Армения обвинила Азербайджан в обстреле пограничного поста, Азербайджан отвечает, что армяне обстреляли себя сами

Минобороны Армении утверждает, что спецназ Азербайджана вечером 21 июля анатовал армянскую пограничную позицию. Военное ведомство Азербайджана назвало это заявление "выдумкой и дезинформацией".

Об атаке заявила в Facebook спикер министерства обороны Армении Шушан Степанян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Подразделения армянских вооруженных сил отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери. По предварительным данным, спецназ противника, помимо потерь, имеет и оставшихся в ловушке военнослужащих. У армянской стороны потерь нет", – утверждает она.

В министерстве обороны Азербайджана заявление армянской стороны об инциденте и потерях назвали выдумкой и дезинформацией. Начальник пресс-службы военного ведомства Вагиф Даргяхлы заявил, что атаки не было.

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"Однако с той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих. Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений вооруженных сил Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими", – утверждает Даргяхлы.

Как сообщалось ранее, на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, в результате которого есть погибшие и раненые.

СПРАВКА.

В сентябре 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" и объявлен односторонний выход региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная "НРК" не признана ни одним государством-членом ООН.

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