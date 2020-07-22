РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12475 посетителей онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
36 741 126

Среди силовиков, задерживавших белорусского оппозиционера, опознали бывшего "беркута" с Майдана, - СМИ. ФОТО

Несколько бывших бойцов "Беркута" служат сейчас в правоохранительных органах в Минске.

Речь об этом идет в материале "Радыё Свабода", информирует Цензор.НЕТ.

15 июля житель Минска Александр Кувшинов прибыл в ЦИК, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатов в президенты. Когда выяснилось, что ЦИК прекратил прием жалоб, он на велосипеде отправился домой, но был задержан ОМОНом.

На фото с задержания опознали бывшего сотрудника украинского "Беркута" Сергея Панасенко из Николаева. В Украине его подозревают в преступлениях против активистов Революции достоинства.

Среди силовиков, задерживавших белорусского оппозиционера, опознали бывшего беркута с Майдана, - СМИ 01

Панасенко задерживает Кувшинова

Среди силовиков, задерживавших белорусского оппозиционера, опознали бывшего беркута с Майдана, - СМИ 02

Задержание Кувшинова

Панасенко не смог верно указать в документах адрес, по которому задержали Кувшинова, и дело отправили на доработку.

Среди силовиков, задерживавших белорусского оппозиционера, опознали бывшего беркута с Майдана, - СМИ 03

Сергей Панасенко

Смотрите также: В рекламе Трампа "хаос и насилие" проиллюстрировали фотографией с Майдана. ФОТО

В пресс-службе МВД Беларуси на запрос журналистов ответили, что информация о служащих в ОМОНе людях является закрытой.

Три года назад международный волонтерский проект InformNapalm опубликовал информацию как минимум о трех бывших сотрудниках "Беркута" в Николаевской области, которые бежали из Украины в Беларусь и служат там в милиции. Кроме Сергея Панасенко, журналисты тогда называли Николая Стахарняка и Сергея Гавриляка.

"Из неофициальной информации я знаю, что было несколько групп. Одна из них уехала в Беларусь - там были офицеры и даже, если я не ошибаюсь, заместитель командира (николаевской) роты. Вторая группа ушла в Крым, а третья - в Россию. Украинские спецслужбы должны выяснить, где они сейчас находятся", - рассказал журналистам экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков.

Также на Цензор.НЕТ: В Окружном админсуде Киева заявляют об обысках по "делам Майдана"

Другой источник сообщил "Свабоде", что первым из "беркутов" в Минск перебрался Анатолий Горбунов. Он приехал в столицу Беларуси навестить родственников, остался там жить и устроился на работу в белорусскую милицию. А затем перетащил туда как минимум троих своих бывших подчиненных.

Среди силовиков, задерживавших белорусского оппозиционера, опознали бывшего беркута с Майдана, - СМИ 04

Анатолий Горбунов - крайний слева

21 бывший сотрудник "Беркута" объявлен в международный розыск.

Правозащитники и эксперты уверены, что устроиться на работу в белорусскую милицию экс-беркутовцы только после получения гражданства Беларуси.

Читайте на Цензор.НЕТ: И.о. руководителя Департамента Офиса Генпрокурора по "делам Майдана" назначен Донской

Автор: 

