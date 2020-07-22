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Новости Захват заложников в Луцке
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Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Кривош взял с собой воду, успокоительные и предлагал все это нам

Интервью с заложником

Террорист говорил с президентом Владимиром Зеленским минут 15. Потом он увидел сообщение у президента на странице, которое ожидал, и сразу начал разоружаться. Затем он принес всем заложникам извинения и вышел сдаваться.

Об этом на своей странице в Faebook написал главред Цензор.НЕТ, который взял интервью у заложника из автобуса в Луцке.

"Я говорил по телефону с двумя заложниками - Руслана и Андрей, террорист общался через них", - сообщил журналист.

Приводим полный текст интервью с Андреем:

"- Кто вы, как вы попали в автобус?

- По профессии я - программист, живу и работаю в Луцке. Вчера утром решил съездить с сыном в село. Сыну 22 года.

- Как произошел захват автобуса?

- Через несколько минут как мы сели - зашел этот Максим, сел за нами. Как только автобус выехал с автостанции, он достал автомат, гранаты, подошел к водителю и заявил, что он захватил автобус. Почти сразу он сделал несколько выстрелов в потолок, чтобы показать, что он говорит серьезно и его требования надо выполнять. Он приказал заехать в центр на Леси Украинки. Закрыл двери, шторы на окнах. Сказал, что его требования изложены в соцсетях. Затем он позвонил в полицию и сообщил о захвате.

- Что требовал от заложников преступник? О чем вы общались?

- Он говорил монологами, мы пытались не провоцировать, не спорили. Он сказал перезвонить родственникам, чтобы они сделали огласку и сообщили СМИ, чтобы был резонанс и не было штурма. Сказал посмотреть, есть ли новости на сайте Цензор.НЕТ, я посмотрел по телефону, что есть, тогда он сказал, что хочет пообщаться с кем-то из журналистов. Я попросил жену найти контакты. Потом мне передали ваш телефон, я вас набрал. Он также требовал набирать и другие издания. Помню, как он общался с Дойче веле. Общался с журналистами одинаково - его интересовало только, знают ли журналисты о его требованиях, все ли  увидели его обращение, ну и чтобы не было штурма. Потом забрал телефоны.

- Он действовал рационально или казался психически неуравновешенным? Вы его боялись? Он угрожал вам?

- Он действовал рационально. Были моменты, когда он угрожал. Чтобы окна не открывали. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал.

Хотя с другой стороны, пытался действовать вежливо, не кричал. Когда делал выстрелы, то бабушке на первом сидение стало плохо, ее трясло после выстрелов, то он ее успокаивал. Оказывается, что он взял с собой воду, успокоительные таблетки, от головной боли, и предлагал все это нам.

- Мог он убивать, чувствовали ли вы угрозу?

- Когда кто-то подходил он стрелял. Дрон его очень вывел из себя, стрелял по дрону.

- Когда он успокоился и решил сдаваться?

- После разговора с президентом. Они говорили с президентом минут 15. Потом он увидел сообщение у президента на странице, которое ожидал, и сразу начал разоружаться, вернул нам всем телефоны. Затем он принес нам всем извинения и вышел сдаваться.

- Как вы восприняли странный захват террориста, ведь его задержали дважды, второй раз с БТРом и свето-шумовой гранатой?

- Честно говоря, с БТРом это выглядело как цирк, потому что все закончилось, а снова начали. Было странно наблюдать.

- Вам не показалась  вся эта история спектаклем?

- Мне показалось, что он был очень нацелен на выполнение его требований, и добился этого, вот и все.

- Как вы себя сейчас чувствуете?

- Нормально чувствую, спал нормально".

Также читайте: "Луцкого террориста" Кривоша обвиняют по четырем статьям. Меру пресечения ему изберут завтра

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

заложник (1493) Луцк (587) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+41
феерично
с ютуба начали удалять ролики на которых запечатлен "штурм" и "задержание" самого опасного "террориста" в мире

