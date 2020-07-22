"Слуга народа" Холодов будет обжаловать в суде протокол НАПК и заявляет о политическом давлении в интересах табачного картеля

Народный депутат, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов заявляет, что НАЗК составило против него административный протокол по жалобе НАБУ. Причиной он называет свою попытку узнать о ходе расследования НАБУ о "табачной поправке" к законопроекту 1049, в котором якобы фигурирует его фамилия.

Об этом Холодов написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"НАПК составило против меня административный протокол по жалобе НАБУ. С правовой точки зрения вся эта история – это политическое давление. Давление на меня выгодно табачному картелю, так как я чуть ли не единственный народный депутат, который вслух говорит о том, как табачники выводят из Украины миллиарды и не платят налоги на прибыль", - пишет Холодов.

По словам Холодова, осенью прошлого года он, как и 254 других депутата, проголосовал за законопроект 1049. Законопроект был принят Радой, но потом заветирован президентом из-за поправки №8 народного депутата Александра Дубинского.

"Вето было наложено в рамках политического диалога с табачными компаниями. Я был против каких-либо договоренностей с табачными компаниями и время показало, что я был прав. Сейчас табачные компании давят на суды, Кабмин и Президента с требованием позволить им и дальше не платить налоги в Украины и безнаказанно выводить миллиарды из страны. Ни в какой другой цивилизованной стране мира такого хамства они себе позволить не могут", - написал Холодов.

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По его словам, после голосования за законопроект 1049 с табачной поправкой Дубинского, НАБУ якобы открыло уголовное производство против него, чем он узнал из СМИ.

"Читайте внимательно: против меня открыли уголовное производство из-за голосования. Я не был ни автором, ни соавтором законопроекта. Я не подавал к нему поправок. Я за него проголосовал. Все", - написал Холодов.

По его словам, за полгода его ни разу не приглашали в НАБУ для дачи показаний или пояснений.

"Я решил поинтересоваться в НАБУ, закончили ли они расследование по этому резонансному вопросу. Будет ли дело направлено в суд? Когда? Ко мне есть какие-то вопросы? Вместо ответа на свой вопрос я получал отписки. Сначала о том, что такого уголовного производства нет, потом - что я не имею права на получение информации о его расследовании", - написал Холодов.

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По его словам, после этого НАБУ написало на него жалобу в НАПК о том, что он якобы пытается "давить на НАБУ". При этом НАБУ написало в НАПК, что "какое-то дело все-таки расследуется лично против него с формулировкой "злоупотреблял властью во время рассмотрения законопроекта".

"По жалобе НАБУ на меня НАПК составило против меня протокол об административном поступке и передало его в суд. Теперь я жду суда, буду требовать признать этот протокол ничтожным", - заявил Холодов.

"Я готов поспорить, что это производство НАБУ, по которому полгода нет никакого движения, активизируется сейчас, под обострение войны с табачным картелем. Будут на меня давить политически и шантажировать репутационными ударами. Но я совершенно уверен в своей правоте. Буду обороняться", - написал Холодов.

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