На площади Космонавтов в Киеве обнаружили еще один подозрительный чемодан. Работают взрывотехники. ФОТО
Возле подземного перехода на площади Космонавтов в Киеве обнаружен чемодан с неизвестным содержимым.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТП.Kiev.ua
"В Киеве на площади Космонавтов возле подземного перехода обнаружен одинокий чемодан с неизвестным наполнением. На месте полиция и взрывотехники", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Киеве возле станции метро "Вокзальная", которая находится возле центрального вокзала, обнаружили подозрительный чемодан. Проводится массовая эвакуация людей.
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+17 Alexander Bereznuk #425456
показать весь комментарий22.07.2020 12:59 Ссылка
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+14 lera lera #471987
показать весь комментарий22.07.2020 13:07 Ссылка
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Тоталитарного строя в будущем.
Але тільки тепер, після того як назавжди турнули порохло, цей чемодан тиражується жовтою пресою, яка випрошує чеколядки, а тупа маса його лакеїв придумує нові зради.
До речі, так, для довідки, проти Зе ж давно уже не він один, а і Юля, і Гриценко, і Свобода з Правим сектором...
А скоро ще більше будуть проти, бо не знаю, ким треба бути, щоб понабирати в команду людей, які за півроку (липень 2019-січень 2020) обвалили ВВП... 2 квартал 2019 - ріст ВВП 4,5%, січень 2020 - ВВП пішов у мінус ще до початку епідемії коронавірусу! Тебе це влаштовує?
Мене - НІ! От я ніколи не був порохоботом (за Гриценка голосував), але я на 1000% проти Зе, бо він, на мою думку, не є щирим українцем і не є достатньо фаховим! До булави треба голови!
Я тільки-що поцікавився...
Економіка Польші із-за епідемії впала на 4,2%. Світовий Банк вказує, що це найсильніший, найкращий і найоптимістичніший результат у Європі. В інших країнах гірше. Набагато.
Проте в тебе очі заліплено чеколядою.
А Правий Сектор та інші? Запитай в них, чому вирубано Карпати. Чому янтарщиками знищено ліси на Волині. І більше нічого не питай.
Четвертий квартал 2019 - всього 0,5% росту ВВП. А в Польщі за цей період?
Січень 2020 - ВВП перейшов до падіння. Нагадаю, що в січні навіть в Китаї лише починали чухатися щодо того коронавірусу!
А стосовно Карпат та Волині. То може ти тоді спитаєш у свого Зе, чому його Кривий Ріг такий загажений, а?
навіть 95й лисий не зняв би краще!
годі вже!
нагнетаете???? чтоб оправдать вчерашний сюр ????
В інтернеті теж тиша.Хто ті люди?Жертви клоунів,яких використали в сліпу?
"Хоботов, это мелко!"
Или отвлекают от угроз кадыровым, нашему припизиденту!
Героические авакяні без работі не останутся
«Не берусь судить, была ли это бездарная постановка, или действительно бездарный "террорист" - психопат захватил в заложники пассажиров автобуса.
Но бездарность, бестолковость и бескрайний непрофессионализм "правонарушительных органов", отчетливо видимый на ролике по https://defence-line.org/2020/07/levaya-tuflya-na-pravoj-noge/#comment-262130 ссылке меня шокировал.
И речь здесь не о явлении
Христа народуштурмовиков "спецназа" (в кавычках!), когда все уже завершилось, и на которое все обратили внимание, а о том, на что, кажется, никто внимания не обратил.
При захвате заложников антитеррористические силы ВСЕГДА предполагают, что среди заложников может находится скрытый, не проявляющий себя сообщник террориста. Поэтому все освобожденные заложники выходят без вещей, с поднятыми руками, их уводят в разные стороны, досматривают и держат под контролем как миминимум, до установления личности, выявления и проверки багажа.
А на ролике бывшие заложники выходят С ОГРОМНЫМИ СУМКАМИ, в которых вполне мог бы находится целый арсенал оружия и\или мощное взрывное устройство, и сами уходят неизвестно куда без всякого сопровождения!
А теперь представьте, что этот вероятный скрытый сообщник террориста взорвал бы бомбу в толпе "встречающих"! Жертв было бы в два-три раза больше, чем взорви он бомбу в автобусе!
И это так работает "антитеррористический спецназ"? Кошмар и ужас!»
https://defence-line.org/2020/07/dusherazdirayushhee-zrelishhe-chast-2/ из обсуждения
А може досить, українці? Може дострокові? І повне перезавантаження перевиборами? Чи будемо далі все це терпіти?