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Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви. ФОТО

Председатель партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви 01

Порошенко передал личные поздравления Президенту Польши Анджею Дуде в связи с его переизбранием на второй президентский срок. Была отмечена важность продолжения укрепления стратегического партнерства между Киевом и Варшавой.

"Мы все уверены, что благодаря качеству вашего лидерства, правительства и реформ со времен Майдана Украина сделала больше, чем за 20 лет до этого. Это большой путь, который прошла Украина. Для нас успех Украины - это наш успех. Поражение Украины - это наше поражение. Я всегда был поражен, когда встречался с офицерами и солдатами Вооруженных сил Украины, и мы видели, как это было до войны, и какими темпами возрождались ваши Вооруженные силы за время вашего президентства. Многие страны НАТО могли бы учиться, и нашим офицерам, солдатам есть чему учиться у ваших. Ваше лидерство, господин Президент, я уверен, сделает Украину ключевой темой европейских трансатлантических дел ", - отметил Цихоцкий.

Пятый Президент выразил надежду, что Польша и в дальнейшем будет оставаться последовательным адвокатом интересов Украины в рамках ЕС и НАТО.

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Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви 02

"Я хочу поблагодарить за очень важную работу в сфере безопасности, когда вы помогали защите, в том числе, и безопасности Европейского Союза. Я всегда говорил: когда наши воины на восточном фланге НАТО дают отпор российской агрессии, мы чувствуем, что мы боремся не только за суверенитет Украины, но и за свободу, за демократию в Европе и в мире. У нас были очень эффективные консультации, координация. Мы открыты для доступа наших польских партнеров к информации, которую мы получим при отражении российской агрессии. И в этом случае обе стороны выигрывают.

Отдельно хотел отметить необходимость продолжения развития нашего сотрудничества в рамках Украино-Польско-Литовской бригады. Я с удовольствием вспоминаю наше с господином президентом посещение Люблина, когда мы вместе с президентом Литвы госпожой Грибаускайте имели возможности проверить все этапы: и подготовки и разработки и координации и совместного обучения. Это чрезвычайно полезно ", - сказал Порошенко.

Отмечена приоритетность совместного противодействия продолжающейся российской агрессии и важность укрепления санкционной политики против Кремля. Стороны подчеркнули необходимость консолидации международного единства и солидарности для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма, а также устойчивости и последовательности прогресса Украины на пути внутренних реформ.

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Особое внимание Петр Порошенко уделил состоянию обеспечения уважения верховенства права и свободы слова и СМИ в Украине. Он также проинформировал собеседника о существующих угрозах возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований.

Порошенко обратился с просьбой поддержать процесс международного признания Православной церкви Украины, в частности со стороны Польской православной церкви.

Автор: 

Польша (8497) Порошенко Петр (19615) Цихоцкий Бартош (41) ПЦУ (791) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+28
Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 1094
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22.07.2020 18:44
+25
Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 7905
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22.07.2020 18:46
+24
один видосики пишет для террористов
другой с послами встречается
каждому свое
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22.07.2020 18:38
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Похоже, в Варшаве гундявого президентом Украины считают ну так "на пол-шишечки".
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22.07.2020 18:37 Ответить
Нынешнего вообще никак не воспринимают .
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22.07.2020 18:44 Ответить
один видосики пишет для террористов
другой с послами встречается
каждому свое
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22.07.2020 18:38 Ответить
Пэтя, Нарика(Петровского) попроси - он порешает!
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22.07.2020 18:41 Ответить
А де засцика півшоста? На Бірючому коксом убивається з горя?
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22.07.2020 18:42 Ответить
Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 1094
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22.07.2020 18:44 Ответить
+100%
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22.07.2020 20:48 Ответить
Ответственность за то, что нашим президентом сегодня стал практически случайный человек, несут прежний президент и его политика в течении этих 5 лет. Только он? Нет. Ещё его сторонники. Потому что убедили Порошенко, что его коррупция, ложь и манипуляции достойны не осуждения от тех, кто его выбирал, а подобострастного «дякую».
А кто ещё ? Все президенты, которые за эти 29 лет так и не смогли из советской Украины создать независимую развитую и успешную Украину. Показать реальный результат своей деятельности. Каждый из них внес свою долю в то массовое разочарование украинцами своим политическим классом, которое и привело к тому, что 70% населения страны готово выбрать во власть любого, кто до этого не был в политике.
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22.07.2020 18:44 Ответить
Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 7905
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22.07.2020 18:46 Ответить
"Мы все уверены, что благодаря качеству вашего лидерства, правительства и реформ со времен Майдана Украина сделала больше, чем за 20 лет до этого. Это большой путь, который прошла Украина. Для нас успех Украины - это наш успех. Поражение Украины - это наше поражение. Я всегда был поражен, когда встречался с офицерами и солдатами Вооруженных сил Украины, и мы видели, как это было до войны, и какими темпами возрождались ваши Вооруженные силы за время вашего президентства. Многие страны НАТО могли бы учиться, и нашим офицерам, солдатам есть чему учиться у ваших. Ваше лидерство, господин Президент, я уверен, сделает Украину ключевой темой европейских трансатлантических дел ", - отметил Цихоцкий.Источник: https://censor.net/n3209632
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22.07.2020 18:47 Ответить
Ти МОЛОДЕЦЬ! Я думав, що це шняга, що зєбіли звинувачують Порошенка в перемозі сцикунця ! А, ні, правда!
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22.07.2020 18:47 Ответить
НЕВИНАВАТАЯЯ ОНСАМПРИШЕЛ!!!
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22.07.2020 18:50 Ответить
Президент!!!!!!!
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22.07.2020 18:45 Ответить
Дякуємо! Славімо Його!
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22.07.2020 20:30 Ответить
Армія, мова, віра 2020Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 8262
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22.07.2020 18:45 Ответить
Мамамія, Вован, Іра
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23.07.2020 10:38 Ответить
а в это время в замке "шефа"

Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 183
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22.07.2020 18:46 Ответить
Викладання вищої арифметики, для слухачів Трускавецької Академії.
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22.07.2020 18:48 Ответить
Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 1283
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22.07.2020 18:47 Ответить
Йому важливо постійно бути в "телевізорі" і щоб поменше згадували про "жму руку, обнімаю". Ради цього він хоч з послом зустрінеться, хоч 3 насоси на затоплене Закарпаття передасть.
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22.07.2020 18:48 Ответить
Коли дістали Жванію атакувати Пороха, то діла в Зєлі апше х#йові. Кремль вже палить всі консерви.
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22.07.2020 18:49 Ответить
Порошенко попросив посла Польщі Цихоцького підтримати процес визнання ПЦУ з боку Польської православної церкви - Цензор.НЕТ 8999
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22.07.2020 18:54 Ответить
Малорос, тобі завидно?
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22.07.2020 18:48 Ответить
Походу за Новака терли, а пцу как отмазка для лохтората.
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22.07.2020 18:50 Ответить
Наконец-то! Теперь заживём!
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22.07.2020 18:48 Ответить
ты то тут каким боком? зебараны как жили так и будут жить бедненько но чистенько. а порохоботы и так неплохо живут
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22.07.2020 18:50 Ответить
С грязными душами - это неплохо? Нет уж, лучше "бедненько, но чистенько"!
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22.07.2020 18:53 Ответить
а почему у тебя душ грязный? ты засранец что ли?
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22.07.2020 18:57 Ответить
Петики, живите счастливо. Пока сребреники не вылезли боком...
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22.07.2020 18:59 Ответить
спасибо конечно, но пожелания от зебарана о счастливой жизни звучат как то не убедительно.
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22.07.2020 19:07 Ответить
Видно в школе ты плохо учился.Опять в одном и том же слове ошибку делаешь
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22.07.2020 19:08 Ответить
Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 4997
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22.07.2020 18:49 Ответить
Долго думал?
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22.07.2020 18:52 Ответить
Шо тут думать?! Это свершившийся факт
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22.07.2020 18:55 Ответить
а почему невыездной ?

ты запретил ?
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22.07.2020 19:00 Ответить
В твоем больном воображении.
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22.07.2020 19:04 Ответить
Зеленский и Порошенко любуются собственной извращенностью, а мы за это платим...

