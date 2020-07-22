Группа нардепов просит КС признать неконституционным закон о ВАКС: Нельзя применять вообще

В Конституционный суд Украины в среду, 22 июля, поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины с ходатайством признать не соответствующим Конституции закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Об этом сообщает пресс-служба КС, передает Цензор.НЕТ.

Авторы представления считают неконституционным весь указанный закон в целом.

"…ключевые положения этого нормативно-правового акта (относительно статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определение количества судей этого суда и требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т.п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия Основному закону Украины, и без которых Закон № 2447 нельзя применять вообще", - говорится в представлении.

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