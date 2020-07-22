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Кабмин выделил 13,2 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин выделил 13,2 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабинет министров Украины выделил 13 млн 149,5 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей пяти погибших военных и 15 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов.

Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 тыс. 27 грн.

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ветераны (1114) Кабмин (14033) помощь (7861) Антитеррористическая операция (18284)


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