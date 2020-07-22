РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12523 посетителя онлайн
Новости
2 673 56

Депутаты от "Слуги народа" требуют от НКРЭКУ внедрить RAB-тариф по европейской методологии

Депутаты от

Депутаты фракции "Слуга Народа" направили к НКРЭКУ открытое письмо с требованием внедрить RAB-тариф для операторов системы распределения электроэнергии по европейской методологии. Предлагаемую регулятором методологию депутаты называют "Азаровской" и неэффективной.

Об этом сообщает председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении указано, что депутаты проанализировали 8-летний опыт попыток регулятора ввести в Украине стимулирующее тарифообразование и пришли к выводу, что за 8 лет не было предложено условий регулирования, которые привели бы в отрасль распределения электроэнергии инвесторов.

"Особую тревогу вызывает то, что условия, которые регулятор предлагает сегодня — подозрительно похожи на те, что предлагало правительство Азарова в 2013 году: разделение всех активов облэнерго на условно "старую базу" и "новую базу", начисления различных ставок доходности на эти базы. При том на условно "старую" предлагалась очень низкая ставка доходности 0-5%. Сегодня НКРЭ делает почти то же самое, предлагая ставку 1%", — отмечает Буймистер.

Буймистер подчеркивает, что инвесторы откровенно проигнорировали реформу времен Азарова и не были заинтересованы инвестировать в электросети. Это привело к нынешней негативной ситуации — электросети изношены на 80% по стране, недоинвестированность инфраструктуры достигла 17,5 млрд долл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единственный способ обновить электросети - перейти на стимулирующий тариф, - "слуга народа" Буймистер

Письмо регулятора подписали депутаты фракций "Слуга народа", "Батькивщина" и внефракционные: Л. Буймистер, В. Рублев, В. Наливайчено, М. Волынец, Д. Шахов, С. Вельможный, П. Павлиш, Г. Тисник, Т. Тарасенко, Г. Личман, В. Гриб, Н. Магомедов, Н. Ефимов, Б. Приходько, В. Любот, В. Колюх, В. Вагнер, В. Безгин, А. Дубнов.

В открытом письме депутаты требуют от НКРЭКУ отказаться от неэффективной методологии RAB-тарифа 2013 года и привести ее в соответствие с лучших европейских практик, что позволит ее нацелить на привлечение инвестиций в отрасль и быть привлекательной для инвесторов.

В частности, депутаты предлагают отказаться от раздела регуляторной базы активов на "новую" и "старую", а рассчитывать одну базу активов, как это происходит в большинстве стран Европейского Союза. А также, применять регуляторную норму дохода на регуляторную базу активов — показатель средневзвешенной стоимости капитала (WACC), а перерасчет WACC должно осуществляться либо раз в год, или перед началом регуляторного периода. Такая практика широко применяется во многих странах, когда одна норма дохода применяется к единой регуляторной базе активов.

Также читайте: Уровень инвестиций в электросети самый низкий среди всей коммунальной инфраструктуры, – СМИ

"По нашему убеждению, эти 2 критерия — являются ключевыми для успешного внедрения стимулирующего тарифообразования, что обеспечит успешную приватизацию государственных операторов систем распределения, прозрачные и приемлемые условия для инвесторов, а также обеспечит необходимые инвестиции в распределительные сети, что значительно улучшит украинские показатели потерь и SAIDI", — указано в письме.

Напомним, что ранее Министерство экономики и Министерство энергетики выразили сомнения в том, предложенная регулятором методология позволит привлечь в отрасль инвестиции в необходимом объеме. Минэнерго призвало НКРЭКУ при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка.

Вместе с тем, Европейская Бизнес Ассоциация предлагает опираться на опыт стран, которые успешно внедрили RAB-тариф. А именно не разделять базу активов на старую на новую и начислять ставку возврата инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала.

