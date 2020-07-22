Ветеран АТО Погребиский не обливал нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой, а просто присутствовал на акции протеста, требуем его освобождения, - "ЕС"

"Европейская Солидарность" требует немедленного освобождения ветерана российско-украинской войны и общественного активиста Александра Погребиского, который был неправомерно задержан 21 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Нардеп от пророссийской ОПЗЖ, известный представитель "пятой колонны" и соратник Медведчука Олег Волошин своими хамскими пренебрежительными заявлениями о суверенитете Украины спровоцировал негативную реакцию ветеранов, которые рисковали собственными жизнями ради независимости и свободы нашей Родины. Особенно возмущает, что народный депутат, дерзко нарушая закон и при полном попустительстве со стороны правоохранителей, ударил ветерана, нанеся ему телесные повреждения. Человек перед произволом депутата был абсолютно беззащитным и не имел возможности даже увернуться. Считаем, что этот поступок депутата требует правовой оценки", - говорится в заявлении "Европейской Солидарности".

Политсила отмечает, что обливание зеленкой "не их метод политической борьбы".

"Естественно, что и Александр Погребиский никого зеленкой не обливал. Он только присутствовал на акции протеста против действий представителей "пятой колонны". Полиция не имела оснований его задерживать. Это еще один пример выборочного правосудия, когда правоохранительные органы демонстрируют мышцы и преследуют патриотов и ветеранов, в то время как "пятая колонна" в Украине действует нагло и безнаказанно при полном попустительстве со стороны власти, которая сквозь пальцы смотрит за антигосударственной деятельностью пророссийских сил", - говорится в сообщении.

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"Европейская Солидарность" отмечает, что задержание Александра Погребиского - это продолжение политики властей по очернению ветеранского движения.

"Мы требуем немедленного освобождения Александра Погребиского. Правоохранительные органы должны наконец обратить внимание на разнузданное и обнаглевшее поведение реваншистов, которое и провоцирует реакцию тех, кто не жалел и не пожалеет жизни и здоровья ради Украины", - подытожили в политсиле.

Напомним, 21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.

Позже полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.

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