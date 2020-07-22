Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Когда Кривош увидел обращение Зеленского, сразу начал разоружаться, отдал нам телефоны и пошел сдаваться

Максим Кривош, захвативший 21 июля в Луцке автобус с людьми, сдался правоохранителям сразу же после публикации Зеленским видео о фильме "Земляне".

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал заложник из автобуса в Луцке по имени Андрей.

"После разговора с президентом. Они говорили с президентом минут 15. Потом он увидел сообщение у президента на странице, которое ожидал, и сразу начал разоружаться, вернул нам всем телефоны. Затем он принес нам всем извинения и вышел сдаваться", - рассказал собеседник.

Читайте также: Кривош действовал рационально. Водителю угрожал, чтобы не убегал. Даже наручниками его приковал, - заложник "луцкого террориста" Андрей

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.