.07.2020 13:13 Ответить
И всетаки "бог не миловал" если впрягаешься за петингов,да мессинг?
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22.07.2020 17:24 Ответить
Перейшов на рідну, сєр гєй?
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23.07.2020 08:20 Ответить
или всетаки петинг?
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22.07.2020 17:49 Ответить
А кроме как за язык прицепиться не к чему? Ты из какого лагеря: урапатриоты, шапкозакидатели, просто идиоты, лахтинские?
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22.07.2020 13:11 Ответить
он - сер гей серг геев.
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22.07.2020 13:14 Ответить
Не надо оскорблять геев, они в этом не виноваты, да и в большинстве своем - нормальные люди.
А этот - хз кто он.
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22.07.2020 13:16 Ответить
Нормальные?
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22.07.2020 13:43 Ответить
Нормальные. Общался с двумя (один на работе - заместитель лидера, второй продавец в любимом женой магазине косметики.) и ни какого отвращения, обычные люди. Один так вобще - девушка в штанах (по манере общения).
Лично мне все равно кто, кого и как любит. Это личное дело каждого.
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22.07.2020 13:51 Ответить
сергей сергеев, а ты не китаец.
Ты - якут!
Ветеран АТО Погребиский не обливал нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой, а просто присутствовал на акции протеста, требуем его освобождения, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 3213
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22.07.2020 13:12 Ответить
Абсолютно уверен, если бы облили зеленкой нардепа от ЕС или Голоса, то никого бы не задержали
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22.07.2020 13:10 Ответить
А почему, кстати, их оппоненты такими делами вроде не занимаются?
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22.07.2020 14:31 Ответить
Ну правильно - это же не кадыров!
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22.07.2020 13:11 Ответить
Зеленим опзжистам не потрбні факти, їм потрібен привід затримати патріота
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22.07.2020 13:12 Ответить
А це хіба не друбне ***********, за яке адмін. протокол і штраф? Ну хіба що, ще відшкодування вартості одягу.
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22.07.2020 13:14 Ответить
Эта страна становится похожа на сРашку. Даже если его облили зеленкой - это что преступление. требующее ареста? Страна г-нДонов
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22.07.2020 13:15 Ответить
Оказывается, что за год можно потерять все то, за что боролись пять лет. Через четыре года правления Нелоха Россия будет лучшим другом, Запад - вероломными фашистами и масонами, а украинцы - дебилами.
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22.07.2020 13:19 Ответить
Ви все добре написали, але вислів, "Четыре года правления Нелоха ", бридкий і не реальний.
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22.07.2020 13:54 Ответить
Гадкий- да, но вполне реальный. Посмотри, что твориться в обществе - разброд и шатание. Новый майдан - это крайне маловероятно, так как в России учли опыт декабря 13го года. Теперь просто не дадут собраться или натравят протестующих друг на друга. Я не знаю как оно будет, но Нелох, как минимум, досидит четыре года своего правления. Но более вероятно - пойдет на второй срок и выиграет выборы с офигенным отрывом от остальных.
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22.07.2020 13:59 Ответить
преступление - хулиганство
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22.07.2020 13:43 Ответить
Нужно внести в Закон:
Если более 10 человек требуют, полиция должна выполнять любые их забаганки!
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22.07.2020 13:18 Ответить
Ветераны обратились к депутатам ОПЗЖ - "ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ!"https://m.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE
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22.07.2020 13:19 Ответить
зеленка, зеленка...у меня есть канистра кислоты, обращайтесь. на благое дело раздаю бесплатно.
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22.07.2020 13:21 Ответить
Свяжись с людьми ведущими телеграмм канал ОпустиВату )
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22.07.2020 14:09 Ответить
Повторюсь, факты приведи.
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22.07.2020 13:24 Ответить
А что, видео нет кто зелёнкой плескал?
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22.07.2020 13:22 Ответить
https://gordonua.com/news/localnews/glaz-vyshib-****-za-suverennuyu-ukrainu-tebe-privet-nardepa-voloshina-oblili-zelenkoy-tot-udaril-napadavshego-v-lico-video-1510265.html
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22.07.2020 13:25 Ответить
Спасибо, но это про потом, а не момент облива...
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22.07.2020 14:03 Ответить
Давайте честно. Разве Волошин (кто бы как к нему не относился) сказал неправду? То, что страна находится под внешним управлением считают все - и Тимошенко, и часть Слуг Народа, и ОПЗЖ, и даже вменяемые националисты-патриоты. Так не считают только порохоботы, которые загнали страну под внешнее управление, и соросята из Слуг народа, которые продолжают начатое порохоботами. Поэтому хулиганов нужно изловить и наказать максимально строго по закону.
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22.07.2020 13:29 Ответить
Невозможно представить, чтобы в Греции в парламенте работали защитники турецкого Кипра или в индийском депутаты ратовали за интересы Китая. У нас же абсурд. есть откровенные агенты страны агрессора, которые в статусе депутатов и политиков работают против Украины. Таких как Волошин лет на 20 надо сажать на строгий режим с конфискацией имущества купленого на шпионские деньги. А тут зеленочка - пусть спасибо скажет, что не кусок брукивки в висок.
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22.07.2020 13:29 Ответить
при ішаку це норма-затримують ветерана ато, а кремлівський виродок волошин на свободі.
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22.07.2020 13:35 Ответить
Самый лучший способ избавиться от колоборанта это убить его. Нет ватника - нет проблемы. Если убивать по какой-то причине нельзя, то нужно калечить, обливание лица кислотой наиболее простой и действенный вариант. Слепой ватный калека мене опасен чем здоровый и зрячий )
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22.07.2020 14:07 Ответить
Краска не ахти. За такие слова в Олежика суриком свинцовым запулить стоило бы...
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22.07.2020 14:23 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/09/14/pecherskyj-sud-pryslav-povistku-oleksandru-pogrebyskomu-u-spravi-deputata-z-opzzh-voloshyna-yakyj-vtik-z-********/ Печерський суд прислав повістку сержанту ДШВ ЗСУ Олександру Погребиському у справі депутата з ОПЗЖ Волошина, який втік з України. Олександр після бойової травми на фронті нині проходить лікування



