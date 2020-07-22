Возможный сообщник "луцкого террориста" Кривоша из Харькова был волонтером в АТО, - полиция

44-летний мужчина, которого полиция называет "возможным сообщником луцкого террориста", в 2014-2015 годах был волонтером в зоне антитеррористической операции и оттуда привез оружие, которое нашли во время обысков в его доме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "LIGA.net", об этом во время брифинга сообщил начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

По его словам, в доме задержанного обнаружили четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним. Также нашли три учебно-имитационных запала, два пистолета ТТ, винтовку Дрейзе и 100 патронов к ней, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Некоторое оружие было зарегистрировано, отметил Чиж. Подозреваемый заявляет, что оружие и боеприпасы хранил в целях самообороны.

Также в полиции отметили, что "мужчина перепродавал монеты, которые вероятно имеют материальную ценность".

Мужчина задержан сотрудничает со следствием.

"Ему сегодня предъявят подозрение по ч.1 ст.263 УКУ - незаконное хранение оружия. Санкция статьи - лишенным свободы от трех до семи лет", - сказал Чиж.

Также читайте: Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Кривош взял с собой воду, успокоительные, и предлагал все это нам

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Также смотрите: В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция. ФОТОрепортаж

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Освобожденные заложники рассказали, как вел себя "луцкий террорист" Кривош: На улицу не отпускал, но относился хорошо. ВИДЕО