Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Кривош взял с собой воду, успокоительные и предлагал все это нам
Террорист говорил с президентом Владимиром Зеленским минут 15. Потом он увидел сообщение у президента на странице, которое ожидал, и сразу начал разоружаться. Затем он принес всем заложникам извинения и вышел сдаваться.
Об этом на своей странице в Faebook написал главред Цензор.НЕТ, который взял интервью у заложника из автобуса в Луцке.
"Я говорил по телефону с двумя заложниками - Руслана и Андрей, террорист общался через них", - сообщил журналист.
Приводим полный текст интервью с Андреем:
"- Кто вы, как вы попали в автобус?
- По профессии я - программист, живу и работаю в Луцке. Вчера утром решил съездить с сыном в село. Сыну 22 года.
- Как произошел захват автобуса?
- Через несколько минут как мы сели - зашел этот Максим, сел за нами. Как только автобус выехал с автостанции, он достал автомат, гранаты, подошел к водителю и заявил, что он захватил автобус. Почти сразу он сделал несколько выстрелов в потолок, чтобы показать, что он говорит серьезно и его требования надо выполнять. Он приказал заехать в центр на Леси Украинки. Закрыл двери, шторы на окнах. Сказал, что его требования изложены в соцсетях. Затем он позвонил в полицию и сообщил о захвате.
- Что требовал от заложников преступник? О чем вы общались?
- Он говорил монологами, мы пытались не провоцировать, не спорили. Он сказал перезвонить родственникам, чтобы они сделали огласку и сообщили СМИ, чтобы был резонанс и не было штурма. Сказал посмотреть, есть ли новости на сайте Цензор.НЕТ, я посмотрел по телефону, что есть, тогда он сказал, что хочет пообщаться с кем-то из журналистов. Я попросил жену найти контакты. Потом мне передали ваш телефон, я вас набрал. Он также требовал набирать и другие издания. Помню, как он общался с Дойче веле. Общался с журналистами одинаково - его интересовало только, знают ли журналисты о его требованиях, все ли увидели его обращение, ну и чтобы не было штурма. Потом забрал телефоны.
- Он действовал рационально или казался психически неуравновешенным? Вы его боялись? Он угрожал вам?
- Он действовал рационально. Были моменты, когда он угрожал. Чтобы окна не открывали. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал.
Хотя с другой стороны, пытался действовать вежливо, не кричал. Когда делал выстрелы, то бабушке на первом сидение стало плохо, ее трясло после выстрелов, то он ее успокаивал. Оказывается, что он взял с собой воду, успокоительные таблетки, от головной боли, и предлагал все это нам.
- Мог он убивать, чувствовали ли вы угрозу?
- Когда кто-то подходил он стрелял. Дрон его очень вывел из себя, стрелял по дрону.
- Когда он успокоился и решил сдаваться?
- После разговора с президентом. Они говорили с президентом минут 15. Потом он увидел сообщение у президента на странице, которое ожидал, и сразу начал разоружаться, вернул нам всем телефоны. Затем он принес нам всем извинения и вышел сдаваться.
- Как вы восприняли странный захват террориста, ведь его задержали дважды, второй раз с БТРом и свето-шумовой гранатой?
- Честно говоря, с БТРом это выглядело как цирк, потому что все закончилось, а снова начали. Было странно наблюдать.
- Вам не показалась вся эта история спектаклем?
- Мне показалось, что он был очень нацелен на выполнение его требований, и добился этого, вот и все.
- Как вы себя сейчас чувствуете?
- Нормально чувствую, спал нормально".
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Зеля и рад бы "выполнить Минск" по *********** варианту да махнуть на морюшко, но мешают патриоты, АТО-шники и прочие порохоботы. Потому и идет грандиозная волна шельмования, фейковые уголовные дела, даже янучарский "украинский фашизм" достали, - чтоб перевести проукраинскую часть общества в режим маргинеса.
Китай та Франція приєдналися до Будапештського Меморандуму.
На Францію уваги не звертаємо - це щось не зрозуміле, а ось Китай....
Думаю, що то буде великий сюрпрайз для кацапів.
Хай кацапи спробують напасти на Україну.
Тому кацапи і не нападають на нас, бо знають, що в тил кацапів увійде Великий Китай і відтяпає землі недострани расєє до самої до мацкви, а може й далі.
"...4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї..."
Совбез ООН собрали, хоть никто не применял ЯО против Украины и не угрожал его применением - БМ выполнен и даже перевыполнен.
«Любітєль животних».
Мразота.
Тобто, у разі, якби шоу пішло якось не так, пожежа, чи що, людина була приречена на неминучу страшну мученицьку смерть, горіти заживо.
плохо игралиспокойно общались со своими родственниками. Родственникам тоже успокоительное отправил - вот такой добрый террорист.
Будет запугивать народ, будут скорее всего взрывы в областях , где Зе не имеет рейтинга.
Но!!! Когда Аваков!!! и его команда сами и насильники и ...дрочеры? Т.е. не контролируют ...идиотов. Тут есть вопрос.
За что вы кормитесь МВД? Кто вас кормит и зачем? Вот главный вопрос.
ПС. Вышел на улицу. Идут двое. Один с автоматом!!! Кто ему выдал автомат для патрулирования!!!! Зачем ему автомат , а не пистолет?? А если его переклинит от жары или от .... как его ...ЯЗНАЮ КАК??
Извините пан Аваков, но вы не ... теме. Уйдите в замы, ну как по имеющему опыт.
РАДАР
- Плохой був дуже добре підготовлений, мав із собою абсолютно все, що могло йому знадобитися. Мав у своєму портфелі пляшку коньяку, ніж, ножиці та навіть сердечні краплі. Усіх нас він розсадив по одному під вікнами. Сам же ходив по автобусу з автоматом в руках, але на людей його не наставляв. Навпаки, казав нам, що він нас не вб'є, а тільки чекає, аби його вимоги були виконані. Він навіть нам не погрожував. Одній жінці в автобусі стало зле, і Плохой дав їй краплі, після яких їй стало краще.
Єдиного, кого він прикував наручниками - був водій, бо терорист боявся, аби той не натиснув на газ та не почав їхати. Він постійно "вітав" всіх із якимось днем антисистеми і постійно повторював, що коли Зеленський запише відео, яке вимагав терорист, то він відпустить трьох людей, а коли відео потрапить до інтернету, то він уже відпустить всіх заручників, а сам здасться. Він позв'язував передні та задні двері, а коли здавався і виходив з автобуса, то сказав водієві, що не буде ломати йому двері, бо тому ще потрібно буде їздити і заробляти гроші, а вікна йому поміняють. Після цього терорист здався, а ми всі вийшли з автобуса.
Розповідь заручниці на сайті "Під прицілом":
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3 годин тому