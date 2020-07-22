Моряк из Индии прыгнул за борт в Одессе, чтобы получить страховку
Судно из Турции под флагом Коморских островов уже подходило к причалу, когда мужчина неожиданно сиганул за борт.
Об этом рассказали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Оно (судно. - Ред.) уже подходило к причалу, когда с борта неожиданно выпрыгнул человек. Буксир, который двигался позади теплохода, заметил мужчину и подобрал, чтобы доставить к берегу. Прыгуном оказался гражданин Индии – член экипажа", - сообщили в ведомстве.
Иностранец пояснил, что, прыгнув в море, он мог получить выплаты по страхованию от несчастных случаев.
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Сейчас гражданин Индии находится на судне и ожидает соответствующего решения суда. Кроме того, он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/22/7260295/ Жвания заявил, что Порошенко захватил власть в 2014-м и пытается сделать это снова
Хто Жванії на цей раз грошенят підкинув?
если бы своими не видел в жизни не поверил бы.