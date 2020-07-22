Минобразования просит Кабмин выделить 2 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19 на сферу образования и науки
Министерство образования и науки Украины просит Кабинет Министров выделить 2 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования и науки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", протокольное решение о выделении соответствующей суммы было принято на заседании правительства.
По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, предполагается выделить ведомству 2 млрд 3 млн 209 тыс. 800 грн из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования и науки.
Эти средства будут направлены на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников, в частности, выплаты для молодых учителей, на обеспечение пожарной безопасности в учреждениях профессионального и высшего образования и поддержку приоритетных направлений научных исследований и научно-технических разработок.
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Вместе с Урусским космически-стратегически-инновацыонное гавно городить!
Успею ли я помереть до того, как они страну разворотят?
эта власть срочно !!!!!!!!!! разворовывает последнее что осталось и НИКОМУ ДО ЭТОГО НЕТ ДЕЛА ?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!