Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Кривош взял с собой воду, успокоительные и предлагал все это нам

Террорист говорил с президентом Владимиром Зеленским минут 15. Потом он увидел сообщение у президента на странице, которое ожидал, и сразу начал разоружаться. Затем он принес всем заложникам извинения и вышел сдаваться.

Об этом на своей странице в Faebook написал главред Цензор.НЕТ, который взял интервью у заложника из автобуса в Луцке.

"Я говорил по телефону с двумя заложниками - Руслана и Андрей, террорист общался через них", - сообщил журналист.

Приводим полный текст интервью с Андреем:

"- Кто вы, как вы попали в автобус?

- По профессии я - программист, живу и работаю в Луцке. Вчера утром решил съездить с сыном в село. Сыну 22 года.

- Как произошел захват автобуса?

- Через несколько минут как мы сели - зашел этот Максим, сел за нами. Как только автобус выехал с автостанции, он достал автомат, гранаты, подошел к водителю и заявил, что он захватил автобус. Почти сразу он сделал несколько выстрелов в потолок, чтобы показать, что он говорит серьезно и его требования надо выполнять. Он приказал заехать в центр на Леси Украинки. Закрыл двери, шторы на окнах. Сказал, что его требования изложены в соцсетях. Затем он позвонил в полицию и сообщил о захвате.

- Что требовал от заложников преступник? О чем вы общались?

- Он говорил монологами, мы пытались не провоцировать, не спорили. Он сказал перезвонить родственникам, чтобы они сделали огласку и сообщили СМИ, чтобы был резонанс и не было штурма. Сказал посмотреть, есть ли новости на сайте Цензор.НЕТ, я посмотрел по телефону, что есть, тогда он сказал, что хочет пообщаться с кем-то из журналистов. Я попросил жену найти контакты. Потом мне передали ваш телефон, я вас набрал. Он также требовал набирать и другие издания. Помню, как он общался с Дойче веле. Общался с журналистами одинаково - его интересовало только, знают ли журналисты о его требованиях, все ли увидели его обращение, ну и чтобы не было штурма. Потом забрал телефоны.

- Он действовал рационально или казался психически неуравновешенным? Вы его боялись? Он угрожал вам?

- Он действовал рационально. Были моменты, когда он угрожал. Чтобы окна не открывали. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал.

Хотя с другой стороны, пытался действовать вежливо, не кричал. Когда делал выстрелы, то бабушке на первом сидение стало плохо, ее трясло после выстрелов, то он ее успокаивал. Оказывается, что он взял с собой воду, успокоительные таблетки, от головной боли, и предлагал все это нам.

- Мог он убивать, чувствовали ли вы угрозу?

- Когда кто-то подходил он стрелял. Дрон его очень вывел из себя, стрелял по дрону.

- Когда он успокоился и решил сдаваться?

- После разговора с президентом. Они говорили с президентом минут 15. Потом он увидел сообщение у президента на странице, которое ожидал, и сразу начал разоружаться, вернул нам всем телефоны. Затем он принес нам всем извинения и вышел сдаваться.

- Как вы восприняли странный захват террориста, ведь его задержали дважды, второй раз с БТРом и свето-шумовой гранатой?

- Честно говоря, с БТРом это выглядело как цирк, потому что все закончилось, а снова начали. Было странно наблюдать.

- Вам не показалась вся эта история спектаклем?

- Мне показалось, что он был очень нацелен на выполнение его требований, и добился этого, вот и все.

- Как вы себя сейчас чувствуете?

- Нормально чувствую, спал нормально".

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.