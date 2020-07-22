Аваков пояснил, почему СБУ проводила операцию после того, как "луцкий террорист" сдался: Спецслужба решила сыграть по правилам полностью
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил, что Служба безопасности Украины решила проводить операцию по автобусу с заложниками в Луцке даже после того, как его покинул удерживавший людей террорист Максим Кривош, для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на брифинге в среду в Николаеве.
"Всё, что вчера происходило, происходило в течение почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы вам давали увидеть, или те, которые могли услышать из сообщений прессы. Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист, он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оставил оружие, и его встречает группа из трех человек: медик, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль и еще один сотрудник КОРДа", - рассказал он.
Аваков отметил, что после того, как правоохранители зафиксировали сдавшегося террориста в наручниках, подъехала группа Службы безопасности Украины, потому что остальные люди еще находились в автобусе, и нельзя было до конца предположить, нет ли у преступника сообщников в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог подвергнуться взрыву.
"Поэтому СБУ приняла решение сыграть по правилам полностью. Такие правила вам иногда, может быть, выглядят излишними, но так надо действовать. Вот и всё", - указал он.
Аваков подчеркнул, что принятые 21 июля решения по захваченному в Луцке автобусу не были простыми. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в этой ситуации поставил приоритетом сохранение человеческих жизней.
"То есть, нулевой риск для каждого заложника, и, в том числе, с высокой гуманностью к этому неадекватному человеку. Не могу сказать, что все правоохранители и силовики были в восторге от такого сценария, но для того и работает система баланса, когда у тебя есть бьющая рука, и есть голова, которая принимает решения. И когда всё это находится в балансе – мы получаем вот такой неплохой результат", - сказал он.
Глава МВД также сообщил, что террорист потребовал от него разблокировать комментарии на его (Авакова. – Ред.) странице в Facebook, и сразу туда "бахнул свои шизофренические бредни".
"Повисело несколько минут, и слава богу. Потому что люди все остались довольны и живы, и только шокированы", - отметил Аваков.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Посмотри это видео, как его на самом деле "задержали". Как он стоял минут пять, ждал пока кто-нибудь вообще отреагирует, Как к нему менты подходят в развалочку. Как все знают, что у него нет гранат и поясов "шахида" и тд. Менты в уверенности, что он абсолютно безопасен.
И сравни это, с фильмом-боевиком основанном на нереальных событиях от Авакова.
І сумно, і прикро і гидко!
вот что происходит когда у власти профаны на всех должностях начиная с презика и до самого захудалого чинушки. ))))
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3465315276865861?__cft__[0]=AZVgEs6eQDWYmCc87k-li2afw0p3QeKVbUwQCElHUdMAYfVA3TkS7awwxfELvjVMbiFXdoSFCMq9IKWfrPf2Hoxf1Z8jwd4g6jTSV-KXYgL0b08Itb4WsvpGtsUqDH2AUvU&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
- Скажите, а следующий раз, чтобы Зеленский вытащил солдата с нейтралки, тоже нужно брать заложников?..
Я что-то запутался.
из серии "расстрел дрона на мосту в Киеве"
режиссер и постановщик - Афаков, он же Авакян, он же кремлевский Штирлиц
https://www.youtube.com/watch?v=oyn70h-VM8w
дешевые отмазки какие-то. даже с постановкой не справились, а если настоящие терроры будут?
"-,Арсен Борисович, куда делись миллиарды, выделенные на полицию?
-У Вас не специальных знаний, что бы это понять."
А кто хрюкает про "спиктакыль", тот полезный для кремля идийот.