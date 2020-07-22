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Открывшего для мира место расстрела НКВД-шниками цвета украинской интеллигенции историка Дмитриева приговорили в России к заключению

Открывшего для мира место расстрела НКВД-шниками цвета украинской интеллигенции историка Дмитриева приговорили в России к заключению

Суд в РФ приговорил историка и правозащитника Юрия Дмитриева к 3,5 годам за насилие над приемной дочерью. Правозащитники говорят, что дело сфабриковано. Дмитриева также обвиняли в распространении порнографии и хранении оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медиазона".

Приговор вынес Петрозаводский городской суд. Прокуратура требовала для Дмитриева 15 лет строгого режима. Суд постановил, что он должен провести в колонии 3,5 года. С учетом времени, которое Дмитриев уже провел в СИЗО, он может выйти на свободу в ноябре.

Помимо развратных действий, Дмитриеву инкриминировали изготовление порнографии и хранение оружия, но по этим статьям его оправдали.

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Обвинение в изготовлении порнографии основывалось на 9 фото обнаженной приемной дочери в возрасте 3, 5 и 6 лет. Дмитриев говорит, что делал снимки, чтобы можно было отследить, как приемная девочка с дистрофией набирает вес.

В хранении оружия Дмитриева обвиняли из-за найденных у него дома фрагментов охотничьего ружья.

Правозащитники считают дело Дмитриева политическим. В 1997 году историк нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии. В поддержку Дмитриева писали письма нобелевские лауреаты, российские и иностранные деятели культуры и ученые.

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В Сандармохе погиб цвет украинского Расстрелянного возрождения, напоминает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Там скосили наших лучших, украинское Расстрелянное возрождение: Валерьяна Пидмогильного, Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антина Крушельницкого, Николая Зерова, Валерьяна Полищука, Мирослава Ирчана, Григория Эпика и других. Поэтому этот приговор непосредственно касается и нас - это война с правдой об истории Украины в составе СССР", - написал Кулеба.

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Режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов пишет, что вся вина Дмитриева - в том, что он рассказал о массовых захоронениях под Сандармохом.

"Казалось бы, как историк, докапывающийся до правды событий почти столетней давности может стать врагом нынешнего российского государства. Оказывается может, потому что у этого монстра свой взгляд на историю, в котором репрессии были не такими уж и массовыми, Сталин не таким уж и кровавым, а НКВД, вообще - бравые ребята, честно выполнявшие свой долг. Иногда мне хочется, чтобы Украина предоставила политическое убежище всем адекватным россиянам, а остальная Россия провалилась а ад к своему любимому Сталину и горела там уже вместе", - написал Сенцов.

Открывшего для мира место расстрела НКВД-шниками цвета украинской интеллигенции историка Дмитриева приговорили в России к заключению 01
Открывшего для мира место расстрела НКВД-шниками цвета украинской интеллигенции историка Дмитриева приговорили в России к заключению 02

Открывшего для мира место расстрела НКВД-шниками цвета украинской интеллигенции историка Дмитриева приговорили в России к заключению 03
Открывшего для мира место расстрела НКВД-шниками цвета украинской интеллигенции историка Дмитриева приговорили в России к заключению 04

Автор: 

история (2017) приговор (1233) репрессии (2768) россия (96038) Сенцов Олег (1154) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+17
Нарешті на ЦН виклали..
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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22.07.2020 18:34
+10
https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0/100005478302156?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODYxNDE0NTg5Mzk1M18xMDE1ODYxNDMzNzEzODk1Mw%3D%3D Лариса Вакульницька

У нас чомусь маловідомо, але за те ж саме, що і Дмітрієва - за захист історичної істини, що в Сандармоху розстріляли радянці багато тисяч громадян СРСР, а не в війну фіни совєтських військовополонених, як зараз намагаються нав'язати кремлівські, посадили по сфабрикованій справі і теж з гидотним звинуваченням "педофілія" (чекісти не гребують ніякими засобами) на 9 років не тільки Дмітрієва, а й директора музею у Медвеж'єгорську Владіміра Коптиріна, який нещодавно помер у в'язничній лікарні (в нього був рак).

