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Новости Коронавирус и карантин
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На Закарпатье разрешили работу бассейнов и SPA-зон, детсады пока остаются закрытыми, - ОГА

На Закарпатье разрешили работу бассейнов и SPA-зон, детсады пока остаются закрытыми, - ОГА

Комиссия ТЭБ и ЧС Закарпатской области разрешила работу бассейнов и SPA-зон. В то же время детсады до сих пор остаются закрытыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Также Комиссия разрешила работу общественного транспорта в выходные дни.

"Знаю о недовольстве закарпатцев из-за запрета работы дошкольных учебных заведений. У самого 5 детей и, поверьте, я прекрасно понимаю, какой груз лег на плечи родителей. Все последующие дни мы будем консультироваться с соответствующими службами по этому вопросу, однако на сегодняшний день эпидемиологи категорически против открытия детских садов. И их позицию я также понимаю, потому что на первом месте для всех нас - здоровье наших малышей", - отметил глава ОГА Алексей Петров.

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Автор: 

детсад (430) карантин (16729) ОГА (2393) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Петров Алексей (18) Закарпатская область (2603)


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а в Луцке?
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22.07.2020 17:34 Ответить
 
 