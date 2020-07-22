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Новости Захват заложников в Луцке
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Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк

Интервью с заложником

Применение бронетранспортера при захвате в Луцке террориста Максима Кривоша "выглядело как цирк".

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал заложник из автобуса в Луцке по имени Андрей.

На вопрос, как он воспринял то, что Кривоша задержали дважды - второй раз с БТРом и свето-шумовой гранатой, Андрей сказал: "Честно говоря, с БТРом это выглядело как цирк, потому что все закончилось, а снова начали. Было странно наблюдать".

Смотрите также: Геращенко объяснил, почему спецназ на БТР начал штурм после того, как луцкий террорист Кривош сдался: У него под одеждой могло быть другое оружие. ВИДЕО

В то же время он не ответил утвердительно на вопрос, считает ли он всю эту истории спектаклем.

"Мне показалось, что он (Кривош. - Ред.) был очень нацелен на выполнение его требований, и добился этого, вот и все", - сказал собеседник.

Читайте также: Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Когда Кривош увидел обращение Зеленского, сразу начал разоружаться, отдал нам телефоны и пошел сдаваться

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

заложник (1493) Луцк (587) Бутусов Юрий (4381) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+24
Так все это быдло 'кинцо' для зеленОго быдло.чтоб поднять рейтинг зеЛеной сопли перед выборами...вот только он его еще больше опустил!сам себе
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22.07.2020 15:06
+23
Это и был цирк и пиар Зеленского. Что там делал главный президентский пиарщик Кирилл Тимошенко? И почему террористом занималось МВД, а не подразделение Антитеррор СБУ?
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк - Цензор.НЕТ 6419
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22.07.2020 15:12
+20
скоро из каждого утюга..
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк - Цензор.НЕТ 5647
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22.07.2020 15:08
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Так все это быдло 'кинцо' для зеленОго быдло.чтоб поднять рейтинг зеЛеной сопли перед выборами...вот только он его еще больше опустил!сам себе
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22.07.2020 15:06 Ответить
напрасно так думаешь)))) сотрудник рассказал, что бабушки обсуждают героический подвиг приЗЕденыша. "приехал в Луцк, пришел к автобусу, сам бесстрашно вел переговоры и победил терроризм!"
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22.07.2020 15:10 Ответить
Так у зебильнутых всегда так. Президентской власти доверяют 10%, а зеленскому 30% . Ну вообщем, все как раньше - царь хороший, бояре не такие
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22.07.2020 15:19 Ответить
...Так це ШОУ і є кіно на замовлення кремлівського ФСБе, щоб народ звикав до от таких сценаріїв, коли і не збагнеш потім, які то "зельониї челавєчкі" нагло шастають по наших вулицях, а наш Вовочка видасть офігенний новий відосік шо "усьо путьом..."
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22.07.2020 18:35 Ответить
Это был контрольный захват.
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22.07.2020 15:07 Ответить
слава Богу спец.захват опоздал - иначе могли быть жертвы...
не факт что на БТРе все знали об этом спектакле...
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22.07.2020 15:10 Ответить
Хорошо хоть никто из спецназовцев не пострадал!..
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22.07.2020 15:14 Ответить
а ведь мог кто-то с бэтэра свалиться и шею себе свернуть.
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22.07.2020 15:19 Ответить
и это тоже...
спускались с БТР как 70-ти летние пенсионеры ..
надеюсь хоть ногу никто там не подвернул..
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22.07.2020 15:19 Ответить
Это Кривош БТР заказал. А еще он "Яблоки на снегу" просил за чирик.
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22.07.2020 15:07 Ответить
"Він був спрямований на досягнення мети і домігся свого"-це все, що потрібно знати про стан безпеки українських громадян. Цілеспрямований терорист доб'ється свого і його ніщо не зупинить.
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22.07.2020 15:08 Ответить
Не кажіть дурниць - цей добився свого, бо його мета аж ніяк не загрожувала інтересам України.
Всього лише записати ролік, щоб звільнити заручників? І ви вважаєте, що життя українців, яких взяв у заручники псих, не варті якогось роліка?
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22.07.2020 15:21 Ответить
то-то, я смотрю, все ломанулись писать, что они "террористы в законе". особенно Аваков. а ведь это было первым условием "террориста". а тут вдруг видосик, и " террорист" от умиления всплакнул, разоружился и сдался. что за чушь собачья?
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22.07.2020 15:28 Ответить
Террорист - псих. Сначала потребовал одно, в разговоре с президентом договорились до другого. Раз помогло - значит - таковым и было его финальное требование.

