Кривош действовал рационально. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал, - заложник "луцкого террориста" Андрей

Максим Кривош, захвативший 21 июля в Луцке автобус с людьми, угрожал водителю.

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал заложник из автобуса в Луцке по имени Андрей.

"Он действовал рационально. Были моменты, когда он угрожал. Чтобы окна не открывали. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал", - отметил собеседник.

В то же время Кривош, по словам Андрея, нервничал, когда кто-то подходил к автобусу: "Когда кто-то подходил он стрелял. Дрон его очень вывел из себя, стрелял по дрону".

Читайте также: Возможный сообщник "луцкого террориста" Кривоша из Харькова был волонтером в АТО, - полиция

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.