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На площади Космонавтов в Киеве обнаружили еще один подозрительный чемодан. Работают взрывотехники. ФОТО

Возле подземного перехода на площади Космонавтов в Киеве обнаружен чемодан с неизвестным содержимым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТП.Kiev.ua

"В Киеве на площади Космонавтов возле подземного перехода обнаружен одинокий чемодан с неизвестным наполнением. На месте полиция и взрывотехники", - сказано в сообщении.

На площади Космонавтов в Киеве обнаружили еще один подозрительный чемодан. Работают взрывотехники 01
Фото: ДТП.Kiev.ua

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Меры безопасности усилили в Киеве. ФОТО

Как сообщалось ранее, в Киеве возле станции метро "Вокзальная", которая находится возле центрального вокзала, обнаружили подозрительный чемодан. Проводится массовая эвакуация людей.

На площади Космонавтов в Киеве обнаружили еще один подозрительный чемодан. Работают взрывотехники 02

взрывчатка (845) Киев (25655) минирование (1446) Нацполиция (16546)


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Топ комментарии
+17
чимиданы наступают
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22.07.2020 12:59
+15
На площади Космонавтов в Киеве обнаружили еще один подозрительный чемодан. Работают взрывотехники - Цензор.НЕТ 5947
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22.07.2020 12:57
+14
На площі Космонавтів у Києві виявили ще одну підозрілу валізу. Працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 9444
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22.07.2020 13:07
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На площади Космонавтов в Киеве обнаружили еще один подозрительный чемодан. Работают взрывотехники - Цензор.НЕТ 5947
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22.07.2020 12:57 Ответить
чимиданы наступают
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22.07.2020 12:59 Ответить
Неее легким движением руку у Рюкзаковича рюкзаки превращаются в чумаданы....
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22.07.2020 13:05 Ответить
Чемоданного дождя ночью не было?
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22.07.2020 12:57 Ответить
Я бы боялась не волны захватов, а того, что весь этот цирк продумано властью для закручивания гаек на фоне падения рейтинга.
Тоталитарного строя в будущем.
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22.07.2020 13:11 Ответить
скоро пиарщики с мендельштрассе мешки с сахаром начнут загружать в подвалы многоэтажек...
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22.07.2020 12:57 Ответить
Странно, что рюкзаки уже закончились?
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22.07.2020 12:57 Ответить
Подгоните бтр поштурмуйте чемодан и киньте светошумовую гранату
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22.07.2020 12:58 Ответить
Зе вдохновил на подвиги
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22.07.2020 12:58 Ответить
не волнуйтесь, бубочка всех спасет. тем более если что, остался ещё козырь - видео со свиньей...
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22.07.2020 12:58 Ответить
Свинья - это каломойский?! Тогда ДА!)
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22.07.2020 13:10 Ответить
Зе должен лично подойти и осмотреть чемодан, показать какой он смелый, а не сцикун как эти все порохоботы говорят
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22.07.2020 13:00 Ответить
Срочно всем смотреть фильм https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/16340/annot/ ЧЕМОДАН (2007)
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22.07.2020 13:01 Ответить
Забуті речі завжди забирають вибухотехніки. Так від початку війни було, є, і буде - на жаль.
Але тільки тепер, після того як назавжди турнули порохло, цей чемодан тиражується жовтою пресою, яка випрошує чеколядки, а тупа маса його лакеїв придумує нові зради.
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22.07.2020 13:02 Ответить
Господи, ну що тобі той Петя всюди ввижається?

До речі, так, для довідки, проти Зе ж давно уже не він один, а і Юля, і Гриценко, і Свобода з Правим сектором...
А скоро ще більше будуть проти, бо не знаю, ким треба бути, щоб понабирати в команду людей, які за півроку (липень 2019-січень 2020) обвалили ВВП... 2 квартал 2019 - ріст ВВП 4,5%, січень 2020 - ВВП пішов у мінус ще до початку епідемії коронавірусу! Тебе це влаштовує?

