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Переписи населения в ближайшее время не будет, это контактная процедура и в условиях пандемии проводить ее нельзя, - Немчинов

Переписи населения в ближайшее время не будет, это контактная процедура и в условиях пандемии проводить ее нельзя, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов допускает, что переписи населения в Украине не будет ни в 2020, ни 2021 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Немчинов заявил во время заседания правительства.

"Государственная служба статистики к этому готова (к всеукраинской переписи. - Ред.), но я думаю, что этот вопрос не будет актуален в ближайшее время", - отметил министр.

По словам Немчинова, это связано с тем, что классическая перепись - это контактная процедура и в условиях пандемии нельзя ставить вопрос о проведении такого мероприятия.

Кроме того, министр обратил внимание, что перепись является достаточно дорогим процессом.

"Если мы будем проводить классическую перепись, как это записано в программе действий правительства и предвыборной программе программе президента, то это, я думаю, не этот год точно и, возможно, не следующий", - заявил Немчинов.

Также читайте: "Решили, что я какой-то космонавт", - Дубилет объяснил детали идеи проведения переписи на оккупированных территориях Украины с помощью спутника

Автор: 

Кабмин (14033) перепись населения (132) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+3
папуасам не положено знати скільки їх ще залишилося
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22.07.2020 15:48
+3
Ну еще 10к лет и переписывать некого будет...
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22.07.2020 15:49
+2
А на открытие абсолютно нового министерства -- https://censor.net/news/3209555/sozdano_ministerstvo_po_voprosam_strategicheskih_otrasleyi_promyshlennosti!
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22.07.2020 16:00
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это дорогое удовольствие, нету денег на перепись совсем в условиях карантинного кризиса
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22.07.2020 15:47 Ответить
А на открытие абсолютно нового министерства -- https://censor.net/news/3209555/sozdano_ministerstvo_po_voprosam_strategicheskih_otrasleyi_promyshlennosti!
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22.07.2020 16:00 Ответить
В Україні планують знизити з 35 до 28 років віковий критерій громадян, які офіційно вважаються молоддю. Такі зміни передбачено стратегією державної молодіжної політики до 2020 року, яку 27 вересня затвердив президент України. Експерти припускають, що зниження вікового цензу покликане зменшити кількість людей, на яких поширюються пільги.
Документ розробляло Міністерство молоді та спорту. У ньому названо основні проблеми молоді і запропоновано способи їх розв'язку.
Як повідомили в http://www.kommersant.ua/ "Коммерсант-Україна" , за допомогою стратегії молодіжної політики до 2020 року молодих людей мають намір мотивувати вести здоровий спосіб життя і вивчати іноземні мови. Випускників вишів планують забезпечити робочими місцями, пільговою іпотекою на 30 років і знижками на купівлю житла. При цьому у стратегії немає пункту про патріотичне виховання молоді, який є у чинній програмі.
Згідно з новою стратегією, вирішувати нагальні питання пропонується поетапно. Зокрема, до 2015 року планується знизити віковий критерій для молоді з 35 до 28 років і розробити детальний план заходів у рамках стратегії. "Світ змінився, жінка і чоловік до 35 років сьогодні - це матір трьох дітей і успішний бізнесмен. А молодь - це категорія, яка вимагає підвищеної підтримки та уваги з боку держави, найчастіше це люди до 28 років", - пояснив перший заступник міністра молоді і спорту Сергій Глущенко.
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22.07.2020 15:47 Ответить
папуасам не положено знати скільки їх ще залишилося
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22.07.2020 15:48 Ответить
"но я думаю, что этот вопрос не будет актуален в ближайшее время", - отметил министр.(Источник:https://censor.net/n3209579)" ==> министр == папуас.
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22.07.2020 16:02 Ответить
Ну еще 10к лет и переписывать некого будет...
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22.07.2020 15:49 Ответить
перепись населения - это слово ругательное и прошу его к нам не применять ))))
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22.07.2020 15:54 Ответить
А Китай провёл, как раз в период карантина...
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22.07.2020 16:01 Ответить
Пе́репись населе́ния - единый процесс сбора, обобщения, анализа и публикации демографических, экономических и социальных данных населения.(с) - т.е. это нужно в первую очередь властям чтобы знать от чего отталкиваться в программах бюджета и социальных программ !!! .. но им это не нужно - воровать с бюджета легче не зная реальных цифр.
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22.07.2020 16:06 Ответить
Ну хоть в кризис лишних расходов не будет...ю
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22.07.2020 16:10 Ответить
Украинская мафия никогда не будет проводить Перепись населения, несмотря на фамилию Президента
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22.07.2020 16:16 Ответить
 
 