РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13336 посетителей онлайн
Новости
25 313 73

СБУ задержала Байдалу (позывной Швед), обвиняемого оккупантами в ликвидации главаря "ДНР" Захарченко. ДОКУМЕНТ

СБУ задержала Байдалу (позывной Швед), обвиняемого оккупантами в ликвидации главаря

Служба безопасности Украины задержала Андрея Байдалу (позывной Швед). Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СБУ на запрос "РБК-Украина".

Отмечается, что ряд изданий 8 июля сообщили об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны и задержании якобы бывшего внештатного сотрудника СБУ.

В ответе на запрос "РБК-Украина" СБУ сообщила, что задержанный - Андрей Байдала.

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, - ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в ответе ведомства.

СБУ задержала Байдалу (позывной Швед), обвиняемого оккупантами в ликвидации главаря ДНР Захарченко 01

Смотрите также: ГБР разоблачило сотрудника СБУ, который занимался сутенерством. ФОТОрепортаж

СБУ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования.

Примечательно, что в июне 2019 российские СМИ распространили информацию о том, что боевики так называемой "Донецкой народной республики" назвали организаторами убийства главаря Александра Захарченко агентов якобы под руководством Андрея Байдалы.

контрразведка (496) СБУ (19985) Захарченко Александр (348)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+73
Вже за традицією,Зєлєнскій виконує всі вимоги терористів.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:36
+64
Уже дно? Нет?
показать весь комментарий
22.07.2020 13:34
+57
У земразей нет дна.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже дно? Нет?
показать весь комментарий
22.07.2020 13:34 Ответить
У земразей нет дна.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:39 Ответить
теперь нужно посадить того кто убил ленина, я думаю клоун справится и ***** одобрит.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:20 Ответить
СБУ задержала экс-сотрудника Байдалу, обвиняемого оккупантами в ликвидации главаря "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 917
показать весь комментарий
22.07.2020 13:46 Ответить
Шмаркли уже давно стучат в дно как в потолок
показать весь комментарий
22.07.2020 17:07 Ответить
Вже за традицією,Зєлєнскій виконує всі вимоги терористів.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:36 Ответить
пипец какой-то!.. когда не за что арестовать, тогда шьют "незаконное хранение оружия" или "наркоту".. поскольку это экс-СБУшник, значит выбрали "оружие"..
показать весь комментарий
22.07.2020 13:36 Ответить
Это для того чтобы провести экспертизы, и передать результаты экспертиз следователям братской ДНР. Президент Украины сделает все возможное чтобы ни один каратель не ушел от ответственности.
показать весь комментарий
22.07.2020 14:33 Ответить
совсем с дуба рухнули что ли?
показать весь комментарий
22.07.2020 13:37 Ответить
причем тут дуб? вказивка с лубянки или с аквариума...
показать весь комментарий
22.07.2020 13:38 Ответить
Если это действительно наши, а не сраные ФСБ-шники угандошили курощипа, то новая власть непременно должна разобраться - а зарегистрированную легальную взрывчатку закладывали?!!!
Если незарегистрированную - то осудить за незаконное обращении с оружием на территории нашей страны!!!!
показать весь комментарий
22.07.2020 13:37 Ответить
Ну так.
На процесі, розкрити агентурну мережу, як, хто, де коли...
показать весь комментарий
22.07.2020 13:46 Ответить
Да. Именно по такому поводу изымали из ПВО Воздушных Сил приборы. Искали связь с Порошенко. А шо наведение по цели не произведешь-то фигня! Так и здесь- связь с незаконным приказом на ликвидацию гражданина Украины Захарченко!
показать весь комментарий
22.07.2020 16:32 Ответить
Это что, бл@дь, происходит?!
показать весь комментарий
22.07.2020 13:37 Ответить
Чтопроисходит.Пиз..ець(вибачайте за мат) происходит.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:42 Ответить
1. «Только нє Порошенко !».
2. «Хуже нє будєт.»
3. «Кушай-тє.»
показать весь комментарий
22.07.2020 13:38 Ответить
Земразям это и нужно было.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:40 Ответить
Упоротих ненавистників України серед них десь 15%-20%.
А решта, або дурнуваті від природи, або легко піддаються телегіпнозу.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:44 Ответить
Я таких дурноватых называю ходячими желудками. Состоят из жопы, полового органа и собственно желудка, мозг не предусмотрен. Их интересует три вещи: пожрать, посрать, потрахат.ся
показать весь комментарий
22.07.2020 13:47 Ответить
Так.
Замість мозку у них тєлєвізор, з шаріями, бондаренками, лукашами....
показать весь комментарий
22.07.2020 13:50 Ответить
А решта, або дурнуваті від природи, або легко піддаються телегіпнозу.

