РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4382 посетителя онлайн
Новости Захват заложников в Луцке
11 367 102

Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Когда Кривош увидел обращение Зеленского, сразу начал разоружаться, отдал нам телефоны и пошел сдаваться

Интервью с заложником

Максим Кривош, захвативший 21 июля в Луцке автобус с людьми, сдался правоохранителям сразу же после публикации Зеленским видео о фильме "Земляне".

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал заложник из автобуса в Луцке по имени Андрей.

"После разговора с президентом. Они говорили с президентом минут 15. Потом он увидел сообщение у президента на странице, которое ожидал, и сразу начал разоружаться, вернул нам всем телефоны. Затем он принес нам всем извинения и вышел сдаваться", - рассказал собеседник.

Читайте также: Кривош действовал рационально. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал, - заложник "луцкого террориста" Андрей

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

заложник (1493) Зеленский Владимир (20734) Луцк (587) Бутусов Юрий (4381) Максим Кривош (38)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Когда Кривош увидел обращение Зеленского, сразу начал разоружаться, отдал нам телефоны и пошел сдаваться - Цензор.НЕТ 8092
показать весь комментарий
22.07.2020 14:49
+38
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Когда Кривош увидел обращение Зеленского, сразу начал разоружаться, отдал нам телефоны и пошел сдаваться - Цензор.НЕТ 534
показать весь комментарий
22.07.2020 14:49
+35
Люди он як реагують на відосики з блазнем, а тут якийсь мутний терорист...
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Когда Кривош увидел обращение Зеленского, сразу начал разоружаться, отдал нам телефоны и пошел сдаваться - Цензор.НЕТ 1030
показать весь комментарий
22.07.2020 14:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Коли Кривош побачив звернення Зеленського, відразу почав роззброюватися, віддав нам телефони і пішов здаватися - Цензор.НЕТ 275
показать весь комментарий
23.07.2020 00:38 Ответить
Это пи...ц
показать весь комментарий
23.07.2020 01:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 