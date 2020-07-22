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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Разгон Майдана 30 ноября: Завершено досудебное расследование в отношении двух экс-"беркутовцев", еще одному сообщено о подозрении

Разгон Майдана 30 ноября: Завершено досудебное расследование в отношении двух экс-

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украина в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 г. правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания экс-правоохранители применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем беркутовцы составили рапорты о задержании потерпевшего, в которое внесли заведомо ложные сведения.

Таким образом, бывшие правоохранители обвиняются в превышении власти или служебных полномочий, служебном подлоге и незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 и ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делам Майдана сообщено о подозрении следователю Нацполиции, - ГБР

Также следователи ГБР сообщили о подозрении в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов, совершенном группой лиц и служебном подлоге (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут ", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве.

"30 ноября 2013 г. бывший милиционер помешал проведению собрания на Майдане Независимости в г. Киеве и для искусственного создания доказательств якобы совершения в этот день пострадавшим административных правонарушений, составил заведомо неправдивые официальные документы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Суд заочно взял под стражу экс-командира киевского полка "Беркута" по делу о расстреле Майдана, - ГБР

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Беркут (8690) преступления против Майдана (293) ГБР (3030)


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Оперативненько.
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22.07.2020 20:28 Ответить
как пишут сми, начиная с винницкой и житомирской областей и западнее до границы, вводят усиленное полицейское патрулирование...плюс ход поездов имеет свои ограничения...
так что разгонят в киеве "майданы", а приезд активной части населения страны будет затруднен...
а ведь они тоже голосовали за зе-млянинов
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22.07.2020 21:06 Ответить
 
 