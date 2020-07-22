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Пусть парамедики останутся в прошлом, с теми людьми, которые их пропагандировали, - Степанов о реформе экстренной медицинской помощи

Пусть парамедики останутся в прошлом, с теми людьми, которые их пропагандировали, - Степанов о реформе экстренной медицинской помощи

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в рамках медицинской реформы в бригадах экстренной медицинской помощи будут работать врачи, а не парамедики.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

"Считаю, что "экстренка" должна стать пилотом, который мы выведем на совершенно иной уровень. Сейчас разрабатывается программа по экстренной медицинской помощи, чтобы это было действительно 10 минут в городе, 20 – в сельских районах. Чтобы были соответствующие индикаторы качества, четкие маршруты пациента, потому что от этого зависит, куда они повезут пациента. Прописывается целый комплекс изменений", - сообщил Степанов.

Он заверил, что врачей на парамедиков менять не будут.

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"Пусть парамедики останутся в прошлом, с теми людьми, которые их пропагандировали. Можем мы Украину оставить без парамедиков? У нас есть врачи, есть фельдшеры, которые оказывают медицинскую помощь, и этого вполне достаточно. Эра парамедиков, я надеюсь, закончилась, не начавшись. Слава богу, что они (команда Супрун) были такие ленивые и не смогли это внедрить", - считает Степанов.

Читайте полный текст интервью с министром здравоохранения Максимом Степановым "Все понимали, что нам нужна реформа. А над нами решили поэкспериментировать".

Профессия "парамедик" появилась в украинском классификаторе в 2017 году. А уже в 2018 году первые 50 студентов поступили на эту специальность в два вуза страны – Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского и Черкасскую медицинскую академию, сообщает Центр общественного мониторинга и контроля.

21 августа 2019 года, до прихода в Кабмин команды Зеленского, правительство приняло изменения согласно которому в бригадах экстренной медицинской помощи будут работать парамедики и экстренные медицинские техники. 

Согласно приказу МОЗ за 2009 год, экстренная медицинская помощь - это, прежде всего, работа с пациентами, у которых сердечные проблемы, инсульт, травма, угрожающая жизни, когда есть проблемы с дыханием, высокая температура с судорогами, то есть реальные случаи острой опасности жизни.

К 2025 году должны были заработать врачебные и фельдшерские бригады экстренной медицинской помощи, а также бригады парамедиков.

В 2025 году состав всех бригад экстренной медицинской помощи должен будет соответствовать единому стандарту. К этому времени все фельдшеры по медицине неотложных состояний и медицинские сестры, которые сейчас работают в бригадах экстренной медицинской помощи, должны пройти переобучение и получить квалификацию "парамедик", а водители - квалификацию "экстренный медицинский техник".

Планировалось, что для усиления работы бригады будут привлекаться и в дальнейшем врачи медицины неотложных состояний, дополнительные медицинские работники службы, а также стажер, студент, проходящий производственную практику, врач-интерн, врач-резидент или другой человек, успешно прошедший подготовку по домедицинской помощи и получивший подтверждающий документ.

Автор: 

медицина (2525) врачи (1517) скорая (367) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+35
Потому что во всем цивилизованном мире задача скорой помощи - довезти пациента живым до квалифицированных врачей. Т.е. оказать первую необходимую помощь и быстро доставить в больницу.