Плата за Сандармох - https://www.youtube.com/watch?v=IcmoPLPkLW8
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22.07.2020 19:06
+10
А вот о сопротивлении украинцев уголовникам писал:
«Не знаю, где и как, а у нас это началось с приезда Дубовского этапа - в основном западных украинцев, http://argumentua.com/stati/istoki-oun-porazitelnaya-sudba-ukrainskogo-rytsarskogo-ordena ОУН овцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они и стронул воз. Дубовский этап привёз к нам бациллу мятежа. Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Дубовке огляделись, ужаснулись этой спячке и рабству - и потянулись к ножу.
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22.07.2020 20:06
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Правила форума Совет форумчан
Нарешті на ЦН виклали..
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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22.07.2020 18:34 Ответить
Та не казав солжєніцин такого. Він сам кацап був.
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22.07.2020 18:53 Ответить
А вот о сопротивлении украинцев уголовникам писал:
«Не знаю, где и как, а у нас это началось с приезда Дубовского этапа - в основном западных украинцев, http://argumentua.com/stati/istoki-oun-porazitelnaya-sudba-ukrainskogo-rytsarskogo-ordena ОУН овцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они и стронул воз. Дубовский этап привёз к нам бациллу мятежа. Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Дубовке огляделись, ужаснулись этой спячке и рабству - и потянулись к ножу.
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22.07.2020 20:06 Ответить
И, как не странно, этот "кацап" писал в своем Архипелаге и такое:
Почему нас так раздражает украинский национализм, желание наших братьев говорить и детей воспитывать, и вывески писать на своей мове? Даже Михаил Булгаков (в "Белой гвардии") поддался здесь неверному чувству. Раз уж мы не слились до конца, раз уж мы разные в чем-то (довольно того, что это ощущают они, меньшие!) -- очень горько! но раз уж это так? раз упущено время и больше всего упущено в 30-е и 40-е годы, обострено-то больше всего не при царе, а после царя! -- почему нас так раздражает их желание отделиться? Нам жалко одесских пляжей? черкасских фруктов?
Мне больно писать об этом: украинское и русское соединяются у меня и в крови, и в сердце и в мыслях. Но большой опыт дружественного общения с украинцами в лагерях открыл мне, как у них наболело. Нашему поколению не избежать заплатить за ошибки старших.
Топнуть ногой и крикнуть "моЈ!" -- самый простой путь. Неизмеримо трудней произнести: "кто хочет жить -- живите!" Нельзя и в конце ХХ века жить в том воображаемом мире, в котором голову сломил наш последний недалекий император. Как ни удивительно, но не сбылись предсказания Передового Учения, что национализм увядает. В век атома и кибернетики он почему-то расцвЈл. И подходит время нам, нравится или не нравится, -- платить по всем векселям о самоопределении, о независимости -- самим платить, а не ждать, что будут нас жечь на кострах, в реках топить и обезглавливать. Великая ли мы нация, мы должны доказать не огромностью территории, не числом подопечных народов, -- но величием поступков. И глубиною вспашки того, что нам останется за вычетом земель, которые жить с нами не захотят.
С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать их общий накал сейчас. Раз не уладилось за века -- значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им самим -- федералистам или сепаратистам, кто из них кого убедит. Не уступить -- безумие и жестокость. И чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше надежды восстановить единство в будущем."
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22.07.2020 20:16 Ответить
І от таке писав: "Это волчье племя - откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? не нашей крови? Нашей. Так чтобы белыми мантиями праведников не шибко переполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя жизнь иначе - палачом таким не стал бы и я? Это - страшный вопрос, если отвечать на него честно."
Але того, що вище, про "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап." - немає джерела, скоріше за все- фейк. І це ніяк не змінює суті, звісно. Просто на мою думку припускатися тих же методів, що і ворог якось принизливо. Їхній інструмент брехня, а наш - правда.
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22.07.2020 20:33 Ответить
Согласна, но думаю, что форумчанин просто поприкалывался. Цитаты, которые я выложила - не прикол, они действительно есть в его Архипелаге.
http://www1.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/gulag3.txt_with-big-pictures.html
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22.07.2020 21:01 Ответить
Я повністю архіпелага не читав. Але я читав "как нам абустроіть рассію". Імперська мерзота він ще та. І не про українців мова. Він там рассуждаєт про казахів: мовляв де пасуть стадо раз в рік, то і їхня земля. А так мовляв не годиться. Земля твоя коли ти мовляв виорав і засіяв. А тундру б теж орать став би, дебіл кацапський? А от "Матрьонін двор" (здається так) - дуже людяно і проникливо. Мішанина в нього в голові. Бога там немає. А тому і розуму.
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23.07.2020 16:56 Ответить
Давай, кацапчику, вперду ..ойц..вперьод!!
Я Хрущева ще чудово пам'ятаю!!
Бояри хряпни, пограй на балалалайці лаптем, сидячі на пляшці!!
🤣🤣🤣
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22.07.2020 20:49 Ответить
«Вся Россия - страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них - собачья: бьют их - они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают - они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...» - Антон Павлович Чехов в беседе с Максимом Горьким
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22.07.2020 20:55 Ответить
«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922)
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22.07.2020 20:56 Ответить
«Когда русский говорит о Боге, он всегда чешет задницу». - В. Г. Белинский, литературный критик (1811 - 1848 гг.)
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22.07.2020 20:57 Ответить
«Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображённая Московия. ‹…› Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином.» -- К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века (июнь 1856 г.- март 1857 г.)
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22.07.2020 20:58 Ответить
«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.)
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22.07.2020 21:00 Ответить
Фактически, ограничились отсиженным. Срок заканчивается в сентябре. По-нынешнему, считай, оправдали. Такой приговор сегодня - признание невиновности.

