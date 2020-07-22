Среди силовиков, задерживавших белорусского оппозиционера, опознали бывшего "беркута" с Майдана, - СМИ. ФОТО

Несколько бывших бойцов "Беркута" служат сейчас в правоохранительных органах в Минске.

Речь об этом идет в материале "Радыё Свабода", информирует Цензор.НЕТ.

15 июля житель Минска Александр Кувшинов прибыл в ЦИК, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатов в президенты. Когда выяснилось, что ЦИК прекратил прием жалоб, он на велосипеде отправился домой, но был задержан ОМОНом.

На фото с задержания опознали бывшего сотрудника украинского "Беркута" Сергея Панасенко из Николаева. В Украине его подозревают в преступлениях против активистов Революции достоинства.

Панасенко задерживает Кувшинова

Задержание Кувшинова

Панасенко не смог верно указать в документах адрес, по которому задержали Кувшинова, и дело отправили на доработку.

Сергей Панасенко

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В пресс-службе МВД Беларуси на запрос журналистов ответили, что информация о служащих в ОМОНе людях является закрытой.

Три года назад международный волонтерский проект InformNapalm опубликовал информацию как минимум о трех бывших сотрудниках "Беркута" в Николаевской области, которые бежали из Украины в Беларусь и служат там в милиции. Кроме Сергея Панасенко, журналисты тогда называли Николая Стахарняка и Сергея Гавриляка.

"Из неофициальной информации я знаю, что было несколько групп. Одна из них уехала в Беларусь - там были офицеры и даже, если я не ошибаюсь, заместитель командира (николаевской) роты. Вторая группа ушла в Крым, а третья - в Россию. Украинские спецслужбы должны выяснить, где они сейчас находятся", - рассказал журналистам экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков.

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Другой источник сообщил "Свабоде", что первым из "беркутов" в Минск перебрался Анатолий Горбунов. Он приехал в столицу Беларуси навестить родственников, остался там жить и устроился на работу в белорусскую милицию. А затем перетащил туда как минимум троих своих бывших подчиненных.

Анатолий Горбунов - крайний слева

21 бывший сотрудник "Беркута" объявлен в международный розыск.

Правозащитники и эксперты уверены, что устроиться на работу в белорусскую милицию экс-беркутовцы только после получения гражданства Беларуси.

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