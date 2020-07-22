СБУ задержала Байдалу (позывной Швед), обвиняемого оккупантами в ликвидации главаря "ДНР" Захарченко. ДОКУМЕНТ
Служба безопасности Украины задержала Андрея Байдалу (позывной Швед). Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СБУ на запрос "РБК-Украина".
Отмечается, что ряд изданий 8 июля сообщили об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны и задержании якобы бывшего внештатного сотрудника СБУ.
В ответе на запрос "РБК-Украина" СБУ сообщила, что задержанный - Андрей Байдала.
"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, - ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в ответе ведомства.
СБУ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования.
Примечательно, что в июне 2019 российские СМИ распространили информацию о том, что боевики так называемой "Донецкой народной республики" назвали организаторами убийства главаря Александра Захарченко агентов якобы под руководством Андрея Байдалы.
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Если незарегистрированную - то осудить за незаконное обращении с оружием на территории нашей страны!!!!
На процесі, розкрити агентурну мережу, як, хто, де коли...
2. «Хуже нє будєт.»
3. «Кушай-тє.»
А решта, або дурнуваті від природи, або легко піддаються телегіпнозу.
Замість мозку у них тєлєвізор, з шаріями, бондаренками, лукашами....
Якщо судити по маскам , то таких 90%...
Такого чучела среди вояк я еще не видел! Образец наемника и авторитет для "апалченцев"
Вже ж видно, що воно не те що білими нитками шите, а взагалі, на соплях...
Погуглил "андрей байдала швед".
Вывалилась куча днровской говнопрессы с "обвинениями" в терроризме.
Значит, украинский герой.
у нас тепер одні злочинці - діючі і бувші захисники Батьківщини.
"ВЫ - ПУТИНСКИЕ ШНЫРИ!
ВЫ НАВЕРНОЕ СПУТАЛИ ВРЕМЕНА - СЕЙЧАС НЕ 2012 И НЕ 2013 ГОД!
ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ!
МЫ ДО ВАС ДОБЕРЕМСЯ ДО ВСЕХ!"
https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop
фсбу-сепары
До дна ще далеко.
Чесно, мені байдуже, хто засрав твої штати - ти чи твій кумир.
Кстати! Вы помните, показывали интервью с каким-то сепаром, Болотниковым, что-ли, который утверждал, что Захарку замочили какие-то старые сотрудники СБУ?
захареченко завалили свои, гру мо рф.
Нужно, что бы ВСЕ и КАЖДЫЙ - кто причастен к исполнению - нёс наказание !