Тоже самое на фронте - не должен высококлассный хирург ползать под обстрелами и вытаскивать раненых. Это делают парамедики.
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22.07.2020 13:55
+34
Степанов, в США, Европе и Израиле, где самая лучшая медицина в мире, везде внедрена служба парамедиков, именно для оказания экстренной мед. помощи. А ты - негодяй, по-прежнему обсирающий "папередников". Что вы, зеленые, сделали за год+ ? Кроме как все развалить?
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22.07.2020 13:51
+31
Пусть парамедики останутся в прошлом, с теми людьми, которые их пропагандировали, - Степанов о реформе экстренной медицинской помощи - Цензор.НЕТ 3060
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22.07.2020 13:53
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Дибил...
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22.07.2020 13:45 Ответить
Враг
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22.07.2020 13:48 Ответить
2 в 1 - і те і інше...
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22.07.2020 13:52 Ответить
Т.е. тебя не устраивает, что на "скорой помощи" к больным выезжают доктора или фельдшеры, а ты желаешь, чтобы вместо них выезжали какие то "Пэти" , прослушавшие пару недель курс по медицине?
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22.07.2020 13:48 Ответить
С кем ты ведёшь дискуссию?
Напрасная трата времени.
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22.07.2020 13:52 Ответить
О Боже... Тупая амеба...
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22.07.2020 13:55 Ответить
Да я в курсе, что исключительно соевые идиоты умные, а все остальные - тупые.
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22.07.2020 14:07 Ответить
Маладец. Шаришь.
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22.07.2020 14:28 Ответить
Почему пару недель? В статье же написано, что в медицинских ВУЗах специальность открылась - парамедик. Получается, что у них - высшее медицинское образование.
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22.07.2020 15:01 Ответить
"Профессия "парамедик" появилась в украинском классификаторе в 2017 году. А уже в 2018 году первые 50 студентов поступили на эту специальность в два вуза страны - Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского и Черкасскую медицинскую академию"

Если парамедикам все равно нужно заканчивать медвуз - то какая проблема обучить их не хуже медиков и почему они в таком случае с приставкой ПАРА?
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22.07.2020 13:48 Ответить
См. ниже.
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22.07.2020 13:50 Ответить
Потому что во всем цивилизованном мире задача скорой помощи - довезти пациента живым до квалифицированных врачей. Т.е. оказать первую необходимую помощь и быстро доставить в больницу.

Тоже самое на фронте - не должен высококлассный хирург ползать под обстрелами и вытаскивать раненых. Это делают парамедики.
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22.07.2020 13:55 Ответить
Вы не поняли вопроса - если семейный врач/терапевт и парамедик заканчивают один и тот же ВУЗ и получают аналогичные дипломы - значит, и объем знаний у них должен быть примерно одинаковый. А значит - наш отечественный парамедик - не просто извозчик, а именно медик широкого профиля. Понятно, что у парамедиков уклон в оказание первой помощи, но чем они по сути в таком случае отличаются от фельдшеров, у которых аналогичный уклон?
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22.07.2020 15:06 Ответить
Если честно, то у меня есть серьезные подозрения, что семейные врачи (бывшие участковые) , гадающие на кофейной гуще и подыскивающие подходящее лечение в гугле, в подметки не годятся парамедикам, которые каждый день в реале на практике борются за жизнь.

