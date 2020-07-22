На Закарпатье разрешили работу бассейнов и SPA-зон, детсады пока остаются закрытыми, - ОГА
Комиссия ТЭБ и ЧС Закарпатской области разрешила работу бассейнов и SPA-зон. В то же время детсады до сих пор остаются закрытыми.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
Также Комиссия разрешила работу общественного транспорта в выходные дни.
"Знаю о недовольстве закарпатцев из-за запрета работы дошкольных учебных заведений. У самого 5 детей и, поверьте, я прекрасно понимаю, какой груз лег на плечи родителей. Все последующие дни мы будем консультироваться с соответствующими службами по этому вопросу, однако на сегодняшний день эпидемиологи категорически против открытия детских садов. И их позицию я также понимаю, потому что на первом месте для всех нас - здоровье наших малышей", - отметил глава ОГА Алексей Петров.
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