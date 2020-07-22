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Новости Коронавирус и карантин
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Минобразования просит Кабмин выделить 2 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19 на сферу образования и науки

Минобразования просит Кабмин выделить 2 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19 на сферу образования и науки

Министерство образования и науки Украины просит Кабинет Министров выделить 2 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования и науки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", протокольное решение о выделении соответствующей суммы было принято на заседании правительства.

По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, предполагается выделить ведомству 2 млрд 3 млн 209 тыс. 800 грн из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования и науки.

Эти средства будут направлены на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников, в частности, выплаты для молодых учителей, на обеспечение пожарной безопасности в учреждениях профессионального и высшего образования и поддержку приоритетных направлений научных исследований и научно-технических разработок.

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Автор: 

Кабмин (14033) карантин (16729) Минобразования (1739) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+1
не, тока на дороги можно!... на святое не посягать!...
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22.07.2020 15:20
+1
обойдетесь... сидите дома ...
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22.07.2020 16:06
+1
НАЧИНАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ И ГРАНДИОЗНЫЙ Д Е Р Е Б А Н БАБЛА !!!!!!!!!!

эта власть срочно !!!!!!!!!! разворовывает последнее что осталось и НИКОМУ ДО ЭТОГО НЕТ ДЕЛА ?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.07.2020 09:46
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не, тока на дороги можно!... на святое не посягать!...
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22.07.2020 15:20 Ответить
та давай, уже нє жалко...

Минобразования просит Кабмин выделить 2 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19 на сферу образования и науки - Цензор.НЕТ 8444
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22.07.2020 15:22 Ответить
А в тому фонді на боротьбу з вірусом щось лишилось? Най той стєпашка, що сьогодні пів дня лаяв Супрун та решту "папєрєднікав", скаже: скільки ж лишилося на даний час в тому фонді з виділених 60+ мільярдів і куди поділася решта? Ото посміємося!
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22.07.2020 15:38 Ответить
Кричат - будет вторая волна, а денешки уже разошлись по карманам.А потом - за бугор!
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22.07.2020 15:51 Ответить
а когда фонд кончится, откуда брать будете?
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22.07.2020 16:06 Ответить
обойдетесь... сидите дома ...
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22.07.2020 16:06 Ответить
О! Вот и новая инновацыонная министерская Шкарпетка за баблом полезла!
Вместе с Урусским космически-стратегически-инновацыонное гавно городить!
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22.07.2020 17:10 Ответить
Скажу честно - видя всё это зебильное Кабминовское безумие - мне становится жутковато!
Успею ли я помереть до того, как они страну разворотят?
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22.07.2020 17:12 Ответить
там что фонд по ковиду безразмерный?
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22.07.2020 20:54 Ответить
НАЧИНАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ И ГРАНДИОЗНЫЙ Д Е Р Е Б А Н БАБЛА !!!!!!!!!!

эта власть срочно !!!!!!!!!! разворовывает последнее что осталось и НИКОМУ ДО ЭТОГО НЕТ ДЕЛА ?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.07.2020 09:46 Ответить
 
 