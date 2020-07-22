Открывшего для мира место расстрела НКВД-шниками цвета украинской интеллигенции историка Дмитриева приговорили в России к заключению
Суд в РФ приговорил историка и правозащитника Юрия Дмитриева к 3,5 годам за насилие над приемной дочерью. Правозащитники говорят, что дело сфабриковано. Дмитриева также обвиняли в распространении порнографии и хранении оружия.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медиазона".
Приговор вынес Петрозаводский городской суд. Прокуратура требовала для Дмитриева 15 лет строгого режима. Суд постановил, что он должен провести в колонии 3,5 года. С учетом времени, которое Дмитриев уже провел в СИЗО, он может выйти на свободу в ноябре.
Помимо развратных действий, Дмитриеву инкриминировали изготовление порнографии и хранение оружия, но по этим статьям его оправдали.
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Обвинение в изготовлении порнографии основывалось на 9 фото обнаженной приемной дочери в возрасте 3, 5 и 6 лет. Дмитриев говорит, что делал снимки, чтобы можно было отследить, как приемная девочка с дистрофией набирает вес.
В хранении оружия Дмитриева обвиняли из-за найденных у него дома фрагментов охотничьего ружья.
Правозащитники считают дело Дмитриева политическим. В 1997 году историк нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии. В поддержку Дмитриева писали письма нобелевские лауреаты, российские и иностранные деятели культуры и ученые.
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В Сандармохе погиб цвет украинского Расстрелянного возрождения, напоминает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Там скосили наших лучших, украинское Расстрелянное возрождение: Валерьяна Пидмогильного, Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антина Крушельницкого, Николая Зерова, Валерьяна Полищука, Мирослава Ирчана, Григория Эпика и других. Поэтому этот приговор непосредственно касается и нас - это война с правдой об истории Украины в составе СССР", - написал Кулеба.
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Режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов пишет, что вся вина Дмитриева - в том, что он рассказал о массовых захоронениях под Сандармохом.
"Казалось бы, как историк, докапывающийся до правды событий почти столетней давности может стать врагом нынешнего российского государства. Оказывается может, потому что у этого монстра свой взгляд на историю, в котором репрессии были не такими уж и массовыми, Сталин не таким уж и кровавым, а НКВД, вообще - бравые ребята, честно выполнявшие свой долг. Иногда мне хочется, чтобы Украина предоставила политическое убежище всем адекватным россиянам, а остальная Россия провалилась а ад к своему любимому Сталину и горела там уже вместе", - написал Сенцов.
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"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
«Не знаю, где и как, а у нас это началось с приезда Дубовского этапа - в основном западных украинцев, http://argumentua.com/stati/istoki-oun-porazitelnaya-sudba-ukrainskogo-rytsarskogo-ordena ОУН овцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они и стронул воз. Дубовский этап привёз к нам бациллу мятежа. Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Дубовке огляделись, ужаснулись этой спячке и рабству - и потянулись к ножу.
Почему нас так раздражает украинский национализм, желание наших братьев говорить и детей воспитывать, и вывески писать на своей мове? Даже Михаил Булгаков (в "Белой гвардии") поддался здесь неверному чувству. Раз уж мы не слились до конца, раз уж мы разные в чем-то (довольно того, что это ощущают они, меньшие!) -- очень горько! но раз уж это так? раз упущено время и больше всего упущено в 30-е и 40-е годы, обострено-то больше всего не при царе, а после царя! -- почему нас так раздражает их желание отделиться? Нам жалко одесских пляжей? черкасских фруктов?
Мне больно писать об этом: украинское и русское соединяются у меня и в крови, и в сердце и в мыслях. Но большой опыт дружественного общения с украинцами в лагерях открыл мне, как у них наболело. Нашему поколению не избежать заплатить за ошибки старших.
Топнуть ногой и крикнуть "моЈ!" -- самый простой путь. Неизмеримо трудней произнести: "кто хочет жить -- живите!" Нельзя и в конце ХХ века жить в том воображаемом мире, в котором голову сломил наш последний недалекий император. Как ни удивительно, но не сбылись предсказания Передового Учения, что национализм увядает. В век атома и кибернетики он почему-то расцвЈл. И подходит время нам, нравится или не нравится, -- платить по всем векселям о самоопределении, о независимости -- самим платить, а не ждать, что будут нас жечь на кострах, в реках топить и обезглавливать. Великая ли мы нация, мы должны доказать не огромностью территории, не числом подопечных народов, -- но величием поступков. И глубиною вспашки того, что нам останется за вычетом земель, которые жить с нами не захотят.
