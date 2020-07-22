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Новости Захват заложников в Луцке
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Аваков пояснил, почему СБУ проводила операцию после того, как "луцкий террорист" сдался: Спецслужба решила сыграть по правилам полностью

Аваков пояснил, почему СБУ проводила операцию после того, как

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил, что Служба безопасности Украины решила проводить операцию по автобусу с заложниками в Луцке даже после того, как его покинул удерживавший людей террорист Максим Кривош, для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на брифинге в среду в Николаеве.

"Всё, что вчера происходило, происходило в течение почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы вам давали увидеть, или те, которые могли услышать из сообщений прессы. Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист, он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оставил оружие, и его встречает группа из трех человек: медик, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль и еще один сотрудник КОРДа", - рассказал он.

Аваков отметил, что после того, как правоохранители зафиксировали сдавшегося террориста в наручниках, подъехала группа Службы безопасности Украины, потому что остальные люди еще находились в автобусе, и нельзя было до конца предположить, нет ли у преступника сообщников в автобусе, нет ли ситуации, при которой автобус все-таки мог подвергнуться взрыву.

"Поэтому СБУ приняла решение сыграть по правилам полностью. Такие правила вам иногда, может быть, выглядят излишними, но так надо действовать. Вот и всё", - указал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ни раненого, ни заложенной еще где-то в Луцке взрывчатки не было, - Аваков

Аваков подчеркнул, что принятые 21 июля решения по захваченному в Луцке автобусу не были простыми. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в этой ситуации поставил приоритетом сохранение человеческих жизней.

"То есть, нулевой риск для каждого заложника, и, в том числе, с высокой гуманностью к этому неадекватному человеку. Не могу сказать, что все правоохранители и силовики были в восторге от такого сценария, но для того и работает система баланса, когда у тебя есть бьющая рука, и есть голова, которая принимает решения. И когда всё это находится в балансе – мы получаем вот такой неплохой результат", - сказал он.

Глава МВД также сообщил, что террорист потребовал от него разблокировать комментарии на его (Авакова. – Ред.) странице в Facebook, и сразу туда "бахнул свои шизофренические бредни".

"Повисело несколько минут, и слава богу. Потому что люди все остались довольны и живы, и только шокированы", - отметил Аваков.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Аваков Арсен (3444) Луцк (587) МВД (9324)


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Топ комментарии
+35
быдло зеленое схавает}за каких же идиотов держат зелебобов}
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22.07.2020 15:18
+25
Аваков пояснил, почему СБУ проводила операцию после того, как "луцкий террорист" сдался: Спецслужба решила сыграть по правилам полностью - Цензор.НЕТ 3442
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22.07.2020 15:19
+25
Аваков пояснил, почему СБУ проводила операцию после того, как "луцкий террорист" сдался: Спецслужба решила сыграть по правилам полностью - Цензор.НЕТ 5646
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22.07.2020 15:30
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Страница 3 из 3
Пересмотри то видео про собаку, ты поймёшь, что этот гондурас три раза впихивал "сюжет" про собаку, так как первые два раза не последовало реакции собеседников. Это была явная продуманная срежиссированная провокация. Они, конечно, дебилы, но как манипулировать сознанием толпы, люди стоящие за их спиной, умеют замечательно.
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23.07.2020 11:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=siDQnn0cex4

