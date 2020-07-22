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Новости Захват заложников в Луцке
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За год "зеленые" превратили СБУ в мыло. Пассивная роль службы во вчерашних событиях в Луцке тому доказательство, - Филатов

За год

Мэр Днепра Борис Филатов выступил с критикой в адрес Службы безопасности Украины после захвата в Луцке автобуса с заложниками.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Только я один заметил, что СБУ в этой весьма странной истории заняла совершенно пассивную роль и лавры (или проклятия) получили другие ответственные товарищи?

Ответ прост. За последний год это ведомство из уважаемой спецслужбы превратилось в инструмент сведения счетов с местным самоуправлением", - отмечает Филатов.

По его мнению, "наверное, в Украине нет ни одной мэрии, куда бы с обыском не пришло СБУ".

"В преддверии местных выборов хотелось бы узнать у г-на Баканова, какое количество уголовных дел его подчиненные возбудили против террористов (коллаборантов, сепаратистов), а сколько против муниципалитетов?" - задается вопросом Филатов.

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"За год "зеленые" превратили СБУ в мыло. И честные офицеры, дававшие присягу Украине, а не золотой монете, говорят об этом уже не скрываясь", - подытожил мэр Днепра.

За год зеленые превратили СБУ в мыло. Пассивная роль службы во вчерашних событиях в Луцке тому доказательство, - Филатов 01
За год зеленые превратили СБУ в мыло. Пассивная роль службы во вчерашних событиях в Луцке тому доказательство, - Филатов 02

Луцк (587) СБУ (19983) Филатов Борис (561)


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https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13



В воскресенье не купила красивое платье.
Было три цвета, но все разобрали и остался только зеленый.
Меня дернуло. Только не зеленый!
Продавщица: "Ну что вы все так на этот зеленый дергаетесь? Это же не тот оттенок!" Спасибо, я уж лучше без него.
У меня все-равно ассоциация ...
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22.07.2020 15:37
+33
За рік "зелені" перетворили СБУ на мило. Пасивна роль служби у вчорашніх подіях у Луцьку тому доказ, - Філатов - Цензор.НЕТ 6444
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22.07.2020 16:15
+29
За год "зеленые" превратили СБУ в мыло. Пассивная роль службы во вчерашних событиях в Луцке тому доказательство, - Филатов - Цензор.НЕТ 1785
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22.07.2020 15:49
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удар в спину от Филатова зелени...
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22.07.2020 15:37 Ответить
на жаль, для Зелені люба правда або удар в спину, або цвях у кришку труни...
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22.07.2020 15:44 Ответить
За рік "зелені" перетворили СБУ на мило. Пасивна роль служби у вчорашніх подіях у Луцьку тому доказ, - Філатов - Цензор.НЕТ 6444
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22.07.2020 16:15 Ответить
За рік "зелені" перетворили СБУ на мило. Пасивна роль служби у вчорашніх подіях у Луцьку тому доказ, - Філатов - Цензор.НЕТ 7972
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22.07.2020 16:53 Ответить
За рік "зелені" перетворили СБУ на мило. Пасивна роль служби у вчорашніх подіях у Луцьку тому доказ, - Філатов - Цензор.НЕТ 8042
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22.07.2020 15:56 Ответить
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13



