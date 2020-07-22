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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты начали штрафовать крымчан за въезд на полуостров по украинскому паспорту, - правозащитники. ДОКУМЕНТ

Оккупанты начали штрафовать крымчан за въезд на полуостров по украинскому паспорту, - правозащитники. ДОКУМЕНТ

Сотрудники ФСБ требуют, чтобы жители оккупированного Крыма при пересечении админграницы предъявляли паспорт России. Тех, кто въезжает по украинскому паспорту, штрафуют.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.

По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда на полуостров и выезда с него является недействительным. Об этом говорится в документе, составленном 20 июля 2020 года на жительницу Крыма, которая возвращалась домой в Ялту из Киева.

Женщина рассказала, что ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ в российском пункте пропуска "Перекоп" (напротив украинского КПВВ "Чаплынка").

"Он задавал мне много разных вопросов, а именно, где родилась, жила, училась, где работаю и с кем живу", - утверждает крымчанка.

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В итоге ее оштрафовали на 2000 рублей (775 грн. - Ред.) по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение правил пересечения Государственной границы РФ).

Оккупанты начали штрафовать крымчан за въезд на полуостров по украинскому паспорту, - правозащитники 01Оккупанты начали штрафовать крымчан за въезд на полуостров по украинскому паспорту, - правозащитники 02

"Требование пользоваться "паспортами", которые власти РФ выдают в Крыму, при пересечении административной границы с оккупированным Крымом и отказ признавать законным паспорт гражданина Украины, является одной из форм принуждения к получению гражданства страны-оккупанта, т.е. нарушением международного гуманитарного права, а именно статьи 45 Гаагской конвенции 1907 года (Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны)", - пояснил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов.

Также на Цензор.НЕТ: Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии: на церемонии поднятия на полуострове украинского флага, - Кулеба

Автор: 

Крым (26419) паспорт (1181) россия (96018) штраф (1287)


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Топ комментарии
+9
відверто кажучи - ви праві. суто пожрать. я прожив майже 3 роки на підоросії до війни і скажу: расєя, це НІЩАЯ недострана, заселена якимось конкретними дегенератами, суто дегенерати, росіяне то не люди, то щось схоже на людину. Жратва у кацапів то суміш говна з сечею. Я ту кацапцьку блювоту і не їв. У мешканців крима ейфорія вже пройшла і почалася глибока депресуха від самої підорахі і саміх підорашек. кримнаші взвилі від жаху за своє майбутнє.

Але справа в тому, що кримчанушєк вже майбутнього не буде.
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22.07.2020 14:10
+4
А цей морячок кажуть .. того... коні двинув в то в році
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22.07.2020 14:17
+4
СКОЛЬКО ИДИОТОВ В КОММЕНТАРИЯХ! ЖЕНЩИНА, ГРАЖДАНКА УКРАИНЫ!!!!!!!!!!, СОХРАНИЛА И ИСПОЛЬЗУЕТ УКРАИНСКИЙ ПАСПОРТ, А ЭТИ ТВАРИ ПОНОСЯТ ЕЕ
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22.07.2020 15:02
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А якого х вони пхались сюди? За ковбасою та салом?
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22.07.2020 14:03 Ответить
відверто кажучи - ви праві. суто пожрать. я прожив майже 3 роки на підоросії до війни і скажу: расєя, це НІЩАЯ недострана, заселена якимось конкретними дегенератами, суто дегенерати, росіяне то не люди, то щось схоже на людину. Жратва у кацапів то суміш говна з сечею. Я ту кацапцьку блювоту і не їв. У мешканців крима ейфорія вже пройшла і почалася глибока депресуха від самої підорахі і саміх підорашек. кримнаші взвилі від жаху за своє майбутнє.

Але справа в тому, що кримчанушєк вже майбутнього не буде.
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22.07.2020 14:10 Ответить
Если не секрет, а где Вы жили до в п"дорасии ? ( для справки, я Украинец, интересуюсь просто что бы понять у кого, где, и какие настраения )
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22.07.2020 15:29 Ответить
Ну не на Садовом же кольце...
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22.07.2020 20:23 Ответить
ти несповна розуму у всіх є близьки.роботадрузі і обставини і т.п..
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22.07.2020 16:53 Ответить
Нехай сечу п'ють (а) Москаль
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22.07.2020 14:04 Ответить
Обнаглели уже совсем, государственная граница РФ под Ростовом.
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22.07.2020 14:09 Ответить
Оккупанты начали штрафовать крымчан за въезд на полуостров по украинскому паспорту, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3052
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22.07.2020 14:10 Ответить
А цей морячок кажуть .. того... коні двинув в то в році
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22.07.2020 14:17 Ответить
«в тому»
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22.07.2020 14:18 Ответить
я думав, що то відбудеться набагато швидше, але.... все йде до закриття крима підорашками.
В принципі, непогано, менш кримнаших в Святу Україну лізти будуть - дєрзайтє, кацапи
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22.07.2020 14:12 Ответить
Вони довбоьоби ???? В ФРН міліони проживають з паспортами інших краін , ще жодного разу не чув що б не пустили когось з пасом своєі краіни .
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22.07.2020 14:15 Ответить
ти думаєш, що путен вліз на крим під радісний поросячий візг кримчан для того, щоб кримчанам життя покращити?
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22.07.2020 14:33 Ответить
Не думаю )
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22.07.2020 17:05 Ответить
СКОЛЬКО ИДИОТОВ В КОММЕНТАРИЯХ! ЖЕНЩИНА, ГРАЖДАНКА УКРАИНЫ!!!!!!!!!!, СОХРАНИЛА И ИСПОЛЬЗУЕТ УКРАИНСКИЙ ПАСПОРТ, А ЭТИ ТВАРИ ПОНОСЯТ ЕЕ
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22.07.2020 15:02 Ответить
Окупанти почали штрафувати кримчан за в'їзд на півострів за українським паспортом, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4272
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22.07.2020 15:17 Ответить
"пачпарт" с курицей мутантом к крыму вообще вне закона
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22.07.2020 16:05 Ответить
\\Сотрудники ФСБ требуют, чтобы жители оккупированного Крыма при пересечении админграницы предъявляли паспорт России.\\
к сожалению власти РФ могут это требовать - ведь эта гражданочка получила паспорт РФ,, это общее требование всех стран ..вот если бы она имела только паспорт Украины, то тогда да.
Я здесь не говорю об оккупации АРКрым роиССией.
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22.07.2020 20:27 Ответить
 
 