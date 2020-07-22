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Новости Захват заложников в Луцке
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Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора

Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора

Максиму Кривошу, который 21 июля захватил в Луцке в автобусе 13 заложников и удерживал их более 12 часов, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Кривошу сообщили о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский сам решил и позвонить террористу, и выполнить его требование, - Мендель

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков пояснил, почему СБУ проводила операцию после того, как "луцкий террорист" сдался: Спецслужба решила сыграть по правилам полностью

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

заложник (1493) Луцк (587) терроризм (18692) Максим Кривош (38) Офис Генпрокурора (2489)


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Топ комментарии
+11
Более 12 часов! (А БТР все равно опоздал)
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22.07.2020 20:00
+11
Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4124
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22.07.2020 20:11
+9
Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8844
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22.07.2020 20:06
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Правила форума Совет форумчан
а що сталося з "терористами" що "мінували" мости у Києві хто що знає , чи всі вийшли зі "справкою" ?
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22.07.2020 19:55 Ответить
после Луцка
Нацполиции усилило меры по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

интересный выбор
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22.07.2020 21:23 Ответить
А что на орган все таки посягательство было, или осколки пролетели мимо, уберите хоть по этой статье обвинение, не позорьтесь.
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22.07.2020 19:56 Ответить
"The Show Must Go On" - даже несмотря на то, что у Деда Мороза отклеилась борода, а у Снегурочки из под платья вылезли кирзовые сапоги.
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22.07.2020 19:57 Ответить
Более 12 часов! (А БТР все равно опоздал)
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22.07.2020 20:00 Ответить
БТР был камуфляжным,на всякий случай,игра ахтероф в цирке-примитивна,сценарист-ваабще-поц,режиссер-полный дебилл..а так ничо,массовка порадовала и не обоссалась,молодца...худший зетриплер у типа власти..
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22.07.2020 20:33 Ответить
говорят не заводился , потому и опоздали
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22.07.2020 21:18 Ответить
Там ще за рекламу фільму «Зємлянє», шото повинно бути.
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22.07.2020 20:00 Ответить
Шо опять, за плагиат еще статья?
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22.07.2020 20:09 Ответить
роялті, копірайт,...там всьо сложно...а він же ще й прєзєдєнда в це дєло впутав...
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22.07.2020 20:25 Ответить
Та шоб он так жил на гонорар от своей книжки за 2014 год.
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22.07.2020 20:27 Ответить
Та отож. А той би зарабатував би грою на піаніно.
Так нє, що одному, шо другому пріключєній було мало...
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22.07.2020 20:30 Ответить
Пас от Мендєль старейшей профессіі пріняла другая Мендєль - в погонах...
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22.07.2020 20:00 Ответить
Однодневный всплеск "терроризма" по всей стране. с дурацкими требованиями президенту что то озвучить (почему не сплясать, или повторить коронный номер с роялем ?) - это классический вариант имитации обострения с отслеживанием реакции Зеленского на это. Результат получен - Зеленский трусливо согласится на что угодно, но силовые структуры еще способны принимать самостоятельные решения. Кстати это важно. Если "завтра война", то Зеленский намеревается ее проиграть под предлогом "защиты жизней мирного населения ?А в верхах ВС Украины грохнул конфликт. При всей своей лояльности Хомчак возмутился проводимыми в обход него, министром обороны Тараном и руководством Генштаба бюджетным сокращением ВСУ. После разговора в министерстве на повышенных тонах, где Хомчаку разъяснили, что сокращение "это указание сверху", Хомчак написал докладную Зеленскому. Вместо реакции Зеленского к нему пожаловал Ермак. Но разговора видимо не получилось, ибо вскоре он выскочил из кабинета под звон чего то разбитого.
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22.07.2020 20:01 Ответить
не усложняй...это была всего лишь пиар-акция президента...нужно же рейтинги спасать
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22.07.2020 21:21 Ответить
Кстаті сообщнік уже дайот показанія - он тоже із Харьковскіх
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22.07.2020 20:02 Ответить
И Арсенчик из Харькова. Совпадение?
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22.07.2020 20:04 Ответить
Не думаю...
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22.07.2020 20:06 Ответить
Оперетивненько.
А що з цим?

