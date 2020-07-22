Возможный сообщник "луцкого террориста" Кривоша из Харькова был волонтером в АТО, - полиция
44-летний мужчина, которого полиция называет "возможным сообщником луцкого террориста", в 2014-2015 годах был волонтером в зоне антитеррористической операции и оттуда привез оружие, которое нашли во время обысков в его доме.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "LIGA.net", об этом во время брифинга сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.
По его словам, в доме задержанного обнаружили четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним. Также нашли три учебно-имитационных запала, два пистолета ТТ, винтовку Дрейзе и 100 патронов к ней, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.
Некоторое оружие было зарегистрировано, отметил Чиж. Подозреваемый заявляет, что оружие и боеприпасы хранил в целях самообороны.
Также в полиции отметили, что "мужчина перепродавал монеты, которые вероятно имеют материальную ценность".
Мужчина задержан сотрудничает со следствием.
"Ему сегодня предъявят подозрение по ч.1 ст.263 УКУ - незаконное хранение оружия. Санкция статьи - лишенным свободы от трех до семи лет", - сказал Чиж.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Сейчас в России есть грантоед, либераст и прочее
В Украине соросенок, волонтер.
Это дополнительное клеймо для того чтобы показать что вот он точно виноват.
Але у цій конкретно новині статус волонтера пояснює походження зброї: людина бувала у зоні проведення.
Это вы и ваш шут конченые! причем конченые идиоты!!!
Самое прикольное, что волонтером можно называть кого угодно, никто проверять не побежит (где он там "волонтерил" и что именно). Интересно то, что полиция этим вопросом отдельно поинтересовалась и не поленилась опубликовать как важную
А если вдруг обнаружиться, что все у кого куча оружия, вдруг не волонтеры....то получится что Аваков как бэ совсем не на своем месте и серьезно недорабатывает
"ВЫ - ПУТИНСКИЕ ШНЫРИ!
ВЫ НАВЕРНОЕ СПУТАЛИ ВРЕМЕНА - СЕЙЧАС НЕ 2012 И НЕ 2013 ГОД!
ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ!
МЫ ДО ВАС ДОБЕРЕМСЯ ДО ВСЕХ!"
https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop
Не хотели вы ребята обьединяться в один кулак в тепличных условиях, грызлись, патриотизмом мерялись, теперь уж точно прийдеться, иначе передавят поодиночке.
доведено зевладою
ВОЛОНТЕР "волонтеру"- рознь. И мысли, и побуждения, и цели у них были диаметрально противоположны. Одни- последнее отдавали армии, другие наживались, как могли, прикрываясь добрым именем . И таких много. Похоже ,обсуждаемый случай из разряда таовых.
"Также в полиции отметили, что "мужчина перепродавал монеты, которые вероятно имеют материальную ценность".
Источник: https://censor.net/n3209543
ПОЧЕМУ аваковцы усилили полицейский режим во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и почти всех правобережных областях, а в Харькове, где нашли "сообщника" террориста НЕТ ?
показывают юго-востоку, кому зелень реально не доверяет - обозначили свой-чужой.
и я бы хотел такой же запас, а лучше больше в разы - да и любой нормальный Чел я уверен тоже... - война и анархия во дворе, если кто этого не заметил - а завтра может быть вообще пипец...
Гребанный совок - в тех же США, Швейцарии и других норм странах граждане имеют целые оружейные комнаты..
Пенсионер из США - самый вооруженный человек планеты..
все оружие в рабочем состоянии...
Зеленський вже перейшов червону лінію разом з Бєнєй.
https://novynarnia.com/2020/07/21/chotyry-garmaty-kornijchuk/
https://www.google.com/search?safe=off&sxsrf=ALeKk03H9YFGxsgG0_r-mHbC9RkTVlci6Q:1595418731903&q=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwiot6H25eDqAhVutIsKHWC-D8MQ6BMoADAYegQICxAC Годы эксплуатации : 1840-1871
АТОшник времен наполеоновских войн чтоле?))
Волонерствовал это да. Я сам через него пару раз всякое на фронт передавал. Кому нужнее. В ответ получал бесценный у нас стратегический продукт. Сало. И чем запивать.
Оружие таки для самозащиты. Потому что волонтёр и потому что частный сектор в Харькове. А ещё потому что ещё ничего не закончилось. Наоборот только начинается.
Соучастие видимо по причине переписки в тому Фейсбуке и Вотсапе, где Дима ляпнул что думал про зелень и вообще нынешнюю власть.
Ну нашим чтоб переводом не мучились
כן אכן אני מכיר אותו באופן ישי שטויות. . מחבל חבל על הזמן. טוב שלא רק בישראל יש מטומטמים בממשלה.