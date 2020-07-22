Цена газа для населения и производителей тепла в июле вырастет на 7,2%

Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в июле 2020 года составит 2,298 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 7,2% больше, чем в июне (2,142 грн/куб. м).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт компании.

В "Нафтогазе" отмечают, что цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между потреблением с предложением.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами, и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам – на 20%, а то и на 30%", - приводятся в сообщении слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В НАК отмечают, что в целом с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 62%.

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