Чем фельдшер отличается от парамедика - не могу сказать. Думаю, что опять-таки спецификой. Ну и фельдшер - старый совковый термин, который вполне может быть тождественным.
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22.07.2020 20:56 Ответить
Якраз фельдшери при совку в основному і виїзжали на визови. І більшість вміла вирішувати питання допомоги на місці.
Я не знав за свої 60 років жодного лікаря, який би вмів оперативно відновити дихання при укусі бджоли чи оси у горло. Чи коли у дитини трахея забита їжею. Не готують їх до цього. Або вони бояться щось зробити не так.
Це лише один з прикладів.
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22.07.2020 22:40 Ответить
Парамедик (англ. paramedic) - термин, используемый преимущественно в США. Emergency Medical Technician - Paramedic, специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Термин образован от используемого в США понятия «парапрофессионал» (англ. paraprofessional) - помощник профессионала, т.е. специалист, обладающий соответствующей профессиональной подготовкой, но не имеющий диплома о высшем образовании, но прошедший специализированные курсы и сдавший квалификационный экзамен.
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22.07.2020 13:49 Ответить
От мені цікаво, і де ж швидка ефективніша - у США з парамедиками чи у нас з фельдшерами?
Так, для довідки, фельдшери також не мають вищої освіти...
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22.07.2020 14:01 Ответить
Різний функціонал був, зараз ближче до екстренної, а колись їздили буквально по любій фігні: тиск поміряти, температурку збити, укольчик помічний зробити,казочку на ніч розповісти.Тоді для цього совкові бригади були саме то, а на екстренну звичайно ж парамедики, які були заточені на медицину катастроф і невідкладні стани.
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22.07.2020 14:10 Ответить
А ви певні, що від зміни назви підвищується ефективність?
До того ж наші відчізняні парамедики, якщо судити з тексту статті - навчаютсья у ВУЗах - тобто будуть мати вищу освіту.
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22.07.2020 15:12 Ответить
Це той самий фельдшер, який вчив медицину 2 роки 6 місяців 8 годин в день. І багато фельдшерів були ефективніші на швидкій, ніж лікарі-сумісникі.Я чув, що колись лікар-стоматолог навіть підпрацьовував на швидкій на лікарській посаді, але це було давно, початок 90-х.Якщо лікарю платити ті копійки, що платить зараз бюджет, то лікарями можна укомплектовувати і посади водія і фельдшера і санітарки в бригаді ЕМД. А, якщо достойну зарплату, то такі краще фельдшер, або парамедик, бо вони теоретично як і у всьому цивілізованому світі мають отримувати з/п раза в два, три меншу.
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22.07.2020 14:05 Ответить
Ты опять со своим бредом влез в профессиональный разговор ?

Парамедики имеют университетскую степень бакалавра. То есть это медицинские профессионалы с высшим образованием.
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22.07.2020 14:50 Ответить
Не мути. Бакалавр - 3 курса = неполное высшее. Полное - 5 курсов, магистр.
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22.07.2020 17:06 Ответить
"но не имеющий диплома о высшем образовании"