В воскресенье не купила красивое платье.
Было три цвета, но все разобрали и остался только зеленый.
Меня дернуло. Только не зеленый!
Продавщица: "Ну что вы все так на этот зеленый дергаетесь? Это же не тот оттенок!" Спасибо, я уж лучше без него.
У меня все-равно ассоциация ...
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22.07.2020 15:37 Ответить
зеленьій цвет-цвет детского поноса
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22.07.2020 15:51 Ответить
- До свиданья, - холодно молвил Остап, - и, пожалуйста, побудьте дома полчаса. За вами приедут в чудной решетчатой карете. ©
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22.07.2020 15:52 Ответить
Ни хрена... Это цвет поноса при начальном периоде дизентерии... Потом в нём начинает появляться кровь...
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22.07.2020 22:11 Ответить
Аналогично.))
Зеленая, изумрудная блузка "не выгуливается" больше года.
Наверное, нужно кому-то подарить.
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22.07.2020 15:51 Ответить
Ирине Верещук.
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22.07.2020 15:59 Ответить
Ей лучше всего подойдет что-нибудь змеиное.
Но у меня такого нет.)
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22.07.2020 16:02 Ответить
еге, фасону "зєльоная мамба"
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22.07.2020 19:14 Ответить
Сегодня читаю в новостях- в Харькове захваитили заложников. Чтобы не быть голословным
https://www.dialog.ua/ukraine/211947_1595417690
И машины уже взрываются.
Представил себе такую картину
На пятые сутки президент зеленский устал от выполнения требований террористов- он уже пел шансон, играл на рояле, рассказывал сказки про бычка, танцевал с мендельшей, целовал в животик стефанчука и юзика, рекламировал памперсы и т.д. Только проклятые террористы все никак не успокаивались и требовали от зели станцевать то тверк, то ламбаду, то съесть на скорость шаурму.
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22.07.2020 16:26 Ответить
За рік "зелені" перетворили СБУ на мило. Пасивна роль служби у вчорашніх подіях у Луцьку тому доказ, - Філатов - Цензор.НЕТ 1053
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22.07.2020 17:01 Ответить
Прикольно если бы он потребовал с играть на рояле гениталиями у бубы
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22.07.2020 17:13 Ответить
Воно ще свиню не *****(серіал "Чорне дзеркало".
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22.07.2020 21:28 Ответить
педрошенко перелогинься
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22.07.2020 18:29 Ответить
Супермаркет. Черга біля каси. Покупець кассиру:
- Дайте, будь ласка, запальничку…
Подає.
- Дайте чорного кольору, а не зеленого…
Ззаду буркотня:
- У, зажерлися «порохоботи» - їм уже колір зелений не подобається!...
- Так Ви поставте назад, на полицю, тортик… Він же «Рошеновський», «на крові»…
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22.07.2020 22:08 Ответить
У Филатова провалы в памяти, забыл, как при Порпошенке его лучшего друга Корбана примчалось арестовывать 500 альфовцев
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22.07.2020 15:39 Ответить
это тот, который бенин подельник?
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22.07.2020 16:10 Ответить
И здесь Порох тебе покоя не дает, хоть, в новости о нем тоже ни слова!
За рік "зелені" перетворили СБУ на мило. Пасивна роль служби у вчорашніх подіях у Луцьку тому доказ, - Філатов - Цензор.НЕТ 8334 https://censor.net/user/464690

https://censor.net/comments/locate/3209451/019214d2-e899-7248-9527-1112b6786b89Ну вот я им доволен, что спас кучу людей, и в отличие от платных порохоботов, мне не плевать на Украину. На Украину плевал Порошенко, обнимашка с Путиным, который и сейчас ей гадит.
Хорошо тебе дядя Беня платит?
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22.07.2020 16:15 Ответить
Штаны иди от поноса постирай!
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22.07.2020 19:03 Ответить
Если всё закончилось без пострадавших, значит всё было зделано правильно .Но есть такие люди что могут везде найти гавно.
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22.07.2020 15:41 Ответить
Зебіли? Не дивуциеся, вони як вступили у те зелене гівно у 2019 році, так і купаються у ньому. 😊 Причому добровільно.
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22.07.2020 15:52 Ответить
Це тільки ти "зделаный". Треба писати "сделано".
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22.07.2020 16:29 Ответить
Иди в школу.
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22.07.2020 16:35 Ответить
Борис, лавров тут никаких нет, все догадались, что это была за чёрная комедия с режиссёром Аваковым
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22.07.2020 15:41 Ответить
работает СБУ только на сепаров и рашистов...

