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Новости Захват заложников в Луцке
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Возможный сообщник "луцкого террориста" Кривоша из Харькова был волонтером в АТО, - полиция

Возможный сообщник

44-летний мужчина, которого полиция называет "возможным сообщником луцкого террориста", в 2014-2015 годах был волонтером в зоне антитеррористической операции и оттуда привез оружие, которое нашли во время обысков в его доме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "LIGA.net", об этом во время брифинга сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

По его словам, в доме задержанного обнаружили четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним. Также нашли три учебно-имитационных запала, два пистолета ТТ, винтовку Дрейзе и 100 патронов к ней, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Некоторое оружие было зарегистрировано, отметил Чиж. Подозреваемый заявляет, что оружие и боеприпасы хранил в целях самообороны.

Также в полиции отметили, что "мужчина перепродавал монеты, которые вероятно имеют материальную ценность".

Мужчина задержан сотрудничает со следствием.

"Ему сегодня предъявят подозрение по ч.1 ст.263 УКУ - незаконное хранение оружия. Санкция статьи - лишенным свободы от трех до семи лет", - сказал Чиж.

Также читайте: Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Кривош взял с собой воду, успокоительные, и предлагал все это нам

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Также смотрите: В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция. ФОТОрепортаж

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Освобожденные заложники рассказали, как вел себя "луцкий террорист" Кривош: На улицу не отпускал, но относился хорошо. ВИДЕО

Автор: 

задержание (6686) Луцк (587) Нацполиция (16546) Харьков (7548) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+57
Волонтёры - главный враг государства получается?
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22.07.2020 14:09
+29
Опа, вот и всплывает смысл всей шумихи с "террористом". Уже волонтера как источника оружия нашли. А то что он к настоящему волонтерству, скорее всего, не имеет ни какого отношения (барыжил в зоне АТО по немногу), так это дело десятое, главное кинуть тень на ВСЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ движение. И это уже не первый случай за последний год.
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22.07.2020 14:13
+27
Забыли псы сАбаковские написать, что волонтерил он с Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
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22.07.2020 14:10
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Правила форума Совет форумчан
Волонтёры - главный враг государства получается?
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22.07.2020 14:09 Ответить
Если волонтер то хранение гранат разрешено?
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22.07.2020 14:14 Ответить
Нет. Просто нужно отделять главное от второстепенного. Волонтеры такие же люди, как и остальные. Они не с Марса прилетели. Оттого это не может быть оттягощающим обстоятельством само по себе. А для нашей полиции может.
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22.07.2020 14:16 Ответить
Где хоть слово что это отягчающие обстоятельства, понавыдумывали чушь.
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22.07.2020 14:27 Ответить
А зачем это упоминать? Как будто всем не похрен.
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22.07.2020 14:29 Ответить
В СССР было буржуй и наймит запада.
Сейчас в России есть грантоед, либераст и прочее
В Украине соросенок, волонтер.