Мене - НІ! От я ніколи не був порохоботом (за Гриценка голосував), але я на 1000% проти Зе, бо він, на мою думку, не є щирим українцем і не є достатньо фаховим! До булави треба голови!
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22.07.2020 13:11 Ответить
Забагато писанини.
Я тільки-що поцікавився...
Економіка Польші із-за епідемії впала на 4,2%. Світовий Банк вказує, що це найсильніший, найкращий і найоптимістичніший результат у Європі. В інших країнах гірше. Набагато.
Проте в тебе очі заліплено чеколядою.
А Правий Сектор та інші? Запитай в них, чому вирубано Карпати. Чому янтарщиками знищено ліси на Волині. І більше нічого не питай.
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22.07.2020 13:34 Ответить
А нічого, що економіка України почала падати задовго ДО епідемії???

Четвертий квартал 2019 - всього 0,5% росту ВВП. А в Польщі за цей період?
Січень 2020 - ВВП перейшов до падіння. Нагадаю, що в січні навіть в Китаї лише починали чухатися щодо того коронавірусу!
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22.07.2020 13:51 Ответить
От цікаво мені, ти ніби українськомовний українець. Як ти можеш русскаязичного жителя югавастока підтримувати? Ну Зе - не той, кого можна назвати свідомим українцем! Він Шевченка хоч без папірця процитує? В нього бізнес в рашці так само, як і у чоколядного був!

А стосовно Карпат та Волині. То може ти тоді спитаєш у свого Зе, чому його Кривий Ріг такий загажений, а?
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22.07.2020 13:55 Ответить
На площі Космонавтів у Києві виявили ще одну підозрілу валізу. Працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 2947
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22.07.2020 13:02 Ответить
всю свынобанду утопить в зеленке
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22.07.2020 13:04 Ответить
"Политсила отмечает, что чемоданы "не их метод политической борьбы". (с) Источник:https://censor.net/n3209518
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22.07.2020 13:04 Ответить
На площі Космонавтів у Києві виявили ще одну підозрілу валізу. Працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 4298
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22.07.2020 13:04 Ответить
День чемоданов.
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22.07.2020 13:04 Ответить
Конвульсии чертарсенборисыча...
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22.07.2020 13:04 Ответить
***** ковбасить.
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22.07.2020 13:05 Ответить
Это не чемодан,это кошелёк
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22.07.2020 13:05 Ответить
Арсен Борісич, ми віримо вашій "терористичній атаці"!
навіть 95й лисий не зняв би краще!
годі вже!
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22.07.2020 13:06 Ответить
На площі Космонавтів у Києві виявили ще одну підозрілу валізу. Працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 3980
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22.07.2020 13:07 Ответить
На площі Космонавтів у Києві виявили ще одну підозрілу валізу. Працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 9444
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22.07.2020 13:07 Ответить
На площі Космонавтів у Києві виявили ще одну підозрілу валізу. Працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 3738
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22.07.2020 13:09 Ответить
Володя - говорят, чемодан выдвинул несколько требований. Хочет всеобщего признания и чтобы ты лично с ним поговорил))
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22.07.2020 13:09 Ответить
а камеры просмотреть догадались? кто ж эти чемоданы по Киеву подкидывает?
нагнетаете???? чтоб оправдать вчерашний сюр ????
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22.07.2020 13:11 Ответить
В поисках кого то можно неожиданно выйти на своих.
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22.07.2020 13:17 Ответить
На площі Космонавтів у Києві виявили ще одну підозрілу валізу. Працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 7901
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22.07.2020 13:11 Ответить
Чомусь скромно замовчують хто був в заручниках.Для "спаЙсатєля" Зюзіка,який помішаний на відосіках,та й не сфоткатись з "спасьонними"?І на Авакова не схоже не засвітитися лишній раз з "благодарным народом".А Геращенко вже б сто разів перемусолив кожного.
В інтернеті теж тиша.Хто ті люди?Жертви клоунів,яких використали в сліпу?
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22.07.2020 13:26 Ответить
слава Вовє і Оскара в студію!
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22.07.2020 13:51 Ответить
На площі Космонавтів у Києві виявили ще одну підозрілу валізу. Працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 9073
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22.07.2020 13:14 Ответить
Еще Нео был, ему пришлось тяжело, пришлось уворачиваться, и это при его то должности.
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22.07.2020 13:19 Ответить
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22.07.2020 13:39 Ответить
"Кризис жанра"?
"Хоботов, это мелко!"
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22.07.2020 13:15 Ответить
зюзя ближе к выборам нырнёт за вазой в море и со стерхами у вырий...
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22.07.2020 13:16 Ответить
Решили перед выборами янелоху оманскому с рюкзаковым, рейтинг поднять?
Или отвлекают от угроз кадыровым, нашему припизиденту!
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22.07.2020 13:16 Ответить
Зеля разбушевался .рейтинг подымае.ой дурак подставит же аваков осла это же закономерно
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22.07.2020 13:19 Ответить
Чемоданчики размножаются почкованием.
Героические авакяні без работі не останутся
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22.07.2020 13:21 Ответить
На площі Космонавтів у Києві виявили ще одну підозрілу валізу. Працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 316
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22.07.2020 13:22 Ответить
Одинокий чемодан ищет хозяина!
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22.07.2020 13:23 Ответить
Полный чемодан кассет с фильмом"Земляне"?
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22.07.2020 13:28 Ответить
Думаю, этим идиотам надо подсказать как делать правдоподобные "теракты" (не дай бог!)

