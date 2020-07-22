Группа нардепов просит КС признать неконституционным закон о ВАКС: Нельзя применять вообще
В Конституционный суд Украины в среду, 22 июля, поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины с ходатайством признать не соответствующим Конституции закон "О Высшем антикоррупционном суде".
Об этом сообщает пресс-служба КС, передает Цензор.НЕТ.
Авторы представления считают неконституционным весь указанный закон в целом.
"…ключевые положения этого нормативно-правового акта (относительно статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определение количества судей этого суда и требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т.п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия Основному закону Украины, и без которых Закон № 2447 нельзя применять вообще", - говорится в представлении.
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http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_349_2020.pdf
почти все подписанты - Нардепы из вражеской, про-российской партии ОПЗЖ. Ватные мрази хотят уничтожить Высший Антикоррупционный Суд Украины.
1. Абрамович Игорь Александрович
2. Бойко Юрий Анатольевич
3. Борт Виталий Петрович
4. Бурмич Анатолий Петрович
5. Волошин Олег Анатольевич
6. Гнатенко Валерий Сергеевич
7. Дунаев Сергей Владимирович
8. Загородний Юрий Иванович
9. Иоффе Юлий Яковлевич
10. Исаенко Дмитрий Валерьевич
11. Кальцев Владимир Федорович
12. Качный Александр Сталиноленович
13. Кива Илья Владимирович
14. Киселев Игорь Петрович
15. Козак Тарас Романович
16. Колтунович Александр Сергеевич
17. Королевская Наталья Юрьевна
18. Кузьмин Ренат Равельевич
19. Ларин Сергей Николаевич
20. Лукашев Александр Анатольевич
21. Левочкин Сергей Владимирович
22. Левочкина Юлия Владимировна
23. Макаренко Михаил Васильевич
24. Мамка Григорий Николаевич
25. Мамоян Суто Челоевич
26. Медведчук Виктор Владимирович
27. Мороз Владимир Викторович
28. Нимченко Василий Иванович
29. Павленко Юрий Алексеевич
30. Папиев Михаил Николаевич
31. Плачкова Татьяна Михайловна
32. Пономарев Александр Сергеевич
33. Приходько Наталья Игоревна
34. Пузанов Александр Геннадьевич
35. Рабинович Вадим Зиновьевич
36. Скорик Николай Леонидович
37. Славицкаяа Антонина Керимовна
38. Солод Юрий Васильевич
39. Столар Вадим Михайлович
40. Суркис Григорий Михайлович
41. Фельдман Александр Борисович
42. Христенко Федор Владимирович
43. Черный Виктор Иванович
44. Шуфрич Нестор Иванович
45. Поляков Антон Эдуардович (возглавляет подкомитет парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики)
46. Скороход Анна Константиновна
47. Дубинский Александр Анатольевич
48. Шпенов Дмитрий Юрьевич
49. Кабаченко Владимир Викторович
50. Деркач Андрей Леонидович
51. Ковалев Александр Иванович
52. Новинский Вадим Владиславович
у нас судья Окружного Админ суда и Коститутционного суда стали угрозой нацбезопасности!!!