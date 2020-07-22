Кабмин выделил 13,2 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО
Кабинет министров Украины выделил 13 млн 149,5 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей пяти погибших военных и 15 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов.
Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.
Как сообщалось, с 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 тыс. 27 грн.
Также на Цензор.НЕТ: На День Независимости планируется беспартийное шествие ветеранов, а 29 августа необходимо достойно почтить память погибших, - Куницын
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль