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Судовладелец еще раз попытается поднять затонувший танкер Delfi, в случае неудачи этим займется АМПУ, - Шмыгаль

Судовладелец еще раз попытается поднять затонувший танкер Delfi, в случае неудачи этим займется АМПУ, - Шмыгаль

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что до 26 июля владелец затонувшего у Одессы танкера Delfi попытается еще раз его поднять.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Если она (попытка поднять танкер Delfi. - Ред.) будет неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов", - отметил министр.

Он добавил, что сейчас все подведомственные правительству органы отработают дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затонувший у Одессы танкер Delfi после неудачных попыток подъема решили облегчать

Судовладелец еще раз попытается поднять затонувший танкер Delfi, в случае неудачи этим займется АМПУ, - Шмыгаль 01

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Также читайте: Ущерб от аварии танкера Delfi вблизи Одессы по состоянию на 8 июля составляет более $15 тысяч, - Госэкоинспекция. ДОКУМЕНТ

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.

Читайте также: Глава Одесской ОГА Куцый просит разрешить принудительное удаление затонувшего танкера Delfi: Судовладелец не справился

Автор: 

Одесса (7917) танкер (149) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+8
Шел 9-й месяц как аматоры от власти пытаются поднять затонувший танкер Delfi...
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22.07.2020 21:10
+5
Я знаю одного чудака, который не только танкер может "поднять" но и сымитировать игру х..м на рояле. Согласитесь, там то же надо поднимать. Адресок подкинуть?
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22.07.2020 21:04
+4
На особистому контролі тримає! 😂
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22.07.2020 21:08
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я знаю одного чудака, который не только танкер может "поднять" но и сымитировать игру х..м на рояле. Согласитесь, там то же надо поднимать. Адресок подкинуть?
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22.07.2020 21:04 Ответить
На особистому контролі тримає! 😂
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22.07.2020 21:08 Ответить
Це той чудак, що на литеру "М" починаєтся !!))
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22.07.2020 21:18 Ответить
Шел 9-й месяц как аматоры от власти пытаются поднять затонувший танкер Delfi...
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22.07.2020 21:10 Ответить
Я вчера на ЖД локомотив три раза подымал Правда не поднял.
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22.07.2020 22:42 Ответить
ха... так ты тоже гусь из ЗекАмАнды !!!
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22.07.2020 23:28 Ответить
Предложите россиянам за бутылку и на металлолом, мигом сделают.
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22.07.2020 21:10 Ответить
Да и наши тоже...Лично я бы подогнал пожарную мотопомпу....затем покумекал с пожарными как подать пенообразователь к месту сварки...а и вскрыл танки...а далее делай шо хош....
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22.07.2020 21:27 Ответить
Если не поднимет, то 26 июля судовладелец объявит abandon.
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22.07.2020 21:24 Ответить
Это уже не танкер, а ржавый металлолом - надо выкачать топливо и смело разделывать.
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22.07.2020 21:37 Ответить
Такие работы дорогие и по сути убыточны. Всегда было. Владелец всё знал заранее и мурыжил. До пляжного сезона. Молодец---додавил власть! А тут и сцарь прикатил ему в помощь. Стащат с мели конечно. Там скорее плав-кран нужен. Мелко просто для крана. А смотришь и зима катит в глаза скоро. Снегом заметёт.
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22.07.2020 21:41 Ответить
До годовщины времени еще полно.
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22.07.2020 21:45 Ответить
Наверное им выгодно его подымать бесконечно - вот если бы деньги платили не за процесс, а за результат - то уже б подняли.
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22.07.2020 23:12 Ответить
может засосет. надо просто еще подождать
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23.07.2020 00:50 Ответить
Штормом унесёт обратно в море.
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23.07.2020 01:13 Ответить
Та не спешите вы так, йоу. Всего месяцев 9 прошло. Тем более, что там точно стырить что-нибудь сложно, а вот опозориться можно легко, чем вы и занимаетесь, думая, что оно само уплывет.
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23.07.2020 01:36 Ответить
Если оно улывёт оттуда, то только само - как само приплыло при помощи шторма,
так само при помощи шторма и уплывёт.
Ему далеко путешествовать не надо - ему лишь бы скрыться под водой.
И будет дайверам счастье.
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23.07.2020 01:52 Ответить
 
 