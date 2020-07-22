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Моряк из Индии прыгнул за борт в Одессе, чтобы получить страховку

Моряк из Индии прыгнул за борт в Одессе, чтобы получить страховку

Судно из Турции под флагом Коморских островов уже подходило к причалу, когда мужчина неожиданно сиганул за борт.

Об этом рассказали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Оно (судно. - Ред.) уже подходило к причалу, когда с борта неожиданно выпрыгнул человек. Буксир, который двигался позади теплохода, заметил мужчину и подобрал, чтобы доставить к берегу. Прыгуном оказался гражданин Индии – член экипажа", - сообщили в ведомстве.

Иностранец пояснил, что, прыгнув в море, он мог получить выплаты по страхованию от несчастных случаев.

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Сейчас гражданин Индии находится на судне и ожидает соответствующего решения суда. Кроме того, он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Автор: 

Госпогранслужба (6546) иностранец (495) моряки (1079) Одесса (7915) порт (739) страхование (196)


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Топ комментарии
+9
Навіщо гадати? Я навіть поясню чому вона сьогодні з'явилась, бо ви зелені дебіли вчора конкретно обісрал.ись.
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22.07.2020 17:23
+7
А он это сделает . Просто был в отпуске 5 лет . Я не фанат пети , но постепенно становлюсь им , глядя на "успехи" цирка .
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22.07.2020 17:23
+6
Админ, почему на Цензоре нет этой новости, целый день по всему интернету эта новость, а у вас нет.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/22/7260295/ Жвания заявил, что Порошенко захватил власть в 2014-м и пытается сделать это снова

Моряк из Индии прыгнул за борт в Одессе, чтобы получить страховку - Цензор.НЕТ 6520
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22.07.2020 17:20
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От лошара...
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22.07.2020 17:16 Ответить
Нет, просто соевый дебил из Индии)))
У нас таких 26%.
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22.07.2020 19:23 Ответить
Руку не успел себе отгрызть , чтобы потом списать на акул (катран) ?
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22.07.2020 17:16 Ответить
Админ, почему на Цензоре нет этой новости, целый день по всему интернету эта новость, а у вас нет.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/22/7260295/ Жвания заявил, что Порошенко захватил власть в 2014-м и пытается сделать это снова

Моряк из Индии прыгнул за борт в Одессе, чтобы получить страховку - Цензор.НЕТ 6520
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22.07.2020 17:20 Ответить
А ты догадайся почему? На всех информ ресурсах уже есть эта новость.
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22.07.2020 17:22 Ответить
Навіщо гадати? Я навіть поясню чому вона сьогодні з'явилась, бо ви зелені дебіли вчора конкретно обісрал.ись.
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22.07.2020 17:23 Ответить
А он это сделает . Просто был в отпуске 5 лет . Я не фанат пети , но постепенно становлюсь им , глядя на "успехи" цирка .
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22.07.2020 17:23 Ответить
как-то неудобно получилось))
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22.07.2020 17:28 Ответить
В декабря 2016 года нардеп-беглец Александр Онищенко заявлял, что за место в парламенте https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/12/14/7129877/ давал деньги Жвании.

Хто Жванії на цей раз грошенят підкинув?
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22.07.2020 17:29 Ответить
Зебил, а ведь при Порохе было лучше
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22.07.2020 17:38 Ответить
⁷Там же в статье ниже, Климкин разжовывает словоблудие Жвания и отрицает какой либо подкуп политиков в ЕС для поддержки Пети. Завтра еще кто нибудь из бывших пробное заявит, это предвыборный процесс, ничего не меняется.
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22.07.2020 17:39 Ответить
йшов п'ятий рік президентства Зеленського. Пецю він досі не поборов, а Україну давно проср.ав.
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22.07.2020 17:41 Ответить
О петре говорят или хорошо или очень хорошо.Третьего недано
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22.07.2020 17:53 Ответить
ПУЧ?
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22.07.2020 18:43 Ответить
А перед выборами Порошенко раздавал по 2 000 гривен.Можно заработать и в море прыгать не надо.
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22.07.2020 17:20 Ответить
а ЗеБил даже шаурму 73% не раздал .... даже с сопляным соусом как вы любите.
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22.07.2020 17:23 Ответить
розумні узяли 2000 грн., а дебіли чекали зарплату у 4000 баксів
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22.07.2020 17:25 Ответить
у индусов есть свои зебараны? не знал не знал
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22.07.2020 17:24 Ответить
не предвставляте сколько, даже знаю одного иднуса алкана,
если бы своими не видел в жизни не поверил бы.
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22.07.2020 18:58 Ответить
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22.07.2020 17:25 Ответить
дурне індуЗЕ...
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22.07.2020 17:32 Ответить
Хитрый цыган.
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22.07.2020 17:41 Ответить
индусы они такие - плавали, знаем...)))
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22.07.2020 18:56 Ответить
папааЗЕ,кули...
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22.07.2020 20:51 Ответить
 
 