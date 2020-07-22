Пусть парамедики останутся в прошлом, с теми людьми, которые их пропагандировали, - Степанов о реформе экстренной медицинской помощи
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в рамках медицинской реформы в бригадах экстренной медицинской помощи будут работать врачи, а не парамедики.
Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".
"Считаю, что "экстренка" должна стать пилотом, который мы выведем на совершенно иной уровень. Сейчас разрабатывается программа по экстренной медицинской помощи, чтобы это было действительно 10 минут в городе, 20 – в сельских районах. Чтобы были соответствующие индикаторы качества, четкие маршруты пациента, потому что от этого зависит, куда они повезут пациента. Прописывается целый комплекс изменений", - сообщил Степанов.
Он заверил, что врачей на парамедиков менять не будут.
"Пусть парамедики останутся в прошлом, с теми людьми, которые их пропагандировали. Можем мы Украину оставить без парамедиков? У нас есть врачи, есть фельдшеры, которые оказывают медицинскую помощь, и этого вполне достаточно. Эра парамедиков, я надеюсь, закончилась, не начавшись. Слава богу, что они (команда Супрун) были такие ленивые и не смогли это внедрить", - считает Степанов.
Читайте полный текст интервью с министром здравоохранения Максимом Степановым "Все понимали, что нам нужна реформа. А над нами решили поэкспериментировать".
Профессия "парамедик" появилась в украинском классификаторе в 2017 году. А уже в 2018 году первые 50 студентов поступили на эту специальность в два вуза страны – Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского и Черкасскую медицинскую академию, сообщает Центр общественного мониторинга и контроля.
21 августа 2019 года, до прихода в Кабмин команды Зеленского, правительство приняло изменения согласно которому в бригадах экстренной медицинской помощи будут работать парамедики и экстренные медицинские техники.
Согласно приказу МОЗ за 2009 год, экстренная медицинская помощь - это, прежде всего, работа с пациентами, у которых сердечные проблемы, инсульт, травма, угрожающая жизни, когда есть проблемы с дыханием, высокая температура с судорогами, то есть реальные случаи острой опасности жизни.
К 2025 году должны были заработать врачебные и фельдшерские бригады экстренной медицинской помощи, а также бригады парамедиков.
В 2025 году состав всех бригад экстренной медицинской помощи должен будет соответствовать единому стандарту. К этому времени все фельдшеры по медицине неотложных состояний и медицинские сестры, которые сейчас работают в бригадах экстренной медицинской помощи, должны пройти переобучение и получить квалификацию "парамедик", а водители - квалификацию "экстренный медицинский техник".
Планировалось, что для усиления работы бригады будут привлекаться и в дальнейшем врачи медицины неотложных состояний, дополнительные медицинские работники службы, а также стажер, студент, проходящий производственную практику, врач-интерн, врач-резидент или другой человек, успешно прошедший подготовку по домедицинской помощи и получивший подтверждающий документ.
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Напрасная трата времени.
Если парамедикам все равно нужно заканчивать медвуз - то какая проблема обучить их не хуже медиков и почему они в таком случае с приставкой ПАРА?
Тоже самое на фронте - не должен высококлассный хирург ползать под обстрелами и вытаскивать раненых. Это делают парамедики.
Чем фельдшер отличается от парамедика - не могу сказать. Думаю, что опять-таки спецификой. Ну и фельдшер - старый совковый термин, который вполне может быть тождественным.
Я не знав за свої 60 років жодного лікаря, який би вмів оперативно відновити дихання при укусі бджоли чи оси у горло. Чи коли у дитини трахея забита їжею. Не готують їх до цього. Або вони бояться щось зробити не так.
Це лише один з прикладів.
Термин образован от используемого в США понятия «парапрофессионал» (англ. paraprofessional) - помощник профессионала, т.е. специалист, обладающий соответствующей профессиональной подготовкой, но не имеющий диплома о высшем образовании, но прошедший специализированные курсы и сдавший квалификационный экзамен.
Так, для довідки, фельдшери також не мають вищої освіти...
До того ж наші відчізняні парамедики, якщо судити з тексту статті - навчаютсья у ВУЗах - тобто будуть мати вищу освіту.
Парамедики имеют университетскую степень бакалавра. То есть это медицинские профессионалы с высшим образованием.
В статье написано, что специальность парамедик открылась в наших медицинских ВУЗах - то есть - у наших парамедиков предполагался диплом о высшем образовании.
Професія "парамедик" з'явилася в українському класифікаторі в 2017 році. А вже в 2018 році перші 50 студентів вступили на цю спеціальність в два виші країни Джерело: https://censor.net/ua/n3209523
В 2025 році склад всіх бригад екстреної медичної допомоги мав відповідати єдиному стандарту. До цього часу всі фельдшери з медицини невідкладних станів та медичні сестри, які зараз працюють в бригадах екстреної медичної допомоги, повинні пройти перенавчання Джерело: https://censor.net/ua/n3209523
ох, степанов, я не знаю яким ти був але те, що ти швидко навчився бути зеленим підлабузником та пересмикувачем фактів це факт (вибачте, панство, за тавтологію).
ну й повернення людей богатирьової в міністерство - потужний сигнал про "реформи" на які спроможні нинішні керманичі МОЗ.
Парамедик - это другая профессия. Это не врач и не фельдшер. Это медицинский специалист, тренированый на оказание экстренной помощи, независимо от характера помощи. Ранение, инсульт, инфаркт, эпилептический приступ, внезапно начавшиеся роды, внутреннее кровотечение, прободная язва, гипогликемический приступ у диабетиков - всё это должны быстро распознать, и принять экстренные меры. Для всего этого в машине скорой есть специальное оборудование, которое парамедики используют, и знают как свои пять пальцев.
Этот ещё хуже чем Скалецкая. Та хоть и ничего не понимала в медицине, но хотя бы не лезла не в свои дела.
Господи, спаси Украину!