Беларусь (7915) Беркут (8690) майдан (4142) евромайдан (7835)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+51
Думаю, Білорусь немає своїх силових структур. Вони давно російські.
показать весь комментарий
22.07.2020 21:26
+18
Менти не люди, а сторожеві пси !! Хто годує ,тому і служат!!)))
показать весь комментарий
22.07.2020 21:27
+17
они даже не стране служат...они сторожевые псы преступников у власти, и на паРаше и в Беларуси...
показать весь комментарий
22.07.2020 21:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Де шикарний Кусюк, який ******* кацапів)))))
показать весь комментарий
22.07.2020 21:56 Ответить
Ольга ********* сегодня патриот ДНР,ЛНР,Сирии,Ливии и Грузии...,учитесь жить па рюсски с рюцким Миром... Завтра Оленька стане ПОЦриотом Буркина Фасо....уникальное СУЩЕСТВО....
показать весь комментарий
22.07.2020 22:11 Ответить
Земля имеет форму чемодана за углом встретимся.
показать весь комментарий
22.07.2020 22:11 Ответить
Шариков звонит Швондеру...
-Слышь ДомКом гребанный,ты почему обосрал профессора Преображенского?где я тепероь жрать на халяву буду?
-Обратись в Мавзолей чЛенина,там накормють прямо с чайной ложечки...и 5 раз в день...
показать весь комментарий
22.07.2020 22:18 Ответить
Не добили тут то добють там собак смердячих мусорських
показать весь комментарий
22.07.2020 22:32 Ответить
Беркут выполнил задачу по бандитам, а потом сам в них превратился.
показать весь комментарий
22.07.2020 23:18 Ответить
Беркут, омон - имперская полиция.
показать весь комментарий
22.07.2020 23:50 Ответить
Открою один секрет,который постояльцам Цензора комментаторы под красно-зелеными флажками не сообщают.70-80% противников Луки-это ватаны,недовольные тем,что он не сделал Беларусь губернией одной недоимперии.Так что кого это ОМОНовец будет пиз.ить после 9 августа-еще вопрос
показать весь комментарий
23.07.2020 05:35 Ответить
А чему удивляться дерьмо не тонет,обязательно всплывёт в Беларуси или в Рахе.
показать весь комментарий
23.07.2020 06:19 Ответить
Анд.нет. ОбЦяємо,коли повернуться до влади державницькі сили в Україні- кара неминуче буде над усіма,хто зрадив Україну! Ми доб'ємося цього від влади. При цій вже нічого не зроблять. Іде повна капітуляція державницьких символів, авторитету,ознак,присяги я т.д. Без вибачення.
показать весь комментарий
23.07.2020 07:12 Ответить
Я вибачаюсь, а "державницькі сили" - часом не "сивочолий хряк", який і допоміг "беркутам" спочатку здриснути з Майдану, а потім і - з України? Едине, чим це брехло цинічне відрізняється від "блазня", це - патріотичні лозунги, якими він прикриває свою підлу натуру. "Ми доб'ємося цього від влади"... Чому ж не добивалися відразу після Майдану, або пять років при "презику" порошенку? Тільки одна людина закликала народ не розходитись з Майдану. Казала, що втеча "хама" - ще не перемога. Не послухав її Народ...
показать весь комментарий
23.07.2020 07:34 Ответить
Молодец. Ты за все хорошее против всего плохого. И лозунгами необходимости прикрываться нет. Удобно.
показать весь комментарий
23.07.2020 10:06 Ответить
Скотина- і в Білорусії скотина.
показать весь комментарий
23.07.2020 08:01 Ответить
ІЗ БЕРКУТА ЗРОБИЛИ ПІВНЯ
На висоті Карпатських гір,
Гніздиться Беркут-птах.
Він гордий, має добрий зір,
На інших він наводить жах.

По класу соколоподібний,
З родини яструбів цей птах.
Красою до орлів подібний,
Тоді у всіх був на устах.

Назвали ним ментівську роту,
Як було просто «Беркута».
Зібрали в ротах всю босоту,
У кожній області «крута».

Найбільшу платню "боєць" мав
Все краще для людиноптаха,
Закон звичайно обминав,
Людей став бити цей невдаха.

Так він перетворився в когута
Майдан цей півень розганяв.
«Відвага» їхня нами незабута,
Дітей вбивав,по вулицях ганяв.

Всих тих, хто його годував
Стріляв, в мороз водою поливав.
Трупами майдан весь засівав,
А потім п'ятками в Росію накивав.

Не захистив свою державу,
За що зарплату в неї брав.
Мав "Беркута" погану славу,
На стороні агресора повоював.

