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Новости Захват заложников в Луцке
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Зеленский сам решил и позвонить террористу, и выполнить его требование, - Мендель

Зеленский сам решил и позвонить террористу, и выполнить его требование, - Мендель

Президент Владимир Зеленский самостоятельно принял решение о том, чтобы сначала дозвониться удерживавшему заложников в автобусе в центре Луцка Максиму Кривошу, а затем выполнить его требование и записать видеоролик.

Об этом пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент держал ситуацию под контролем с самого утра. Консультации со спецслужбами начались с самого начала. Во время приема президента Швейцарии происходили постоянные перерывы для того, чтобы уточнять, как развивается ситуация", - рассказала Мендель.

По ее словам, рассматривалось несколько версий, что можно сделать.

"Для него очень важно понять, чего хочет этот человек, каков его психологический портрет. Вся стратегия была направлена ​​на то, чтобы спасти жизни людей", - утверждает Мендель.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отпустить заложников террориста уговорил Зеленский, - Кирилл Тимошенко

По ее словам, президент изучал, что это за требования, какие могут быть последствия записи такого видео, и какой вред может быть нанесен.

"Когда вечером было принято решение сделать эту запись, то Владимир Александрович принял это решение сам. И это была договоренность. Хотела бы подчеркнуть, что в этой договоренности террорист должен был сделать первый шаг - отпустить трех человек", - добавила Мендель

На вопрос, готовы ли в Офисе Президента, что в дальнейшем другие злоумышленники могут что-то требовать подобным образом, Мендель ответила так: "В данном случае рассчитывалась стратегия. Будем надеяться, что такие ситуации не будут повторяться. Но эти риски все учитывали, и я бы не хотела выступать человеком, который гадает на кофейной гуще, давайте рассматривать каждую ситуацию отдельно".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский отказался от предложения о штурме захваченного в Луцке автобуса и настоял на своем разговоре с Кривошем

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) терроризм (18692) Мендель Юлия (232) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+98
Зеленский сам решил и позвонить террористу, и выполнить его требование, - Мендель - Цензор.НЕТ 1721
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22.07.2020 19:00
+71
Зеленский сам решил и позвонить террористу, и выполнить его требование, - Мендель - Цензор.НЕТ 2182
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22.07.2020 19:07
+61
Зеленский сам решил и позвонить террористу, и выполнить его требование, - Мендель - Цензор.НЕТ 1275
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22.07.2020 19:02
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Страница 3 из 3
с такими темпами завтра нам сообщат, что Зеленский сам и организовал теракт

все ОН, все НАШ ВЕЛИКИЙ БУБАЧКА
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22.07.2020 21:12 Ответить
Гребаное шапито
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22.07.2020 21:15 Ответить
Уберите эту Мандельвошь, обрыгаться от нее можно, что за мерзское существо
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22.07.2020 21:27 Ответить
ну треба ж хоч якось бубочкін померлий рейтинг рятувати, то і подзвонив)). Тим більше, що по телефону терорист би бубочку навіть не тіцьнув проміж ніг ))), просто не дістав би.
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22.07.2020 21:35 Ответить
на якусь дешеву кварталівську виставу схожий і той захват, і той бубочкін пердимонокль з дзвінком.. Шановні українці, ви ж, сподіваюсь, пам'ятаєте що "наш" президент - комедіант? )))
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22.07.2020 21:37 Ответить
-Так, я не понял! Пачему «кокс» не «вставляет»?!!! «Бодяжите», сволочи???!!!
- В.А., «папа»распорядился… Сказал, что Вы, последнее время, такое творите, что в Украине даже последние идиоты начали догадываться, КОГО они, на свою голову, выбрали…
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23.07.2020 05:35 Ответить
Зеленський сам вирішив і зателефонувати терористові, і виконати його вимогу, - Мендель - Цензор.НЕТ 7178
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22.07.2020 22:15 Ответить
Мандель - это реинкарнация Анны Герман.
Зеленський сам вирішив і зателефонувати терористові, і виконати його вимогу, - Мендель - Цензор.НЕТ 1312
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22.07.2020 22:17 Ответить
А чего аплодируют? Елка сразу сказать сумел?
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22.07.2020 22:28 Ответить
до первого настоящего террориста
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22.07.2020 22:23 Ответить
а в ж..пу собі не запропонував дрючком?
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22.07.2020 22:28 Ответить
Терорист так сміявся що обісрався і був змушений відпустити заручників.
Браво, блазню! Хоч у чомусь ти профі.
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22.07.2020 22:32 Ответить
Довбойоб
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22.07.2020 22:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uKgaikmTnIA ДУЖЕ ДИВНА ПОДІЯ В ЛУЦЬКУ
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22.07.2020 23:10 Ответить
Мендель, ты самая настоящая еврейская Ма#да!!!
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22.07.2020 23:11 Ответить
А где гарантия, что этого уже не случилось?
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23.07.2020 00:16 Ответить
Явка с повинной?
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23.07.2020 00:13 Ответить
Сабаков намекал на сообщников ...
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23.07.2020 00:24 Ответить
Марфушки
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23.07.2020 00:23 Ответить
Морфинишки 😂
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23.07.2020 00:25 Ответить
Як солдат 4 дні помирав стікаючи кров'ю без води, так клоун язика з дупи не виймав, а як "терорист", то одразу відосики і бурхлива діяльність.
Яке ж мерз*нне створіння обрали крет#ни...
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23.07.2020 00:30 Ответить
Зеленський сам вирішив і зателефонувати терористові, і виконати його вимогу, - Мендель - Цензор.НЕТ 4792
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23.07.2020 00:35 Ответить
А потом, в истерике, всю ночь рассказывал мендельше какой он был герой.
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23.07.2020 01:18 Ответить
Всё верно Зе сделал.
Кстати а где Пе, чего не предложил себя в обмен на заложников?
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23.07.2020 02:23 Ответить
ну он же не идиот, в отличие от тебя и бубочки, чтобы вестись на всякое шапито.
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23.07.2020 08:07 Ответить
не обзывай Пе бубочкой. а идиот не я, а ты и потужный сывочолый попередник-бубочка, устраивающий для 23% шапито.
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23.07.2020 19:49 Ответить
А Пе в Манчестер Сіті тренером працює, ідіоте.
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23.07.2020 09:21 Ответить
не я, а ты идиот. Пе работает "тренером" идиотов в партии ес на Лаврской.
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23.07.2020 19:52 Ответить
У ЗЕгенерата ярко выражена потребность в удовлетворении требований отъявленных мудаков. Что уж тут скрывать очевидное - дегенерат. Как только "на горизонте" появляется очередной мудак ЗЕ тук как тут - "Чего изволите?"...
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23.07.2020 03:23 Ответить
Бл.дь і його Мендель.
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23.07.2020 09:20 Ответить
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