https://twitter.com/InfoResist

https://twitter.com/InfoResist За год "зеленые" превратили СБУ в мыло. Пассивная роль службы во вчерашних событиях в Луцке тому доказательство, - Филатов - Цензор.НЕТ 7300 InfoResist

https://twitter.com/InfoResist @InfoResist

·https://twitter.com/InfoResist/status/1285904513891799040 50 мин

Задержан экс-сотрудник СБУ, которого боевики обвиняют в убийстве Захарченко

https://inforesist.org/zaderzhan-eks-sotrudnik-sbu-kotorogo-boeviki-obvinyayut-v-ubijstve-zaharchenko/

За год "зеленые" превратили СБУ в мыло. Пассивная роль службы во вчерашних событиях в Луцке тому доказательство, - Филатов - Цензор.НЕТ 966
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22.07.2020 15:41 Ответить
Оце і все, що треба знати про СБУ Баканова.
Зєлю геть. Повне перезавантаження перевиборами.
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22.07.2020 17:01 Ответить
На який народ взагалі працює ця контора?Бо щось службою все менше і менше хочеться їх називати.Якщо сепари на нього зуб мають,то вже достойна людина,а якщо дійсно мочанув головного курощипа то Герой з великої літери.
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22.07.2020 17:49 Ответить
Украина не вошла в состав рф после её призыва. С 2019 действует новая стратегия: развал страны из нутри сбродом клоунов и быдла. Жалко, что столько хороших ребят погибло ради страны, а 73% вернуло страну "в родную гавань" - как говорил путин.
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22.07.2020 15:41 Ответить
ось тому я за фізичне знищення малороського бидла
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22.07.2020 15:45 Ответить
СБУшников не успели со сценарием ознакомить.
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22.07.2020 15:41 Ответить
Або просто одні не вміють писати, а інші - читати.
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22.07.2020 15:53 Ответить
Почему СБУ вообще вмешивается в дела местного самоуправления ?
Там что, все мэрии переполнены иностранными шпионами ?
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22.07.2020 15:42 Ответить
тому що у них в обл.управах створений відділ по протидії тероризму , так званий відділ "Т" і це їх прямий обов'язок. Крім того, ця категорія спав підслідна слідчим СБУ.
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22.07.2020 15:45 Ответить
Вот уж последнее место где можно искать "терроризм" - это канцелярии мэрий. Покраска заборов, ремонт канализации, укладка бордюров ... - и где там можно найти "терроризм" ?
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22.07.2020 15:54 Ответить
Тероризм можливо і ні, а ось сепаратизм - запросто. Для прикладу в Берегівському районі, який зараз утворили зелені покидьки, нас чекають великі проблеми...
Я не зовсім розумію про яке втручання зараз йде мова? Є конкретний приклад? Бо у нашої "Служби Божої" ще відділ "К" є... так ті корупцією і економікою досі займаються... Мерії, це більше їх робота.
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22.07.2020 16:07 Ответить
Ну вы чё?!!!
Ведь СБУ еще очень хорошо ловит САМОГОНЩИКОВ!!!
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22.07.2020 15:43 Ответить
И девушек, угоняемых в рабство.
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22.07.2020 15:46 Ответить
коломойша зі своїм тупим шутом впорався навіть швидше, за Вітю з Півновки, по втраті влади
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22.07.2020 15:43 Ответить
Бора очень крутой иксПЕРД
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22.07.2020 15:45 Ответить
За год "зеленые" превратили СБУ в мыло. Пассивная роль службы во вчерашних событиях в Луцке тому доказательство, - Филатов - Цензор.НЕТ 1785
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22.07.2020 15:49 Ответить
Захват заложников/терроризм - это тема СБУ на 100%. По вчерашним событиям в Луцке можно утверждать, что при торчке Зеленском, дурачок Баканов полностью дискредитировал СБУ, а Аваков использует неопытность и дибилизм зеленых в своих корыстно-политических целях.
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22.07.2020 15:49 Ответить
Баканов - не дурачок, а лейтенант ! Правда, без военного образования.
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22.07.2020 15:55 Ответить
рано или поздно, они его уронят...
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22.07.2020 15:52 Ответить
