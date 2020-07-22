Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви. ФОТО
Председатель партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Порошенко передал личные поздравления Президенту Польши Анджею Дуде в связи с его переизбранием на второй президентский срок. Была отмечена важность продолжения укрепления стратегического партнерства между Киевом и Варшавой.
"Мы все уверены, что благодаря качеству вашего лидерства, правительства и реформ со времен Майдана Украина сделала больше, чем за 20 лет до этого. Это большой путь, который прошла Украина. Для нас успех Украины - это наш успех. Поражение Украины - это наше поражение. Я всегда был поражен, когда встречался с офицерами и солдатами Вооруженных сил Украины, и мы видели, как это было до войны, и какими темпами возрождались ваши Вооруженные силы за время вашего президентства. Многие страны НАТО могли бы учиться, и нашим офицерам, солдатам есть чему учиться у ваших. Ваше лидерство, господин Президент, я уверен, сделает Украину ключевой темой европейских трансатлантических дел ", - отметил Цихоцкий.
Пятый Президент выразил надежду, что Польша и в дальнейшем будет оставаться последовательным адвокатом интересов Украины в рамках ЕС и НАТО.
"Я хочу поблагодарить за очень важную работу в сфере безопасности, когда вы помогали защите, в том числе, и безопасности Европейского Союза. Я всегда говорил: когда наши воины на восточном фланге НАТО дают отпор российской агрессии, мы чувствуем, что мы боремся не только за суверенитет Украины, но и за свободу, за демократию в Европе и в мире. У нас были очень эффективные консультации, координация. Мы открыты для доступа наших польских партнеров к информации, которую мы получим при отражении российской агрессии. И в этом случае обе стороны выигрывают.
Отдельно хотел отметить необходимость продолжения развития нашего сотрудничества в рамках Украино-Польско-Литовской бригады. Я с удовольствием вспоминаю наше с господином президентом посещение Люблина, когда мы вместе с президентом Литвы госпожой Грибаускайте имели возможности проверить все этапы: и подготовки и разработки и координации и совместного обучения. Это чрезвычайно полезно ", - сказал Порошенко.
Отмечена приоритетность совместного противодействия продолжающейся российской агрессии и важность укрепления санкционной политики против Кремля. Стороны подчеркнули необходимость консолидации международного единства и солидарности для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма, а также устойчивости и последовательности прогресса Украины на пути внутренних реформ.
Особое внимание Петр Порошенко уделил состоянию обеспечения уважения верховенства права и свободы слова и СМИ в Украине. Он также проинформировал собеседника о существующих угрозах возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований.
Порошенко обратился с просьбой поддержать процесс международного признания Православной церкви Украины, в частности со стороны Польской православной церкви.
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другой с послами встречается
каждому свое
А кто ещё ? Все президенты, которые за эти 29 лет так и не смогли из советской Украины создать независимую развитую и успешную Украину. Показать реальный результат своей деятельности. Каждый из них внес свою долю в то массовое разочарование украинцами своим политическим классом, которое и привело к тому, что 70% населения страны готово выбрать во власть любого, кто до этого не был в политике.
ты запретил ?
🤗
Йому вдалось найбільше з усіх.
а як маскувалося ти, гівно зелене!
Просто может пора уже признать,что Петин томос "ниочень". И если раньше украинская церковь была признана во всем мире,то теперь она поместная.Местячковая так сказать
Повага Вам!