Читайте также: Недоинвестированность украинских электросетей - 17,5 млрд долларов, что приводит к их критической изношенности, - ГП "Укрпромвнешэкспертиза"

Автор: 

энергетика (2566) Тарифы на электроэнергию (2173) НКРЭКУ (479) Слуга народа (2633) Буймистер Людмила (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
А зарплатню і пенсії вони не хочуть платити Європейські,чи тільки їм не вистачає 35тис грнн а людям вистачає 1600грн пенсії?
показать весь комментарий
22.07.2020 18:59
+6
Короче , электричество подорожает ? Что там с рейтингом ?
показать весь комментарий
22.07.2020 18:55
+3
даёшь Копенгаген+ ???
показать весь комментарий
22.07.2020 18:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
даёшь Копенгаген+ ???
показать весь комментарий
22.07.2020 18:54 Ответить
...скоріше буде попентрахен ...хоча цей нарід й так "имеют" всі від рудого кнура з фірташом до кіпрсько панамських кнурів з московськими "григоришеними"...і все вротердам
показать весь комментарий
22.07.2020 19:50 Ответить
Короче , электричество подорожает ? Что там с рейтингом ?
показать весь комментарий
22.07.2020 18:55 Ответить
у півшостого на півшостого
показать весь комментарий
22.07.2020 18:58 Ответить
Царь-бубочка террориста победил - рейтинг подрос.
показать весь комментарий
22.07.2020 19:55 Ответить
Від бульдозериста бачили те саме +ротердам і мертвечук представник у мінську.
показать весь комментарий
22.07.2020 20:06 Ответить
А зарплатню і пенсії вони не хочуть платити Європейські,чи тільки їм не вистачає 35тис грнн а людям вистачає 1600грн пенсії?
показать весь комментарий
22.07.2020 18:59 Ответить
Мудрий нарід уже получаєт RAB-зарплати. Какіх єщьо вам турбопєжимних рєформ нєхватаєт?
показать весь комментарий
22.07.2020 22:42 Ответить
А вам?
показать весь комментарий
22.07.2020 22:44 Ответить
Таки нахлєбалово..
🤣🤣
показать весь комментарий
22.07.2020 19:01 Ответить
Зарплати не пробували підняти по європейських тарифах?
показать весь комментарий
22.07.2020 19:02 Ответить
собі коханим ...так
показать весь комментарий
22.07.2020 19:51 Ответить
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut

