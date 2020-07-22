Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк
Применение бронетранспортера при захвате в Луцке террориста Максима Кривоша "выглядело как цирк".
Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал заложник из автобуса в Луцке по имени Андрей.
На вопрос, как он воспринял то, что Кривоша задержали дважды - второй раз с БТРом и свето-шумовой гранатой, Андрей сказал: "Честно говоря, с БТРом это выглядело как цирк, потому что все закончилось, а снова начали. Было странно наблюдать".
В то же время он не ответил утвердительно на вопрос, считает ли он всю эту истории спектаклем.
"Мне показалось, что он (Кривош. - Ред.) был очень нацелен на выполнение его требований, и добился этого, вот и все", - сказал собеседник.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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не факт что на БТРе все знали об этом спектакле...
спускались с БТР как 70-ти летние пенсионеры ..
надеюсь хоть ногу никто там не подвернул..
Всього лише записати ролік, щоб звільнити заручників? І ви вважаєте, що життя українців, яких взяв у заручники псих, не варті якогось роліка?
"разоружился и сдался"
Это факт, остальные свои троллино-художественные преувеличения можешь оставить при себе - они никому не интресны.
СБУ в очередной раз обосралось
А от тут сценаристам «Кварталу 95», мабуть стало обідно.
«Почєму как ?!»
В такие минуты думаешь, а стоило ли ЭТО г..... того риска, которому подвергались наши ребята в брониках и касках???
Аваков отметил, что после того, как правоохранители зафиксировали сдавшегося террориста в наручниках, подъехала группа Службы безопасности Украины, потому что остальные люди еще находились в автобусе, и нельзя было до конца предположить, нет ли у преступника сообщников в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог подвергнуться взрыву.
"Поэтому СБУ приняла решение сыграть по правилам полностью. Такие правила вам иногда, может быть, выглядят излишними, но так надо действовать. Вот и всё", - указал он.Источник: https://censor.net/n3209566
Не знав що в Україні є стільки спеців по боротьбі із тероризмом.Хахли-борцуни!Злізьте зі своїх пропердючених диванів та бігом на допомогу нашим хлопцям спецназівцям. Це вони підставляють себе під кулі та ножи кацапських ідіотив! Хахлюки розвели критику,самим сцикотно голову підставляти,правда?Зате яка радість плювати цим мужнім людям в спину.
Свинюки кончені!
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