При слові беркут всіх коробить,
У генах нас уже майдан.
Та нація все гідне зробить
Щоб птах позбувся кайдан.
11.07.2018Анатолій Березенський
показать весь комментарий
23.07.2020 09:48 Ответить
Кучма понастворював різні силові структури для виконання своїх завдань.
Коли туди брали на роботу - не дивилися на світогляд чи любов до України.
Головну роль відігравали зріст, м'язи та відсутність мізків.
Ця "державна традиція" акуратно зберігалася за всіх президентів...
показать весь комментарий
23.07.2020 09:43 Ответить
Кацапстан и Беларусь ценят такие кадры.
Им нужны вертухаи, чтобы держать свою скотинку в стойле и защищать от народа бандитский правящий класс.
В Украине большой ценой удалось очистить страну от правящей банды и их псов, но глупый народ, впервые за долгие годы получивший свободу не знал что с ней делать и в 2019 году с дуру выбрал президентом клоуна.
показать весь комментарий
23.07.2020 10:33 Ответить
Усатый такое же падло как ..уйло, с ним разговаривать нужно по другому и санкции вводить, а не покупать Мазы и Белорусы, по факту там ваты больше чем в Донецкой и Луганской обл. а мы глаза закрываем
показать весь комментарий
23.07.2020 11:17 Ответить
Смотри как получается.Усатый приехал на инагурацию Порошенко,когда не было ясно-нападет Мордор,или нет.Эта падла вам поставляла авиационное топливо и соляру для танков,в 2014-м,когда ваши,,партнеры,,обосрались.Ну,еще были поставки прицелов и оптики,через белорусские прокладки БелОМО,поставки комплектующих МАЗа для Богдана,который собирал грузовики для ВСУ.Ваша ПТРК,,Стугна,,(белорусский код-классификация Шершень)-совместная,белорусско-украинская разработка-говорят,20%сепарской бронетехники уничтожила..Белорусский тыл украинской войны. Как главный союзник Москвы снабжает армию ее противника https://republic.ru/posts/95030 Может,хватит на Усатого наезжать?Думаешь,другие будут лучше?
показать весь комментарий
23.07.2020 11:54 Ответить
Это все боты олигархов. Украинским олигархам как соринка в глазу, что рядом страна в которой нет олигархии и ВВП на душу населения более чем в 2 раза больше чем в Украине. Поэтому они свои ботофермы напускают и на Лукашенко.
показать весь комментарий
23.07.2020 16:43 Ответить
нечего придет время, они и картофельного луку пи..дить будут.
показать весь комментарий
23.07.2020 11:17 Ответить
а что вы скажите что Ярославские движки ставят на ХТЗ и Херсонских комбайнах, реактивные двигатели собираем, ракеты запускаем, а дизель что не могут, если бы дали Госзаказ!!!!!!!!!! на Южмаше или на другом заводе уже бы испытывали!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.07.2020 11:21 Ответить
В них є відмінний досвід отримувати пиз...и!
показать весь комментарий
23.07.2020 13:50 Ответить
Нічого дивного.Просто лука- гнида,яка заради особистої влади піде на все.І вірити йому ні вчому не можна.Чи тут ще хтось має сумнів в цьому?
показать весь комментарий
23.07.2020 16:06 Ответить
Мерзавцы из украинцев кто набрасывается на Лукашенко. Да вы долбни посмотрите кто вами правит!!! В Украине диктатура олигархов, это намного хуже чем диктатура Лукашенко. Это подтверждает и то, что ВВП на душу населения в Украине более чем в 2 раза меньше чем в Беларуси. Неужели вам скотам это не дает понимание. Занялись бы лучше своей диктатурой.
показать весь комментарий
23.07.2020 17:01 Ответить
Петух из перкута нашел себе петушатник на беларашке
показать весь комментарий
23.07.2020 18:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 