🤗
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22.07.2020 18:52 Ответить
Порошенко єдиний президент України який для неї стільки багато зробив. І зробить більш, але ми маємо хворий електорат....Порошенко попросил посла Польши Цихоцкого поддержать процесс признания ПЦУ со стороны Польской православной церкви - Цензор.НЕТ 9372
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22.07.2020 18:53 Ответить
В какой-нибудь реинкарнации ему достанется нормальный электорат. Но не в этой жизни!
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22.07.2020 18:56 Ответить
Россияне, назовите одно достижение Путина/путинизма, улучшевшее вам жизнь, которым вы можете гордиться.
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22.07.2020 18:58 Ответить
грехи замаливает
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22.07.2020 18:59 Ответить
Справжній президент та державний діяч.
Йому вдалось найбільше з усіх.
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22.07.2020 18:54 Ответить
...вкрасти
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22.07.2020 18:56 Ответить
Порошенко попросив посла Польщі Цихоцького підтримати процес визнання ПЦУ з боку Польської православної церкви - Цензор.НЕТ 6260
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22.07.2020 18:57 Ответить
Порошенко попросив посла Польщі Цихоцького підтримати процес визнання ПЦУ з боку Польської православної церкви - Цензор.НЕТ 8204
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22.07.2020 19:07 Ответить
Порошенко попросив посла Польщі Цихоцького підтримати процес визнання ПЦУ з боку Польської православної церкви - Цензор.НЕТ 7112
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22.07.2020 19:15 Ответить
Ось за це і поважаємо Пороха. Державник.
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22.07.2020 19:28 Ответить
Респект Пороху!
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22.07.2020 19:31 Ответить
Руку жал? Обнимал?
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22.07.2020 19:57 Ответить
І відразу на гілку збіглися всі працівники ліпєцкої кондитерської фабрики
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22.07.2020 20:03 Ответить
так ти працівник ліпецької фабрики?
а як маскувалося ти, гівно зелене!
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22.07.2020 20:51 Ответить
Колєг своїх роздивився ? Дохріна вас тут.
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22.07.2020 20:53 Ответить
Все в заботах о делах божьих жму руку-обнимаю, святой человек.
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22.07.2020 20:08 Ответить
Польска православна церква хоч й автокефальна але Гундяя облизують як тре , то ж хрін вони коли визнають УПЦ
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22.07.2020 20:24 Ответить
Хоть кто то признал?Или все облизывают гундяя?
Просто может пора уже признать,что Петин томос "ниочень". И если раньше украинская церковь была признана во всем мире,то теперь она поместная.Местячковая так сказать
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22.07.2020 21:07 Ответить
До чого тут Пєтін томос ?? Пєтін чи Васін то немає значення бо не про то йдеться , поясняти тобі не буду що то є томос і що то є автокефалія , зхочеш то сам знайдешь , хлопчик вже великий
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22.07.2020 22:09 Ответить
Ви, напевно, не в курсі, що зараз Українська церква (ПЦУ) вперше за більш як 300 років є автокефальною церквою, 15-ю (в Диптиху автокефальних церков) . РПЦ у цьому Диптиху є 5-ю. УПЦ (МП) ні в якому Диптиху чи переліку не знаходиться, бо всі у світі знають, що це ФСБ-ний підрозділ РПЦ . Вони і не заперечують. ПЦУ офіційно визнали на сьогодні 3 патріархати: Константинопольський, Елладський та Александрійський. Це немало за трохи більше як рік існування. Російську церкву ніхто не визнавав більш як 140 років. Визнання іншими церквами справа не швидка й у інших церков була. Бо часто це справа політична, часто залежить від інших впливів. Всі знають, що майже половина православних автокефальних церков знаходиться під сильним впливом РПЦ і російських політичних, фінансових та ін. впливів. Якби Порошенка обрали на 2-й термін, я впевнений, що в ПЦУ досі перейшла б не менше як половина храмів УПЦ(МП), Лаври і ще 2-3 автокеф. церкви визнали ПЦУ. А з обранням проросійського Зе його пропутінське оточення все робить, щоб загальмувати розвиток і визнання ПЦУ. Є як є.
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22.07.2020 22:16 Ответить
Она есть автокефальной в рамках Украины. Общего признания нет.
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22.07.2020 22:41 Ответить
Ви - неосвічена людина, ви навіть в інтернеті лінуєтеся подивитися, що до чого. Елементарних речей не розумієте. Яке обще прізнаніє? Шкодую, що на вас час потратив.
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22.07.2020 23:06 Ответить
Я зразу зрозумів що немає сенсу цьому пасажирові щось тлумачити , бо він не в темі та й не хоче бути в темі
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23.07.2020 08:12 Ответить
Пашол в жопу, махнарылый.
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23.07.2020 12:12 Ответить
А вони визнали УПЦ разом з РПЦ. Вони не визнали поки що ПЦУ. А це дві різниці, бо ПЦУ автокефальна, отримала Томос і є канонічна церква в Україні, а УПЦ МП пустишка від РПЦ і немає статусу в Україні, її немає в світовому диптиху.
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23.07.2020 10:43 Ответить
Дякую , я це все знаю )
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23.07.2020 13:31 Ответить
Пора Пороху порядок наводить и поднимать экономику после зеленой эпохи нищеты
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22.07.2020 20:29 Ответить
Молодець, Петро Олексійович!
Повага Вам!
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22.07.2020 20:50 Ответить
Але ж і майстри заголовку ! ( Чи це пастка для порохоненависників,щоб збіглися на заголовок і обламались ?)
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22.07.2020 20:52 Ответить
а почему он бесстрашно не предложил себя в обмен на заложников ?
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23.07.2020 03:54 Ответить
Петя - молодец. Украинскую церковь нужно двигать!
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23.07.2020 12:13 Ответить
 
 