Якщо судити по маскам , то таких 90%...
показать весь комментарий
22.07.2020 20:30 Ответить
Какая разница? Главное, что мы сделали это разом!
показать весь комментарий
22.07.2020 14:33 Ответить
Организм уже освободил 8000 патриотов,посаженных Порошенко или еще нет?
показать весь комментарий
22.07.2020 13:38 Ответить
мне зейобики писали "12000 добровольцев"
показать весь комментарий
22.07.2020 15:08 Ответить
Наступним кроком буде установка пам'ятника Захарченко в дворику СБУ особисто Бакановим.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:39 Ответить
и коцабу министром обороны...
показать весь комментарий
22.07.2020 13:58 Ответить
а наХ касаба, уже сразу шоНЬгу назначить, пусть бурят керует от имени ******** ботоксного!
показать весь комментарий
22.07.2020 17:24 Ответить
скоро значить за вбиство мотороли та гіви крайніх шукати почнуть...воно і не дивно! а піплу дебільні постанови з а-ля терористами показуватимуть
показать весь комментарий
22.07.2020 13:39 Ответить
Анупапрашу! Не моторолла, а полковник-герой ДНР Арсенсергеич.
показать весь комментарий
22.07.2020 14:36 Ответить
Анупапрашу! Не моторолла, а полковник-герой ДНР Арсенсергеич.

Такого чучела среди вояк я еще не видел! Образец наемника и авторитет для "апалченцев"
показать весь комментарий
22.07.2020 20:34 Ответить
Вот именно! Он жил ярко, а помер еще ярче! Каждый нар и алкаш Донбасса должен помнить подвиги Арсенсергеича!
показать весь комментарий
23.07.2020 09:07 Ответить
В нас СБУ вже філіал ФСБ?
показать весь комментарий
22.07.2020 13:39 Ответить
ФСБУ
показать весь комментарий
22.07.2020 13:44 Ответить
Вполне возможно цирк с террористом это информ.прикрытие вот этого вот факта. У власти путлеровские холуи
показать весь комментарий
22.07.2020 13:41 Ответить
Задержали оне. Да его следует наградить, если убийство Захерченко небыло талантливой постановкой, а фигурант загорает на Барбадосе.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:46 Ответить
Я так понял, Зеля готовит захера на "Героя Украины" посмертно?
показать весь комментарий
22.07.2020 13:46 Ответить
СБУ задерживает людей в Укарине по требованию росийских террористов? ФСБУ уже даже не пытается скрывать что работает на кремль
показать весь комментарий
22.07.2020 13:48 Ответить
хорошо что не подозрение в захвате власти, подозреваемый легко отделался
показать весь комментарий
22.07.2020 13:50 Ответить
Нічо. Можуть перенавісити «дєло Шеремета».
Вже ж видно, що воно не те що білими нитками шите, а взагалі, на соплях...
показать весь комментарий
22.07.2020 13:54 Ответить
так ,видно,але на той раз суддями були якіїсь два осли....,а скоріше за все будуть
показать весь комментарий
22.07.2020 13:59 Ответить
Я не знаю, кто такой Андрей.
Погуглил "андрей байдала швед".
Вывалилась куча днровской говнопрессы с "обвинениями" в терроризме.
Значит, украинский герой.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:55 Ответить
Столько зешкввров и трега в последнее время, очень подозрительно. Впечатление, что зевата умышленно подталкивает проукраинских граждан на немирные методы противодействия , плюс свидание с ******- кадыровым, плюс Кавказ 2020 начинается. Почему украинцы должны защищать Украину от команды главзебила ? Нужен импичмент по закону о так, принятый Парубием. Кровь - это потеря ещё частей Украины, как хочет от Зе ***** .
показать весь комментарий
22.07.2020 13:56 Ответить
Путин и сепаратисты расправляются с теми, кто эффективно им противодействовал. Руками Зе и Баканова!
показать весь комментарий
22.07.2020 13:56 Ответить
що тепер? передадуть дирявим?
у нас тепер одні злочинці - діючі і бувші захисники Батьківщини.
показать весь комментарий
22.07.2020 14:05 Ответить
Ветераны обратились к ОПЗЖ и Портнову:
"ВЫ - ПУТИНСКИЕ ШНЫРИ!
ВЫ НАВЕРНОЕ СПУТАЛИ ВРЕМЕНА - СЕЙЧАС НЕ 2012 И НЕ 2013 ГОД!
ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ!
МЫ ДО ВАС ДОБЕРЕМСЯ ДО ВСЕХ!"

