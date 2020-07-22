Пусть парамедики останутся в прошлом, с теми людьми, которые их пропагандировали, - Степанов о реформе экстренной медицинской помощи

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в рамках медицинской реформы в бригадах экстренной медицинской помощи будут работать врачи, а не парамедики.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

"Считаю, что "экстренка" должна стать пилотом, который мы выведем на совершенно иной уровень. Сейчас разрабатывается программа по экстренной медицинской помощи, чтобы это было действительно 10 минут в городе, 20 – в сельских районах. Чтобы были соответствующие индикаторы качества, четкие маршруты пациента, потому что от этого зависит, куда они повезут пациента. Прописывается целый комплекс изменений", - сообщил Степанов.

Он заверил, что врачей на парамедиков менять не будут.

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"Пусть парамедики останутся в прошлом, с теми людьми, которые их пропагандировали. Можем мы Украину оставить без парамедиков? У нас есть врачи, есть фельдшеры, которые оказывают медицинскую помощь, и этого вполне достаточно. Эра парамедиков, я надеюсь, закончилась, не начавшись. Слава богу, что они (команда Супрун) были такие ленивые и не смогли это внедрить", - считает Степанов.

Читайте полный текст интервью с министром здравоохранения Максимом Степановым "Все понимали, что нам нужна реформа. А над нами решили поэкспериментировать".

Профессия "парамедик" появилась в украинском классификаторе в 2017 году. А уже в 2018 году первые 50 студентов поступили на эту специальность в два вуза страны – Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского и Черкасскую медицинскую академию, сообщает Центр общественного мониторинга и контроля.

21 августа 2019 года, до прихода в Кабмин команды Зеленского, правительство приняло изменения согласно которому в бригадах экстренной медицинской помощи будут работать парамедики и экстренные медицинские техники.

Согласно приказу МОЗ за 2009 год, экстренная медицинская помощь - это, прежде всего, работа с пациентами, у которых сердечные проблемы, инсульт, травма, угрожающая жизни, когда есть проблемы с дыханием, высокая температура с судорогами, то есть реальные случаи острой опасности жизни.

К 2025 году должны были заработать врачебные и фельдшерские бригады экстренной медицинской помощи, а также бригады парамедиков.

В 2025 году состав всех бригад экстренной медицинской помощи должен будет соответствовать единому стандарту. К этому времени все фельдшеры по медицине неотложных состояний и медицинские сестры, которые сейчас работают в бригадах экстренной медицинской помощи, должны пройти переобучение и получить квалификацию "парамедик", а водители - квалификацию "экстренный медицинский техник".

Планировалось, что для усиления работы бригады будут привлекаться и в дальнейшем врачи медицины неотложных состояний, дополнительные медицинские работники службы, а также стажер, студент, проходящий производственную практику, врач-интерн, врач-резидент или другой человек, успешно прошедший подготовку по домедицинской помощи и получивший подтверждающий документ.