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Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за помощь в поимке двух украинских хакеров

Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за помощь в поимке двух украинских хакеров

Государственный департамент США предлагает $1 млн вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, разыскиваемых за киберпреступления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов США (за каждого разыскиваемого) за информацию, которая поможет арестовать и/или осудить граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за их участие в транснациональной организованной преступности, в частности в кибер-преступлениях", - говорится в заявлении для прессы госсекретаря США Майка Помпео.

В заявлении отмечается, что в январе 2020 года, в результате расследования, проведенного Секретной службой США, было предъявлено обвинение против Радченко и Еременко по 16 статьям, обвиняя их в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронного мошенничества и кибермошенничества. Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали, чтобы получить прибыль. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск, выдвинув обвинения против Еременко и других физических и юридических лиц.

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"Эти действия демонстрируют приверженность Государственного департамента США поддерживать усилия правоохранительных органов и общегосударственный подход к борьбе с транснациональной организованной преступностью", – говорится в сообщении.

Автор: 

Госдепартамент США (1848) киберпреступление (762) хакер (1190)


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Топ комментарии
+5
Можешь считать что они уже сидят...😃 за лимон их сдадут их же дружки...
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22.07.2020 17:02
+5
І там знайдуть за такі гроші... та ще й привезуть куди треба...
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22.07.2020 17:20
+3
Придется пацанам пол поменять, как и фсбешным отравителям "Боширову и Петрову".
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22.07.2020 17:04
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Не поймают.
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22.07.2020 16:46 Ответить
І там знайдуть за такі гроші... та ще й привезуть куди треба...
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22.07.2020 17:20 Ответить
Можешь считать что они уже сидят...😃 за лимон их сдадут их же дружки...
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22.07.2020 17:02 Ответить
Будут искать этих хакеров как Пакистан искал Бен Ладена. СБУ найдёт их очень быстро, скорее всего уже нашли. Только теперь вместо того чтобы продавать эту ворованную информацию, будут отдавать бесплатно в СБУ, пока те будут их продолжать "искать".
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22.07.2020 17:22 Ответить
Придется пацанам пол поменять, как и фсбешным отравителям "Боширову и Петрову".
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22.07.2020 17:04 Ответить
Давайте вводні , пошукаю -)
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22.07.2020 17:13 Ответить
Так і я не проти пошукати )
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22.07.2020 17:19 Ответить
А я вже шукаю.
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22.07.2020 17:31 Ответить
найдешь скажешь мне я американцам напишу что у тебя
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22.07.2020 17:56 Ответить
Предложили бы больше, сами себя сдали бы!
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22.07.2020 19:51 Ответить
а кто засветил сии имена и что они настоящие и не сии ли ребята сливают малолеткам и в телеграмм все даннье украинцев ?если да то они давно уже в какой нибуть из стран на востоке
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22.07.2020 22:07 Ответить
им шо, именно этих ??
я знаю тут пару подонков ...
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22.07.2020 22:08 Ответить
 
 