Разгон Майдана 30 ноября: Завершено досудебное расследование в отношении двух экс-"беркутовцев", еще одному сообщено о подозрении
Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украина в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что 30 ноября 2013 г. правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания экс-правоохранители применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем беркутовцы составили рапорты о задержании потерпевшего, в которое внесли заведомо ложные сведения.
Таким образом, бывшие правоохранители обвиняются в превышении власти или служебных полномочий, служебном подлоге и незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 и ст. 340 Уголовного кодекса Украины).
Также следователи ГБР сообщили о подозрении в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов, совершенном группой лиц и служебном подлоге (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут ", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве.
"30 ноября 2013 г. бывший милиционер помешал проведению собрания на Майдане Независимости в г. Киеве и для искусственного создания доказательств якобы совершения в этот день пострадавшим административных правонарушений, составил заведомо неправдивые официальные документы", - говорится в сообщении.
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так что разгонят в киеве "майданы", а приезд активной части населения страны будет затруднен...
а ведь они тоже голосовали за зе-млянинов