Кривош действовал рационально. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал, - заложник "луцкого террориста" Андрей
Максим Кривош, захвативший 21 июля в Луцке автобус с людьми, угрожал водителю.
Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал заложник из автобуса в Луцке по имени Андрей.
"Он действовал рационально. Были моменты, когда он угрожал. Чтобы окна не открывали. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал", - отметил собеседник.
В то же время Кривош, по словам Андрея, нервничал, когда кто-то подходил к автобусу: "Когда кто-то подходил он стрелял. Дрон его очень вывел из себя, стрелял по дрону".
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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рано или поздно сплывет эта инфа...
https://www.facebook.com/SkorykNikolay?__cft__[0]=AZXalt9ky552vQ_U_asXrlTdzzgCfllDdoRX0JvA_wU9zqlUdvUSlBWpZkB3YQtz9fnUePXpdgLD16fQKhRIDL5TSGuz-qbHAS3DFWlIjBknMfMZSDhnQrysNPYVmxBqET0&__tn__=-UC%2CP-R Николай Скорик
Два коротких вывода из сегодняшних событий.
1. Почему говорить со штымпом из Луцка можно, а с целыми территориями страны нет?
2. Я согласен с https://www.facebook.com/oleg.voloshin.7165?__cft__[0]=AZXalt9ky552vQ_U_asXrlTdzzgCfllDdoRX0JvA_wU9zqlUdvUSlBWpZkB3YQtz9fnUePXpdgLD16fQKhRIDL5TSGuz-qbHAS3DFWlIjBknMfMZSDhnQrysNPYVmxBqET0&__tn__=-]K-R Oleg Voloshin .
https://www.facebook.com/oleg.voloshin.7165?__cft__[0]=AZXalt9ky552vQ_U_asXrlTdzzgCfllDdoRX0JvA_wU9zqlUdvUSlBWpZkB3YQtz9fnUePXpdgLD16fQKhRIDL5TSGuz-qbHAS3DFWlIjBknMfMZSDhnQrysNPYVmxBqET0&__tn__=-]K-R
Украина утратила во многом свой реальный суверенитет, который она декларировала в 1990. Что здесь неправда? Нарушена масса положений декларации. Украина под внешним управлением. Вновь принятый закон о внешней разведке- лишнее этому подтверждение.
Мы живем в стране лжецов, где за правду пытаются судить. Выражаю солидарность со своим коллегой.
*****!!! в автобусе крыша стеклянная, что он по дрону стрелял? или он с форточки высунулся и по дрону стрелял? так чего не пристрелили тогда?
клоуны сраные.
- Когда он успокоился и решил сдаваться?
- После разговора с президентом. Они говорили с президентом минут 15. Потом он увидел сообщение у президента на странице, которое ожидал, и сразу начал разоружаться, вернул нам всем телефоны. Затем он принес нам всем извинения и вышел сдаваться. ===