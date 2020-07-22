Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк

Применение бронетранспортера при захвате в Луцке террориста Максима Кривоша "выглядело как цирк".

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал заложник из автобуса в Луцке по имени Андрей.

На вопрос, как он воспринял то, что Кривоша задержали дважды - второй раз с БТРом и свето-шумовой гранатой, Андрей сказал: "Честно говоря, с БТРом это выглядело как цирк, потому что все закончилось, а снова начали. Было странно наблюдать".

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В то же время он не ответил утвердительно на вопрос, считает ли он всю эту истории спектаклем.

"Мне показалось, что он (Кривош. - Ред.) был очень нацелен на выполнение его требований, и добился этого, вот и все", - сказал собеседник.

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.