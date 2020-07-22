За год "зеленые" превратили СБУ в мыло. Пассивная роль службы во вчерашних событиях в Луцке тому доказательство, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов выступил с критикой в адрес Службы безопасности Украины после захвата в Луцке автобуса с заложниками.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Только я один заметил, что СБУ в этой весьма странной истории заняла совершенно пассивную роль и лавры (или проклятия) получили другие ответственные товарищи?

Ответ прост. За последний год это ведомство из уважаемой спецслужбы превратилось в инструмент сведения счетов с местным самоуправлением", - отмечает Филатов.

По его мнению, "наверное, в Украине нет ни одной мэрии, куда бы с обыском не пришло СБУ".

"В преддверии местных выборов хотелось бы узнать у г-на Баканова, какое количество уголовных дел его подчиненные возбудили против террористов (коллаборантов, сепаратистов), а сколько против муниципалитетов?" - задается вопросом Филатов.

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"За год "зеленые" превратили СБУ в мыло. И честные офицеры, дававшие присягу Украине, а не золотой монете, говорят об этом уже не скрываясь", - подытожил мэр Днепра.



