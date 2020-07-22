Скоро мы дойдем до отметки в миллион тестов на COVID-19, - Шмыгаль
Каждые сутки в Украине делают от 20 до 30 тыс. Тестов на коронавирус. Общее число тестов скоро составить 1 млн.
Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы делаем от 20 до 30, а сегодня было более 30 тысяч тестов в сутки, этот показатель и в дальнейшем должен быть не меньше. Скоро мы дойдем до общей отметки в миллион тестов, проведенных с начала эпидемии, важно этот темп не сбавлять", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр напомнил, что в первые недели эпидемии в Украине проводили сотни тестов за сутки, сейчас же этот показатель превышает 30 тыс.
Читайте на Цензор.НЕТ: В начале карантина в стране из 26 лабораторий реально работали 3. В лучшем случае делали 200 тестов в день на всю Украину, - Степанов
Глава правительства пояснил, что имеются в виду ПЦР и ИФА-тесты.
Как сообщалось, по состоянию на 22 июля в Украине лабораторно подтверждено 60 995 случаев COVID-19, за сутки - 829.
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А вот эпидемия - это уже про количество. И она таки должна имеет какой-то порог.
В данной ситуации ковид относится к ОРЗ и, если мы имеем 68 активных случаев на 100 тыс, можно ли это считать эпидемией? Не знаю, я не врач, но это всего лишь 0,068%.
На сайте МОЗ есть информация о ситуации по странам.
Например, указано количество активных больных на 100 тыс населения по состоянию на 16 июля.
Армения (несколько месяцев жесткий карантин и режим ЧС) - 373 чел. на 100 тыс.
Беларусь (вообще нет ограничений) - 90 чел. на 100 тыс.
Украина (сначала режим ЧС, потом адаптивный карантин) - 62 чел. на 100 тыс.
Так в чем смысл карантина, если зараза не обращает внимания на постановы правительств и распространяется, как хочет?
могу... та маску одень чертяка)))))
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