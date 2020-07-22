Скоро мы дойдем до отметки в миллион тестов на COVID-19, - Шмыгаль

Каждые сутки в Украине делают от 20 до 30 тыс. Тестов на коронавирус. Общее число тестов скоро составить 1 млн.

Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы делаем от 20 до 30, а сегодня было более 30 тысяч тестов в сутки, этот показатель и в дальнейшем должен быть не меньше. Скоро мы дойдем до общей отметки в миллион тестов, проведенных с начала эпидемии, важно этот темп не сбавлять", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что в первые недели эпидемии в Украине проводили сотни тестов за сутки, сейчас же этот показатель превышает 30 тыс.

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Глава правительства пояснил, что имеются в виду ПЦР и ИФА-тесты.

Как сообщалось, по состоянию на 22 июля в Украине лабораторно подтверждено 60 995 случаев COVID-19, за сутки - 829.