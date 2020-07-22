За год "зеленые" превратили СБУ в мыло. Пассивная роль службы во вчерашних событиях в Луцке тому доказательство, - Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов выступил с критикой в адрес Службы безопасности Украины после захвата в Луцке автобуса с заложниками.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Только я один заметил, что СБУ в этой весьма странной истории заняла совершенно пассивную роль и лавры (или проклятия) получили другие ответственные товарищи?
Ответ прост. За последний год это ведомство из уважаемой спецслужбы превратилось в инструмент сведения счетов с местным самоуправлением", - отмечает Филатов.
По его мнению, "наверное, в Украине нет ни одной мэрии, куда бы с обыском не пришло СБУ".
"В преддверии местных выборов хотелось бы узнать у г-на Баканова, какое количество уголовных дел его подчиненные возбудили против террористов (коллаборантов, сепаратистов), а сколько против муниципалитетов?" - задается вопросом Филатов.
"За год "зеленые" превратили СБУ в мыло. И честные офицеры, дававшие присягу Украине, а не золотой монете, говорят об этом уже не скрываясь", - подытожил мэр Днепра.
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В воскресенье не купила красивое платье.
Было три цвета, но все разобрали и остался только зеленый.
Меня дернуло. Только не зеленый!
Продавщица: "Ну что вы все так на этот зеленый дергаетесь? Это же не тот оттенок!" Спасибо, я уж лучше без него.
У меня все-равно ассоциация ...
Зеленая, изумрудная блузка "не выгуливается" больше года.
Наверное, нужно кому-то подарить.
Но у меня такого нет.)
https://www.dialog.ua/ukraine/211947_1595417690
И машины уже взрываются.
Представил себе такую картину
На пятые сутки президент зеленский устал от выполнения требований террористов- он уже пел шансон, играл на рояле, рассказывал сказки про бычка, танцевал с мендельшей, целовал в животик стефанчука и юзика, рекламировал памперсы и т.д. Только проклятые террористы все никак не успокаивались и требовали от зели станцевать то тверк, то ламбаду, то съесть на скорость шаурму.
- Дайте, будь ласка, запальничку…
Подає.
- Дайте чорного кольору, а не зеленого…
Ззаду буркотня:
- У, зажерлися «порохоботи» - їм уже колір зелений не подобається!...
- Так Ви поставте назад, на полицю, тортик… Він же «Рошеновський», «на крові»…
https://censor.net/user/464690
https://censor.net/comments/locate/3209451/019214d2-e899-7248-9527-1112b6786b89Ну вот я им доволен, что спас кучу людей, и в отличие от платных порохоботов, мне не плевать на Украину. На Украину плевал Порошенко, обнимашка с Путиным, который и сейчас ей гадит.
Хорошо тебе дядя Беня платит?
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·https://twitter.com/InfoResist/status/1285904513891799040 50 мин
Задержан экс-сотрудник СБУ, которого боевики обвиняют в убийстве Захарченко
https://inforesist.org/zaderzhan-eks-sotrudnik-sbu-kotorogo-boeviki-obvinyayut-v-ubijstve-zaharchenko/
Зєлю геть. Повне перезавантаження перевиборами.
Там что, все мэрии переполнены иностранными шпионами ?
Я не зовсім розумію про яке втручання зараз йде мова? Є конкретний приклад? Бо у нашої "Служби Божої" ще відділ "К" є... так ті корупцією і економікою досі займаються... Мерії, це більше їх робота.
Ведь СБУ еще очень хорошо ловит САМОГОНЩИКОВ!!!