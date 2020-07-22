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На всех пляжах Киева вода не соответствует санитарным нормам, купаться не рекомендуют, - Госпродпотребслужба

На всех пляжах Киева вода не соответствует санитарным нормам, купаться не рекомендуют, - Госпродпотребслужба

Исследованные пробы воды открытых водоемов Киева не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Киева.

В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на всех пляжах г. Киев ( "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин" , "Центральный", "Троещина", "Галерный", "Черторой", "Вербный" и "Пуща-Водица").

Зафиксирован коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Предместная Слободка"; плавающие примеси на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой","Предместная Слободка","Центральный","Галерный" (мелкие водоросли) отклонения из-за запаха - пляж "Галерный"; через водородный показатель - пляж "Вербный"; биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".

"Информируем, что к улучшению показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха - без купания", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах г. Киева на 20.07.2020 не соответствуют гигиеническим требованиям к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком по следующим показателям:

- общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Черторой";
- марганец: пляжи "Центральный" и "Черторой";
- общее микробное число: пляжи "Вербный", "Галерный", "Пуща-Водица", "Тельбин" и "Черторой";
- наличие общих коли форм: пляжи "Вербный", "Галерный", "Пуща-Водица", "Тельбин" и "Черторой";
- количество бактерий группы кишечной палочки: пляжи "Пуща-Водица" и "Черторой".

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Киев (25655) отдых (390) пляж (253) Госпродпотребслужба (258) вода (919)


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А зайти по пояс, чтобы интеллигентно отлить - это считается купанием ?
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22.07.2020 21:26 Ответить
 
 