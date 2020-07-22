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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток ранены 2 украинских воина, наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - пресс-центр ОС

С начала суток ранены 2 украинских воина, наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - пресс-центр ОС

С начала суток 22 июля незаконные вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из минометов калибра 120 мм по нашим позициям вблизи Майорска. Из гранатометов и пулеметов захватчики обстреляли опорные пункты украинских защитников у Хутора Вильный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Лебединского. Против защитников населенного пункта Богдановка вооруженные формирования РФ применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медучреждение и оказали помощь.

Также смотрите: Наемники РФ сбросили возле Богдановки гранатометный выстрел ВОГ-25, двое украинских воинов получили осколочные ранения. ВИДЕО (обновлено)

Итоги за прошлые сутки

21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 7 населенных пунктов: Павлополя, Гнутово, Лебединского, Водяного, Новотошковского, Хутора Вильный и Крымского.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб, еще один - получил ранения.

21 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыт 1 факт незаконного обращения с оружием и 4 факта незаконного обращения с наркотиками. Кроме того, выявлены 49 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4 831 транспортное средство и 4 548 человек. Также были задержаны 7 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

Читайте также: Боец 36-й ОБрМП Артем Козий умер от ран, полученных 21 июля во время вражеского обстрела на Донбассе. ФОТО

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 811 человек. В обратном направлении - 608 человек. Через КПВВ "Марьинка" в обе стороны проследовало по одному человеку. КПВВ "Новотроицкое" по вине оккупантов не функционировало.

Автор: 

обстрел (27652) ранение (3394) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі
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22.07.2020 17:59
+6
Пора выполнять минские договорённости : прилетело одно , улетело десять .
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22.07.2020 17:51
+6
не з зеленим сцікуном.
він зробив так , що вже і відповідати особливо нічим.
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22.07.2020 18:03
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Правила форума Совет форумчан
Пора выполнять минские договорённости : прилетело одно , улетело десять .
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22.07.2020 17:51 Ответить
не з зеленим сцікуном.
він зробив так , що вже і відповідати особливо нічим.
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22.07.2020 18:03 Ответить
Одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі
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22.07.2020 17:59 Ответить
Що ж продовжуйте і далі постачати електроенергію і воду безплатно в ордло ,виплачувати пенсії їхнім пенсіонерам які ненавидять Україну,а їхніх дітей приймати в наші ВУЗи без знань на пільгових умовах,дискримінуючи наших дітей.
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22.07.2020 18:16 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Від початку доби поранено 2 українських воїнів, найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5001
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22.07.2020 18:30 Ответить
Від початку доби поранено 2 українських воїнів, найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2057

...
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22.07.2020 18:59 Ответить
https://twitter.com/LugaBeg
https://twitter.com/LugaBeg
https://twitter.com/LugaBeg
https://twitter.com/LugaBeg Aндрій
Луганський



Ветераны выступили в защиту Александра Погребиського
https://twitter.com/nasia014 @nasia014
- депутатам ОПЗЖ : "ВЫ - ПУТИНСКИЕ ШНЫРИ! ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ!"

Сергей Кошуков участник российско-украинской войны, десантник

https://twitter.com/LugaBeg/status/1285862758769188864
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22.07.2020 19:07 Ответить
та пора вже
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22.07.2020 20:26 Ответить
 
 