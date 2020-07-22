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Новости Коронавирус и карантин
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Скоро мы дойдем до отметки в миллион тестов на COVID-19, - Шмыгаль

Скоро мы дойдем до отметки в миллион тестов на COVID-19, - Шмыгаль

Каждые сутки в Украине делают от 20 до 30 тыс. Тестов на коронавирус. Общее число тестов скоро составить 1 млн.

Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы делаем от 20 до 30, а сегодня было более 30 тысяч тестов в сутки, этот показатель и в дальнейшем должен быть не меньше. Скоро мы дойдем до общей отметки в миллион тестов, проведенных с начала эпидемии, важно этот темп не сбавлять", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что в первые недели эпидемии в Украине проводили сотни тестов за сутки, сейчас же этот показатель превышает 30 тыс.

Читайте на Цензор.НЕТ: В начале карантина в стране из 26 лабораторий реально работали 3. В лучшем случае делали 200 тестов в день на всю Украину, - Степанов

Глава правительства пояснил, что имеются в виду ПЦР и ИФА-тесты.

Как сообщалось, по состоянию на 22 июля в Украине лабораторно подтверждено 60 995 случаев COVID-19, за сутки - 829.

Автор: 

Кабмин (14033) карантин (16729) тестирование (496) тест (285) Шмыгаль Денис (2721) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Скоро мы дойдём до ручки...
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22.07.2020 15:12
+1
Факторов то много а действия практически идентичны. Никто не учитывает особенностей страны. Начиная от менталитета и заканчивая генотипом населения и картой прививок.
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22.07.2020 17:40
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Несложно посчитать. К примеру 1000 положительных результатов тестов в день на 1 000 000 человек получим 0,1% инфицирований. Это пандемия?
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22.07.2020 15:11 Ответить
Справедливости ради, пандемия - это не количество инфицированных, а скорость распространения инфекции в мировом масштабе. И таки она свершилась.
А вот эпидемия - это уже про количество. И она таки должна имеет какой-то порог.
В данной ситуации ковид относится к ОРЗ и, если мы имеем 68 активных случаев на 100 тыс, можно ли это считать эпидемией? Не знаю, я не врач, но это всего лишь 0,068%.
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22.07.2020 15:21 Ответить
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
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22.07.2020 16:39 Ответить
Или я чего-то не понимаю, или шо?
На сайте МОЗ есть информация о ситуации по странам.
Например, указано количество активных больных на 100 тыс населения по состоянию на 16 июля.
Армения (несколько месяцев жесткий карантин и режим ЧС) - 373 чел. на 100 тыс.
Беларусь (вообще нет ограничений) - 90 чел. на 100 тыс.
Украина (сначала режим ЧС, потом адаптивный карантин) - 62 чел. на 100 тыс.
Так в чем смысл карантина, если зараза не обращает внимания на постановы правительств и распространяется, как хочет?
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22.07.2020 15:11 Ответить
Тут еще надо смотреть с точки зрения культуры общения. Армяне как и итальянцы, очень любят целоваться при встрече. Украинцы и белорусы более сдержаны в общении. Так что факторов много.
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22.07.2020 15:32 Ответить
Факторов то много а действия практически идентичны. Никто не учитывает особенностей страны. Начиная от менталитета и заканчивая генотипом населения и картой прививок.
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22.07.2020 17:40 Ответить
Уратоварисчи?
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22.07.2020 15:11 Ответить
Скоро мы дойдём до ручки...
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22.07.2020 15:12 Ответить
а до двух мильонов могешь?
Скоро ми дійдемо до позначки в мільйон тестів на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1491
могу... та маску одень чертяка)))))
Скоро ми дійдемо до позначки в мільйон тестів на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3669

...
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22.07.2020 15:50 Ответить
20,755 tests/ 1mln pop... Brazil - 23,095 tests/1mln pop... Poland - 53,311, Israel - 163,521, Czechia - 59,046... про що він звітує?
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22.07.2020 18:31 Ответить
 
 