"разоружился и сдался"
Это факт, остальные свои троллино-художественные преувеличения можешь оставить при себе - они никому не интресны.
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22.07.2020 17:34 Ответить
Звичайно. Інтереси України - масовий перегляд фільму "Земляни". Тому цілий президент зайнявся рекламою. Цікаво, чи безплатно?
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22.07.2020 15:57 Ответить
Інтереси України фільм Земляни аж ніяк не зачіпає, тому якщо призив президента подивитися цей фільм може визволити заручників від психа - то у чому проблема?
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22.07.2020 17:32 Ответить
Проблема в тому що нас заставляють дивитись "ЗЕмлямлю 2020"
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22.07.2020 19:13 Ответить
Я не зможу тобі пояснити, чому так не роблять справжні президенти. Ти і тобі подібні не зрозумієте. І в тому якраз проблема. То був не останній псих.
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22.07.2020 19:17 Ответить
скоро из каждого утюга..
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк - Цензор.НЕТ 5647
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22.07.2020 15:08 Ответить
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк - Цензор.НЕТ 1181
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22.07.2020 15:09 Ответить
Это дефективная?
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22.07.2020 15:47 Ответить
Она - очень крупный специалист... в своей области...
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22.07.2020 15:59 Ответить
- Особо крупным калибром, по террористам... Пли!
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22.07.2020 15:58 Ответить
Вы хотели шоу? Их есть у меня! (ЗЕшапито)
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22.07.2020 15:12 Ответить
Мусара без цирка и показухи не умеют !
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22.07.2020 15:12 Ответить
Это и был цирк и пиар Зеленского. Что там делал главный президентский пиарщик Кирилл Тимошенко? И почему террористом занималось МВД, а не подразделение Антитеррор СБУ?
Интервью с заложником "луцкого террориста" Андреем: Второй захват Кривоша с БТРом выглядел как цирк - Цензор.НЕТ 6419
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22.07.2020 15:12 Ответить
Зеля не только перерезает ленточки, но и лично обезвреживает террориста, переводит котов через дорогу, снимает с деревьев бабушек и благородно отдал свой ковид Ленке
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22.07.2020 15:30 Ответить
И это при том что тимошонка ватный 🐓
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22.07.2020 16:02 Ответить
та там вообще весь сценарий несколько "по-дебильному написан"
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22.07.2020 15:12 Ответить
Почему как?Цирк и есть в чистом виде.
СБУ в очередной раз обосралось
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22.07.2020 15:14 Ответить
СБУ Баканова, конечно, сейчас не то. Но главную скрипку играл Аваков. Почему? Не потому ли, что спецы СБУ просто бы сняли зоофила - террориста одним выстрелом?
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22.07.2020 15:23 Ответить
Странно. Либо заложники были с Плохим заодно, либо они не оценивали свое положение как опасное. Ну или ваши варианты. Место заложников во всем этом.
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22.07.2020 15:16 Ответить
пригнали же БТР.... чтоб так не вышло что зря пригнали решили его задействовать))
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22.07.2020 15:16 Ответить
«Драку заказьівали? Как не надо?! Да уже уплачено!»
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22.07.2020 15:18 Ответить
«На вопрос, как он воспринял то, что Кривоша задержали дважды - второй раз с БТРом и свето-шумовой гранатой, Андрей сказал: "Честно говоря, с БТРом это выглядело как цирк, потому что все закончилось, а снова начали. Было странно наблюдать".Источник: https://censor.net/n3209560»

А от тут сценаристам «Кварталу 95», мабуть стало обідно.
«Почєму как ?!»
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22.07.2020 15:16 Ответить
Интересно, сколько ему заплатили за это "интервью"? ... И сразу жирным шрифтом заголовок на Цензоре! Бац! А труселя твои обкакаными тебе "не показались", когда больше 10 часов ТАМ просидел??? Или только простирать их успел и сразу- "цирк"!

