Руководителя помогающей бездомным и инвалидам организации Кучапина нашли мертвым в Киеве
Алексей Кучапин, руководитель организации "Дом милосердия", ушел из дому 16 июля. Его тело нашли в квартире в Дарницком районе столицы. Внешних признаков того, что это убийство, нет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Житель Деснянского района 16 июля ушел из дома и не выходил на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе столицы. Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении полиции.
По данным ТСН, в полиции подтвердили, что речь идет о руководителе организации "Дом милосердия" Алексее Кучапине.
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"Да, это он - Алексей Кучапин. Его тело найдено в съемной квартире в Киеве. При нем были документы. 90% - это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда мы уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела", - рассказала нам пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.
По данным ТСН, Кучапин в последнее время занимался расследованием дел, связанных с экспортом детей, и пытался помочь вырваться из рабства девочкам-сиротам. Также он помогал бездомным и пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры.
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Священник-волонтер Захария Керстюк - друг и единомышленник Алексея - накануне рассказал о многочисленных угрозах в их с Алексеем сторону за помощь бездомным, утверждают журналисты.
6 июля у Кучапина родилась дочь. 16 июля он сказал родным, что едет в Днепр, и после этого перестал выходить на связь.
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судя по всему хороший был Чел...
Уже четвёртый день о нем ничего не известно.
Леша был одним из немногих в этой стране, кто заботился и помогал бездомным.
Он руководитель «Дома милосердия», и всю свою жизнь посвящает помощи обездоленным.
Чего только стоит только тот факт, что во время карантина Леша за свои деньги снимал квартиры (см фото👇), и селил туда людей с улиц.
Но сейчас не об этом.
16.07 Лёша исчез очень странным образом, сказав, что уезжает в Днепр по делам с помощью бла бла кар, и на связи больше не появился.
И не просто не появился, но странным образом он исчез со всех наших закрытых волонтёрских групп, где мы обсуждаем ситуацию вокруг обездоленных в нашей стране, и саму помощь бездомным.
Со всех этих групп его номер был удалён.
А сами телефоны вне доступа.
Так же перестал работать сайт «Дома Милосердие».
Странно в этой истории ещё и то, что компания бла бла кар сделала заявление (я получил инсайдерскую информацию об этом. см. фото 👇), что Лёша никаких поездок там не заказывал в этом месяце.
Полиция это проверила, и подтверждает, что это так.
Последние время Лёша активно занимался расследованием продаж детей на экспорт, и пытался помочь вырваться с рабства незаконно удерживаемым под эти «программы» девочкам сиротам.
Также он пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры.
И ещё он критиковал Социальный департамент КМДА за то, что они отмывали деньги на помощи бездомным, а помощи никакой во время карантина не оказывали.
И многое многое другое.
Он жил этим.
Горел этим.
Посвящал помощи обездоленным 24/7
И у него это очень хорошо получалось.
Я прошу всех Вас, друзья, распространите эту информацию, так как СМИ, с чей-то подачи, активно разгоняют тему, что это просто связано с бла бла каром.
Но уже становится ясно, что это не так, что таким образом его просто кто-то выманил из Киева.
Слелайте репост пожалуйста, может кто где видел Лешу, может ему сейчас очень нужна помощь.
Он не мог просто так взять, всех бросить, и исчезнуть.
PS: Если они убили его, значит они убьют каждого из нас!
A.P.D. Дорогие Друзья, состоянием на 9:00 21.07, о местонахождении Алексея по прежнему ничего неизвестно.
Пошли уже шестые сутки, как Леша бесследно исчез, при странных обстоятельствах.
Полиция открыла уголовное дело по статье 115 - умышленное убийство, но вся наша волонтёрская команда продолжает верить в то, что Лешу просто похитили с целью запугать, и он ещё жив.
Но если не дай Бог 🙏 нет, то мы не знаем как дальше помогать обездоленным, без него..
У нас шок!
Теперь «Вокзальные» угрозы нас всех ликвидировать - стали реальностью!
Они сдержали своё слово, и начали по тихонько убирать тех, кто (по их мнению) дестабилизировал обстановку внутри удерживаемых в рабстве ими людей.
На наш вопрос, что такого в том, что мы кормим бездомных, они часто отвечали, что бездомные видят в нас надежду, и неохотно исполняют их «приказы» попрошайничать по метро/электричкам итд.
А ещё они часто клялись, что сделают все, чтоб бы мы больше никогда не появлялись в привычных местах обитания бездомных, и сделают это так, что люди будут считать это или естественной смертью, или местью бездомных, за отказ в помощи!
Как-то этой зимой, на Вокзале, лично ко мне подошёл полицейский (уровня зам.начальника), и сказал, что если мы не перестанем ходить на Вокзал, то он сделает так, что ко мне со спины подойдёт бездомный, заколет меня ножем, а они подадут обществу это как бытовой конфликт, мол я отказал ему в помощи - и тот отомстил.
После этих слов, видя, что нас не удалось запугать, они стали нас уже силой вытеснять с Вокзала и его периметров (полистайте ленту чуть ниже, там есть посты на эту тему, с видео преступных действий полиции). Это было впервые за девять лет наших кормления бездомных на Вокзале, когда полиция не просто препятствовала нашей деятельности, но и применила к нам силу (брызгала газом в глаза/толкала/перекрывала дорогу итд).
Чтоб остановить этот беспредел, мне пришлось обратится за помощью к Антону Геращенко, и только после его вмешательства «зимний ад» на Вокзале (который длился почти два месяца) в отношении нас, волонтеров, со стороны полиции - прекратился!
Но не угрозы..
И вот теперь Лешу находят мёртвым..
И от этого хочется просто рыдать..
Это фрустрация..
Ведь мы просто помогали тем, кто в этой стране был не нужен никому...(
А нас за это убивают!
Прости нас, братик, прости, ты спас стольких обездоленных, а мы не смогли тебя защитить..(