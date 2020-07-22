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ГБР сообщило о подозрении полицейским, которые "выбивали" из свидетеля признание в умышленном убийстве. ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшееся насилием начальнику и заместителю начальника одного из секторов Желтоводского ОП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что в июне 2020 г. полицейские, расследуя гибель жителя Желтых Вод от взрыва боеприпаса, пригласили в отдел полиции гражданина, который в момент взрыва находился недалеко от места происшествия.

В помещении отдела полиции правоохранители посадили потерпевшего на стул и начали "выбивать" признание в умышленном убийстве. Последний, в свою очередь, категорически отрицал причастность к происшествию и настаивал, что был лишь свидетелем трагедии.

ГБР сообщило о подозрении полицейским, которые выбивали из свидетеля признание в умышленном убийстве 01

Заставляя признать вину полицейские нанесли потерпевшему более 20 ударов, причинив многочисленные травмы, по заключению судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения средней степени тяжести.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, оставили под стражей

В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ГБР сообщило о подозрении полицейским, которые выбивали из свидетеля признание в умышленном убийстве 02
Фото: сайт ГБР

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области. Оперативное сопровождение - Днепропетровское управление ДВБ Национальной полиции Украины.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков - нардепам об изнасиловании в Кагарлыке: не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев. ВИДЕО

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

насилие (396) Нацполиция (16546) Тахтаулове (770) пытки (842) ГБР (3030) Днепропетровская область (4048)


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Арсен Борисович, пора чистить Авгиевы конюшни, как считаете?
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22.07.2020 14:30 Ответить
эт точно - начинать ему нужно с себя...
после вчерашнего цирка застрелится ему и то не выход уже...
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22.07.2020 14:33 Ответить
избиения, изнасилования, убийства - лицо "новой" полиции авакяна.
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22.07.2020 14:30 Ответить
еще резкий рост смертности на дорогах
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22.07.2020 22:52 Ответить
Ну а какая ещё может быть мусорня под руководством рыночного барыги ? Именно такая !
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22.07.2020 14:32 Ответить
Блазень доволен "работой" мусора авакорюкзака, кстати, на 90% людей блазня, такие же совки, вчерашние люди, и качество их подчиненных такое же как и аваковской мусорни.
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22.07.2020 14:51 Ответить
сначала уволят , а потом судят ....хитро.
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07.10.2020 15:50 Ответить
 
 