С начала суток ранены 2 украинских воина, наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - пресс-центр ОС
С начала суток 22 июля незаконные вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из минометов калибра 120 мм по нашим позициям вблизи Майорска. Из гранатометов и пулеметов захватчики обстреляли опорные пункты украинских защитников у Хутора Вильный.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Лебединского. Против защитников населенного пункта Богдановка вооруженные формирования РФ применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.
За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медучреждение и оказали помощь.
Итоги за прошлые сутки
21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 7 населенных пунктов: Павлополя, Гнутово, Лебединского, Водяного, Новотошковского, Хутора Вильный и Крымского.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб, еще один - получил ранения.
21 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыт 1 факт незаконного обращения с оружием и 4 факта незаконного обращения с наркотиками. Кроме того, выявлены 49 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4 831 транспортное средство и 4 548 человек. Также были задержаны 7 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 811 человек. В обратном направлении - 608 человек. Через КПВВ "Марьинка" в обе стороны проследовало по одному человеку. КПВВ "Новотроицкое" по вине оккупантов не функционировало.
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він зробив так , що вже і відповідати особливо нічим.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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https://twitter.com/LugaBeg Aндрій
Луганський
Ветераны выступили в защиту Александра Погребиського
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- депутатам ОПЗЖ : "ВЫ - ПУТИНСКИЕ ШНЫРИ! ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ!"
Сергей Кошуков участник российско-украинской войны, десантник
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