СБУ задержала Байдалу (позывной Швед), обвиняемого оккупантами в ликвидации главаря "ДНР" Захарченко. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины задержала Андрея Байдалу (позывной Швед). Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СБУ на запрос "РБК-Украина".

Отмечается, что ряд изданий 8 июля сообщили об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны и задержании якобы бывшего внештатного сотрудника СБУ.

В ответе на запрос "РБК-Украина" СБУ сообщила, что задержанный - Андрей Байдала.

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, - ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в ответе ведомства.

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СБУ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования.

Примечательно, что в июне 2019 российские СМИ распространили информацию о том, что боевики так называемой "Донецкой народной республики" назвали организаторами убийства главаря Александра Захарченко агентов якобы под руководством Андрея Байдалы.