«Прийшла мені повістка в суд, по справі Волошина. Нагадую, справа стосується ******* народного депутата від ОПЗЖ Волошина зеленкою. Така сама повістка прийшла і Ігорю Чепкасову», - повідомив Погребиський.

«А тепер двайте розберемо, взагалі що відбулось від початку війни з фігурантами цієї справи. Наскільки мені відомо, Ігорь Чепкасов зараз захищає Україну у складі одного з Добровольчих Батальйонів. Я знаходжусь на службі в ДШВ, зараз закінчую лікуватись після отриманої бойової травми. Волошин від початку війни втік з України, і різні джерела повідомляють різну інформацію стосовно місцязнаходження. Одні кажуть, що в Білорусі, інші, що в рф, але це невелика різниця», - зауважив Олександр Погребиський.

«Цікавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09 березня 2022 року. І я з'явився, бо виконую свої процесуальні забов'язання, але суддів, що там суддів… суд був зачинений», - констатує Погребиський.

«Нагадаю, що наприклад депутати Київради в цей час збирались на сесії і голосували за важливі для міста питання, а ось суд просто був закритий», - пише Олександр Погребиський.
Моє зауваження: прокуратура та слідчі Zе не спромоглися закрити цієї справи, принаймі, стосовно Олександра Погребиського, який, якщо має стосунок до цієї справи, то не як обвинувачений, а лише як свідок, - бо "перебував саме в тому місці і в той самий час", навіть за твердженням самого "постраждалого" Волошина. І стосовно іншого "постраждалого від зеленки", нардепа слуг уродів Є.Волошина, який застосував рукоприкладство до обвинуваченого Чепкасова - справи не відкрили: жодної справи, навіть адміністративної. - А.М.
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14.09.2022 19:10 Ответить
 
 