Это дополнительное клеймо для того чтобы показать что вот он точно виноват.
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22.07.2020 14:31 Ответить
Загалом Ви маєте рацію: останні кілька років, якщо у злочині підозрюється волонтер чи учасник АТО, то це обов'язково підкреслюється: обікрав кіоск колишній учасник АТО, побилися у генделику волонтери. Яка різниця, навіщо на цьому наголошувати?
Але у цій конкретно новині статус волонтера пояснює походження зброї: людина бувала у зоні проведення.
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22.07.2020 14:58 Ответить
Волонтёрство - это естественно не индульгенция на всю жизнь, но что-то в последнее время как-то подозрительно много уголовных дел вокруг них. Интересно кому же мешает это движение и эти люди?
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22.07.2020 14:17 Ответить
Как по мне, после выполнения требований террориста, Зеленский такой же сообщник
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22.07.2020 14:18 Ответить
Какие вы конченые, что стоит минутный видосик по сравнению с жизнями людей.
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22.07.2020 14:25 Ответить
Этот видосик и пару спасенных жизней (кстати не факт что спасенные видосиком), потом обойдется сотнями жизней в будущем, которых уже спасти не удастся! Потому что этот придурок "открыл ящик Пандоры": захватывайте людей, требуйте, все выполним.
Это вы и ваш шут конченые! причем конченые идиоты!!!
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22.07.2020 14:31 Ответить
Не держави, а цієї влади! І хто б сумнівався? Адже влада колаборантська майже, ну нехай капітулянська.
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22.07.2020 14:23 Ответить
Да нет. Он- друг государства, но почему-то незаконно вооруженный. А что гранати взрываются по всей Украине, так это шалость отошедших от дел друзей государства.
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22.07.2020 14:53 Ответить
Получается волонтеры главный источник нелегального оружия в государстве
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22.07.2020 15:26 Ответить
"3000 активистов и волонтеров посадил порошенко! Доколе?"
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22.07.2020 14:10 Ответить
Так з цього ж треба було вчора і починати! Недопрацювали зеблазні...
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22.07.2020 14:10 Ответить
А тут утром как раз удивлялись как это сам террорист оказался не волонтером а обычным ЗЭКом. А тут вот оно что!
Самое прикольное, что волонтером можно называть кого угодно, никто проверять не побежит (где он там "волонтерил" и что именно). Интересно то, что полиция этим вопросом отдельно поинтересовалась и не поленилась опубликовать как важную
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22.07.2020 14:21 Ответить
Я всё удивлялся , как они так быстро нашли "сообщника" в Харькове ? Они видимо ждали предлог - к какому делу его приплести .
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22.07.2020 15:03 Ответить
Забыли псы сАбаковские написать, что волонтерил он с Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
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22.07.2020 14:10 Ответить
Еще не вечер. Написано же: сотрудничает со следствием. Там и за Антоненко вспомнит, как тот у него МОНку покупал.
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22.07.2020 14:14 Ответить
Я думаю они вешают "ярлык" волонтера от балды, чтобы не утруждать себя (и общественность) объяснениями откуда он взял оружие. Типа "а, волонтер! ну все понятно". Один хрен никто проверить не сможет!
А если вдруг обнаружиться, что все у кого куча оружия, вдруг не волонтеры....то получится что Аваков как бэ совсем не на своем месте и серьезно недорабатывает
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22.07.2020 14:26 Ответить
Наверное, скоро их обвинят в убийстве Шеремета
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22.07.2020 14:10 Ответить
Зеля тоже террорист. Главное капнуть. Хотя можно и говно таким образом откопать
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22.07.2020 14:11 Ответить
Ветераны обратились к ОПЗЖ и Портнову:
"ВЫ - ПУТИНСКИЕ ШНЫРИ!
ВЫ НАВЕРНОЕ СПУТАЛИ ВРЕМЕНА - СЕЙЧАС НЕ 2012 И НЕ 2013 ГОД!
ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ!
МЫ ДО ВАС ДОБЕРЕМСЯ ДО ВСЕХ!"

