С начала суток ранены 2 украинских воина, наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - пресс-центр ОС

С начала суток 22 июля незаконные вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из минометов калибра 120 мм по нашим позициям вблизи Майорска. Из гранатометов и пулеметов захватчики обстреляли опорные пункты украинских защитников у Хутора Вильный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Лебединского. Против защитников населенного пункта Богдановка вооруженные формирования РФ применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медучреждение и оказали помощь.

Также смотрите: Наемники РФ сбросили возле Богдановки гранатометный выстрел ВОГ-25, двое украинских воинов получили осколочные ранения. ВИДЕО (обновлено)

Итоги за прошлые сутки

21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 7 населенных пунктов: Павлополя, Гнутово, Лебединского, Водяного, Новотошковского, Хутора Вильный и Крымского.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб, еще один - получил ранения.

21 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыт 1 факт незаконного обращения с оружием и 4 факта незаконного обращения с наркотиками. Кроме того, выявлены 49 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4 831 транспортное средство и 4 548 человек. Также были задержаны 7 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

Читайте также: Боец 36-й ОБрМП Артем Козий умер от ран, полученных 21 июля во время вражеского обстрела на Донбассе. ФОТО

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 811 человек. В обратном направлении - 608 человек. Через КПВВ "Марьинка" в обе стороны проследовало по одному человеку. КПВВ "Новотроицкое" по вине оккупантов не функционировало.