https://censor.net/resonance/3209628/delo_nabu_zablokirovano_potomu_chto_zelenskomu_stal_nujen_na_vyborah_karmannyyi_sudya_vovk https://censor.net/resonance/3209628/delo_nabu_zablokirovano_potomu_chto_zelenskomu_stal_nujen_na_vyborah_karmannyyi_sudya_vovk
https://censor.net/resonance/3209628/delo_nabu_zablokirovano_potomu_chto_zelenskomu_stal_nujen_na_vyborah_karmannyyi_sudya_vovk

... вручение подозрений подписал другой заместитель генпрокурора - Андрей Любович. Казалось бы, все нормально, но в пятницу генеральный прокурор Ирина Венедиктова внезапно... забрала у Любовича надзор по делу Вовка. И передала дело.... а пока никому и не передала.

Что за метаморфоза произошла во власти? Почему в четверг Генпрокуратура бодро без Холодницкого подписывает подозрения, а уже в пятницу у Любовича дело забирают, и по сути откровенно "сливают"?
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22.07.2020 20:02 Ответить
А нічого. Журналісти зараз у тому місці, як до Порошенка.
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22.07.2020 20:05 Ответить
А кто же там в окно штаба стрелял?
Типа "покушался"?
А где же " многочисленные сообщники" по городам и селам?
Где отягчающие статьи: "организация опг" и "группой лиц"?
Или мусора надеются, что на радостях об этих проколах СПЕКТАКЛЯ забудем?
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22.07.2020 20:04 Ответить
Шапіто з акторів під бетонним куполом та сценаристів з харьківськиим минулим - і все на бєдном кріварожском мальчіке отрабативают...
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22.07.2020 20:04 Ответить
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен


https://twitter.com/natohawks @natohawks


Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3968
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22.07.2020 20:05 Ответить
Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8844
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22.07.2020 20:06 Ответить
так то у него вино в мехах в рюкзаке било?
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22.07.2020 20:09 Ответить
ага
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22.07.2020 20:12 Ответить
и анекдоты рассказывал)))
(и над видосом видосика месте поржали))))
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22.07.2020 20:17 Ответить
Я вже другий день угораю з зєбілів. Їм уродам не стидно?
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22.07.2020 20:22 Ответить
ні... вони ніяк не можуть повірити що знову в котрий раз їх надурили і обісцяли неросою...
вони шукають виправдання цієї ...херні.... вже більш шоб заспокоїти свойого хробака що потроху під"їдає їх беззаперечне вірування у янелоха і його святість... але з тупістю і впертістю зомбі ніколи навіть собі в цьому не признаються... (Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус)
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22.07.2020 20:32 Ответить
Думаю, що статті про цього терориста треба просто ігнорувати.
Не продивлятися їх.
Вде всі зрозуміли, що то бєспрєдєл, за котрий понесе, знов, відповідальність товарисч Зеленський.
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22.07.2020 20:10 Ответить
Я думав, що слуги наріда дно пробили зі соснами, але знизу постукали з Луцька.
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22.07.2020 20:11 Ответить
Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4124
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22.07.2020 20:11 Ответить
...«Друзья, у меня для вас очень неприятная новость. К сожалению, нас всех опять развели как баранов», - сообщает на своей странице в Фейсбук экс-сотрудник полиции, а ныне политический деятель Денис Ярославский.«Из офиса пре­зи­ден­та, мне со­об­щи­ли, что се­го­дняш­ний Луц­кий сце­на­рий, об­суж­дал­ся в МВД ещё 2 неде­ли назад. Толь­ко ло­ка­цию с тер­рак­том, под­би­ра­ли в дру­гой об­ла­сти. Дан­ный спек­такль, го­то­ви­ли под день го­ло­со­ва­ния по «зе­ле­но­му та­ри­фу». Все про­ис­хо­дя­щее се­год­ня даже не цирк, а пи…ец (неценз. - ред.)!», - пишет он.
«По­здрав­ляю, пока нам по­ка­зы­ва­ли шоу, закон про­го­ло­со­ва­ли. Цены сни­зи­ли на ко­пей­ки, а круп­ные иг­ро­ки на этом рынке, по­лу­чи­ли га­ран­тии го­су­дар­ства, от­но­си­тель­но неиз­мен­но­сти самых вы­со­ких та­ри­фов в Ев­ро­пе«, - также до­ба­вил Д. Яро­слав­ский.
От­ме­тим, что спе­ци­а­лист имеет ввиду закон «Про вне­сен­ня змін до де­я­ких законів України щодо удос­ко­на­лен­ня умов підт­рим­ки ви­роб­ництва елек­трич­ної енергії з аль­тер­на­тив­них дже­рел енергії».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/396223-druzjja_nas_razveli_kak_baranov_eks-sotrudnik_politsii_vyskazalsja_o_terakte_v_lutske
...
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22.07.2020 20:11 Ответить
не нужно быть "баранами" и смотреть\читать что вам подсовуют, вот нафиг было не интерестно, не читала толком даже заголовки.....
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22.07.2020 21:14 Ответить
и маску! Маску он не одел!
А за проезд оплатил?
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22.07.2020 20:13 Ответить
За два места и багаж.
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22.07.2020 20:17 Ответить
Анонс: Попавшие в заложники люди начнут выступать в защиту террика.
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22.07.2020 20:15 Ответить
Луцькому терористові Кривошу повідомили про підозру за 4 статтями, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 300
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22.07.2020 20:16 Ответить
Четыре статьи УК и штраф за отсутствие маски в общественном транспорте..
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22.07.2020 20:17 Ответить
Иностранец бы сломался, а наш выдержит!
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22.07.2020 20:19 Ответить
МИ БАЧИЛИ СПРОБУ ЗНЯТИ ЧЕТВЕРТИЙ СЕЗОН "СЛУГИ НАРОДУ" - МАГДА ПРО ТЕРАКТ У ЛУЦЬКУ