https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop https://www.youtube.com/watch?v=PsfFM2XhLRE&app=desktop
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22.07.2020 14:12 Ответить
хату можно было грузить на то, что свяжут это с атовцами хоть как то. Тут и к "террористу" вопросов куча, а него оказывается еще и сообщник есть. ну и конечно он почти чистокровный бандеровец.
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22.07.2020 14:12 Ответить
У них разнарядка такая. Нужно обмазывать грязью защищающих Украину.
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22.07.2020 14:13 Ответить
зря они это. ох зря
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22.07.2020 14:14 Ответить
Опа, вот и всплывает смысл всей шумихи с "террористом". Уже волонтера как источника оружия нашли. А то что он к настоящему волонтерству, скорее всего, не имеет ни какого отношения (барыжил в зоне АТО по немногу), так это дело десятое, главное кинуть тень на ВСЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ движение. И это уже не первый случай за последний год.
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22.07.2020 14:13 Ответить
Додік Арахамія теж був волонтером, може в нього в дома порийтеся.
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22.07.2020 14:13 Ответить
Если террорист, так волонтер или учасник АТО. зебил гори в аду!!!!
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22.07.2020 14:13 Ответить
Боже, что эти земрази выбрали! Это же схемы 2000х годов: террористы и спаситель!
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22.07.2020 14:13 Ответить
Напомним, что героический Коваль, который вчера "освобождал" террористов был тем, кто посадил за убийство Шеремета и для которого волонтерство это доказательство вины. Собственно такое мнение у всей нашей доблестной полиции. Волонтеры=преступники. Что они успешно демонстрируют в который раз.
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22.07.2020 14:15 Ответить
Ждем обвинения Порошенко. Пользовать зебилов так уж по полной.
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22.07.2020 14:15 Ответить
короче теперь таким нехитрым способом начнут пришивать статью терроризм всей активной части населения, благодаря которой Украина выстояла в 2014-м.
Не хотели вы ребята обьединяться в один кулак в тепличных условиях, грызлись, патриотизмом мерялись, теперь уж точно прийдеться, иначе передавят поодиночке.
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22.07.2020 14:16 Ответить
о, нарешті! Як не АТОшник, то волонтер у зесцикунів в усьому винні. А вони до вечора ще пильніше придивляться, то це точно Порох виявиться переодягнений.
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22.07.2020 14:16 Ответить
НАРЕШТІ! УРА! ми на другий день вже розуміємо для чого було розіграно цей спектакль? А пакет із цукерками Рошен у нього не знайшли?
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22.07.2020 14:17 Ответить
Шоколадку найдут.
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22.07.2020 14:42 Ответить
Я в который раз повторю. Аваков как-то связан с Кремлем. Я не знаю как, напрямую или опосредственно, но то что он возле себя держит всю эту гниль антиукраинскую это факт почти неоспоримый.
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22.07.2020 14:17 Ответить
ну конечно же, не воспользоваться случаем и не обгадить волонтерское движение они просто не смогли..
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22.07.2020 14:17 Ответить
якщо волонтер АТО, то це точно терорист!
доведено зевладою
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22.07.2020 14:19 Ответить
Я так понимаю по мнению форумчан если кто имел отношение к АТО тех трогать нельзя, пусть даже это дружок террориста и у него склад оружия дома.
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22.07.2020 14:19 Ответить
Можно трогать. Но волонтер это не синоним преступника, а для нашей полиции синоним. Они их враг. Они же не палятся в этом особо.
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22.07.2020 14:20 Ответить
Не надо придумывать на пустом месте, сказано что оружие он привез из района боевых действий и все.
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22.07.2020 14:23 Ответить
Это не первый раз такое. Кроме того, это прекрасно соседствует с освобождением беркутовцев, полицейских бандитов, террористов ОРДЛО и прочего. Вот для них эти ребята не преступники, а вот волонтеры опасны вообще. Знаете почему? Потому что наша полиция видит в них классовых врагов, а вот беркутня или террорист, который отрезает украинском солдату половые органы и глаза воспринимается как свой.
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22.07.2020 14:25 Ответить
Наша власть вот прямо сейчас и всё ей сочувствующие журналисты демонстрируют фантастический двойной стандарт по формуле латиноамериканских диктаторов "для друзей всё позволено, а для врагов закон". Вот враги это волонтеры и те кто за Украину, а друзья это всякие кумовья, Россия, террористы, бандиты и т.д. Оттого все эти разговоры 'но у нас же закон". Вот закон существует только для одних.
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22.07.2020 14:28 Ответить
Давайте смотреть правде в лицо :
ВОЛОНТЕР "волонтеру"- рознь. И мысли, и побуждения, и цели у них были диаметрально противоположны. Одни- последнее отдавали армии, другие наживались, как могли, прикрываясь добрым именем . И таких много. Похоже ,обсуждаемый случай из разряда таовых.
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22.07.2020 15:01 Ответить
Безусловно. Но тоже самое касается любого гешефтика. Быть чиновником, полицейским это тоже прикрываться добрым именем. Можно бороться с терроризмом, а на самом деле прикрываться добрым именем.
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22.07.2020 15:22 Ответить
А где доказательства, что он дружок террориста и гранаты ему не подкинули ? )
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22.07.2020 14:57 Ответить
Теперь понятно. Опять виноваты волонтеры после шоу Клоунов с захватом заложников!
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22.07.2020 14:20 Ответить
А это ЧТО за обвинение?

