Зеленский сам решил и позвонить террористу, и выполнить его требование, - Мендель

Президент Владимир Зеленский самостоятельно принял решение о том, чтобы сначала дозвониться удерживавшему заложников в автобусе в центре Луцка Максиму Кривошу, а затем выполнить его требование и записать видеоролик.

Об этом пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент держал ситуацию под контролем с самого утра. Консультации со спецслужбами начались с самого начала. Во время приема президента Швейцарии происходили постоянные перерывы для того, чтобы уточнять, как развивается ситуация", - рассказала Мендель.

По ее словам, рассматривалось несколько версий, что можно сделать.

"Для него очень важно понять, чего хочет этот человек, каков его психологический портрет. Вся стратегия была направлена ​​на то, чтобы спасти жизни людей", - утверждает Мендель.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отпустить заложников террориста уговорил Зеленский, - Кирилл Тимошенко

По ее словам, президент изучал, что это за требования, какие могут быть последствия записи такого видео, и какой вред может быть нанесен.

"Когда вечером было принято решение сделать эту запись, то Владимир Александрович принял это решение сам. И это была договоренность. Хотела бы подчеркнуть, что в этой договоренности террорист должен был сделать первый шаг - отпустить трех человек", - добавила Мендель

На вопрос, готовы ли в Офисе Президента, что в дальнейшем другие злоумышленники могут что-то требовать подобным образом, Мендель ответила так: "В данном случае рассчитывалась стратегия. Будем надеяться, что такие ситуации не будут повторяться. Но эти риски все учитывали, и я бы не хотела выступать человеком, который гадает на кофейной гуще, давайте рассматривать каждую ситуацию отдельно".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский отказался от предложения о штурме захваченного в Луцке автобуса и настоял на своем разговоре с Кривошем

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.