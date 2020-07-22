Открывшего для мира место расстрела НКВД-шниками цвета украинской интеллигенции историка Дмитриева приговорили в России к заключению

Суд в РФ приговорил историка и правозащитника Юрия Дмитриева к 3,5 годам за насилие над приемной дочерью. Правозащитники говорят, что дело сфабриковано. Дмитриева также обвиняли в распространении порнографии и хранении оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медиазона".

Приговор вынес Петрозаводский городской суд. Прокуратура требовала для Дмитриева 15 лет строгого режима. Суд постановил, что он должен провести в колонии 3,5 года. С учетом времени, которое Дмитриев уже провел в СИЗО, он может выйти на свободу в ноябре.

Помимо развратных действий, Дмитриеву инкриминировали изготовление порнографии и хранение оружия, но по этим статьям его оправдали.

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Обвинение в изготовлении порнографии основывалось на 9 фото обнаженной приемной дочери в возрасте 3, 5 и 6 лет. Дмитриев говорит, что делал снимки, чтобы можно было отследить, как приемная девочка с дистрофией набирает вес.

В хранении оружия Дмитриева обвиняли из-за найденных у него дома фрагментов охотничьего ружья.

Правозащитники считают дело Дмитриева политическим. В 1997 году историк нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии. В поддержку Дмитриева писали письма нобелевские лауреаты, российские и иностранные деятели культуры и ученые.

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В Сандармохе погиб цвет украинского Расстрелянного возрождения, напоминает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Там скосили наших лучших, украинское Расстрелянное возрождение: Валерьяна Пидмогильного, Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антина Крушельницкого, Николая Зерова, Валерьяна Полищука, Мирослава Ирчана, Григория Эпика и других. Поэтому этот приговор непосредственно касается и нас - это война с правдой об истории Украины в составе СССР", - написал Кулеба.

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Режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов пишет, что вся вина Дмитриева - в том, что он рассказал о массовых захоронениях под Сандармохом.

"Казалось бы, как историк, докапывающийся до правды событий почти столетней давности может стать врагом нынешнего российского государства. Оказывается может, потому что у этого монстра свой взгляд на историю, в котором репрессии были не такими уж и массовыми, Сталин не таким уж и кровавым, а НКВД, вообще - бравые ребята, честно выполнявшие свой долг. Иногда мне хочется, чтобы Украина предоставила политическое убежище всем адекватным россиянам, а остальная Россия провалилась а ад к своему любимому Сталину и горела там уже вместе", - написал Сенцов.