"Также в полиции отметили, что "мужчина перепродавал монеты, которые вероятно имеют материальную ценность".

Источник: https://censor.net/n3209543
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22.07.2020 14:22 Ответить
Им похрен. Их цель накидать максимум говна. Кто-то им поставил такую задачу. Вопрос кто?
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22.07.2020 14:23 Ответить
А почитать слабо, подозрение в хранении оружия.
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22.07.2020 14:24 Ответить
К чему вообще эта информация о перепродаже монет?
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22.07.2020 14:26 Ответить
Я б теж прихопив дещо додому. Шоб було.
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22.07.2020 14:24 Ответить
Хабаровский майдан побеждает! шаман уже на свободе. Ура!!!
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22.07.2020 14:25 Ответить
єто тєбє толька кажєтся
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22.07.2020 14:27 Ответить
В очередной раз возникает вопрос:
ПОЧЕМУ аваковцы усилили полицейский режим во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и почти всех правобережных областях, а в Харькове, где нашли "сообщника" террориста НЕТ ?
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22.07.2020 14:25 Ответить
https://censor.net/user/194524 - там живут много враждебных этой не украинской власти бандеровцев..

показывают юго-востоку, кому зелень реально не доверяет - обозначили свой-чужой.
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22.07.2020 14:31 Ответить
Взагалі то це посилення до одного місця, тут в поліції ті самі атошники, так що за потреби ще супровід на Київ дадуть.
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22.07.2020 14:50 Ответить
Але ж сама нелогічність дій влади абсолютно не виглядає дивною для її прихильників.
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22.07.2020 14:52 Ответить
нашли оружие в доме.. - 6 гранат, 2 пистолета и одну винтовку..

и я бы хотел такой же запас, а лучше больше в разы - да и любой нормальный Чел я уверен тоже... - война и анархия во дворе, если кто этого не заметил - а завтра может быть вообще пипец...
Гребанный совок - в тех же США, Швейцарии и других норм странах граждане имеют целые оружейные комнаты..

Пенсионер из США - самый вооруженный человек планеты..

все оружие в рабочем состоянии...
Возможный сообщник "луцкого террориста" Кривоша из Харькова был волонтером в АТО, - полиция - Цензор.НЕТ 1674

Возможный сообщник "луцкого террориста" Кривоша из Харькова был волонтером в АТО, - полиция - Цензор.НЕТ 5626
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22.07.2020 14:26 Ответить
ааааа, тепер зрозуміло.
Зеленський вже перейшов червону лінію разом з Бєнєй.
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22.07.2020 14:26 Ответить
Спільники того "терориста" в ОПі, там шукайте, не помилитесь.
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22.07.2020 14:27 Ответить
По фото видно, що реально небезпечний "терорист" і нова спецоперація))) Тільки БТРа і МІ24 не хватає)
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22.07.2020 14:28 Ответить
Псевдо"волонтер" из пециной обоймы? Не удивлюсь, если этим ТРЕШОМ руководили с Козина... На что только не пойдешь, чтоб спасти украденные бабки и не сесть на нары!
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22.07.2020 14:28 Ответить
ПРЕСТУПНИКИ У НАС ВОЛОНТЕРЫ ДОБРОВОЛЬЦЫ И ЛЮДИ СОЧУВСТВУЮЩИЕ СТРАНЕ А ОНИ СВЯТЫЕ
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22.07.2020 14:30 Ответить
Ну, тепер все стало на свої місця з вчорошньою виставою. Дивно лише шо підозрілі монети знайшли у волонтера, а не "візитку Яроша"😊
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22.07.2020 14:31 Ответить
"Чотири гармати замість шести". НачГенштабу Корнійчук пояснив задум оптимізації штату ЗСУ

