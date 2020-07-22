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Цена газа для населения и производителей тепла в июле вырастет на 7,2%

Цена газа для населения и производителей тепла в июле вырастет на 7,2%

Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в июле 2020 года составит 2,298 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 7,2% больше, чем в июне (2,142 грн/куб. м).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт компании.

В "Нафтогазе" отмечают, что цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между потреблением с предложением.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами, и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам – на 20%, а то и на 30%", - приводятся в сообщении слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В НАК отмечают, что в целом с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 62%.

Читайте также: Цена на газ для населения в июне снизится на 5,9% до 2,14 грн/куб. м

Газ (10236) Нафтогаз (3114) цены (2291)


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Топ комментарии
+28
больше ада, зедебилы...больше
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22.07.2020 17:02
+28
Кушайте, зебилы, кушайте. Все по приколу
Цена газа для населения и производителей тепла в июле вырастет на 7,2% - Цензор.НЕТ 1353
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22.07.2020 17:09
+23
Цена газа сейчас это копейки...по сравнению с транспортировкой и обслудивпнием газопроводов...
Причем есть один интересный факт...если ты газ не потребляешь...то ты за него и не платишь...а вот за обслуживание газопроводов ты платишь всегда...вот так хитро зеленое стадо типа уменьшило цену газа..
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22.07.2020 17:05
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больше ада, зедебилы...больше
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22.07.2020 17:02 Ответить
У моїй платвдці за транспортування, яку чомусь дають наперед на місяць, за липень вимагають 206 гривень. Всі попередні місяці було 188 гривень. Цікаво, чому зросла вартість транспортування, яка і так була неадекватною?
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22.07.2020 17:13 Ответить
просто жесть...
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22.07.2020 17:05 Ответить
...тим часом...- https://www.youtube.com/watch?v=4Gows2eXeZE&t=0s Чарівний світ Зеленського, де посмішка Путіна і зелений Волошин...
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22.07.2020 17:05 Ответить
Цена газа для населения и производителей тепла в июле вырастет на 7,2% - Цензор.НЕТ 6438
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22.07.2020 17:05 Ответить
навіть в Польщі стільки не заробляють
але малороському бидлу хватило відеороликів від шута
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22.07.2020 17:09 Ответить
До речі, Дмитрик теж повів я і голосував за Зєлєнского, хоча зараз це заперечує. 😁
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22.07.2020 17:14 Ответить
Цікаво, за кого ще мали нормальні люди голосувати? За шматок лайна Пєтю чи за кота у ворку?
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22.07.2020 18:39 Ответить
Нормальні - це ті, які зараз рвуть на собі волосся?😁
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22.07.2020 19:19 Ответить
шо дятел. и тебя прижали твои зеленые? а тыж так за них топил. жри теперь... черпай двумя руками.
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22.07.2020 17:42 Ответить
Цена газа сейчас это копейки...по сравнению с транспортировкой и обслудивпнием газопроводов...
Причем есть один интересный факт...если ты газ не потребляешь...то ты за него и не платишь...а вот за обслуживание газопроводов ты платишь всегда...вот так хитро зеленое стадо типа уменьшило цену газа..
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22.07.2020 17:05 Ответить
И эту абон плату они хотят за все и за свет и за отопление (у кого есть возможность отключить при горизонтальной разводе когда не дом), за отопление абон плату даже летом, за воду итд итп.

Примечательно, что даже если цена на газ падает, цена на отопление нет. Не учитывается, что многие котельные топят углем, цены одинаковые как за газ.

Свет хотят поднять сначала на 54%, а затем в 7-10, раз потому что видети ли нам сильно дёшево платить.

