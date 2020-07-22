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Новости Силовики
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Полиция Харькова проверила сообщение о захвате заложников: информация не подтвердилась (обновлено)

Полиция Харькова проверила сообщение о захвате заложников: информация не подтвердилась (обновлено)

Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников, информация не подтвердилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

Сообщается, что харьковская полиция проверяет сообщение о захвате заложников. В настоящее время по адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа.

В полиции обещают предоставить более развернутую информацию позже.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков. ВИДЕО+ФОТО

Отметим, что через несколько минут после своего же сообщения пресс-служба полиции Харькова откорректировала свой пост в соцсети и написала следующее: "Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников. По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности. Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете".

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Также смотрите: В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция. ФОТОрепортаж

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Освобожденные заложники рассказали, как вел себя "луцкий террорист" Кривош: На улицу не отпускал, но относился хорошо. ВИДЕО

Полиция Харькова проверила сообщение о захвате заложников: информация не подтвердилась 01

Полиция Харькова проверила сообщение о захвате заложников: информация не подтвердилась 02

заложник (1493) Нацполиция (16546) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7548)


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Топ комментарии
+11
Блазню приготуватися записувати черговий відосик. Чи вже записаний?
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22.07.2020 14:11
+8
Дубль два.
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22.07.2020 14:13
+7
ящик пандоры открыл вчера бедосик прогнувшись. мо ло дец бл
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22.07.2020 14:13
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Блазню приготуватися записувати черговий відосик. Чи вже записаний?
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22.07.2020 14:11 Ответить
ящик пандоры открыл вчера бедосик прогнувшись. мо ло дец бл
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22.07.2020 14:13 Ответить
Дубль два.
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22.07.2020 14:13 Ответить
есть где развернуться режиссеру
Полиция Харькова проверяет сообщение о захвате заложников - Цензор.НЕТ 7184
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22.07.2020 14:13 Ответить
просто у Кривоша могут появиться последователи после вчерашнего...
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22.07.2020 14:15 Ответить
Террористы обычно появляются не по примеру кого-то, а в результате протеста. Так что если они появятся, то появятся в любом случае.
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22.07.2020 14:50 Ответить
фейк. Вже спростовано
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22.07.2020 14:17 Ответить
Кіна не буде?
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22.07.2020 14:24 Ответить
Шо опять или настоящие террарюги повалили, после дебюта зекретина в боевичке?
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22.07.2020 14:17 Ответить
Представляю штурм пустого автобуса Гетьманом Сагайдачным.
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22.07.2020 14:17 Ответить
Шоу продолжается???
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22.07.2020 14:19 Ответить
Це що, новий серіал?
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22.07.2020 14:22 Ответить
Нова Санта Барбара, очікується 100500 серій. Спєшітє відєть.
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22.07.2020 14:30 Ответить
Пока у Зе не выйдет прославиться героем и спасителем,это не закончится.Может давайте скажем,что мы верим,пускай уже остановится?
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22.07.2020 14:25 Ответить
може нехай лучше свалит? задолбал этот цирк, чесслово.
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22.07.2020 14:28 Ответить
Как бы не так,у этого наполеончика огромные амбиции,он меньше чем на мессии свою карьеру заканчивать не собирается.Короче пока в библии про него не напишут,он не успокоится.
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22.07.2020 14:41 Ответить
И Авакову пять звезд героя сразу.
Чтобы все по феншую, армянскому.
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22.07.2020 14:29 Ответить
и маме Римме тоже звезду героя,она тоже очень страдала,когда такого большого человека рожала.
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22.07.2020 14:36 Ответить
В смысле? В Луцк выехали?
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22.07.2020 14:27 Ответить
Или у психов обострение, или у Авакова таки есть план...
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22.07.2020 14:31 Ответить
Еще одна многоходовочка.
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22.07.2020 14:33 Ответить
Походу надо не ржать, а кивать верноподдано ти славить сцаря.
А то они действительно кого-нибудь взорвут.
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22.07.2020 14:33 Ответить
Следующий будет просить, что бы Моника стала на колени...
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22.07.2020 14:45 Ответить
 
 