https://novynarnia.com/2020/07/21/chotyry-garmaty-kornijchuk/

Возможный сообщник "луцкого террориста" Кривоша из Харькова был волонтером в АТО, - полиция - Цензор.НЕТ 8813
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22.07.2020 14:33 Ответить
хто б сумнівався, дивно що терорист не виявився волонтером чи ветераном АТО.
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22.07.2020 14:37 Ответить
шоу 69 квартала из кривого продолжается. я подозреваю, что луцкий террорист окажется орденоносцем из АТО.
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22.07.2020 14:38 Ответить
ник то и не сомневался... тока ветеран или волонтер... ну не сепар же или жопоблоковец или зедятел
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22.07.2020 14:39 Ответить
Щас буде вололнтерам "панеслась"....Ось і маски скинуто, видно, що було за ширмою вистави "заручники".....Треба був штучий прецидент...
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22.07.2020 14:41 Ответить
Зрозуміло, для чого цей цирк
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22.07.2020 14:41 Ответить
Ментам не набридло продовжувати брехати? Всі ж все вже зрозуміли
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22.07.2020 14:41 Ответить
Главная ошибка аваковых и шкиряков - разрешение атошникам брать в свободное пользование оружие, вывезенное ими из зоны АТО. Наоборот, такое оружие надо обязательно изымать, если атошник его присваивает.
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22.07.2020 14:44 Ответить
Гвинтівка Дрейзе, наступного візьмуть за лук і стріли.
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22.07.2020 14:47 Ответить
винтовка Дрейзе
https://www.google.com/search?safe=off&sxsrf=ALeKk03H9YFGxsgG0_r-mHbC9RkTVlci6Q:1595418731903&q=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwiot6H25eDqAhVutIsKHWC-D8MQ6BMoADAYegQICxAC Годы эксплуатации : 1840-1871

АТОшник времен наполеоновских войн чтоле?))
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22.07.2020 14:54 Ответить
зеЛеные зашкварились по полной!кинцо для зеленого быдла!их уже никто не варит!
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22.07.2020 14:58 Ответить
"Возможный сообщник"... Какой там, нахер, сообщник... Взяли одного психически нездорового дятла по оружейной теме, к которой он всегда был привержен и заставили сыграть идиотский спектакль, а теперь пытаются пристёгивать к нему "подельников", типа, действовала широчайшая террористическая группа. Ну чисто сталинские заговоры 37-38-х годов.
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22.07.2020 15:03 Ответить
Я израильтянин но "подозреваемого" Дмитрия знаю ещё с Харькова, много лет. Был тут у меня в гостях несколько лет тому. Был бы террорист его бы наш ШАБАК с МОССАДом наизнанку бы вывернули.
Волонерствовал это да. Я сам через него пару раз всякое на фронт передавал. Кому нужнее. В ответ получал бесценный у нас стратегический продукт. Сало. И чем запивать.
Оружие таки для самозащиты. Потому что волонтёр и потому что частный сектор в Харькове. А ещё потому что ещё ничего не закончилось. Наоборот только начинается.
Соучастие видимо по причине переписки в тому Фейсбуке и Вотсапе, где Дима ляпнул что думал про зелень и вообще нынешнюю власть.
Ну нашим чтоб переводом не мучились
כן אכן אני מכיר אותו באופן ישי שטויות. . מחבל חבל על הזמן. טוב שלא רק בישראל יש מטומטמים בממשלה.
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22.07.2020 15:08 Ответить
Не известно какой он "волонтер". Но если бы не волонтерское движение и бригады военных самоорганизующихся бригад в помощь слабым ЗСУ, не было бы никаких бы нас сегодняшних. Помните о этом ВСЕ и благодарите их, вышедших первыми на защиту нашей независимости. Где бли все вы, поносящие сегодня волонтеров и воинов АТО в то самое время?
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22.07.2020 15:11 Ответить
Та ясное дело. А кем же он еще мог быть? Волонтером, детским врачем. "убившим Шеремета". героем войны, добробатом. У МВД Сабакова других преступников не бывает. Сабаков = ОПГ.
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22.07.2020 20:20 Ответить
Куда не кинься, всюду виноваты волонтеры. Вам методички прямо из Кремля поступают?
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22.07.2020 21:51 Ответить
ТТ с глушителем особенно волонтёрский.
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23.07.2020 03:19 Ответить
Главный враг Украины ...жы...ды. пока этого все не поймут ничего не изменится
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23.07.2020 04:27 Ответить
 
 