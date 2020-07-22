Переписи населения в ближайшее время не будет, это контактная процедура и в условиях пандемии проводить ее нельзя, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов допускает, что переписи населения в Украине не будет ни в 2020, ни 2021 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Немчинов заявил во время заседания правительства.

"Государственная служба статистики к этому готова (к всеукраинской переписи. - Ред.), но я думаю, что этот вопрос не будет актуален в ближайшее время", - отметил министр.

По словам Немчинова, это связано с тем, что классическая перепись - это контактная процедура и в условиях пандемии нельзя ставить вопрос о проведении такого мероприятия.

Кроме того, министр обратил внимание, что перепись является достаточно дорогим процессом.

"Если мы будем проводить классическую перепись, как это записано в программе действий правительства и предвыборной программе программе президента, то это, я думаю, не этот год точно и, возможно, не следующий", - заявил Немчинов.

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