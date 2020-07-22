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Новости Захват заложников в Луцке
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Кривош действовал рационально. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал, - заложник "луцкого террориста" Андрей

Кривош действовал рационально. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал, - заложник

Максим Кривош, захвативший 21 июля в Луцке автобус с людьми, угрожал водителю.

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал заложник из автобуса в Луцке по имени Андрей.

"Он действовал рационально. Были моменты, когда он угрожал. Чтобы окна не открывали. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал", - отметил собеседник.

В то же время Кривош, по словам Андрея, нервничал, когда кто-то подходил к автобусу: "Когда кто-то подходил он стрелял. Дрон его очень вывел из себя, стрелял по дрону".

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

заложник (1493) Луцк (587) Бутусов Юрий (4381) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+6
Хорошо,что пока хоть сахарок по подвалам не развозят для повышения рейтинга, как в соседей..
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22.07.2020 14:39
+6
"Дрон его очень вывел из себя, стрелял по дрону".

*****!!! в автобусе крыша стеклянная, что он по дрону стрелял? или он с форточки высунулся и по дрону стрелял? так чего не пристрелили тогда?
клоуны сраные.
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22.07.2020 14:43
+5
интересно, сколько тех пассажиров являются сотрудниками МВС?
рано или поздно сплывет эта инфа...
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22.07.2020 14:37
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Кривош действовал рационально. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал, - заложник "луцкого террориста" Андрей - Цензор.НЕТ 9394
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22.07.2020 14:37 Ответить
немає людей не тому що їх немає, а тому що немає кому служити
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22.07.2020 14:51 Ответить
интересно, сколько тех пассажиров являются сотрудниками МВС?
рано или поздно сплывет эта инфа...
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22.07.2020 14:37 Ответить
А вот и рыги подтянулись. Оседлали тему.

https://www.facebook.com/SkorykNikolay?__cft__[0]=AZXalt9ky552vQ_U_asXrlTdzzgCfllDdoRX0JvA_wU9zqlUdvUSlBWpZkB3YQtz9fnUePXpdgLD16fQKhRIDL5TSGuz-qbHAS3DFWlIjBknMfMZSDhnQrysNPYVmxBqET0&__tn__=-UC%2CP-R Николай Скорик


Два коротких вывода из сегодняшних событий.

1. Почему говорить со штымпом из Луцка можно, а с целыми территориями страны нет?

2. Я согласен с https://www.facebook.com/oleg.voloshin.7165?__cft__[0]=AZXalt9ky552vQ_U_asXrlTdzzgCfllDdoRX0JvA_wU9zqlUdvUSlBWpZkB3YQtz9fnUePXpdgLD16fQKhRIDL5TSGuz-qbHAS3DFWlIjBknMfMZSDhnQrysNPYVmxBqET0&__tn__=-]K-R Oleg Voloshin .
https://www.facebook.com/oleg.voloshin.7165?__cft__[0]=AZXalt9ky552vQ_U_asXrlTdzzgCfllDdoRX0JvA_wU9zqlUdvUSlBWpZkB3YQtz9fnUePXpdgLD16fQKhRIDL5TSGuz-qbHAS3DFWlIjBknMfMZSDhnQrysNPYVmxBqET0&__tn__=-]K-R
Украина утратила во многом свой реальный суверенитет, который она декларировала в 1990. Что здесь неправда? Нарушена масса положений декларации. Украина под внешним управлением. Вновь принятый закон о внешней разведке- лишнее этому подтверждение.
Мы живем в стране лжецов, где за правду пытаются судить. Выражаю солидарность со своим коллегой.
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22.07.2020 14:38 Ответить
Ну так пусть претензии прежде всего к себе начнёт предъявлять: он и его коллеги по ПР очень много сделали дл утраты суверенитета в своё время.
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22.07.2020 14:49 Ответить
Ти правильно зрозумів натяк. Саме на такий висновок уся клоунада з "терористом" і була розрахована. І сам хрипатий після закінчення вистави розказував, що для нього найдорожче - людське життя. Не свобода і не честь.
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22.07.2020 14:49 Ответить
Хорошо,что пока хоть сахарок по подвалам не развозят для повышения рейтинга, как в соседей..
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22.07.2020 14:39 Ответить
а потом, перед тем, как выйти из автобуса, отковал. да, верим-верим...
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22.07.2020 14:40 Ответить
"Дрон его очень вывел из себя, стрелял по дрону".

*****!!! в автобусе крыша стеклянная, что он по дрону стрелял? или он с форточки высунулся и по дрону стрелял? так чего не пристрелили тогда?
клоуны сраные.
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22.07.2020 14:43 Ответить
А по твоему дроны только вниз смотрят? Через не стеклянную крышу? Дрон сбоку и подлетал чтоб в окна заглянуть, а о себе ты ярко и точно в конце написал.
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22.07.2020 15:09 Ответить
===
- Когда он успокоился и решил сдаваться?
- После разговора с президентом. Они говорили с президентом минут 15. Потом он увидел сообщение у президента на странице, которое ожидал, и сразу начал разоружаться, вернул нам всем телефоны. Затем он принес нам всем извинения и вышел сдаваться. ===
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22.07.2020 14:45 Ответить
Все было по-настоящему, клянусь Станиславским!
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22.07.2020 15:35 Ответить
Вначале, когда начал читать коментарии, мне было непонятно почему многие считают это спектаклем. Откуда у нас этот цинизм? Но потом вдруг вспомнил Порошенко с его спектаклями: "Как Курченко передает Саакашвили 200тыс доларов", "Как Савченко расстреливает Верховную Раду", "Как убили Бабченко"... И тогда мне стало ясно откуда ноги растут.
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22.07.2020 16:12 Ответить
 
 