Что обещал леприкон когда его выбирали? Правильно посадки и снизить тарифы, а начал с распродажи имущества страны и людей, против территориальной и продовольственной безопасности принял закон о продажи земли и ГРАБИТ ЛЮДЕЙ И ИХ СБЕРЕЖЕНИЯ.
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22.07.2020 18:09 Ответить
Что наша жизнь? Игра!
Добро и зло - одни мечты!
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22.07.2020 17:10 Ответить
Чаних нема. 😁 Є приховані. Ті, яким вже встидно. 😊
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22.07.2020 17:15 Ответить
"Да паприколу,главнае што ни Порошенко")))
Але,зебилы...ну что?Довольны?Намазуйте на хлебушек,а с сентября еще и эл/энергия подорожает,вы жрите, жрите))
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22.07.2020 17:06 Ответить
І не подавляться суки...
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22.07.2020 17:08 Ответить
Оце так, при сивочолому гецьмані то жодних підвищень не було, ні на відсоточок! Поверніть взад гецьмана!
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22.07.2020 17:13 Ответить
Твоєму заду сумно без стороннього предмета? 🤔 😁
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22.07.2020 17:17 Ответить
Ціна газу для населення і виробників тепла в липні виросте на 7,2% - Цензор.НЕТ 1176
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22.07.2020 19:56 Ответить
А цена газа без цены газа будет нуль,пишите мрази нормальную,натуральную цену со всеми налогами,поборами и наценками.
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22.07.2020 17:09 Ответить
к этому добавим, что кабмин утвердил "поставщика последней надежды"...и дешевый газ обойдется все так же дорого, как при гройсмане...ибо это его реальная цена
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22.07.2020 17:09 Ответить
дороже
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22.07.2020 17:30 Ответить
Кушайте, зебилы, кушайте. Все по приколу
Цена газа для населения и производителей тепла в июле вырастет на 7,2% - Цензор.НЕТ 1353
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22.07.2020 17:09 Ответить
Поехал рейтинг , падение....
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22.07.2020 17:12 Ответить
Не прошло и года...а вони разом сили на СРАКУ)
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22.07.2020 17:16 Ответить
зеленая быдлота счастлива!
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22.07.2020 17:10 Ответить
Готовятся к отопительному сезону. Пора усиливать стрижку зелохов.
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22.07.2020 17:11 Ответить
А що на це скажуть зебіли?
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22.07.2020 17:12 Ответить
Не надо их травмировать такими вопросами . Убогие ...
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22.07.2020 17:13 Ответить
А що на це скажуть зебіли?
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22.07.2020 17:12 Ответить
клятий...порошенко?
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22.07.2020 17:16 Ответить
Це мабуть и э та шалена перемога величайшего лидера сумасности)
А вы как думаете ЗЕшавки?)
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22.07.2020 17:14 Ответить
Ура капитану Смоллету!
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22.07.2020 17:15 Ответить
Это какой-то ПОЗОР !!!
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22.07.2020 17:15 Ответить
А хіба ж могло бути по-іншому? Після того, як ми з гідністю піднесли її на самий європейський рівень, а навіть трохи вище...

Середня ціна російського газу в Європі:
Цена газа для населения и производителей тепла в июле вырастет на 7,2% - Цензор.НЕТ 3009
*$1.75 MMBtu = $62 за тисячу кубометрів.
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22.07.2020 17:16 Ответить
Ну, так гривню обезцінюють, то й ціна в нас росте, бо як сказав шмигаль, раби розлінилися, і такими їх робить стабільність національної валюти і низький рівень інфляції.
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22.07.2020 17:35 Ответить
Так гривню з гідністю обезцінили ще на самому початку 2014-го, коли вонючий російський газ в Європу продавали майже по триста доларів!
Відтоді курс гривні "вийшов на плато" і незначно коливається там синхронно з "лінієй партіі".
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22.07.2020 18:00 Ответить
Что там, девальвируем гривну по 10% в год, греем экономику?
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22.07.2020 17:20 Ответить
такими темпами к отопительному сезону свынарей по цене переплюнем
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22.07.2020 17:27 Ответить
Да,уж... И бакс за 28 перевалил.Хотя каждое лето он падал.
"Пошла жара в хату"
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22.07.2020 18:04 Ответить
Цена на хабах на газ упала в 3 раза - "Ура, МЫ снизили цену на газ для населения!"
Цена в платежках за июль растет: "Это не мы, это цена на хабах растет!"
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22.07.2020 17:29 Ответить
так же сказано "Може буде краще"(С). Сыграли в лото Забава! Игромания - болезнь неизлечимая.
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22.07.2020 17:34 Ответить
И её решили узаконить
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22.07.2020 18:06 Ответить
Возрастет цена на газ - возрастет цена на тепло, далее возрастет цена на товары и услуги. А все это будет оплачивать конечный потребитель = зебилы Украины. Отакэ. О повышении благосостояния рекомендую забыть и не мечтать. При Порохе еще был некий шанс, все похэрили.
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22.07.2020 17:41 Ответить
В июне 2018 года средняя цена 1куб.м. газа в Украине составляла 6, 98 грн. (в ноябре - почти (9,00 грн.), в июле - 2019 года - 6,48 грн., а в июле 2020 года - 2,30 грн. Зато Порошенко хороший, а Зеленский плохой.
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22.07.2020 17:46 Ответить
Зеленский не плохой, просто он не на своем месте.
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22.07.2020 17:56 Ответить
стоимость газа привязана к стоимости нефти
см год назад
А хранилища газа заполнены при стоимости 1887
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22.07.2020 17:57 Ответить
Почему абоплату не посчитали?

