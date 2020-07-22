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Группа нардепов просит КС признать неконституционным закон о ВАКС: Нельзя применять вообще

Группа нардепов просит КС признать неконституционным закон о ВАКС: Нельзя применять вообще

В Конституционный суд Украины в среду, 22 июля, поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины с ходатайством признать не соответствующим Конституции закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Об этом сообщает пресс-служба КС, передает Цензор.НЕТ.

Авторы представления считают неконституционным весь указанный закон в целом.

"…ключевые положения этого нормативно-правового акта (относительно статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определение количества судей этого суда и требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т.п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия Основному закону Украины, и без которых Закон № 2447 нельзя применять вообще", - говорится в представлении.

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КС (2248) Антикоррупционный суд (1218)


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Топ комментарии
+5
А де імена "героів", кому намуляв антикорупційний суд?
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22.07.2020 13:51
+5
Уверен, этих 49 коррупционеров можно смело сажать уже сегодня, с конфискацией имущества, в том числе оформленного на самых дальних родственников и внебрачных детей.
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22.07.2020 13:53
+4
Ссылка на Подання
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_349_2020.pdf
почти все подписанты - Нардепы из вражеской, про-российской партии ОПЗЖ. Ватные мрази хотят уничтожить Высший Антикоррупционный Суд Украины.
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22.07.2020 13:55
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А де імена "героів", кому намуляв антикорупційний суд?
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22.07.2020 13:51 Ответить
Похоже ЗАЖОПу, а где набрали аж 49 вопрос, наверное нашлись сочувствующие
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22.07.2020 14:06 Ответить
40 вопросов им написали депутаты из Единой России.
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22.07.2020 14:10 Ответить
ініціатори зажоп, плюс парочка беніних (Поляков-скороход та інші) долучених
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22.07.2020 17:00 Ответить
Уверен, этих 49 коррупционеров можно смело сажать уже сегодня, с конфискацией имущества, в том числе оформленного на самых дальних родственников и внебрачных детей.
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22.07.2020 13:53 Ответить
Ссылка на Подання
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_349_2020.pdf
почти все подписанты - Нардепы из вражеской, про-российской партии ОПЗЖ. Ватные мрази хотят уничтожить Высший Антикоррупционный Суд Украины.
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22.07.2020 13:55 Ответить
Так вся агентура ФСБ завербована на шантаже по коррупции ,по тому так. СБУ должно это пресекать.
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22.07.2020 13:58 Ответить
Представление подписали:
1. Абрамович Игорь Александрович
2. Бойко Юрий Анатольевич
3. Борт Виталий Петрович
4. Бурмич Анатолий Петрович
5. Волошин Олег Анатольевич
6. Гнатенко Валерий Сергеевич
7. Дунаев Сергей Владимирович
8. Загородний Юрий Иванович
9. Иоффе Юлий Яковлевич
10. Исаенко Дмитрий Валерьевич
11. Кальцев Владимир Федорович
12. Качный Александр Сталиноленович
13. Кива Илья Владимирович
14. Киселев Игорь Петрович
15. Козак Тарас Романович
16. Колтунович Александр Сергеевич
17. Королевская Наталья Юрьевна
18. Кузьмин Ренат Равельевич
19. Ларин Сергей Николаевич
20. Лукашев Александр Анатольевич
21. Левочкин Сергей Владимирович
22. Левочкина Юлия Владимировна
23. Макаренко Михаил Васильевич
24. Мамка Григорий Николаевич
25. Мамоян Суто Челоевич
26. Медведчук Виктор Владимирович
27. Мороз Владимир Викторович
28. Нимченко Василий Иванович
29. Павленко Юрий Алексеевич
30. Папиев Михаил Николаевич
31. Плачкова Татьяна Михайловна
32. Пономарев Александр Сергеевич
33. Приходько Наталья Игоревна
34. Пузанов Александр Геннадьевич
35. Рабинович Вадим Зиновьевич
36. Скорик Николай Леонидович
37. Славицкаяа Антонина Керимовна
38. Солод Юрий Васильевич
39. Столар Вадим Михайлович
40. Суркис Григорий Михайлович
41. Фельдман Александр Борисович
42. Христенко Федор Владимирович
43. Черный Виктор Иванович
44. Шуфрич Нестор Иванович
45. Поляков Антон Эдуардович (возглавляет подкомитет парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики)
46. Скороход Анна Константиновна
47. Дубинский Александр Анатольевич
48. Шпенов Дмитрий Юрьевич
49. Кабаченко Владимир Викторович
50. Деркач Андрей Леонидович
51. Ковалев Александр Иванович
52. Новинский Вадим Владиславович
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22.07.2020 14:01 Ответить
Вся ця мерзота повинна сидіти довічно з конфіскацією,а їх виборці позбавлені права голосу на 20років.
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22.07.2020 16:06 Ответить
https://cripo.com.ua/news/crime/ofitser-sbu-vimagav-groshi-vid-zhinok-yaki-nadayut-intimni-poslugi-u-yakosti-plati-za-krishuvannya-ta-reklamuvav-yih-poslugi/ Офіцер СБУ вимагав гроші від жінок, які надають інтимні послуги, у якості плати за «кришування» та рекламував їх послуги ... при новой власти офицеры проститутками занимаются ,а не переодетыми в женское мужиками диверсантами
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22.07.2020 13:55 Ответить
судья Вовк наносит ответный удар!.. его ж в ВАКСе будут судить..
у нас судья Окружного Админ суда и Коститутционного суда стали угрозой нацбезопасности!!!
Группа нардепов просит КС признать неконституционным закон о ВАКС: Нельзя применять вообще - Цензор.НЕТ 3266
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22.07.2020 13:56 Ответить
кстати.. очень "своевременно" заява появилась..
Група нардепів просить КС визнати неконституційним закон про ВАКС: Не можна застосовувати взагалі - Цензор.НЕТ 6671
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22.07.2020 13:59 Ответить
Для воров надо все суды отменить. Суды это для народа, а не для наворовавшихся небожителей.
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22.07.2020 14:08 Ответить
Ну шо безвизу типа пи.дец .
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22.07.2020 14:27 Ответить
Странно, что он при Зеленском продержался целый год, я думал, что безвиз отменят раньше. Кстати, подавляющее большинство сторонников Зеленского отмене безвиза будут только рады - зачем тупой вате Европа?
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22.07.2020 16:25 Ответить
Правильно, при Зеленском коррупция неприкосновенна! А то, вишь, замахнулись в майданные времена на святое.
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22.07.2020 16:23 Ответить
 
 