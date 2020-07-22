Среди силовиков, задерживавших белорусского оппозиционера, опознали бывшего "беркута" с Майдана, - СМИ. ФОТО
Несколько бывших бойцов "Беркута" служат сейчас в правоохранительных органах в Минске.
Речь об этом идет в материале "Радыё Свабода", информирует Цензор.НЕТ.
15 июля житель Минска Александр Кувшинов прибыл в ЦИК, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатов в президенты. Когда выяснилось, что ЦИК прекратил прием жалоб, он на велосипеде отправился домой, но был задержан ОМОНом.
На фото с задержания опознали бывшего сотрудника украинского "Беркута" Сергея Панасенко из Николаева. В Украине его подозревают в преступлениях против активистов Революции достоинства.
Панасенко задерживает Кувшинова
Задержание Кувшинова
Панасенко не смог верно указать в документах адрес, по которому задержали Кувшинова, и дело отправили на доработку.
Сергей Панасенко
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В пресс-службе МВД Беларуси на запрос журналистов ответили, что информация о служащих в ОМОНе людях является закрытой.
Три года назад международный волонтерский проект InformNapalm опубликовал информацию как минимум о трех бывших сотрудниках "Беркута" в Николаевской области, которые бежали из Украины в Беларусь и служат там в милиции. Кроме Сергея Панасенко, журналисты тогда называли Николая Стахарняка и Сергея Гавриляка.
"Из неофициальной информации я знаю, что было несколько групп. Одна из них уехала в Беларусь - там были офицеры и даже, если я не ошибаюсь, заместитель командира (николаевской) роты. Вторая группа ушла в Крым, а третья - в Россию. Украинские спецслужбы должны выяснить, где они сейчас находятся", - рассказал журналистам экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков.
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Другой источник сообщил "Свабоде", что первым из "беркутов" в Минск перебрался Анатолий Горбунов. Он приехал в столицу Беларуси навестить родственников, остался там жить и устроился на работу в белорусскую милицию. А затем перетащил туда как минимум троих своих бывших подчиненных.
Анатолий Горбунов - крайний слева
21 бывший сотрудник "Беркута" объявлен в международный розыск.
Правозащитники и эксперты уверены, что устроиться на работу в белорусскую милицию экс-беркутовцы только после получения гражданства Беларуси.
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-Слышь ДомКом гребанный,ты почему обосрал профессора Преображенского?где я тепероь жрать на халяву буду?
-Обратись в Мавзолей чЛенина,там накормють прямо с чайной ложечки...и 5 раз в день...
На висоті Карпатських гір,
Гніздиться Беркут-птах.
Він гордий, має добрий зір,
На інших він наводить жах.
По класу соколоподібний,
З родини яструбів цей птах.
Красою до орлів подібний,
Тоді у всіх був на устах.
Назвали ним ментівську роту,
Як було просто «Беркута».
Зібрали в ротах всю босоту,
У кожній області «крута».
Найбільшу платню "боєць" мав
Все краще для людиноптаха,
Закон звичайно обминав,
Людей став бити цей невдаха.
Так він перетворився в когута
Майдан цей півень розганяв.
«Відвага» їхня нами незабута,
Дітей вбивав,по вулицях ганяв.
Всих тих, хто його годував
Стріляв, в мороз водою поливав.
Трупами майдан весь засівав,
А потім п'ятками в Росію накивав.
Не захистив свою державу,
За що зарплату в неї брав.
Мав "Беркута" погану славу,
На стороні агресора повоював.
При слові беркут всіх коробить,
У генах нас уже майдан.
Та нація все гідне зробить
Щоб птах позбувся кайдан.
11.07.2018Анатолій Березенський
Коли туди брали на роботу - не дивилися на світогляд чи любов до України.
Головну роль відігравали зріст, м'язи та відсутність мізків.
Ця "державна традиція" акуратно зберігалася за всіх президентів...
Им нужны вертухаи, чтобы держать свою скотинку в стойле и защищать от народа бандитский правящий класс.
В Украине большой ценой удалось очистить страну от правящей банды и их псов, но глупый народ, впервые за долгие годы получивший свободу не знал что с ней делать и в 2019 году с дуру выбрал президентом клоуна.