«Не берусь судить, была ли это бездарная постановка, или действительно бездарный "террорист" - психопат захватил в заложники пассажиров автобуса.
Но бездарность, бестолковость и бескрайний непрофессионализм "правонарушительных органов", отчетливо видимый на ролике по https://defence-line.org/2020/07/levaya-tuflya-na-pravoj-noge/#comment-262130 ссылке меня шокировал.
И речь здесь не о явлении Христа народу штурмовиков "спецназа" (в кавычках!), когда все уже завершилось, и на которое все обратили внимание, а о том, на что, кажется, никто внимания не обратил.
При захвате заложников антитеррористические силы ВСЕГДА предполагают, что среди заложников может находится скрытый, не проявляющий себя сообщник террориста. Поэтому все освобожденные заложники выходят без вещей, с поднятыми руками, их уводят в разные стороны, досматривают и держат под контролем как миминимум, до установления личности, выявления и проверки багажа.
А на ролике бывшие заложники выходят С ОГРОМНЫМИ СУМКАМИ, в которых вполне мог бы находится целый арсенал оружия и\или мощное взрывное устройство, и сами уходят неизвестно куда без всякого сопровождения!
А теперь представьте, что этот вероятный скрытый сообщник террориста взорвал бы бомбу в толпе "встречающих"! Жертв было бы в два-три раза больше, чем взорви он бомбу в автобусе!
И это так работает "антитеррористический спецназ"? Кошмар и ужас!»

https://defence-line.org/2020/07/dusherazdirayushhee-zrelishhe-chast-2/ из обсуждения
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22.07.2020 13:37 Ответить
Аваков починає продукувати інформ приводи, щоб перебити свої і бубочкіни останні зашквари.
А може досить, українці? Може дострокові? І повне перезавантаження перевиборами? Чи будемо далі все це терпіти?
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22.07.2020 13:53 Ответить
Интересно,сколько будут давать за хранение чемоданов?
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22.07.2020 13:59 Ответить
Чемодан для кацапа - неотъемлемая составляющая исторического наследия и входит в список многочисленного набора фундаментальных скреп ...
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22.07.2020 14:03 Ответить
Полиция украла чей-то чемодан. Пока хозяин искал туалет на площади космонавтов.
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22.07.2020 14:17 Ответить
походу у Зели уже "чемоданное настроение"..
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22.07.2020 14:27 Ответить
На площі Космонавтів у Києві виявили ще одну підозрілу валізу. Працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 2047
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22.07.2020 15:45 Ответить
Продам чемодан в хорошие руки...
На площі Космонавтів у Києві виявили ще одну підозрілу валізу. Працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 1130
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22.07.2020 17:43 Ответить
 
 