Если бы не общественный резонанс, умер бы в лагерях.
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22.07.2020 18:36 Ответить
Это не признание в невиновности. Это принцип измазывания в дерьме. Мол, мы знаем, что ты невиновен, но отпустить не отпустим, а морально опустим. Лови обвинение ложное и маленький срок. Открывшего для мира место расстрела НКВД-шниками цвета украинской интеллигенции историка Дмитриева приговорили в России к заключению - Цензор.НЕТ 2825
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22.07.2020 18:39 Ответить
Ну, я б не сильно разгонялся с перечислением репрессированных.
Не буду тыкать пальцем, но родной брат одного из перечисленных через месяц после приговора получает звание академика, жена репрессированного - профессора.
Для семьи организуется институт какой то там гидробиологии, где они все до десятого колена получают работу, всех прикрепляют к спецраспределителю, по жизни им всячески содействуют органы.
Институт получает теплоход, на котором они каждое лето отправляются в экспедиции по Днепру, типо для изучения биологии.
Мы ж прекрасно помним, что случалось с родными "врагов народа".
Нестыковка просто вопиющая.
Я году так в 1961 некий гражданин с другой фамилией объявляется в Киеве, женится на вдове и усыновляет детей.
Злые языки говорили, что он был внедрен в ОУН, также был бугромистром, кажись, Житомира.
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22.07.2020 18:43 Ответить
Тут ничем не поможешь . Надо ждать , убогое не вечно . Весь мир ждёт .
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22.07.2020 18:47 Ответить
Ждать бесполезно. Какая разница какая фамилия будет у главного кацапа.
Стена и ров с крокодилами.
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22.07.2020 20:13 Ответить
Оскорблённые внучки чекистов, с дедовским опытом состряпали обвинения, выродки из последних сил стараются защитить кровавую память о своих дедах - полачах и кровопийцах рода человеческого.
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22.07.2020 18:51 Ответить
руссофашістопутіністо=руссоллібералістопофігісто
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22.07.2020 18:53 Ответить
...досзволили гнобити Дмітріева, в той час коли навіть в совдепію виходили люди на спротив кремлівсьому фашизму
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22.07.2020 18:55 Ответить
Висловлюю моральну підтримку пану Дмітрієву. Стосовно ж історії закликаю почитати крайні статті Ілларіонова в його "живому журналі". Там сенсаційні факти. Виявляється, сталін напрошувався в союз з гітлером в 1940 році. Реально хотів включити ссср в союз "держав осі", який складався на анти-комінтернівських принципах.
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22.07.2020 18:59 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0/100005478302156?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODYxNDE0NTg5Mzk1M18xMDE1ODYxNDMzNzEzODk1Mw%3D%3D Лариса Вакульницька

У нас чомусь маловідомо, але за те ж саме, що і Дмітрієва - за захист історичної істини, що в Сандармоху розстріляли радянці багато тисяч громадян СРСР, а не в війну фіни совєтських військовополонених, як зараз намагаються нав'язати кремлівські, посадили по сфабрикованій справі і теж з гидотним звинуваченням "педофілія" (чекісти не гребують ніякими засобами) на 9 років не тільки Дмітрієва, а й директора музею у Медвеж'єгорську Владіміра Коптиріна, який нещодавно помер у в'язничній лікарні (в нього був рак).

