Депутаты от "Слуги народа" требуют от НКРЭКУ внедрить RAB-тариф по европейской методологии

Депутаты фракции "Слуга Народа" направили к НКРЭКУ открытое письмо с требованием внедрить RAB-тариф для операторов системы распределения электроэнергии по европейской методологии. Предлагаемую регулятором методологию депутаты называют "Азаровской" и неэффективной.

Об этом сообщает председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении указано, что депутаты проанализировали 8-летний опыт попыток регулятора ввести в Украине стимулирующее тарифообразование и пришли к выводу, что за 8 лет не было предложено условий регулирования, которые привели бы в отрасль распределения электроэнергии инвесторов.

"Особую тревогу вызывает то, что условия, которые регулятор предлагает сегодня — подозрительно похожи на те, что предлагало правительство Азарова в 2013 году: разделение всех активов облэнерго на условно "старую базу" и "новую базу", начисления различных ставок доходности на эти базы. При том на условно "старую" предлагалась очень низкая ставка доходности 0-5%. Сегодня НКРЭ делает почти то же самое, предлагая ставку 1%", — отмечает Буймистер.

Буймистер подчеркивает, что инвесторы откровенно проигнорировали реформу времен Азарова и не были заинтересованы инвестировать в электросети. Это привело к нынешней негативной ситуации — электросети изношены на 80% по стране, недоинвестированность инфраструктуры достигла 17,5 млрд долл.

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Письмо регулятора подписали депутаты фракций "Слуга народа", "Батькивщина" и внефракционные: Л. Буймистер, В. Рублев, В. Наливайчено, М. Волынец, Д. Шахов, С. Вельможный, П. Павлиш, Г. Тисник, Т. Тарасенко, Г. Личман, В. Гриб, Н. Магомедов, Н. Ефимов, Б. Приходько, В. Любот, В. Колюх, В. Вагнер, В. Безгин, А. Дубнов.

В открытом письме депутаты требуют от НКРЭКУ отказаться от неэффективной методологии RAB-тарифа 2013 года и привести ее в соответствие с лучших европейских практик, что позволит ее нацелить на привлечение инвестиций в отрасль и быть привлекательной для инвесторов.

В частности, депутаты предлагают отказаться от раздела регуляторной базы активов на "новую" и "старую", а рассчитывать одну базу активов, как это происходит в большинстве стран Европейского Союза. А также, применять регуляторную норму дохода на регуляторную базу активов — показатель средневзвешенной стоимости капитала (WACC), а перерасчет WACC должно осуществляться либо раз в год, или перед началом регуляторного периода. Такая практика широко применяется во многих странах, когда одна норма дохода применяется к единой регуляторной базе активов.

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"По нашему убеждению, эти 2 критерия — являются ключевыми для успешного внедрения стимулирующего тарифообразования, что обеспечит успешную приватизацию государственных операторов систем распределения, прозрачные и приемлемые условия для инвесторов, а также обеспечит необходимые инвестиции в распределительные сети, что значительно улучшит украинские показатели потерь и SAIDI", — указано в письме.

Напомним, что ранее Министерство экономики и Министерство энергетики выразили сомнения в том, предложенная регулятором методология позволит привлечь в отрасль инвестиции в необходимом объеме. Минэнерго призвало НКРЭКУ при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка.

Вместе с тем, Европейская Бизнес Ассоциация предлагает опираться на опыт стран, которые успешно внедрили RAB-тариф. А именно не разделять базу активов на старую на новую и начислять ставку возврата инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала.

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