https://newsua.one/news/mi-bachili-sprobu-znyati-chetvertii-sezon-slugi-narodu-magda-pro-terakt-u-lucku.html

Луцькому терористові Кривошу повідомили про підозру за 4 статтями, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7260
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22.07.2020 20:19 Ответить
Луцькому терористові Кривошу повідомили про підозру за 4 статтями, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4277
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22.07.2020 20:19 Ответить
єти люди не из нашего квартала
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22.07.2020 20:50 Ответить
а где мендель?
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22.07.2020 21:22 Ответить
бєрємєнєєть
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22.07.2020 21:23 Ответить
У нас,в Беларуси было такое.В 1996 году.Захват заложников в детском саду.Ну,переговоры с террористом велись,правда потом его уничтожили.https://news.tut.by/society/492536.html «Я беру детей в заложники!» - прокричал Александр Зюльков, когда пришел в минский детский сад № 511. 11 июня 1996 года он захватил в заложники 15 детей и двух воспитателей. Потребовал доставить его медкарту и съемочную группу программы «Взгляд». Переговоры шли четыре часа, все это время террорист держал в руках дипломат со взрывчаткой. Накануне 20-летия с того захвата TUT.BY попросил воспитателей, детей и силовиков вспомнить, как это было.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/492536.html
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22.07.2020 20:23 Ответить
и что, так быстро его освидельствовали на вменяемость....очевидно что нет, как и то что он нормален....
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22.07.2020 21:11 Ответить
«Чорне дзеркало» по-українськи: реакція соцмереж на події у Луцьку"https://bykvu.com/ua/bukvy/chernoe-zerkalo-po-ukrainski-reakcija-socsetej-na-sobytija-v-lucke/
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22.07.2020 21:31 Ответить
Все это скорее похоже на рукожопую постановку.
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22.07.2020 21:45 Ответить
Как работают Аваковские псы
Луцькому терористові Кривошу повідомили про підозру за 4 статтями, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4237
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22.07.2020 22:15 Ответить
Ну не перегибайте!
Через пару минут (после того как тн террориста арестовали) автобус будет атакован спецназом!
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22.07.2020 22:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uKgaikmTnIA ДУЖЕ ДИВНА ПОДІЯ В ЛУЦЬКУ
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22.07.2020 23:01 Ответить
 
 