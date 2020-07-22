Оккупанты начали штрафовать крымчан за въезд на полуостров по украинскому паспорту, - правозащитники. ДОКУМЕНТ

Сотрудники ФСБ требуют, чтобы жители оккупированного Крыма при пересечении админграницы предъявляли паспорт России. Тех, кто въезжает по украинскому паспорту, штрафуют.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.

По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда на полуостров и выезда с него является недействительным. Об этом говорится в документе, составленном 20 июля 2020 года на жительницу Крыма, которая возвращалась домой в Ялту из Киева.

Женщина рассказала, что ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ в российском пункте пропуска "Перекоп" (напротив украинского КПВВ "Чаплынка").

"Он задавал мне много разных вопросов, а именно, где родилась, жила, училась, где работаю и с кем живу", - утверждает крымчанка.

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В итоге ее оштрафовали на 2000 рублей (775 грн. - Ред.) по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение правил пересечения Государственной границы РФ).

"Требование пользоваться "паспортами", которые власти РФ выдают в Крыму, при пересечении административной границы с оккупированным Крымом и отказ признавать законным паспорт гражданина Украины, является одной из форм принуждения к получению гражданства страны-оккупанта, т.е. нарушением международного гуманитарного права, а именно статьи 45 Гаагской конвенции 1907 года (Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны)", - пояснил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов.

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