В такие минуты думаешь, а стоило ли ЭТО г..... того риска, которому подвергались наши ребята в брониках и касках???
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22.07.2020 15:16 Ответить
А какому, простите, риску подвергались наши ребята в бронниках после того, как террорист сдался?
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22.07.2020 15:23 Ответить
Успокойся, ваша беркутня никакому риску не подвергалась.) Вот в окопах да, там подвергаются ребята, каждый день. И таки да, ЗЕговно этого точно не стоит. Тут я согласен.
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22.07.2020 15:38 Ответить
Скорее это было выполнение инструкции, в аналогичных ситуациях задержание начинается с "мордой в землю"
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22.07.2020 15:18 Ответить
это были обосратушки. "террорист" вышел, а кавалерии нема. пришлось трём соучастникам подходить, и нежно "паковать". как ещё не поручкались, когда подошли?
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22.07.2020 15:24 Ответить
"Всё, что вчера происходило, происходило в течение почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы вам давали увидеть, или те, которые могли услышать из сообщений прессы. Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист, он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оставил оружие, и его встречает группа из трех человек: медик, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль и еще один сотрудник КОРДа", - рассказал он.
Аваков отметил, что после того, как правоохранители зафиксировали сдавшегося террориста в наручниках, подъехала группа Службы безопасности Украины, потому что остальные люди еще находились в автобусе, и нельзя было до конца предположить, нет ли у преступника сообщников в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог подвергнуться взрыву.
"Поэтому СБУ приняла решение сыграть по правилам полностью. Такие правила вам иногда, может быть, выглядят излишними, но так надо действовать. Вот и всё", - указал он.Источник: https://censor.net/n3209566
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22.07.2020 15:43 Ответить
Хоч один більш -меньш нормальний коментар до подій з терористом " за справедливість".
Не знав що в Україні є стільки спеців по боротьбі із тероризмом.Хахли-борцуни!Злізьте зі своїх пропердючених диванів та бігом на допомогу нашим хлопцям спецназівцям. Це вони підставляють себе під кулі та ножи кацапських ідіотив! Хахлюки розвели критику,самим сцикотно голову підставляти,правда?Зате яка радість плювати цим мужнім людям в спину.
Свинюки кончені!
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22.07.2020 22:06 Ответить
Погані актори, бездарний режисер, перетворили задуману театральну виставу, в цирк Шапіто, місцевого розливу, з мавпами, одягненими в поліцейські мундири.
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22.07.2020 15:19 Ответить
Пробный шар сработал...
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22.07.2020 15:19 Ответить
С танком бы захват заложника выглядел более драматичным.
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22.07.2020 15:31 Ответить
show must go on
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22.07.2020 15:49 Ответить
Читал, что когда Берлин брали, была драка, кто первый за орденом. Ну и в итоге миллион народа (еще нарожают) в земле...
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22.07.2020 15:31 Ответить
Видать должны были задерживать сразу с бэтэра, но судя по состоянию махины, видать вовремя не завелась. Террорист ждал разводя руками, менты тоже ждали, бэтэр чихал. В итоге чтобы не доводить ситуацию до совсем уже абсурда, решили хоть голыми руками но скрутить. Скрутили, уложили... ну а потом завелся бэтэр... и понеслась) Дето примерно так оно и было.
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22.07.2020 15:35 Ответить
Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Друге захоплення Кривоша з БТРом нагадувало цирк - Цензор.НЕТ 3827
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22.07.2020 15:41 Ответить
Теперь всё будут искать не фильм "Земляне", а "Черное зеркало".

https://www.youtube.com/watch?v=Z9rlDu8r_CU Чёрное зеркало / Black Mirror 2011 Русский трейлер HD
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22.07.2020 15:44 Ответить
а чому "как" ? ... грьобаний цирк і є ...з клоунами та "директором"
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22.07.2020 15:46 Ответить
я таки думаю, если бы там были еще "дбр", пограничники, нацгвардия и еще пара подобных организаций - можно было этого террориста еще разика три-пять задержать, чтобы все попробовали. и чтобы с вертолета спрыгивали (как когда-то)
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22.07.2020 15:50 Ответить
а якби в салоні була взривчатка і спільник?чого ж ти нічого не зробив ,а сидів в автобусі з памперсом?
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22.07.2020 16:16 Ответить
Для кого и кобыла - невеста.
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22.07.2020 16:49 Ответить
Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Друге захоплення Кривоша з БТРом нагадувало цирк - Цензор.НЕТ 8309
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22.07.2020 19:43 Ответить
Вертолёта и катера не хватает.
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22.07.2020 17:04 Ответить
..хорошо, что среди пассажиров не оказался "крепкий орешек", который не по сценарию не скрутил "террориста", а то пещерное правосудие затягало бы его по судам "чтобы не умничал, не добровольничал и не волонтёрствовал", потому что только государство имеет законное право на насилие и беспредел..
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22.07.2020 17:06 Ответить
Інтерв'ю із заручником "луцького терориста" Андрієм: Друге захоплення Кривоша з БТРом нагадувало цирк - Цензор.НЕТ 4961
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22.07.2020 17:23 Ответить
Хорошо еще хоть армейцев на танке не привлекли для третьего "захвата"...
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22.07.2020 18:59 Ответить
"Кто был в армии,тот в цирке не смеется"/поговорка конца 80-х.
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23.07.2020 00:06 Ответить
та все это действо выглядит как цирк. только не пойму кто этот сценарист: из 95 квартала или из армянского радио
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23.07.2020 14:05 Ответить
 
 