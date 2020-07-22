Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении по 4 статьям, - Офис генпрокурора
Максиму Кривошу, который 21 июля захватил в Луцке в автобусе 13 заложников и удерживал их более 12 часов, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Кривошу сообщили о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).
"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.
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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
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В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Нацполиции усилило меры по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
интересный выбор
Так нє, що одному, шо другому пріключєній було мало...
А що з цим?
https://censor.net/resonance/3209628/delo_nabu_zablokirovano_potomu_chto_zelenskomu_stal_nujen_na_vyborah_karmannyyi_sudya_vovk https://censor.net/resonance/3209628/delo_nabu_zablokirovano_potomu_chto_zelenskomu_stal_nujen_na_vyborah_karmannyyi_sudya_vovk
https://censor.net/resonance/3209628/delo_nabu_zablokirovano_potomu_chto_zelenskomu_stal_nujen_na_vyborah_karmannyyi_sudya_vovk
... вручение подозрений подписал другой заместитель генпрокурора - Андрей Любович. Казалось бы, все нормально, но в пятницу генеральный прокурор Ирина Венедиктова внезапно... забрала у Любовича надзор по делу Вовка. И передала дело.... а пока никому и не передала.
Что за метаморфоза произошла во власти? Почему в четверг Генпрокуратура бодро без Холодницкого подписывает подозрения, а уже в пятницу у Любовича дело забирают, и по сути откровенно "сливают"?
Типа "покушался"?
А где же " многочисленные сообщники" по городам и селам?
Где отягчающие статьи: "организация опг" и "группой лиц"?
Или мусора надеются, что на радостях об этих проколах СПЕКТАКЛЯ забудем?
https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен
https://twitter.com/natohawks @natohawks
(и над видосом видосика месте поржали))))
вони шукають виправдання цієї ...херні.... вже більш шоб заспокоїти свойого хробака що потроху під"їдає їх беззаперечне вірування у янелоха і його святість... але з тупістю і впертістю зомбі ніколи навіть собі в цьому не признаються... (Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус)
Не продивлятися їх.
Вде всі зрозуміли, що то бєспрєдєл, за котрий понесе, знов, відповідальність товарисч Зеленський.
«Поздравляю, пока нам показывали шоу, закон проголосовали. Цены снизили на копейки, а крупные игроки на этом рынке, получили гарантии государства, относительно неизменности самых высоких тарифов в Европе«, - также добавил Д. Ярославский.
Отметим, что специалист имеет ввиду закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/396223-druzjja_nas_razveli_kak_baranov_eks-sotrudnik_politsii_vyskazalsja_o_terakte_v_lutske
...
А за проезд оплатил?
https://newsua.one/news/mi-bachili-sprobu-znyati-chetvertii-sezon-slugi-narodu-magda-pro-terakt-u-lucku.html
Читать полностью: https://news.tut.by/society/492536.html
Через пару минут (после того как тн террориста арестовали) автобус будет атакован спецназом!