"Луцкий террорист" Кривош взял с собой воду, успокоительные таблетки, и предлагал все это нам, - интервью с заложником Андреем - Цензор.НЕТ 7940
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22.07.2020 13:56
+30
"Честно говоря, с БТРом это выглядело как цирк, потому что все закончилось, а снова начали. Было странно наблюдать." - навіть заручники щось запідозрили.
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22.07.2020 13:58
+15
Та аваковці і не напрягались.
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22.07.2020 13:56
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ИМЕННО ТАК и обстоит дело.
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22.07.2020 14:27 Ответить
Не знаю чей текст, но человек явно путает Зеленского и Украину.
Зеля и рад бы "выполнить Минск" по *********** варианту да махнуть на морюшко, но мешают патриоты, АТО-шники и прочие порохоботы. Потому и идет грандиозная волна шельмования, фейковые уголовные дела, даже янучарский "украинский фашизм" достали, - чтоб перевести проукраинскую часть общества в режим маргинеса.
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22.07.2020 14:27 Ответить
Чому про Китай нічого не написано?
Китай та Франція приєдналися до Будапештського Меморандуму.
На Францію уваги не звертаємо - це щось не зрозуміле, а ось Китай....
Думаю, що то буде великий сюрпрайз для кацапів.

Хай кацапи спробують напасти на Україну.

Тому кацапи і не нападають на нас, бо знають, що в тил кацапів увійде Великий Китай і відтяпає землі недострани расєє до самої до мацкви, а може й далі.
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22.07.2020 14:42 Ответить
А теперь смотрим сам БМ, точнее, что стороны обязуются делать:

"...4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї..."


Совбез ООН собрали, хоть никто не применял ЯО против Украины и не угрожал его применением - БМ выполнен и даже перевыполнен.
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22.07.2020 15:01 Ответить
Всі апелюють до БМ, стібаються, а от прочитати зміст ну ніяк. Перевиконаний як мінімум на 25%.
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22.07.2020 15:34 Ответить
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Кривош взял с собой воду, успокоительные, и предлагал все это нам - Цензор.НЕТ 8930
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22.07.2020 14:14 Ответить
«- Он действовал рационально. Были моменты, когда он угрожал. Чтобы окна не открывали. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал.Источник: https://censor.net/n3209526»

«Любітєль животних».
Мразота.
Тобто, у разі, якби шоу пішло якось не так, пожежа, чи що, людина була приречена на неминучу страшну мученицьку смерть, горіти заживо.
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22.07.2020 14:15 Ответить
а если бы пролетал самолёт "Мрия" и уронил бетонную плиту перекрытия ...
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22.07.2020 14:43 Ответить
авторы, какой сценарий не напишут, "Сваты" получаются
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22.07.2020 14:20 Ответить
Похоже Аваков прав, злостный террорист придумал для себя отдельный мир и жил в нём, интересный экземпляр
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22.07.2020 14:26 Ответить
А цукерок "Слуга народу" не прихопив?😁
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22.07.2020 14:28 Ответить
А порохоботы волали, что постановка. Теперь методичка изменилась, уже гонят на заложников. А Зеленский-то все правильно сделал
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22.07.2020 14:33 Ответить
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22.07.2020 14:34 Ответить
Кривош -лох, надо было требовать чтобы аваков зеленскому куём по лбу поводил, а потом наоборот ...вот это было бы правильно !
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22.07.2020 14:47 Ответить
а скілько платять за таке інтерв'ю?
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22.07.2020 14:34 Ответить
Теперь понятно, почему заложники так плохо играли спокойно общались со своими родственниками. Родственникам тоже успокоительное отправил - вот такой добрый террорист.
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22.07.2020 14:42 Ответить
старший лейтенант СБУ "Андрей" : -"всё прошло по плану , подполковник на пенсии "Бабушка" переиграла, но здорова и кушает компот..." ...
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22.07.2020 14:43 Ответить
Зе готовится к осени, заранее, что бы не повторить ошибок Яныка.
Будет запугивать народ, будут скорее всего взрывы в областях , где Зе не имеет рейтинга.
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22.07.2020 14:44 Ответить
Начнут с твоей земли, Дании, там много порохоботов
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22.07.2020 14:51 Ответить
это хорошо или плохо порохоботы?Как -то поможет бежать зе в ростов, на твою историческую родину?
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22.07.2020 14:54 Ответить
Тариф. Хотите, не спеша, и - главное - наверняка поговорить по телефону с зеленским; сказать всё, что думаете? Нет ничего проще!
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22.07.2020 15:34 Ответить
Х-ня. Идиотов... хоть из дому не выходи. А насильников-дрочеров???!!!
Но!!! Когда Аваков!!! и его команда сами и насильники и ...дрочеры? Т.е. не контролируют ...идиотов. Тут есть вопрос.
За что вы кормитесь МВД? Кто вас кормит и зачем? Вот главный вопрос.
ПС. Вышел на улицу. Идут двое. Один с автоматом!!! Кто ему выдал автомат для патрулирования!!!! Зачем ему автомат , а не пистолет?? А если его переклинит от жары или от .... как его ...ЯЗНАЮ КАК??
Извините пан Аваков, но вы не ... теме. Уйдите в замы, ну как по имеющему опыт.
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22.07.2020 15:44 Ответить
Шоу продолжается. Зеля с Аванесяном два шута.В пору оскар давать . Сдаётся мне джентльмены это была комедия.
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22.07.2020 15:53 Ответить
Оскільки "терорист" трохи поквапився, визволяти заручників спецназівцям довелося вже після того, як він здався. А висновок нам пропонують зробити один: наш презедент - геніальний переговорник. Він за 15 хвилин переконає будь-якого терориста. Якщо, звісно, йому дозволять спілкуватися напряму з бандитами з днр-лнр. І з Путіним на острові Бирючий.
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22.07.2020 16:03 Ответить
какой-то вежливый и сострадательный террорист попался. Потом еще писали, что бубуочка штурм запретил, по факту оказывается осле сдачи террориста в плен, бубочка таки штурм разрешил. Млять какая-то чухня на выходе получается, не так ли?
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22.07.2020 16:39 Ответить
Увага! "... а вікна йому поміняють..."Хто? калмойскій-аваков?--------

