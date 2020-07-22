Ветеран АТО Погребиский не обливал нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой, а просто присутствовал на акции протеста, требуем его освобождения, - "ЕС"
"Европейская Солидарность" требует немедленного освобождения ветерана российско-украинской войны и общественного активиста Александра Погребиского, который был неправомерно задержан 21 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Нардеп от пророссийской ОПЗЖ, известный представитель "пятой колонны" и соратник Медведчука Олег Волошин своими хамскими пренебрежительными заявлениями о суверенитете Украины спровоцировал негативную реакцию ветеранов, которые рисковали собственными жизнями ради независимости и свободы нашей Родины. Особенно возмущает, что народный депутат, дерзко нарушая закон и при полном попустительстве со стороны правоохранителей, ударил ветерана, нанеся ему телесные повреждения. Человек перед произволом депутата был абсолютно беззащитным и не имел возможности даже увернуться. Считаем, что этот поступок депутата требует правовой оценки", - говорится в заявлении "Европейской Солидарности".
Политсила отмечает, что обливание зеленкой "не их метод политической борьбы".
"Естественно, что и Александр Погребиский никого зеленкой не обливал. Он только присутствовал на акции протеста против действий представителей "пятой колонны". Полиция не имела оснований его задерживать. Это еще один пример выборочного правосудия, когда правоохранительные органы демонстрируют мышцы и преследуют патриотов и ветеранов, в то время как "пятая колонна" в Украине действует нагло и безнаказанно при полном попустительстве со стороны власти, которая сквозь пальцы смотрит за антигосударственной деятельностью пророссийских сил", - говорится в сообщении.
"Европейская Солидарность" отмечает, что задержание Александра Погребиского - это продолжение политики властей по очернению ветеранского движения.
"Мы требуем немедленного освобождения Александра Погребиского. Правоохранительные органы должны наконец обратить внимание на разнузданное и обнаглевшее поведение реваншистов, которое и провоцирует реакцию тех, кто не жалел и не пожалеет жизни и здоровья ради Украины", - подытожили в политсиле.
Напомним, 21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.
Позже полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.
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Это же для Дубинского "Слава Украине!" нацистское приветствие, а для зеленого рашиста Гетманцева фашисты все, кто защищает украинский язык.
Не домовився з куратором про амплуа?
Может и сойдёшь за украинца.
А этот - хз кто он.
Лично мне все равно кто, кого и как любит. Это личное дело каждого.
Ты - якут!
Если более 10 человек требуют, полиция должна выполнять любые их забаганки!
«Прийшла мені повістка в суд, по справі Волошина. Нагадую, справа стосується ******* народного депутата від ОПЗЖ Волошина зеленкою. Така сама повістка прийшла і Ігорю Чепкасову», - повідомив Погребиський.
«А тепер двайте розберемо, взагалі що відбулось від початку війни з фігурантами цієї справи. Наскільки мені відомо, Ігорь Чепкасов зараз захищає Україну у складі одного з Добровольчих Батальйонів. Я знаходжусь на службі в ДШВ, зараз закінчую лікуватись після отриманої бойової травми. Волошин від початку війни втік з України, і різні джерела повідомляють різну інформацію стосовно місцязнаходження. Одні кажуть, що в Білорусі, інші, що в рф, але це невелика різниця», - зауважив Олександр Погребиський.
«Цікавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09 березня 2022 року. І я з'явився, бо виконую свої процесуальні забов'язання, але суддів, що там суддів… суд був зачинений», - констатує Погребиський.
«Нагадаю, що наприклад депутати Київради в цей час збирались на сесії і голосували за важливі для міста питання, а ось суд просто був закритий», - пише Олександр Погребиський.
Моє зауваження: прокуратура та слідчі Zе не спромоглися закрити цієї справи, принаймі, стосовно Олександра Погребиського, який, якщо має стосунок до цієї справи, то не як обвинувачений, а лише як свідок, - бо "перебував саме в тому місці і в той самий час", навіть за твердженням самого "постраждалого" Волошина. І стосовно іншого "постраждалого від зеленки", нардепа слуг уродів Є.Волошина, який застосував рукоприкладство до обвинуваченого Чепкасова - справи не відкрили: жодної справи, навіть адміністративної. - А.М.