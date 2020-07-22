Госдеп США объявил вознаграждение по $1 млн за помощь в поимке двух украинских хакеров

Государственный департамент США предлагает $1 млн вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, разыскиваемых за киберпреступления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов США (за каждого разыскиваемого) за информацию, которая поможет арестовать и/или осудить граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за их участие в транснациональной организованной преступности, в частности в кибер-преступлениях", - говорится в заявлении для прессы госсекретаря США Майка Помпео.

В заявлении отмечается, что в январе 2020 года, в результате расследования, проведенного Секретной службой США, было предъявлено обвинение против Радченко и Еременко по 16 статьям, обвиняя их в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронного мошенничества и кибермошенничества. Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали, чтобы получить прибыль. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск, выдвинув обвинения против Еременко и других физических и юридических лиц.

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"Эти действия демонстрируют приверженность Государственного департамента США поддерживать усилия правоохранительных органов и общегосударственный подход к борьбе с транснациональной организованной преступностью", – говорится в сообщении.