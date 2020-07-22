Цена газа для населения и производителей тепла в июле вырастет на 7,2%
Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в июле 2020 года составит 2,298 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 7,2% больше, чем в июне (2,142 грн/куб. м).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт компании.
В "Нафтогазе" отмечают, что цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между потреблением с предложением.
"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами, и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам – на 20%, а то и на 30%", - приводятся в сообщении слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
В НАК отмечают, что в целом с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 62%.
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але малороському бидлу хватило відеороликів від шута
Причем есть один интересный факт...если ты газ не потребляешь...то ты за него и не платишь...а вот за обслуживание газопроводов ты платишь всегда...вот так хитро зеленое стадо типа уменьшило цену газа..
Примечательно, что даже если цена на газ падает, цена на отопление нет. Не учитывается, что многие котельные топят углем, цены одинаковые как за газ.
Свет хотят поднять сначала на 54%, а затем в 7-10, раз потому что видети ли нам сильно дёшево платить.
Что обещал леприкон когда его выбирали? Правильно посадки и снизить тарифы, а начал с распродажи имущества страны и людей, против территориальной и продовольственной безопасности принял закон о продажи земли и ГРАБИТ ЛЮДЕЙ И ИХ СБЕРЕЖЕНИЯ.
Добро и зло - одни мечты!
Але,зебилы...ну что?Довольны?Намазуйте на хлебушек,а с сентября еще и эл/энергия подорожает,вы жрите, жрите))
А вы как думаете ЗЕшавки?)
Середня ціна російського газу в Європі:
*$1.75 MMBtu = $62 за тисячу кубометрів.
Відтоді курс гривні "вийшов на плато" і незначно коливається там синхронно з "лінієй партіі".
"Пошла жара в хату"
Цена в платежках за июль растет: "Это не мы, это цена на хабах растет!"
см год назад
А хранилища газа заполнены при стоимости 1887
Почему отопление и гор вода не снизилось? Основная плата за отопление и платёжка вцелом не уменьшилась, более того все цены растут, кто будет поднимать цены на э/э в августе?
завтра у некоторых партий -73%
А отопление за которое хотят абоплату и летом у нас снизилось?
Не важно использует твоя котельная газ или уголь, всеравно нужно по цене газа платить...
Где снижение за отопление?
Наоборот за все, втч за обслуживание домов цены растут, газ это не единственное за что мы платим.