Моряк из Индии прыгнул за борт в Одессе, чтобы получить страховку

Судно из Турции под флагом Коморских островов уже подходило к причалу, когда мужчина неожиданно сиганул за борт.

Об этом рассказали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Оно (судно. - Ред.) уже подходило к причалу, когда с борта неожиданно выпрыгнул человек. Буксир, который двигался позади теплохода, заметил мужчину и подобрал, чтобы доставить к берегу. Прыгуном оказался гражданин Индии – член экипажа", - сообщили в ведомстве.

Иностранец пояснил, что, прыгнув в море, он мог получить выплаты по страхованию от несчастных случаев.

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Сейчас гражданин Индии находится на судне и ожидает соответствующего решения суда. Кроме того, он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).