В статье написано, что специальность парамедик открылась в наших медицинских ВУЗах - то есть - у наших парамедиков предполагался диплом о высшем образовании.
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22.07.2020 15:02 Ответить
Степанов, в США, Европе и Израиле, где самая лучшая медицина в мире, везде внедрена служба парамедиков, именно для оказания экстренной мед. помощи. А ты - негодяй, по-прежнему обсирающий "папередников". Что вы, зеленые, сделали за год+ ? Кроме как все развалить?
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22.07.2020 13:51 Ответить
Пусть парамедики останутся в прошлом, с теми людьми, которые их пропагандировали, - Степанов о реформе экстренной медицинской помощи - Цензор.НЕТ 3060
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22.07.2020 13:53 Ответить
усе вірно написали, але у США задача паремедика найшвидше доставити пацієнта до медичного центру (де можуть правильно і швидко поставивши діагноз надати кваліфіковано першу допомогу). В Україні немає таких медичних центрів як у США, тож рятувати людину у перші години зазвичай доводилось кваліфікованим лікарям-практикам швидкої допомоги. На жаль в наших реаліях відсутня наразі можливість викинувши лікарів швидкої замінити їх парамедиками, це знизить кількість врятованих у перші години людей (наприклад травми чи ДТП)
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22.07.2020 14:49 Ответить
Ви помиляєтесь.
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22.07.2020 15:06 Ответить
Досить слухати це лайно.
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22.07.2020 13:56 Ответить
Надеюсь скоро степанов останется в прошлом, вместе с теми министрами с которіми он в правительстве...
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22.07.2020 13:57 Ответить
Фантазер оторванный от реальной медицины... в уме только цифры... которые можно "заработать" от медицины... дурко, он и африке будет дурко... неленивый и неумный...
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22.07.2020 13:57 Ответить
Эра парамедиков закончилась вместе с эрой бедности...
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22.07.2020 14:02 Ответить
Степанов парамедики-это синхронизация с Западом.Врачи синхронизация с Мордором.Важно определение.Если Украина хочет приобщиться к ЕС,то нужны парамедики,щоб европейцы понимали,що у нас до чого,як у себя дома.Если ты строишь типо мордовскую систему,то европейцы ничего не поймут,но поймут москали.Так куда ты хочешь Степанов?Какая синхронизация тебе ближе?Западная,або Мордовская?
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22.07.2020 14:03 Ответить
Абсолютно верно. Еще вместо космонавт - астронавт, вместо народ - пипл, вместо папа - родитель №1. они дураки и не видят секрета успеха.
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22.07.2020 15:02 Ответить
Ну это упрощённо.Вместо русского-английский,было б вообще замечательно.Опять же с судейским корпусом,та же беда.Щоб не синхронизировать судейскую систему с Западной,вкидывается в СМИ мэм,що западное-это колониальное капиталистическое правосудие и Украине не подходит.А вот оставить типо азиатскую мордовскую систему,где оправдательных приговоров 10% и можно пилить бабос,это самое то,що треба Украине
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22.07.2020 15:27 Ответить
ничего не понял.
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22.07.2020 19:47 Ответить
Нехай парамедики залишаться в минулому, з тими людьми, які їх пропагували, - Степанов про реформу екстреної медичної допомоги - Цензор.НЕТ 7940
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22.07.2020 21:27 Ответить
Что это? какие-то вы все загадочные.
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22.07.2020 21:46 Ответить
что плохого в парамедиках, объясните мне, я не знаю... Степанов обоснуй
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22.07.2020 14:11 Ответить
Ну в загальному так, хоча я б її назвав совковою.Допоки лікар не буде отримувати від 1000 евро з/п , їми будуть затикати всі дирки і комплектувати всі бригати ЕМД і невідкладки. Степанов просто невіглас.
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22.07.2020 14:17 Ответить
Слава богу, що вони (команда Супрун) були такі ледачі і не змогли це впровадити Джерело: https://censor.net/ua/n3209523
Професія "парамедик" з'явилася в українському класифікаторі в 2017 році. А вже в 2018 році перші 50 студентів вступили на цю спеціальність в два виші країни Джерело: https://censor.net/ua/n3209523
В 2025 році склад всіх бригад екстреної медичної допомоги мав відповідати єдиному стандарту. До цього часу всі фельдшери з медицини невідкладних станів та медичні сестри, які зараз працюють в бригадах екстреної медичної допомоги, повинні пройти перенавчання Джерело: https://censor.net/ua/n3209523
ох, степанов, я не знаю яким ти був але те, що ти швидко навчився бути зеленим підлабузником та пересмикувачем фактів це факт (вибачте, панство, за тавтологію).
ну й повернення людей богатирьової в міністерство - потужний сигнал про "реформи" на які спроможні нинішні керманичі МОЗ.
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22.07.2020 14:18 Ответить
Волею випадку там зараз люди, які мають досить побіжні уявлення, про те ,що таке совість, а честь - це для них, як щось з анекдоту.
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22.07.2020 14:27 Ответить
73% воля случая , я думаю это паталогия .
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22.07.2020 14:55 Ответить
перетягування в совок і назад. нахера лікар на скорій? якщо тільки у лікаря і санітара однакові зарплати то різниці хто буде тіло доставляти в лікарню, дійсно неважливе. але навіщо тоді лікарю вчитися 6 років в інституті?
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22.07.2020 14:24 Ответить
Ви будете здивовані, але 20 років тому з/п снітарки з 60% надбавкою була більша, ніж лікаря після інтернатури.Як зараз не знаю.
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22.07.2020 15:09 Ответить
Уточнюю ,така надбавка була за вислугу на швидкій.
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22.07.2020 15:10 Ответить
та я в курсі. 20 років назад лікар на скорій з надбавками заробляв більше ніж звичайний лікар стаціонару нічого фактично не роблячи. ідея в тому що повертати цю практику зараз може лише той хто нездатний проводити рефарми в медичній галузі, і думає що медицина совка була найкращою.
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22.07.2020 15:51 Ответить
Медицина при совку була кращою , ніж тепер .
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22.07.2020 17:45 Ответить
медицина при совку була кращою порівнюючи тому що фінансування було краще. але це не означає що потрібно повертатися до медицини совка. навіть не так, від совкової медицини далеко не відійшли, просто грошей стало менше, а система фактично така ж і залишилася.
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22.07.2020 20:53 Ответить
Степанова гнать из министров! Самопиар и страшилки - какие еще у него достижения?
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22.07.2020 14:31 Ответить
Редкостный кретин советского разлива. Невероятно как это чмо попало на должность.

