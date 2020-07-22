На площади Космонавтов в Киеве обнаружили еще один подозрительный чемодан. Работают взрывотехники. ФОТО

Возле подземного перехода на площади Космонавтов в Киеве обнаружен чемодан с неизвестным содержимым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТП.Kiev.ua

"В Киеве на площади Космонавтов возле подземного перехода обнаружен одинокий чемодан с неизвестным наполнением. На месте полиция и взрывотехники", - сказано в сообщении.



Фото: ДТП.Kiev.ua

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Как сообщалось ранее, в Киеве возле станции метро "Вокзальная", которая находится возле центрального вокзала, обнаружили подозрительный чемодан. Проводится массовая эвакуация людей.