Судовладелец еще раз попытается поднять затонувший танкер Delfi, в случае неудачи этим займется АМПУ, - Шмыгаль
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что до 26 июля владелец затонувшего у Одессы танкера Delfi попытается еще раз его поднять.
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Если она (попытка поднять танкер Delfi. - Ред.) будет неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов", - отметил министр.
Он добавил, что сейчас все подведомственные правительству органы отработают дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
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Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.
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так само при помощи шторма и уплывёт.
Ему далеко путешествовать не надо - ему лишь бы скрыться под водой.
И будет дайверам счастье.