Почему отопление и гор вода не снизилось? Основная плата за отопление и платёжка вцелом не уменьшилась, более того все цены растут, кто будет поднимать цены на э/э в августе?
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22.07.2020 18:23 Ответить
сегодня +7,2%за газ(без НДС)

завтра у некоторых партий -73%
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22.07.2020 17:53 Ответить
Некоторые будут греться словами - «зато не барыга»!
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22.07.2020 18:10 Ответить
Ціна газу для населення і виробників тепла в липні виросте на 7,2% - Цензор.НЕТ 9562
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22.07.2020 17:58 Ответить
Формула Роттердам+ от Порошенко превратилась в формулу вротердам от Зеленского!
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22.07.2020 18:09 Ответить
ПОЧЕМУ ВСЕ ПОМНЯТ ТОЛЬКО ГАЗ?

А отопление за которое хотят абоплату и летом у нас снизилось?
Не важно использует твоя котельная газ или уголь, всеравно нужно по цене газа платить...

Где снижение за отопление?
Наоборот за все, втч за обслуживание домов цены растут, газ это не единственное за что мы платим.
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22.07.2020 18:12 Ответить
Все конечно частично приивязано к цене на энергоносители: это газ, нефть, э/э, уголь. Повышение цены на э/э - платит конечныйпотребитель, повышение зарплат и пенсий - платит конечный потребитель. Хотя парадокс Украины- даже если цена на газ падает, цены на товары и услуги растут!?
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22.07.2020 18:52 Ответить
От снижения цены на газ выигрывают только барыги.
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22.07.2020 18:53 Ответить
Почитаєш оцю шоколядну істерику і починаєш їх убогіх жаліти.. ще 9 років їм скаженіти від люті, як витримають?
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22.07.2020 18:43 Ответить
Чувствую рехвомы в действии И чем ближе к зиме тем глубже чувствую
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22.07.2020 18:51 Ответить
Парашенко, астанавииись!
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22.07.2020 19:14 Ответить
Дело идет к зиме ))))))
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22.07.2020 19:23 Ответить
Закачали дешового газку, теперь можно впарить подороже, кинэць эпохи бидности
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22.07.2020 19:29 Ответить
Это супер новость! зелесрань выгнала Витренко, чтобы спокойно повысить цены на газ! Карл, в мире цены на газ падают, а в стране где шут каломойши презедент - повышают!
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22.07.2020 19:54 Ответить
А что уже предверие отопительног сезона? Почему не с апреля начать повышать?
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22.07.2020 20:02 Ответить
Вариантов несколько 1) лето уже "закончилось" 2) гривна упала ( а все считается в твердой валюте) 3) кому то реально мало денег в свете осенних выборов..
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22.07.2020 20:03 Ответить
Духовный наркоман вместо масок зебилам повышение цен на газ
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22.07.2020 20:40 Ответить
 
 