Посмотри это видео, как его на самом деле "задержали". Как он стоял минут пять, ждал пока кто-нибудь вообще отреагирует, Как к нему менты подходят в развалочку. Как все знают, что у него нет гранат и поясов "шахида" и тд. Менты в уверенности, что он абсолютно безопасен.
И сравни это, с фильмом-боевиком основанном на нереальных событиях от Авакова.
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22.07.2020 16:24 Ответить
Вот так работают профессионалы, а не любители с Беслана.
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22.07.2020 16:31 Ответить
какие профессионалы? на его сумку вообще ноль внимания, на то что он мог быть со взрывчаткой ноль внимания, на то, что он мог быть вооружён и с поясом-ноль. Про то, что он задалбался их ждать, я вообще молчу. "Беслан" начался позже, после "дубль 2". Когда мордой в пол и "всё по взрослому". Это уже на видосиках от Авакова, с заранее установленным освещения для лучшей картинки(сейчас у власти киношники как никак).
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22.07.2020 16:41 Ответить
Типа даже рядовые полицейские знали что это постанова? Провернуть такое в свободной стране это безумный риск.
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22.07.2020 17:09 Ответить
Дебильная отмазка. И это говорит министр. Печалька
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22.07.2020 16:15 Ответить
"я дураков из вас не делал - я на готовое пришел." (с)
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22.07.2020 16:21 Ответить
Аваков з розмаху нахлобучив сову на глобус і пішов. Те, що сова луснула, він вже не чув і не бачив. Відіо ж в мережі, його вже не видалиш. Навіщо продовжувати грати дурника, якщо всі все вже зрозуміли? Чи не краще тихенько здриснути до себе в Італію, а звідти по факсу заяву про відставку?
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22.07.2020 16:24 Ответить
Лучшие бы вообще никак, чем так.
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22.07.2020 16:34 Ответить
"Вся наша жизнь игра..."(с).
І сумно, і прикро і гидко!
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22.07.2020 16:36 Ответить
Дурилка картонная... хотел обмануть. Позорники.
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22.07.2020 16:40 Ответить
Это уже не шуточки аля 95-ть...я понимаю, что бобики на детородном органе крутили и своих и чужих...и когда один хер поддрачивает в Раде или другой шлюх заказывает - это одно...но произошедшее показывает - у этих людей нету никаких граней реальности, это очень опасный прецедент на будущее.
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22.07.2020 16:41 Ответить
да уж, народ смеется до изнеможения от телодвижений мусоров и сбу.
вот что происходит когда у власти профаны на всех должностях начиная с презика и до самого захудалого чинушки. ))))
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22.07.2020 16:45 Ответить
Вони, вибачаюсь, не профани. Вони - злочинці. Є така стаття - свідома фальсіфікація справи групою осіб, що призвела до важких матеріальних, репутаційних і моральних втрат, та спричинила небезпеку втрати державної незалежності. До 15 ти, на хвилинку.
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22.07.2020 17:15 Ответить
Тому що послідовні)))
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22.07.2020 16:54 Ответить
Аваков пояснив, чому СБУ проводила операцію після того, як "луцький терорист" здався: Спецслужба вирішила зіграти за правилами повністю - Цензор.НЕТ 6780
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22.07.2020 17:01 Ответить
Авакову пора очень серьёзно проверить голову ,сдаётся мне, что он чуток тронулся а может и не чуток ...
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22.07.2020 17:02 Ответить
эта мразь весь народ тронутым считает и безнаказанно продолжает глумиться надеюсь просто отставкой и пенсией в шезлонге на Карибах это не закончится.
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22.07.2020 17:49 Ответить
Один ямку викопує інший цю ямку засипає.А той що мав дерево садити не прийшов.Але ті двоє вирішили не порушувати відлагоджену технологію. Щось схоже відбулось вчора.
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22.07.2020 17:04 Ответить
Вот это чувак круто бредонул. Наверное чОрт отдельно операцией керУвал, а бакланов отдельно? Кажись они там с бубочкой вместе кокаин нюхают, а может и каждый по отдельности, чтобы друг друга не спалить?
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22.07.2020 17:14 Ответить
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZVgEs6eQDWYmCc87k-li2afw0p3QeKVbUwQCElHUdMAYfVA3TkS7awwxfELvjVMbiFXdoSFCMq9IKWfrPf2Hoxf1Z8jwd4g6jTSV-KXYgL0b08Itb4WsvpGtsUqDH2AUvU&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3465315276865861?__cft__[0]=AZVgEs6eQDWYmCc87k-li2afw0p3QeKVbUwQCElHUdMAYfVA3TkS7awwxfELvjVMbiFXdoSFCMq9IKWfrPf2Hoxf1Z8jwd4g6jTSV-KXYgL0b08Itb4WsvpGtsUqDH2AUvU&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

- Скажите, а следующий раз, чтобы Зеленский вытащил солдата с нейтралки, тоже нужно брать заложников?..