С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать их общий накал сейчас. Раз не уладилось за века -- значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им самим -- федералистам или сепаратистам, кто из них кого убедит. Не уступить -- безумие и жестокость. И чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше надежды восстановить единство в будущем."
Але того, що вище, про "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап." - немає джерела, скоріше за все- фейк. І це ніяк не змінює суті, звісно. Просто на мою думку припускатися тих же методів, що і ворог якось принизливо. Їхній інструмент брехня, а наш - правда.
http://www1.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/gulag3.txt_with-big-pictures.html
Я Хрущева ще чудово пам'ятаю!!
Бояри хряпни, пограй на балалалайці лаптем, сидячі на пляшці!!
🤣🤣🤣
Если бы не общественный резонанс, умер бы в лагерях.
Не буду тыкать пальцем, но родной брат одного из перечисленных через месяц после приговора получает звание академика, жена репрессированного - профессора.
Для семьи организуется институт какой то там гидробиологии, где они все до десятого колена получают работу, всех прикрепляют к спецраспределителю, по жизни им всячески содействуют органы.
Институт получает теплоход, на котором они каждое лето отправляются в экспедиции по Днепру, типо для изучения биологии.
Мы ж прекрасно помним, что случалось с родными "врагов народа".
Нестыковка просто вопиющая.
Я году так в 1961 некий гражданин с другой фамилией объявляется в Киеве, женится на вдове и усыновляет детей.
Злые языки говорили, что он был внедрен в ОУН, также был бугромистром, кажись, Житомира.
Стена и ров с крокодилами.
У нас чомусь маловідомо, але за те ж саме, що і Дмітрієва - за захист історичної істини, що в Сандармоху розстріляли радянці багато тисяч громадян СРСР, а не в війну фіни совєтських військовополонених, як зараз намагаються нав'язати кремлівські, посадили по сфабрикованій справі і теж з гидотним звинуваченням "педофілія" (чекісти не гребують ніякими засобами) на 9 років не тільки Дмітрієва, а й директора музею у Медвеж'єгорську Владіміра Коптиріна, який нещодавно помер у в'язничній лікарні (в нього був рак).
Плата за Сандармох - https://www.youtube.com/watch?v=IcmoPLPkLW8
Но еще обмазали грязью и морально измучили его приемную дочь, которая уж точно перед нынешними российскими властями ни в чем не виновата. Цинизм, бессовестность и запредельная жестокость "путинских" палачей.
расстрелянным нквд Украинцам во все времена и веси.
Вісімдесят три роки тому, в розпал великого сталінського терору, в урочищі Сандармох у Карелії була проведена одна з найбільших каральних операцій НКВС. Протягом п'яти ночей - з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року - були розстріляли 1111 в'язнів, серед яких: українські фермери, політики, військові, вчені, письменники, художники і священики.
Терор досяг своєї найвищої точки саме в 1937-1938 рр .. Свій великий ювілей - двадцятиріччя більшовицької бандитської жовтневої революції, комуно-фашисти відзначилося масовими кривавими вбивствами видних українців.
У Сандармоху загинули видатні поети-неокласики: Микола Зеров і Павло Филипович, літератори: Мирослав Ірчана, Григорій Епік, Павло Пилипович, Валер'ян Підмогильний, президент харківської академії літератури Михайло Яловий, драматург Микола Куліш, режисер Лесь Курбас, відомий академік-історик Матвій Яворський та академік Степан Рудницький, міністр освіти УНР Антон Крушельницький, міністр фінансів Михайло Полоз і багато інших видатних українців ..
Так окупаційний комуністичний кремлівський режим знищив еліту української нації. Розстріли виконував неосвічений кривавий кат кацап майор НКВС Матвєєв. З 27.10 по 4.11 1937. він, переважно власноруч вбивав Українців пострілом в голову.
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html
Тогда давайте обратимся к историческому списку коммунистов в высших эшелонах власти. Это еще бе з списков в Главном Управлении нквд и сб.
в Ссср в 1917 - 1940 г . г .
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПИСОК УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР СОСТАВЛЕННЫЙ В. МАРСДЕНОМ.
В списке 40 000 фамилий (см. список) управленцев - творивших эти злостные преступления против Украинского народа . .