🤣🤣
показать весь комментарий
22.07.2020 19:03 Ответить
Про тарифы на коммуналку в Шотландии
http://uainfo.org/blognews/1515494832-pro-tarify-na-kommunalku-v-shotlandii.html
показать весь комментарий
22.07.2020 19:21 Ответить
Заточено под одного инвестора - Беню, если кто не понял.
показать весь комментарий
22.07.2020 19:22 Ответить
Складається таке враження що кожна наступна влада все більше працює на стороні ворога проти свого власного народу. В якій країні слуга народу отримує платню більшу за народ?
показать весь комментарий
22.07.2020 19:40 Ответить
це ще було зрозуміло від початку 90х коли крадчук з чучмою почали грабувати промисловість ...
показать весь комментарий
22.07.2020 19:53 Ответить
Вони граб ували не промисловість а країну і грабують досі бо ніхто ні за що не покараний.
показать весь комментарий
22.07.2020 20:03 Ответить
коли відмінили смертну кару за економічні злочини в особливо великих розмірах , відтоді все й почалося ...
показать весь комментарий
22.07.2020 20:23 Ответить
Після того починали з двох майданів і знов обирали комуняк перекрашених в олігархів котрі повинні були сидіти на нарах а не при владі.
показать весь комментарий
22.07.2020 20:28 Ответить
Ага, Виктарфедорыч был хуже Ющенко, но лучше Пороха и Зели. Вернем Виктарфедерыча?
показать весь комментарий
22.07.2020 20:33 Ответить
Ага йди ти на йух разом зі всіма шістьма.
показать весь комментарий
22.07.2020 20:55 Ответить
Тогда хоть Кравчучка вернем, он же был самым первым, а значит и самым лучшим.
показать весь комментарий
22.07.2020 20:59 Ответить
Поверніть його собі і поміняйте на *****,ми не проти.
показать весь комментарий
22.07.2020 21:02 Ответить
А чем тебе Кравчучка не нравится? Он же дал стране кравчучку и Будапештский меморандум и по твоей теории является самым лучшим президентом за всю историю Украины.
показать весь комментарий
22.07.2020 21:07 Ответить
Продаєм патент разом з президентом.Поміняєте свого ***** і буде вам щастя.
показать весь комментарий
22.07.2020 21:15 Ответить
Ты не хочешь вернуть самого лучшего Президента, давшего стране кравчучку и Будапештский меморандум?
показать весь комментарий
22.07.2020 21:25 Ответить
Надо звонить и требовать зарплаты по европейской методологии.
показать весь комментарий
22.07.2020 20:28 Ответить
Хто тобі заважає,чи гроші на рахунку закінчились?
показать весь комментарий
22.07.2020 21:01 Ответить
Дурак?
показать весь комментарий
23.07.2020 16:37 Ответить
Міг би й не представлятись.Я не прагнув знайомства з тобою.Прийми мої співчуття.
показать весь комментарий
23.07.2020 16:46 Ответить
А вот теперь это утверждение, ты ж дурак не видишь в конце вопросительный знак. Кстати это уже второй раз.
показать весь комментарий
23.07.2020 17:04 Ответить
Я з 2014р з ************ посіпаками окупанта не спілкуюсь принципово.Якщо вступаєш в діалог з козлом їх стає два. Признаю. свою поразку.
показать весь комментарий
23.07.2020 17:09 Ответить
Вот из-за таких дебилов Украина и развалится. Ты не знаешь что возможно мне немного больше лет чем тебе и украинский я не учил в школе, точнее у меня он был раз в неделю. А вот такие как ты дауныы кацапским свиньям помогают нас рассорить, давай можешь мне ещё начать угрожать из-за того что я украинский не учил благодаря твоим дедушкам совкам.
показать весь комментарий
23.07.2020 17:26 Ответить
Я закінчив школу на мові окупанта і 50 років на ній спілкувався поки ***** не окупував частину України. Зараз вважаю зрадогю на шостому році війни навіть чути в україні мову окупанта не те що спілкуватись .і якщо ти старший,чи молодший за мене, то тобі повинно бути соромно не знати мови і жити в Україні коли наші діти захищають наш сувенрнітет від нелюдя.
показать весь комментарий
23.07.2020 17:35 Ответить
Ну я ее знаю, тебя ж читаю. Но писать мне трудно и что я маскалем стал сразу или человеком второго сорта? Ты такой же козел как и русские свиньи, в детстве когда я говорил что я украинец все надо мной смеялись, теперь свинья типа тебя говорит что я опять херовый. Или в жопу вместе с русскими. Ты крайность с другой стороны, точнее ты даже не крайность, а крайняя плоть. Напишу тебе чтоб ты понял. Пішов ти в дупу пiвень. Так понятно?
показать весь комментарий
23.07.2020 17:52 Ответить
