Полиция Харькова проверила сообщение о захвате заложников: информация не подтвердилась (обновлено)
Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников, информация не подтвердилась.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.
Сообщается, что харьковская полиция проверяет сообщение о захвате заложников. В настоящее время по адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа.
В полиции обещают предоставить более развернутую информацию позже.
Отметим, что через несколько минут после своего же сообщения пресс-служба полиции Харькова откорректировала свой пост в соцсети и написала следующее: "Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников. По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности. Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете".
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Чтобы все по феншую, армянскому.
А то они действительно кого-нибудь взорвут.