Я что-то запутался.
Аваков пояснив, чому СБУ проводила операцію після того, як "луцький терорист" здався: Спецслужба вирішила зіграти за правилами повністю - Цензор.НЕТ 7175
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22.07.2020 17:26 Ответить
Ты не запутался. Просто тебя глючит от всех слов, начинающихся со слога "Зе".
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22.07.2020 18:15 Ответить
Постанова
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22.07.2020 17:47 Ответить
Не надо оправдываться, Арсен, за блестяще проведенную операцию. Расшифровывать очевидные вещи соевой свиноферме. Бесполезно. Нормальные люди (а их подавляющее большинство) и так всё поняли, Луцк благодарил силовиков. А "мнение" порохосвинов уже заранее сформировано методичками. Вот они уже наложившего в штаны "заложника Андрея" успели прикупить, чтобы он называл "цирком" опасную, профессиональную работу. Спасибо!
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22.07.2020 18:14 Ответить
Жги Ысчо!
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22.07.2020 19:17 Ответить
Якщо це не постанова(?!), то слава Богу, всі живі. А могло б статися так, як в Княжичах.
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22.07.2020 18:34 Ответить
постанова
из серии "расстрел дрона на мосту в Киеве"
режиссер и постановщик - Афаков, он же Авакян, он же кремлевский Штирлиц
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22.07.2020 19:19 Ответить
а автобусик то непростой - афаковский, для спецопераций
https://www.youtube.com/watch?v=oyn70h-VM8w
Аваков пояснив, чому СБУ проводила операцію після того, як "луцький терорист" здався: Спецслужба вирішила зіграти за правилами повністю - Цензор.НЕТ 6006
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22.07.2020 19:17 Ответить
Да, игранули полностью - чел вышел, положил возле себя и автобуса рюкзак? поднял руки, его арестовали, рюкзак лежит возле автобуса, бтр с спецназом бросают свето-шумовую гранату в пустой автобус, рюкзак лежит рядом, обыскивают автобус на предмет взрывчатки, рюкзак лежит один одинёшенек. Шо это было с рюкзаком?
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22.07.2020 19:40 Ответить
Аваков пояснив, чому СБУ проводила операцію після того, як "луцький терорист" здався: Спецслужба вирішила зіграти за правилами повністю - Цензор.НЕТ 8446
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22.07.2020 19:46 Ответить
Надеюсь после Шмаркли и Панамского патриота президентом Украины станет Аваков. Причем без выборов, вы один черт выбирать не умеете.
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22.07.2020 19:47 Ответить
тут навіть розшифровки чорних скриньок ваших з тонькою труселів не потрібно -- сморід на весь притомний світ!
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22.07.2020 20:16 Ответить
И что могла поменять шумовая граната???
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22.07.2020 20:42 Ответить
для кого это он говорит? для тех, кто еще видео не посмотрел?
дешевые отмазки какие-то. даже с постановкой не справились, а если настоящие терроры будут?
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22.07.2020 20:48 Ответить
Спектакль надо отыграть да занавеса.
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22.07.2020 21:28 Ответить
Поважаю,чесно,був сценарій по пунктам...і на вас не угодиш:десяток ловило плавця в карантин перепливав без маски -погано,один взяв злодія-терориста -погано-хоч плач суді Вовку.Уже виявили купу спільників:мабудь колись всі разом були на рибальці.
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22.07.2020 21:38 Ответить
Похоже на анекдот:
"-,Арсен Борисович, куда делись миллиарды, выделенные на полицию?
-У Вас не специальных знаний, что бы это понять."
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22.07.2020 21:40 Ответить
Поважаю,чесно,був сценарій по пунктам...і на вас не угодиш:десяток ловило плавця в карантин перепливав без маски -погано,один взяв злодія-терориста -погано-хоч плач суді Вовку.Уже виявили купу спільників:мабудь колись всі разом були на рибальці.
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22.07.2020 21:41 Ответить
И этому цирку доверенна безопасность страны в условиях войны с Россией.
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22.07.2020 21:42 Ответить
Що воно недолуге меле. Тут вже повині діяти санітари з палати номер 6.
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22.07.2020 22:05 Ответить
Всё верно. Я сразу вчера сказал, что группа захвата действовала по инструкции.
А кто хрюкает про "спиктакыль", тот полезный для кремля идийот.
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23.07.2020 02:21 Ответить
Підори мають українців за дебілів. І останні вибори показали що вони так праві!
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23.07.2020 05:43 Ответить
Дешёвый ****@ж.
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23.07.2020 13:58 Ответить
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