Азіров прожив все життя в Україні а залишився кацапом.Скільки вовка не годуй а він у ліс дивиться .І мені глибоко пох який ти українець,та якщо ти не знаєш мови ,то ти кацап.
.
показать весь комментарий
23.07.2020 17:58 Ответить
Ну так что рогопил? Не слышу твоих оправданий про кацапский язык на котором оказывается и ты переписываешься, хотя свистел тут что с 14 года ни сантиметра в ж... Вот такие вы все петучи, ладно ты можешь не отвечать, жиденько ты приспустил.
показать весь комментарий
23.07.2020 18:07 Ответить
Іноді собакам треба відповідати собачою.Не асі ж такі як ти.
показать весь комментарий
23.07.2020 18:10 Ответить
Теперь без смеха не могу читать твои жалкие оправдания. Наехал на меня, а сам кукуретик ещё тот. Читаю тебе, а вижу вместо твоего текста только кокококо. Ахахахаха. Все не пиши, я все про тебя понял, на словах ты Лев Толстой, а на деле, ну дальше ты знаешь.Хотя для тебя локализованный вариант, на словах ты пан Франко, а на справді *******.
показать весь комментарий
23.07.2020 18:17 Ответить
ПТН- ПНХ
показать весь комментарий
23.07.2020 18:19 Ответить
Согласен, но это тебя не оправдывает, может ты как и я против пукли, но ты душный козел и брехло.
показать весь комментарий
23.07.2020 18:22 Ответить
Ти мені набрид. Коли починаєш діалог з дебілом ,їх стає два. Я признаю свою поразку.Ти дебіл №1
показать весь комментарий
23.07.2020 18:27 Ответить
Ты перепутал, дебил и брехло тут одно, это ты, а номер можешь себе присвоить любой. Да, уж про второй номер ты в точку подметил, на конкурсе дебилов, где участвуешь только ты, ты займешь второе место, потому что ты дебила и вруша.
показать весь комментарий
23.07.2020 19:29 Ответить
Я ЗНАЮ пнх.
показать весь комментарий
23.07.2020 19:36 Ответить
Если ты и сам знаешь, зачем заводить беседы? Сидел бы молча.
показать весь комментарий
23.07.2020 19:47 Ответить
Не тобі окупантському прихвостню вказувати що я повинен робити у себе дома.Свої побажання висловлюй на ісконно своїх соловках воркуті і теплому магадані окупантська мразота.
показать весь комментарий
23.07.2020 19:53 Ответить
Идиот, я родился и всю жизнь прожил в Украине, я никогда не был в раисе и не собираюсь, у меня украинская фамилия и даже в свидетельстве о рождении ссср написано, что мои родители украинцы, а ты классическое быдло, которое сорит между собой людей. Вышиватник. Ты позор Украины.
показать весь комментарий
23.07.2020 20:05 Ответить
Якщо ти все життя прожив в Україні і не знаєш української мови ,то ти звичайний *********** кацап такий як азіров ,а не українець.Ганьба всім дебілам які не знають української мови і звуть сюди хїуйла на захист.
показать весь комментарий
23.07.2020 20:10 Ответить
Саша ты идиот.
показать весь комментарий
23.07.2020 20:13 Ответить
Мабуть саша і ідіот але не *********** прихвостень і не спілкується мовою окупанта на шостому році війни.
показать весь комментарий
23.07.2020 20:18 Ответить
Я вроде тебе скинул твой комментарий на русском, скинуть еще? Ты балабол. Я буду теперь тебе всегда напоминать об этом.
показать весь комментарий
23.07.2020 20:22 Ответить
Я на тебе і таких як ти поклав буй тож дуже не напружуйся бо всерешся а звинуватиш як завжди мене.Хай щастить у пеклі.
показать весь комментарий
23.07.2020 20:27 Ответить
В пекло я попаду после того, как всех твоих родственников черти трахнут в рот. Буй можешь нюхнуть, ты сам пишешь на русском ахахахаха.
показать весь комментарий
23.07.2020 20:35 Ответить
И да ты брехливая свинья. Вот новость посмотри кем и на каком языке написан третий комментарии в топе. https://censor.net.ua/ua/news/3086615/zamist_zadovolennya_prymh_spetsslujb_agresora_gpu_maye_zoseredytysya_na_rozsliduvanni_prychyn_ilovayiskoyi?_gl=1*kz9wd8*_ga*cTU3bTNxVDYwb2JaTnhCQ290dWpvOXZEVm5lZG9iT1k5eHo4aUJWRkY0d3lVSDlCOExYLTk2cUxHbXJXa0RSbQ..

Виктор Ли ********
Яценюка, Авакова, Шкиряка, Геращенко и т.д тоже винторогие обвиняют в терроризме и завели на них дело.Так почему прокуратура их не передала братьям чекистам?
Так что прикрой поддувала провокатор.
показать весь комментарий
23.07.2020 18:00 Ответить
Навіть мій собака знає три мови а ти хворобливий одну і та феня окупанта. Руський мир крокує Україною на милицях.
показать весь комментарий
23.07.2020 18:16 Ответить
 
 