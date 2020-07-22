Руководителя помогающей бездомным и инвалидам организации Кучапина нашли мертвым в Киеве

Алексей Кучапин, руководитель организации "Дом милосердия", ушел из дому 16 июля. Его тело нашли в квартире в Дарницком районе столицы. Внешних признаков того, что это убийство, нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Житель Деснянского района 16 июля ушел из дома и не выходил на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе столицы. Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении полиции.

По данным ТСН, в полиции подтвердили, что речь идет о руководителе организации "Дом милосердия" Алексее Кучапине.

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"Да, это он - Алексей Кучапин. Его тело найдено в съемной квартире в Киеве. При нем были документы. 90% - это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда мы уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела", - рассказала нам пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.

По данным ТСН, Кучапин в последнее время занимался расследованием дел, связанных с экспортом детей, и пытался помочь вырваться из рабства девочкам-сиротам. Также он помогал бездомным и пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры.

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Священник-волонтер Захария Керстюк - друг и единомышленник Алексея - накануне рассказал о многочисленных угрозах в их с Алексеем сторону за помощь бездомным, утверждают журналисты.

6 июля у Кучапина родилась дочь. 16 июля он сказал родным, что едет в Днепр, и после этого перестал выходить на связь.