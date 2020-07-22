Переписи населения в ближайшее время не будет, это контактная процедура и в условиях пандемии проводить ее нельзя, - Немчинов
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов допускает, что переписи населения в Украине не будет ни в 2020, ни 2021 году.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Немчинов заявил во время заседания правительства.
"Государственная служба статистики к этому готова (к всеукраинской переписи. - Ред.), но я думаю, что этот вопрос не будет актуален в ближайшее время", - отметил министр.
По словам Немчинова, это связано с тем, что классическая перепись - это контактная процедура и в условиях пандемии нельзя ставить вопрос о проведении такого мероприятия.
Кроме того, министр обратил внимание, что перепись является достаточно дорогим процессом.
"Если мы будем проводить классическую перепись, как это записано в программе действий правительства и предвыборной программе программе президента, то это, я думаю, не этот год точно и, возможно, не следующий", - заявил Немчинов.
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Документ розробляло Міністерство молоді та спорту. У ньому названо основні проблеми молоді і запропоновано способи їх розв'язку.
Як повідомили в http://www.kommersant.ua/ "Коммерсант-Україна" , за допомогою стратегії молодіжної політики до 2020 року молодих людей мають намір мотивувати вести здоровий спосіб життя і вивчати іноземні мови. Випускників вишів планують забезпечити робочими місцями, пільговою іпотекою на 30 років і знижками на купівлю житла. При цьому у стратегії немає пункту про патріотичне виховання молоді, який є у чинній програмі.
Згідно з новою стратегією, вирішувати нагальні питання пропонується поетапно. Зокрема, до 2015 року планується знизити віковий критерій для молоді з 35 до 28 років і розробити детальний план заходів у рамках стратегії. "Світ змінився, жінка і чоловік до 35 років сьогодні - це матір трьох дітей і успішний бізнесмен. А молодь - це категорія, яка вимагає підвищеної підтримки та уваги з боку держави, найчастіше це люди до 28 років", - пояснив перший заступник міністра молоді і спорту Сергій Глущенко.