Парамедик - это другая профессия. Это не врач и не фельдшер. Это медицинский специалист, тренированый на оказание экстренной помощи, независимо от характера помощи. Ранение, инсульт, инфаркт, эпилептический приступ, внезапно начавшиеся роды, внутреннее кровотечение, прободная язва, гипогликемический приступ у диабетиков - всё это должны быстро распознать, и принять экстренные меры. Для всего этого в машине скорой есть специальное оборудование, которое парамедики используют, и знают как свои пять пальцев.

Этот ещё хуже чем Скалецкая. Та хоть и ничего не понимала в медицине, но хотя бы не лезла не в свои дела.
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22.07.2020 14:47 Ответить
Ви праві на 100%. Але фельдшер по своїм професійним навичкам стоїть ближче до парамедика, бо він вчиться менше, ніж лікар.
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22.07.2020 15:15 Ответить
Это все болтовня Степанова. Совок. Роль врача в лечении в СССР И на Западе. У нас до сих пор государственные врачи в основном просиживают стулья в поликлиниках и делают вид,что работают,за ту сумму котрую им платят. На Западе- врач - уважаемый профи,дорогостоящий. Никакие бюджеты не позволят его использовать в скорой. А поскольку у нас квалифицированный врач на скорую не пойдет-туда садят абы-кого. Хоть стоматологов с подработки. Поэтому-врач на скорой в Украине-профанация смысла. По сути-это фельшер и выполняет работу фельшера. Только часто не обученного в экстремальной медицине.
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22.07.2020 14:56 Ответить
Золоті слова, саме так. Лікар швидкої це мабуть нижчий ієрархічний щабель лікарської практики, бо сімейники після реформи стали отримувати більше і автоматично піднялись вижче лікаря на швидкій.
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22.07.2020 15:18 Ответить
Та не переживайте так, насправді ніякої різниці не буде. Лікар, підготовлений з випускника школи з ЗНО 120 балів - це той самий парамедик, в кращому випадку.
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22.07.2020 15:15 Ответить
Ну не зовсім так, але ви мислите в првильному напрямку.
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22.07.2020 15:19 Ответить
Где он их берет? Тупой и еще тупее...
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22.07.2020 15:17 Ответить
Пан министр Степанов, если такая плохая медицина в США, в Европе (а именно такие порядки пыталась внедрить Супрун), то почему депутаты, президенты, министры туда едут лечиться, когда болячка за жопу схватит? Если в Украине (полный аналог совковой медицины) все лучше, так и лечитесь здесь.
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22.07.2020 16:19 Ответить
Как почитаешь тут высказывания, так и учудеешь. С такими настроениями скоро будут у нас и параюристы, и параучителя, и параэкономисты, и паравоенные.
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22.07.2020 17:06 Ответить
Этот ******* старается всё разрушить и вернуть совок при отсутствии денег на совковую систему.
Господи, спаси Украину!
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22.07.2020 17:08 Ответить
Просто врач скорой - врач и не врач, и не нужен там врач, дисквалифицируется он там, но уволить их попробуй - начинают бубнить, с плакатами ходить, а возьми уволь этих бабок "узких", компьютера боятся, не осилят ни за что, но не уволит их никто из за визга, а, лучше оставим, как есть, чтоб молчали
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22.07.2020 17:18 Ответить
 
 