РАДАР

- Плохой був дуже добре підготовлений, мав із собою абсолютно все, що могло йому знадобитися. Мав у своєму портфелі пляшку коньяку, ніж, ножиці та навіть сердечні краплі. Усіх нас він розсадив по одному під вікнами. Сам же ходив по автобусу з автоматом в руках, але на людей його не наставляв. Навпаки, казав нам, що він нас не вб'є, а тільки чекає, аби його вимоги були виконані. Він навіть нам не погрожував. Одній жінці в автобусі стало зле, і Плохой дав їй краплі, після яких їй стало краще.
Єдиного, кого він прикував наручниками - був водій, бо терорист боявся, аби той не натиснув на газ та не почав їхати. Він постійно "вітав" всіх із якимось днем антисистеми і постійно повторював, що коли Зеленський запише відео, яке вимагав терорист, то він відпустить трьох людей, а коли відео потрапить до інтернету, то він уже відпустить всіх заручників, а сам здасться. Він позв'язував передні та задні двері, а коли здавався і виходив з автобуса, то сказав водієві, що не буде ломати йому двері, бо тому ще потрібно буде їздити і заробляти гроші, а вікна йому поміняють. Після цього терорист здався, а ми всі вийшли з автобуса.
Розповідь заручниці на сайті "Під прицілом":

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3 годин тому
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22.07.2020 16:54 Ответить
Это и доказывает заказуху этого шоу аваков+квартал95.
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22.07.2020 16:58 Ответить
вони вирішили, раз проканало з галапаротьком, то проканає і з терористом
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22.07.2020 17:24 Ответить
Найбільш вражають вимоги "терориста". Це, напевне, вперше в історії людства терористичний акт на користь демонстрації кінофільма.
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22.07.2020 17:12 Ответить
Ну,а що ще від ЗЄ можна вимагати?ЗЄ спєц по відосікам і пісюніст.Сценарист зліпив з того,що було .Може ,як пісюніст, ЗЄ проявить себе в наступному сценарії.
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22.07.2020 17:41 Ответить
А був-би я терористом-естетом, вимагав би зелю зіграти на піаніно свою коронну мелодію! Він би зібрав мільони лайків у ютубі.
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22.07.2020 17:18 Ответить
і заробив би грошей
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22.07.2020 17:25 Ответить
Раніше було в інтернеті, що терорист вимагав від вищої влади в Україні зізнання що вони є терористами, а ціль була, щоб відео потрапило в інтернет. Президент піддався на провокацію. Може бути, що 5-та колона, або Москва роблять ставку на Бойка з Медведчуком.
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22.07.2020 18:43 Ответить
пообщался с презом затем извинился и сдался...
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22.07.2020 18:46 Ответить
Дешевый спектакль, что бы обелить мусорскую банду во главе с Рюкзаковым и прочими героями, типа Коваля, который угрожал журналистам расследовавших его не законное обогащение. https://www.youtube.com/watch?v=gYujQSSxnvw
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22.07.2020 18:49 Ответить
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