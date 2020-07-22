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Армения обвинила Азербайджан в обстреле пограничного поста, Азербайджан отвечает, что армяне обстреляли себя сами

Армения обвинила Азербайджан в обстреле пограничного поста, Азербайджан отвечает, что армяне обстреляли себя сами

Минобороны Армении утверждает, что спецназ Азербайджана вечером 21 июля анатовал армянскую пограничную позицию. Военное ведомство Азербайджана назвало это заявление "выдумкой и дезинформацией".

Об атаке заявила в Facebook спикер министерства обороны Армении Шушан Степанян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Подразделения армянских вооруженных сил отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери. По предварительным данным, спецназ противника, помимо потерь, имеет и оставшихся в ловушке военнослужащих. У армянской стороны потерь нет", – утверждает она.

В министерстве обороны Азербайджана заявление армянской стороны об инциденте и потерях назвали выдумкой и дезинформацией. Начальник пресс-службы военного ведомства Вагиф Даргяхлы заявил, что атаки не было.

Также на Цензор.НЕТ: 23,5 тыс. азербайджанцев пришли на мобилизационные пункты на фоне конфликта с Арменией

"Однако с той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих. Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений вооруженных сил Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими", – утверждает Даргяхлы.

Как сообщалось ранее, на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, в результате которого есть погибшие и раненые.

СПРАВКА.

В сентябре 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" и объявлен односторонний выход региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная "НРК" не признана ни одним государством-членом ООН.

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Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829)


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Топ комментарии
+11
их конфликт с нашим имеет один гнилой корень.
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22.07.2020 13:57
+8
там где сами себя стреляют обычно сильно воняет кацапами. или армяне уже Гюмри подзабыли?
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22.07.2020 14:11
+7
Зрозуміло що першими атакували азери. Але вони атакували вірмен на території Азербайджану, якщо їм вдасться вибити вірмен із своєї країни, це створить прецендент і покаже нам що ми так само можемо вибити сепаратистів і росіян із Донбасу
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22.07.2020 13:48
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Правила форума Совет форумчан
Нехай самі і розбираються..
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22.07.2020 13:47 Ответить
Зато и те и другие нехило обстреливают украинцев на рынках ,торгую украинскими овощами и фруктами по цене драгоценных камней ...
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22.07.2020 13:47 Ответить
Можно подумать что стоящие рядом с ними украинцы торгуют фруктами и овощами по цене грязи...
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22.07.2020 13:52 Ответить
Вот сегодня покупал дыни...у продавца со славянской внешностью они по 20 грн...а у кавказца они по 17...
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22.07.2020 13:54 Ответить
Зрозуміло що першими атакували азери. Але вони атакували вірмен на території Азербайджану, якщо їм вдасться вибити вірмен із своєї країни, це створить прецендент і покаже нам що ми так само можемо вибити сепаратистів і росіян із Донбасу
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22.07.2020 13:48 Ответить
по Вашему граница Армении -это територия Азербайджана?железная логика)))
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22.07.2020 15:13 Ответить
Если при обстреле пострадало исключительно мирное население но ни сколько не задета военная инфраструктура, значит точно сами себя.
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22.07.2020 13:48 Ответить
По методу *****, як і на Домбасі.
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22.07.2020 13:52 Ответить
По барабану на их конфликт, так же как тем и другим на наш.
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22.07.2020 13:53 Ответить
их конфликт с нашим имеет один гнилой корень.
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22.07.2020 13:57 Ответить
там где сами себя стреляют обычно сильно воняет кацапами. или армяне уже Гюмри подзабыли?
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22.07.2020 14:11 Ответить
Вы "сами себя" с "ихтамнетами" перепутали.
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22.07.2020 15:05 Ответить
Бутусик,ты опять скрываешь правду - армяшки с помощью московитов захватили 25 процентов территории Азербайджана.
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22.07.2020 14:35 Ответить
не захватили,а вернули.Рукожоп Ленин вырвал эту территорию от буржуазной Республики Армении и подарил ее лояльному советскому Азербайджану.исторический факт.к независимому Азербайджану он не имел никакого отношения!и вышел он из состава Азерб сср согласно конституции ссср вполне законно!
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22.07.2020 15:17 Ответить
а в кого ті землі забрав кацапський імператор і подарував їх арам?
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22.07.2020 17:20 Ответить
Ложь. По конституции СССР автономные области не имели права выхода из материнской без ее согласия. Азербайджан такого согласия не давал никогда. А что до большевиков - верните оттяпанный ими же Зангезур. И вообще, лучше с Оттоманской империи считать.
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01.10.2020 22:07 Ответить
Так, це є наработкі ще фсб-ешної стратєгії. Сваріцця, милі, але про нас , фуйлофськіх фсб-шників не згадуйтє, плііз!)
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22.07.2020 14:44 Ответить
А мені чомусь здається, що то провокація вірмен. Хто їх підтримує? Московія. А це вже їх відосіки і пропаганда. Вірю азербайджанцям.
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22.07.2020 16:31 Ответить
 
 