Эта шавка Коломойши что там выкает, борун с "режимом" нашелся.
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22.07.2020 15:59 Ответить
Браво мэр Филатов, сказал , нечего добавить !
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22.07.2020 16:02 Ответить
все в точку!
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22.07.2020 16:04 Ответить
Хех .. "А не пора-ли нам взяться за Борю нашего Филатова" (С)
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22.07.2020 16:05 Ответить
Як? Сьогодні в нього 47%, а після якогось наїзду з Києва він в один тур обереться. Давайте, місто заощадить на другому турі.
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22.07.2020 16:53 Ответить
Думаю Боря всё-таки доварнякается, слишком он далеко зашёл ..
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22.07.2020 16:58 Ответить
Ну это у вас на параше на ***** слова не скажи у нас какая никакая а демократия. Так что ты кацапчег не то мелеш.
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22.07.2020 17:18 Ответить
Не знаю как там у вас а в Днепре Боря таки приборзел .... или думаешь как у вас он заставит Зелю извиняться ...))
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22.07.2020 18:23 Ответить
Поперше влада Зє настільки слабка, що навіть мера такого міста, як Дніпро, сбу не зможе шатнажувати без репутаційних втрат. Але у зелених навіть втрачати майже нічого не залишилось, реального, а не куплерного, рейтингу майже нема.
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22.07.2020 17:42 Ответить
Наш бандюк начал труситься...... Само то оно быдло конченное!
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22.07.2020 16:07 Ответить
Что мыло-то мыло.Только вот зелёное ли?
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22.07.2020 16:10 Ответить
ще один "професіонал"диванний
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22.07.2020 16:14 Ответить
Бакланов з дружиною (громадянкою РФ) "працюють" на благо мокшанського народу...
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22.07.2020 16:21 Ответить
По моему, получилась добрая история со счастливым концом и героической линией. Обычно такое людям нравится.
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22.07.2020 16:23 Ответить
А что можно ожидать от ведомства,которым управляет кореш цуркиса.
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22.07.2020 16:39 Ответить
Вірубил сотни деревьев под парковки и ещё что то вякает, бенин пи..юк
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22.07.2020 16:40 Ответить
Боря фактично вибори в Дніпрі вже виграв, тому може собі дозволити і фронду. Власне нічого особливого він не сказав. Це його стиль
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22.07.2020 16:46 Ответить
якби сбу було б з яйцями а не з лайном в штанцях то давно зрушило б цього квартального наркомана з усією прислугою виродків від керівничтва держави, а так більше схоже на якийсь суцільний поxy`їзм, московіти дуже помились про хунту в Україні
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22.07.2020 16:52 Ответить
Щас Баканову пазваню і за вами прийдуть.
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22.07.2020 19:49 Ответить
Боря , Дніпро за тебя .
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22.07.2020 17:28 Ответить
Если бы ты Боря работал для Днепрян, а не для себя и твоего дружбана Корбана, то тебе не надо было бы плакаться на беспредел СБУ в фейсбуке. Хабаровск тебе в пример. Ты такие демонстрация за себя представляешь?
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22.07.2020 17:31 Ответить
так це ганебно...
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22.07.2020 18:13 Ответить
Филатов высказал горькую правду.
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22.07.2020 19:16 Ответить
Зеленая еврейская плесень так точнее
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22.07.2020 19:30 Ответить
Мило? Філатов дуже делікатна людина.
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22.07.2020 19:47 Ответить
Мудак брехливый. Такого количества задержаний( всех категорий) как за этот год не было за всю историю Украины и сепары и агенты ФСБ и взяточники. Порохососы с Семочко и генералом беркутом не хотят сравнить работу СБУ?
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23.07.2020 07:06 Ответить
 
 