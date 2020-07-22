Зеленский сам решил и позвонить террористу, и выполнить его требование, - Мендель
Президент Владимир Зеленский самостоятельно принял решение о том, чтобы сначала дозвониться удерживавшему заложников в автобусе в центре Луцка Максиму Кривошу, а затем выполнить его требование и записать видеоролик.
Об этом пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Президент держал ситуацию под контролем с самого утра. Консультации со спецслужбами начались с самого начала. Во время приема президента Швейцарии происходили постоянные перерывы для того, чтобы уточнять, как развивается ситуация", - рассказала Мендель.
По ее словам, рассматривалось несколько версий, что можно сделать.
"Для него очень важно понять, чего хочет этот человек, каков его психологический портрет. Вся стратегия была направлена на то, чтобы спасти жизни людей", - утверждает Мендель.
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По ее словам, президент изучал, что это за требования, какие могут быть последствия записи такого видео, и какой вред может быть нанесен.
"Когда вечером было принято решение сделать эту запись, то Владимир Александрович принял это решение сам. И это была договоренность. Хотела бы подчеркнуть, что в этой договоренности террорист должен был сделать первый шаг - отпустить трех человек", - добавила Мендель
На вопрос, готовы ли в Офисе Президента, что в дальнейшем другие злоумышленники могут что-то требовать подобным образом, Мендель ответила так: "В данном случае рассчитывалась стратегия. Будем надеяться, что такие ситуации не будут повторяться. Но эти риски все учитывали, и я бы не хотела выступать человеком, который гадает на кофейной гуще, давайте рассматривать каждую ситуацию отдельно".
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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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все ОН, все НАШ ВЕЛИКИЙ БУБАЧКА
- В.А., «папа»распорядился… Сказал, что Вы, последнее время, такое творите, что в Украине даже последние идиоты начали догадываться, КОГО они, на свою голову, выбрали…
Браво, блазню! Хоч у чомусь ти профі.
Яке ж мерз*нне створіння обрали крет#ни...
Кстати а где Пе, чего не предложил себя в обмен на заложников?