Плата за Сандармох - https://www.youtube.com/watch?v=IcmoPLPkLW8
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22.07.2020 19:06 Ответить
ПаРаша - здохни. Щоб ти була проклята у віках
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22.07.2020 19:15 Ответить
Вона і так проклята, куди вже далі...
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23.07.2020 16:58 Ответить
Мало того, что самого человека физически измучили и объявили виновным в том, чего он заведомо не делал. Сам Дмитриев по крайней мере знал, на что шел, расследуя преступления сталинского гестапо.
Но еще обмазали грязью и морально измучили его приемную дочь, которая уж точно перед нынешними российскими властями ни в чем не виновата. Цинизм, бессовестность и запредельная жестокость "путинских" палачей.
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22.07.2020 19:38 Ответить
Вечная Память,

расстрелянным нквд Украинцам во все времена и веси.

Історика Дмитрієва, який відкрив для світу місце розстрілу НКВС-никами цвіту української інтелігенції, засудили в Росії до ув’язнення - Цензор.НЕТ 3208
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22.07.2020 20:31 Ответить
-
Вісімдесят три роки тому, в розпал великого сталінського терору, в урочищі Сандармох у Карелії була проведена одна з найбільших каральних операцій НКВС. Протягом п'яти ночей - з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року - були розстріляли 1111 в'язнів, серед яких: українські фермери, політики, військові, вчені, письменники, художники і священики.
Терор досяг своєї найвищої точки саме в 1937-1938 рр .. Свій великий ювілей - двадцятиріччя більшовицької бандитської жовтневої революції, комуно-фашисти відзначилося масовими кривавими вбивствами видних українців.
У Сандармоху загинули видатні поети-неокласики: Микола Зеров і Павло Филипович, літератори: Мирослав Ірчана, Григорій Епік, Павло Пилипович, Валер'ян Підмогильний, президент харківської академії літератури Михайло Яловий, драматург Микола Куліш, режисер Лесь Курбас, відомий академік-історик Матвій Яворський та академік Степан Рудницький, міністр освіти УНР Антон Крушельницький, міністр фінансів Михайло Полоз і багато інших видатних українців ..
Так окупаційний комуністичний кремлівський режим знищив еліту української нації. Розстріли виконував неосвічений кривавий кат кацап майор НКВС Матвєєв. З 27.10 по 4.11 1937. він, переважно власноруч вбивав Українців пострілом в голову.
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22.07.2020 20:00 Ответить
Історика Дмитрієва, який відкрив для світу місце розстрілу НКВС-никами цвіту української інтелігенції, засудили в Росії до ув’язнення - Цензор.НЕТ 8986
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html
Тогда давайте обратимся к историческому списку коммунистов в высших эшелонах власти. Это еще бе з списков в Главном Управлении нквд и сб.
в Ссср в 1917 - 1940 г . г .
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПИСОК УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР СОСТАВЛЕННЫЙ В. МАРСДЕНОМ.
В списке 40 000 фамилий (см. список) управленцев - творивших эти злостные преступления против Украинского народа . .
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22.07.2020 20:28 Ответить
Был бы он "ЕДРОССОМ" (или в "близком круге"), то "закрыли бы глаза" на многое, в том числе на серийный убийства и жестокие садистские изнасилования, а если "классовый враг" им, то совершенно не важно "виновен или невиновен" дело сошьют в раз и заморачиваться не станут, что "белыми нитками"!
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22.07.2020 20:33 Ответить
Не підсказуйте Зелі!!! Бо у нас завтра у всіх героїв АТО повилучають фотки маленьких дітей чи онуків без памперсів!
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23.07.2020 16:58 Ответить
 
 