https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop
показать весь комментарий
22.07.2020 14:08 Ответить
клован-сепар.
фсбу-сепары
показать весь комментарий
22.07.2020 14:12 Ответить
Нічого не міняється. Спершу соєва влада підігравала облізлому недоміркові, а тепер і Зю!-команда.
До дна ще далеко.
показать весь комментарий
22.07.2020 14:14 Ответить
глянь - в штани - тобі Порох в них насрав
показать весь комментарий
22.07.2020 14:17 Ответить
Ай молодець! З'їж соєвого цукорка, заслужив. Або субстанції з твоїх штанів - різниці нема.
Чесно, мені байдуже, хто засрав твої штати - ти чи твій кумир.
показать весь комментарий
22.07.2020 14:54 Ответить
Наступило ЗЕленое дно...….
показать весь комментарий
22.07.2020 14:22 Ответить
Незабаром почнуть шукати кривавих вбивць Гіві та Моторили
показать весь комментарий
22.07.2020 14:23 Ответить
...і швидше найдуть, чим вбивць Гонгадзе і Шеремета.
показать весь комментарий
22.07.2020 14:53 Ответить
писец
показать весь комментарий
22.07.2020 14:41 Ответить
Еханный бабай , один в один как на Эйфелевой Башне : Чем дальше , тем интереснее . Стопудово , при Осле Оманском что бы оно не вытворило , через день два либо оно либо они переплевывают сами себя. После того как оно высралось на голосу СБУ назначив Баканова , из за чего 98% кадровых офицеров ждут только момента , когда это чудо будет возможность разорвать в хлам , теперь получить себе в лютые враги еще и военную разведку , это даже не клинический идиот должен быть , а тупорылый самоубийца.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:07 Ответить
Скільки уже можна долдонити тупоголовим мусорам-конторщикам-прокурворам-суддям, що немає "незаконного поводження зі зброєю", бо немає ніякого закону про зброю.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:08 Ответить
Є закон. Дозволено володіти мисливською зброєю, визначеного переліку і калібру. А також там зазначено норми зберігання, використання і застосування. Все інше - "незаконне поводження зі зброєю".
показать весь комментарий
22.07.2020 15:24 Ответить
Це не закон.
показать весь комментарий
22.07.2020 19:36 Ответить
Баканов- юрист в компании Коломойского "Студия квартал 95". Коломойский как гражданин Израиля , военного союзника РФ заявляет: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев) забудут(РФ и Израиль). Россия все равно сильнее. - Коломойский. / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Соответственно действует его слуга Баканов.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:08 Ответить
У зебилов нет дна, их зебильность бездонна.
показать весь комментарий
22.07.2020 16:21 Ответить
Через год будут арестовывать каждого, кто выступает за независимую Украину.
показать весь комментарий
22.07.2020 16:20 Ответить
та уже наверное пора, ведь первый год у бубочки уже прошел!
показать весь комментарий
22.07.2020 17:21 Ответить
Вот это поворот!
Кстати! Вы помните, показывали интервью с каким-то сепаром, Болотниковым, что-ли, который утверждал, что Захарку замочили какие-то старые сотрудники СБУ?
показать весь комментарий
22.07.2020 16:43 Ответить
і це нічого що стаття 263 КК не підслідна сЭбЭу?
показать весь комментарий
22.07.2020 17:19 Ответить
ЗЕмрази ватные
показать весь комментарий
23.07.2020 01:53 Ответить
маленькое "но".
захареченко завалили свои, гру мо рф.
показать весь комментарий
23.07.2020 03:40 Ответить
Вот мы всё на клоуна пальцем тычем...А КТО ВЫПОЛНЯЕТ его преступные указания ? Кто не отказывает ему в этом ? Так же нашими же руками *********** проводили и голод 33 и коллективизацию и выселки и пр.
Нужно, что бы ВСЕ и КАЖДЫЙ - кто причастен к исполнению - нёс наказание !
показать весь комментарий
26.07.2020 10:22 Ответить
 
 